Cuál es el endulzante natural que ayuda con la diabetes

Cuando una persona es diagnosticada con diabetes, su vida cambia para siempre. Los hábitos, principalmente alimenticios y físicos, de quien padece la enfermedad son alterados totalmente debido a esta enfermedad crónica degenerativa.

Uno de los primeros rubros que se ven afectados en la dieta de los diabéticos es el consumo de azúcar, al ser uno de los principales causantes de la enfermedad.

Sin embargo, hay opciones naturales que pueden ayudar no solo a regresar el toque dulce en la vida de un paciente con diabetes, sino, que ayudan a combatir la enfermedad. Se trata de la Stevia, una planta nativa del valle del río Monday, en las llanuras del Paraguay, en las zonas limítrofes de Argentina y Brasil.

Es utilizada desde tiempos precolombinos para endulzar comidas y bebidas, en sus orígenes era llamada “ka’a-hée”, que significa “hierba dulce”, aunque también es conocida como yerba miel y hoja caramelo.

Se conocen más de 200 especies del género Stevia, pero la rebaudiana es la de mayor importancia económica por el alto contenido de edulcorantes en sus hojas.

La Stevia contra la diabetes

Actualmente, la Stevia es un sustituto de azúcar, en muchas cafeterías ofrecen sobres que contienen endulzante que contiene de esta hierba que muchos desconocen que tiene cualidades medicinales.

La Stevia no solo sirve como una forma más saludable de endulzar los alimentos, también ayuda a reducir los niveles de glucosa en la sangre, así lo señala el documento “Plantas medicinales, la realidad de una tradición ancestral”, de los investigadores Horacio Guzmán Maldonado, Rocío Díaz Huacuz y Mario González Chavira, publicado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México (Sader).

“En años recientes, la hoja de la Stevia es consumida como tal o preparada en tés para pacientes diabéticos con el fin de reducir los niveles de glucosa en la sangre”, se lee en el documentos.

Los niveles de la glucosa en la sangre es una de los rubros que más se monitorea en un caso de diabetes para conocer el estado de salud del paciente.

Además de presentar efectos terapéuticos contra diversas enfermedades como el cáncer, hipertensión, inflamación, cistic fibrosis, la obesidad y la caída de dientes, la Stevia protege contra el daño renal y hepático.

Es importante mencionar que el consumo de Stevia no se limita a los sobres de sustituto de azúcar, la hojas de la planta medicinal pueden consumirse frescas, secas o molidas.

Composición química

Las hojas de stevia contienen varios compuestos que son conocidos como glucósidos de esteviol, los cuales no son calóricos y presentan un alto poder edulcorante, según se explica en el documento difundido por la Sader.

Se conocen al menos quince glucósidos de esteviol de los cuales el esteviósido y el rebaudiósido A, son los más importantes. El esteviosido es 143 veces más dulce que el azúcar, mientras que el rebaudiósido A es 242 veces más dulce.

Además de estos compuestos, la estevia contiene otros que presentan actividad biológica incluyendo los flavonoides, ácido quínico y caféico y sus derivados, sesquiterpendoides, oligosacáridos y retinoles.

Contraindicaciones

Aunque la Stevia prácticamente no tienen calorías, por lo que pueden resultar atractiva para las personas que intentan perder peso, no hay pruebas de que ofrezcan una ventaja para la pérdida de peso en comparación con otros edulcorantes no nutritivos.

Pese a que los sustitutos del azúcar, como las preparaciones de Etevia refinada, pueden ayudar a controlar el peso, no son una fórmula mágica y deben usarse solo con moderación.

Además, los extractos de estevia altamente refinados pueden causar efectos secundarios leves, como náuseas o sensación de saciedad.

