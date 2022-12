Taquicardia ventricular: causas, síntomas y tratamiento

La taquicardia ventricular es un trastorno del ritmo cardíaco (arritmia) causado por señales eléctricas anormales en las cámaras inferiores del corazón (ventrículos). Esta afección también se conoce como tac-V o TV.

Un corazón sano normalmente late entre 60 y 100 veces por minuto en reposo. Cuando tiene taquicardia ventricular, el corazón late más rápido de lo normal, por lo general, 100 o más latidos por minuto.

Los latidos del corazón caóticos impiden que las cámaras del corazón se llenen adecuadamente de sangre. Como resultado, tu corazón puede no ser capaz de bombear suficiente sangre al cuerpo y los pulmones.

La taquicardia ventricular puede durar solo unos segundos, o puede durar mucho más. Es posible que te sientas mareado, que te falte el aliento o que tengas dolor en el pecho. A veces, la taquicardia ventricular puede hacer que el corazón se detenga (paro cardíaco repentino), lo cual es una emergencia médica que pone en riesgo la vida.

Síntomas



En algunas personas, los episodios breves de taquicardia ventricular pueden no causar ningún síntoma. O bien, podrías experimentar lo siguiente:

Mareos

Falta de aire

Aturdimiento

Sensación de latidos acelerados (palpitaciones)

Dolor en el pecho (angina)

Los episodios sostenidos y más graves de taquicardia ventricular pueden causar lo siguiente:

Pérdida del conocimiento o desmayo

Paro cardíaco (muerte súbita)



Cuándo debes consultar a un médico

Muchas afecciones diferentes pueden causar taquicardia ventricular. Es importante obtener un diagnóstico rápido y preciso y la atención médica adecuada. Consulta a tu médico si tú o tu hijo tienen algún problema con los latidos del corazón. En algunos casos, se necesita atención de urgencia.Busca atención de emergencia, o llama al 911 o al número local de emergencias si cualquier persona experimenta estos síntomas:Dolor en el pecho que dura más de unos pocos minutosDificultad para respirarDesmayo

Factores de riesgo



Toda afección que haga que el corazón se esfuerce de más o que dañe el tejido cardíaco puede aumentar el riesgo de presentar taquicardia ventricular. Los cambios en el estilo de vida y los tratamientos médicos permiten disminuir el riesgo asociado a los siguientes factores:

Enfermedad cardíaca

Efectos secundarios de los medicamentos

Desequilibrios electrolíticos graves

Consumo de sustancias estimulantes como la cocaína o la metanfetamina

Si tienes antecedentes familiares de taquicardia ventricular u otros trastornos del ritmo cardíaco, corres un mayor riesgo de tener taquicardia ventricular.

Diagnóstico



El médico evaluará tus síntomas, te realizará un examen físico y te hará preguntas sobre tus hábitos de salud y tus antecedentes médicos. En algunos casos, la taquicardia ventricular puede ser una emergencia médica que requiere un diagnóstico urgente y tratamiento inmediato.

Se pueden hacer varios exámenes para diagnosticar la taquicardia ventricular.



Electrocardiograma

Pruebas de diagnóstico por imágenes cardíacas

Prueba de esfuerzo

Prueba de la mesa inclinada

Pruebas adicionales

Tratamiento

El electrocardiograma es la herramienta más utilizada para diagnosticar la taquicardia. La prueba es indolora y detecta y registra la actividad eléctrica del corazón mediante pequeños sensores (electrodos) conectados al pecho y a los brazos.El electrocardiograma registra el tiempo y la fuerza de las señales eléctricas a medida que se trasladan por el corazón. El médico puede buscar patrones entre las señales para determinar el tipo de taquicardia que tienes y cómo los problemas del corazón podrían estar causando la frecuencia cardíaca acelerada.El médico también puede pedirte que uses dispositivos portátiles de electrocardiograma en tu casa para obtener más información sobre tu frecuencia cardíaca. Algunos de estos dispositivos son los siguientes:Este dispositivo portátil de electrocardiograma se lleva en el bolsillo o se coloca en un cinturón o una correa para el hombro Registra la actividad del corazón durante un período completo de 24 horas, lo que permite al médico hacer una observación prolongada de los ritmos cardíacos El médico probablemente te pedirá que lleves un diario durante esas 24 horas Describirás cualquier síntoma que tengas y anotarás el momento en el que se produceEl objetivo de este dispositivo portátil de electrocardiograma es controlar la actividad cardíaca durante un período que puede ir de una semana a algunos meses Lo llevas todo el día, pero solo registra en determinados momentos durante unos minutos cada vez Normalmente el monitor se activa pulsando un botón cuando se presentan síntomas de una frecuencia cardíaca rápida Sin embargo, algunos monitores detectan automáticamente los ritmos cardíacos anormales y comienzan a registrarlosAlgunos dispositivos personales, como los relojes inteligentes, ofrecen monitoreo de electrocardiograma Pregúntale al médico si esta opción es válida para tiEste dispositivo permite la monitorización continua del ritmo cardíaco, pero debe usarse continuamente Puede incluir cables o noSe trata de un dispositivo implantable que no lleva cables y que puede colocarse bajo la piel durante un máximo de tres años para controlar continuamente el ritmo cardíacoEl médico puede obtener imágenes de tu corazón para determinar si los problemas estructurales están afectando el flujo de sangre y causando la taquicardia ventricular.Las pruebas por imágenes cardíacas usados para diagnosticar la taquicardia ventricular incluyen lo siguiente:Una ecocardiografía produce una imagen en movimiento del corazón usando ondas de sonido Puede identificar áreas de flujo de sangre deficiente, válvulas cardíacas anormales y músculo cardíaco que no funcionan normalmenteUna resonancia magnética cardíaca puede proporcionar imágenes fijas o en movimiento de la forma en que la sangre fluye por el corazón y detectar irregularidadesLas tomografías computarizadas combinan varias imágenes de rayos X para proporcionar una vista transversal más detallada del corazónPara estudiar el flujo de sangre a través del corazón y los vasos sanguíneos, el médico puede utilizar una angiografía coronaria para revelar posibles obstrucciones o anomalías Utiliza un tinte y rayos X especiales para mostrar el interior de las arterias coronariasEsta prueba se utiliza para capturar imágenes fijas del corazón y los pulmones y puede detectar si el corazón está agrandadoTu médico puede recomendar una prueba de esfuerzo para ver cómo funciona tu corazón cuando estás activo o cuando se te da un medicamento para hacer que el corazón lata más rápido.En una prueba de esfuerzo con ejercicio, se colocan electrodos en el pecho para monitorear la función cardíaca mientras se hace ejercicio, generalmente caminando en una cinta de correr. Se pueden realizar otras pruebas de corazón junto con una prueba de esfuerzo.Esta prueba a veces ayuda al médico a comprender mejor cómo la taquicardia contribuye a causar los desmayos. Con un control atento, recibirás un medicamento que genera un episodio de taquicardia. Te recuestas sobre una mesa especial y luego la mesa se inclina, como si estuvieras de pie. El médico observa cómo el corazón y el sistema nervioso responden a estos cambios de posición.Tu médico puede solicitar pruebas adicionales, según sea necesario, para diagnosticar una enfermedad oculta que contribuya a causar la taquicardia ventricular y para determinar el estado del corazón.



Los objetivos del tratamiento de la taquicardia ventricular son los siguientes:

Restaurar un ritmo cardíaco normal.

Controlar la frecuencia cardíaca rápida cuando se produce.

Prevenir futuros episodios de taquicardia.

El tratamiento específico que recibas dependerá de lo que cause la arritmia y el tipo o la gravedad de tu taquicardia ventricular.

La taquicardia ventricular puede desaparecer por sí sola en 30 segundos (taquicardia ventricular no sostenida) o durar más de 30 segundos (taquicardia ventricular sostenida o TV). La TV sostenida puede interrumpir el flujo sanguíneo normal y requiere tratamiento médico inmediato.



Tratamiento de la taquicardia ventricular sostenida

Cómo prevenir episodios de frecuencia cardíaca rápida

Hazte controlar y tratar las enfermedades existentes

La taquicardia ventricular sostenida a menudo requiere un tratamiento médico urgente, ya que esta afección a veces puede provocar la muerte cardíaca repentina.El tratamiento consiste en restablecer el ritmo cardíaco normal mediante la administración de una descarga eléctrica al corazón. Esto puede hacerse usando un desfibrilador o con un tratamiento llamado cardioversión.La desfibrilación puede realizarse mediante un desfibrilador externo automatizado por un transeúnte que reconozca los signos de un paro cardíaco.La cardioversión se realiza en un entorno hospitalario utilizando una máquina que controla el ritmo cardíaco antes y después de administrar las descargas. En este procedimiento, los profesionales médicos administran una descarga al corazón mediante paletas, un desfibrilador externo automatizado o parches en el pecho.También se pueden administrar medicamentos por vía oral o intravenosa.Con tratamiento, es posible prevenir o controlar los episodios de taquicardia ventricular.Este procedimiento a menudo se emplea cuando una vía eléctrica distinta es responsable del aumento de la frecuencia cardíaca En este procedimiento, un médico introduce un catéter en el corazón a través de las venas de la ingle, del brazo o del cuello Los electrodos en las puntas de los catéteres emplean frío extremo o energía de radiofrecuencia para provocar daño (ablación) en la vía eléctrica adicional e impedir que envíe señales eléctricasTomar medicamentos antiarrítmicos de forma regular puede prevenir la frecuencia cardíaca rápida Junto a los medicamentos para tratar la arritmia, se pueden recetar otros medicamentos para el corazón, como bloqueadores de los canales de calcio y betabloqueadoresSi corres riesgo de tener un episodio de taquicardia que ponga en riesgo tu vida, el médico podría recomendarte un desfibrilador cardioversor implantable El dispositivo, del tamaño aproximado de un localizador, se implanta quirúrgicamente en el pecho De forma continua, el desfibrilador cardioversor implantable controla el latido, detecta los aumentos de la frecuencia cardíaca y libera choques eléctricos precisamente calibrados, de ser necesario, para restaurar el ritmo cardíaco normalLa cirugía a corazón abierto es necesaria en ciertos casos para tratar un proceso que contribuya a la aparición de la taquicardia ventricular (por ejemplo, si hay obstrucciones en los vasos sanguíneos) La taquicardia también puede tratarse con un procedimiento de laberinto En este procedimiento, el cirujano hace pequeñas incisiones en el tejido del corazón para crear un patrón o laberinto de tejido cicatricial Como el tejido cicatricial no conduce la electricidad, interfiere con los impulsos eléctricos perdidos que provocan algunos tipos de taquicardia Por lo general, la cirugía se lleva a cabo cuando no funcionan otras opciones de tratamiento o cuando se la necesita para tratar otro trastorno cardíacoSi hay otra afección que contribuya a la taquicardia ventricular, como una enfermedad cardíaca, al tratar el problema subyacente podrían prevenirse o reducirse los episodios de taquicardia.Seguir tu plan de tratamiento es importante. Puede ayudar a reducir el riesgo de futuros problemas de ritmo cardíaco. Si los síntomas cambian o empeoran, o si tienes nuevos síntomas, informa al médico de inmediato.

Con información de Mayo Clinic

