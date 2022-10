Efemérides del 5 de octubre: qué pasó un día como hoy

El que no conoce su historia esta destinado a repetirla: las efemérides de hoy (Infobae/Jovani Pérez)

El “efecto mariposa” es cuando un pequeño suceso puede producir enormes cambios en el futuro, así sucede con las efemérides que abarcan desde hechos que en su momento parecieron intrascendentes pero que cambiaron a la humanidad como la conocemos.

En la lista de estos acontecimientos se encuentran sucesos legendarios, lastimosas tragedias y avances científicos, hasta nacimientos y muertes de personajes relevantes como líderes sociales, científicos y artistas.

Para que no se te pase ninguna fecha importante, aquí están las efemérides de este miércoles 5 de octubre.

610: Heraclio es coronado emperador del Imperio romano de Oriente; tras lo cual cambia lengua franca imperial del latín al griego.

816: Luis I de Francia es coronado emperador por el papa Esteban IV.

869: Inicia el Concilio de Constantinopla para deponer al Patriarca de Constantinopla Focio.

1143: El Tratado de Zamora reconoce al Reino de Portugal como reino independiente.

1550: En Chile, el conquistador español Pedro de Valdivia funda la villa de Concepción del Nuevo Extremo en la bahía del mismo nombre, a unos 500 km al sur de la capital Santiago.

La cabeza de la estatua del conquistador español Pedro de Valdivia está cubierta con una bandera mapuche en Santiago, Chile (REUTERS/Ivan Alvarado)

1582: En España, Italia, Polonia y Portugal, se saltea este día ―entre el jueves 4 de octubre de 1582 y el viernes 15 de octubre― debido a la implementación del calendario gregoriano.

1665: En Alemania se funda la Universidad de Kiel.

1743: En Chile se funda la villa de Rancagua.

1762: En Filipinas, los británicos ocupan la ciudad de Manila.

1789: Marcha sobre Versalles para protestar ante el rey Luis XVI de Francia por falta de alimentos.

1793: En Francia, el Gobierno declara oficialmente abolido el cristianismo.

1793: A orillas del río Paraná, en la encrucijada del Camino Real que se bifurcaba al noroeste (a Córdoba, Bolivia y Perú) y al norte (al Litoral), se inaugura la capilla de Nuestra Señora del Rosario. El caserío construido a su alrededor será declarado «villa

1837: En España, se publica la Real Orden por la que se funda el primer Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de Murcia.

1844: En el mar Caribe se desata la Tormenta de San Francisco de Asís. En La Habana (Cuba), el huracán deja 100 muertos, incontables heridos y 2546 casas derrumbadas. En la bahía de La Habana se hunden 13 buques mercantes.

1872: En Buenos Aires, el presidente Domingo F. Sarmiento, funda la Escuela Naval Argentina

1884: Imperio español en Asia y Oceanía, en la actual provincia de Dávao del Sur se crea el municipio de Santa Cruz.

1906: En la provincia de Buenos Aires (Argentina) se funda el pueblo de Darregueira.

1908: En Bulgaria, el zar Fernando I proclama la independencia del país.

1908: El emperador Francisco José I firma la anexión de Bosnia-Herzegovina al Imperio austrohúngaro.

1910: En Portugal, tras el triunfo de la revolución, es derrocado el rey Manuel II y se establece la Primera República Portuguesa.

1914: En el marco de la Primera Guerra Mundial, el sargento francés Frantz y su mecánico Quenault logran el primer derribo aéreo de la historia.

1917: En Guadalajara, México, sale a la venta la primera edición del diario El Informador.

1919: Se funda el club de fútbol Racing Club de Ferrol.

1928: En Madrid (España), la Real Academia Española presenta la nueva gramática del idioma español.

(Archivo)

1933: En Cuba se estabiliza el golpe de Estado del dictador Fulgencio Batista.

1933: En Alemania, el Partido Nazi establece el control absoluto de la prensa.

1934: En Asturias (España) tiene lugar una revolución en la que la clase obrera toma el poder durante quince días haciendo frente al Gobierno de la República.

1938: En Checoslovaquia se planifica la disgregación de la nación.

1941: En Alemania se desintegra el 2.º Grupo Panzer.

1948: En Cuba toca tierra un huracán de categoría 3. De pequeño diámetro, cruza por el sur de la provincia de Pinar del Río y sale por La Habana.

1956: En Colombia se crea Producciones PUNCH por Alberto Peñaranda Restrepo y fue la primera programadora de la Televisión en Colombia cerro sus transmisiones el 19 de mayo de 2000.

1957: En Chile, comienza sus transmisiones UCV Televisión, primer canal de televisión del país.

1958: A 110 metros de altura (en un globo aerostático), en el área B7b del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 6:10 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Hidalgo, de 0,077 kilo

1962: En Londres (Reino Unido), la banda británica de rock The Beatles edita su primer sencillo, Love me do. El mismo llegaría al puesto 17.º de las listas y marcaría el inicio del ascenso para el grupo.

The Beatles (EFE/Peter Powell/Archivo)

1962: Mientras se buscaba lugar para un observatorio europeo, Bélgica, Alemania, Francia, Países Bajos y Suecia firman la convención de ESO, que marcaría la fundación del Observatorio Europeo del Sur.

1962: A 494 metros bajo tierra, en el Área U9ad del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 9:00 (hora local), Estados Unidos detona su bomba atómica Mississippi, de 115 kilotones. Es la bo

1964: En El Cairo (Egipto) se inicia la II Conferencia del Movimiento de Países No Alineados (NOAL).

1968: En Estados Unidos, el cantante José Feliciano, durante la Serie Mundial de Béisbol, es el primero en cantar de manera estilizada el himno nacional.

1969: En Londres (Reino Unido), Monty Python emite su primer capítulo de la serie Monty Python’s Flying Circus en la cadena BBC.

1983: Es descubierto el asteroide 9007 James Bond.

1988: En Chile se realiza el plebiscito nacional, por el cual el pueblo rechaza la continuidad y permanencia en el poder del dictador Augusto Pinochet hasta 1997. Al año siguiente se convocan elecciones para elegir un nuevo presidente y un nuevo Congreso Nacion

1991: Linus Torvalds anuncia por primera vez (en comp.os.minix) sobre el sistema informático Linux.

1994: En Suiza, 48 personas pertenecientes a la secta Orden del Templo Solar se suicidan colectivamente.

1995: En Bosnia, el enviado estadounidense Richard Holbrooke pacta un alto al fuego entre los frentes.

1995: En Guatemala, el ejército asesina a 11 campesinos de la comunidad Aurora del Ocho de Octubre, para desanimar el retorno de los exilados en México.

2000: En Perú, el Congreso aprueba la reducción del mandato del presidente Alberto Fujimori.

Alberto Fujimori (archivo)

2013: En el parque El Rejón de la ciudad de Chihuahua (México), una troca monstruo que era parte del espectáculo Extremo Aero Show se sale de control y arrolla a decenas de espectadores. Mueren 5 adultos y 4 niños y 80 personas resultan lesionada

2021: Microsoft lanza el sistema operativo Windows 11.

Cumpleaños

1338: Alejo III de Trebisonda (f. 1390).

1520: Alessandro Farnese, cardenal italiano (f. 1589).

1658: María de Módena, reina consorte inglesa (f. 1718).

1703: Jonathan Edwards, teólogo, filósofo y misionero estadounidense (f. 1758).

1712: Francesco Guardi, pintor italiano (f. 1793).

1713: Denis Diderot, escritor y filósofo francés, impulsor de la Enciclopedia (f. 1784).

1781: Bernard Bolzano, matemático checo (f. 1848).

1829: Chester A. Arthur, político y presidente estadounidense entre 1881 y 1885 (f. 1886).

1848: Guido von List, escritor alemán (f. 1919).

1848: Daniel Rebolledo Sepúlveda, Chileno y capitán de Ejército (f. 1908).

1860: Mariano Holguín, sacerdote peruano (f. 1945).

1861: Ismael Montes, abogado, militar y político boliviano, 26.º presidente de Bolivia entre 1904 y 1909 y entre 1913 y 1917 (f. 1933).

1864: Louis Lumière, inventor francés, creador del cine (f. 1948).

Los hermanos Louis Lumière (i) y Auguste Lumière, en su estudio. (EFE/Ministere de L'Information/ma/Archivo)

1873: Agustín Parrado García, obispo español (f. 1949).

1879: Peyton Rous, médico estadounidense (f. 1970).

1882: Robert Hutchings Goddard, inventor estadounidense (f. 1945).

1887: René Cassin, juez francés, premio nobel de la paz en 1968 (f. 1976).

1889: Teresa de la Parra, escritora venezolana (f. 1936).

1895: Walter Bedell Smith, general estadounidense (f. 1961).

1896: Raimundo Fernández-Cuesta, político español (f. 1992).

1898: José Camón Aznar, historiador y pensador español (f. 1979).

1901: John Alton, director de cine estadounidense. (f. 1996).

1902: Larry Fine, actor y comediante estadounidense. (f. 1975).

1902: Ray Kroc, empresario estadounidense. (f. 1984).

1903: M. King Hubbert, geógrafo y físico estadounidense (f. 1989).

1903: Germinal Esgleas, anarquista y sindicalista español (f. 1981).

1908: Joshua Logan, productor de cine y escritor estadounidense. (f. 1988).

1916: Stetson Kennedy, escritor y activista estadounidense (f. 2011).

1917: Magda Szabó, escritora, novelista y poeta húngara (f. 2007).

1917: Demetrio Zorita Alonso, militar y aviador español (f. 1956).

1919: Donald Pleasence, actor británico (f. 1995).

1921: Francisco Dotras Lamberti, diplomático, empresario, pintor, escritor y locutor español (f. 2014).

1922: José Froilán González, piloto de Fórmula 1 argentino (f. 2013).

1922: Ricardo Lavié, actor argentino (f. 2010).

1922: Jock Stein, futbolista y entrenador escocés. (f. 1985).

1924: José Donoso, escritor chileno. (f. 1996).

1924: Aníbal Di Salvo, cineasta argentino (f. 2010).

1925: Emiliano Aguirre, paleontólogo español.

1925: Julio Rodríguez Reyes, cantante portorriqueño, del trío Los Panchos (f. 2013).

1926: Mariano Ozores, actor y humorista español.

1930: Cristina Berys, actriz argentina (f. 1994).

1930: Miguel Báez y Espuny "El Litri", torero español.

1930: Reinhard Selten, economista alemán (f. 2016).

1930: June Almeida, viróloga escocesa (f. 2007).

1931: Fernando Siro, actor argentino (f. 2006).

1931: Ismael Rivera, cantante puertorriqueño (f. 1987).

1933: Carmen Salinas, actriz mexicana.

1936: Vaclav Havel, escritor y presidente checo (f. 2011).

1939: Marie Laforêt, actriz y cantante francesa de origen armenio (f. 2019).

1939: Carmen Salinas, actriz, comediante, política y empresaria teatral mexicana (f. 2021).

Carmen Salinas (Archivo)

1939: A. R. Penck, escultor y pintor alemán.

1941: Orlando Barone, periodista argentino.

1941: Eduardo Duhalde, político, abogado y notario argentino, presidente interino de Argentina entre 2002 y 2003.

1947: Brian Johnson, cantante británico, de la banda AC/DC.

1950: Laura Gemser, actriz erótica, modelo y diseñadora neerlandesa.

1950: Jeff Conaway, actor estadounidense (f. 2011).

1950: Eddie Clarke, guitarrista británico, de la banda Motörhead.

1951: Karen Allen, actriz estadounidense.

1951: Bob Geldof, músico y activista político irlandés.

1952: Clive Barker, escritor británico.

1952: David Lebón, músico argentino.

1952: Emomali Rahmon, presidente de Tayikistán.

1955: Sandra Torres, política guatemalteca.

1957: Lee Thompson, músico, saxofonista y escritor británico, de la banda Madness.

1957: Bernie Mac, actor y comediante estadounidense (f. 2008).

1958: Viviane Senna, empresaria brasileña.

1958: Antonio Di Gennaro, futbolista italiano.

1958: Neil deGrasse Tyson, astrónomo y divulgador científico estadounidense.

Neil deGrasse Tyson (Matt Sayles/Invision/AP, archivo)

1959: Ernesto Laguardia, actor y presentador mexicano.

1959: Maya Lin, artista y arquitecta estadounidense.

1960: Daniel Baldwin, actor estadounidense.

1960: Careca, futbolista brasileño.

1962: Michael Andretti, piloto de automovilismo estadounidense.

1963: Charlotte Link, escritora alemana.

1964: Dave Dederer, guitarrista estadounidense, de las bandas The Presidents of the United States of America y Loaded.

1964: Keiji Fujiwara, actor japonés de doblaje (f. 2020).

1965: Carlos Alberto Mayor, futbolista y entrenador argentino.

1965: Mario Lemieux, jugador canadiense de hockey sobre hielo.

1966: Xabier Carbayeda, ciclista español.

1966: Julio Milostich, actor chileno

1967: Johnny Gioeli, cantante estadounidense de rock

1967: Guy Pearce, actor británico.

1968: Fabián Estay, futbolista chileno.

1968: Sam Rockwell, actor estadounidense.

1970: Josie Bissett, actriz estadounidense.

1971: Bertrand Crasson, futbolista belga.

1971: Mauricio Pellegrino, futbolista y entrenador argentino.

1971: Ale Sergi, cantante argentino, de la banda Miranda.

1971: Alfredo Berti, futbolista argentino.

1972: Grant Hill, baloncestista estadounidense.

1972: Tom Hooper, cineasta británico.

1974: Jeff Strasser, futbolista luxemburgués.

1975: Kate Winslet, actriz británica.

1975: Parminder Nagra, actriz británica de origen indio.

1976: Mauro Colagreco, chef argentino.

1976: Kátia Aveiro, cantante portuguesa.

1976: Ramzan Kadyrov, presidente checheno.

1977: Wendy Vera, compositora, cantautora y productora musical ecuatoriana.

1977: Ángel Martín, cómico, guionista, actor y presentador de televisión español.

1978: James Valentine, guitarrista estadounidense, de la banda Maroon 5.

1978: Gustavo Biscayzacú, futbolista uruguayo.

1979: Ximena Herrera, actriz boliviano-mexicana.

1979: Patricia Conde, cómica, guionista, actriz y presentadora de televisión española.

1979: Julio César Cáceres, futbolista paraguayo.

1979: Vincenzo Grella, futbolista australiano.

1980: Paul Thomas, bajista estadounidense, de la banda Good Charlotte.

1981: Tito el Bambino, cantante puertorriqueño.

1981: Joel Lindpere, futbolista estonio.

1982: Rustam Judzhámov, futbolista ucraniano.

1983: Ebert William Amâncio, futbolista brasileño.

1983: Jadson, futbolista brasileño.

1983: Juan Manuel Vargas, futbolista peruano.

1983: Noot Seear, modelo y actriz canadiense.

1983: Alexi Ogando, beisbolista dominicana">dominicano.

1983: Jesse Eisenberg, actor estadounidense.

Jesse Eisenberg (Archivo)

1983: Nicky Hilton, socialite, modelo profesional y diseñadora estadounidense.

1984: Kenwyne Jones, futbolista trinitense.

1984: Glenn McMillan, actor brasileño.

1985: Nicola Roberts, cantante británica, de la banda Girls Aloud.

1987: Luigi Vitale, futbolista italiano.

1987: Javier Villa, piloto de GP2 español.

1987: Park Soyeon, cantante surcoreana, de la banda T-ara.

1987: Kevin Mirallas, futbolista belga.

1988: Sam Warburton, rugbista galés.

1989: Daniele Ratto, ciclista italiano.

1989: Diogo Ferreira, futbolista australiano.

1989: Gerardo Ortiz, cantante y autor del género mexicano.

Gerardo Ortiz (Archivo)

1989: Kenshō Ono, seiyū japonés.

1990: Federico Delbonis, tenista argentino.

1990: Pia Pakarinen, modelo finlandesa.

1991: Xiao Zhan, actor y cantante chino.

1991: Davide Petrucci, futbolista italiano.

1992: Mercedes Lambre, actriz y cantante argentina.

1993: Wismichu, youtuber español.

1997: Florian Faber, arquero suizo.

1997: Walter Chigüila, futbolista salvadoreño.

1998: Francisco Saubidet Birkner, regatista argentino.

1998: Allan Dahl Johansson, patinador de velocidad noruego.

1998: Alberto Cabrera, baloncestista español.

1998: Antoine Viquerat, nadador francés.

1998: Mateo Hernández, futbolista argentino.

1998: Exequiel Palacios, futbolista argentino.

Exequiel Palacios (Reuters)

2000: Gabriel Brazão, futbolista brasileño.

2000: Matus Vojtko, futbolista eslovaco.

2001: Dalila Bela, actriz canadiense de genealogía latina.

2001: Jonatan Hellvig, voleibolista sueco.

2006: Jacob Tremblay, actor canadiense.

Muertes

578: Justino II, emperador bizantino (n. 520).

610: Focas, emperador bizantino (n. 547).

989: Enrique III, aristócrata carintio (n. 940).

1056: Enrique III el Negro, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico (n. 1017).

1258: Felipe III de Francia, rey francés (n. 1245).

1398: Blanca de Évreux, reina consorte de Francia (n. 1331).

1524: Joachim Patinir, pintor flamenco (n. 1480).

1565: Lodovico Ferrari, matemático italiano (n. 1522).

1606: Philippe Desportes, poeta francés (n. 1546).

1793: José del Castillo, pintor español (n. 1737).

1815: Juan Hipólito Vieytes, economista y periodista argentino (n. 1762).

1816: Camilo Torres Tenorio, abogado y político colombiano (n. 1766).

1837: Hortensia de Beauharnais, reina de Países Bajos y madre de Napoleón III (n. 1783).

1851: Marie Jules César Lelorgne de Savigny, botánico francés (n. 1777).

1871: Aleksandr Afanásiev, escritor y folclorista ruso (n. 1826).

1880: Jacques Offenbach, compositor alemán (n. 1819).

1885: Daniel Alcides Carrión, estudiante peruano, mártir de la medicina (n. 1857).

1905: Carlos Walker Martínez, escritor y político chileno (n. 1842).

1918: Roland Garros, aviador francés (n. 1888).

1933: Renée Adorée, actriz francesa (n. 1898).

1935: Pío Tamayo, poeta y precursor del pensamiento marxista en Venezuela (n. 1898).

1938: Maria Faustyna Kowalska, monja católica polaca (n. 1905).

1940: Silvestre Revueltas, músico mexicano (n. 1899).

1957: José Leandro Andrade, futbolista uruguayo (n. 1901).

1974: Miguel Enríquez, político chileno, secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (n. 1944).

1976: Lars Onsager, químico noruego, premio nobel de química en 1968 (n. 1903).

1981: Gloria Grahame, actriz estadounidense (n. 1923).

1983: Earl Tupper, inventor estadounidense, fundador de la compañía Tupperware (n. 1907).

1984: Leonard Rossiter, actor británico (n. 1926).

1986: James H. Wilkinson, matemático británico (n. 1919).

1986: Diego Angulo Íñiguez, historiador de arte y ensayista español (n. 1901).

1992: Enrique Kicho Díaz, contrabajista y bandoneonista de tango argentino (n. 1918).

1992: Eddie Kendricks, cantante y compositor estadounidense, de la banda The Temptations (n. 1939).

1992: Apa Sahib Pant, político, diplomático y escritor indio (n. 1912).

1996: Seymour Cray, empresario estadounidense (n. 1925).

1997: Federico Gallo, periodista español (n. 1930).

2000: Cuco Sánchez, cantante mexicano (n. 1921).

2002: José Botella Llusiá, investigador y ginecólogo español (n. 1912).

2003: Neil Postman, crítico cultural estadounidense (n. 1931).

2004: Maurice Wilkins, físico neozelandés, codescubridor de la estructura del ADN (n. 1916).

2005: Álvaro Domecq Díez, ganadero, rejoneador y empresario español (n. 1917).

2007: Fernando Rosas Pfingsthorn, director de orquesta y músico chileno (n. 1931).

2009: Giselher Klebe, compositor alemán (n. 1925).

2010: Steve Lee, cantante y compositor suizo Gotthard (n. 1963).

2010: Jorge Presno, abogado y político uruguayo (n. 1929).

2010: Bernard Clavel, escritor francés (n. 1923).

2010: Roy Ward Baker, cineasta británico (n. 1916).

2011: Niver Arboleda, futbolista colombiano (n. 1967).

2011: Bert Jansch, músico británico (n. 1943).

2011: Steve Jobs, informático y empresario estadounidense, fundador de Apple (n. 1955).

2011: Charles Napier, actor estadounidense (n. 1936).

2012: Luis Gómez Llorente, político y filósofo español (n. 1939).

2013: Carlo Lizzani, director italiano (n. 1922).

2014: Andrea de Cesaris, piloto automovilista italiano (n. 1959).

2015: Grace Lee Boggs, activista estadounidense (n. 1915).

2015: Ana Diosdado, escritora y actriz argentino-española (n. 1938).

2015: Henning Mankell, escritor sueco (n. 1948).

2015: Carlos de Borbón-Dos Sicilias, aristócrata español (n. 1938).

2015: Chantal Akerman, directora de cine y artista belga (n. 1950).

2018: Héctor Ulloa, actor colombiano (n. 1936).

2021: Francisca Celsa dos Santos, supercentenaria brasileña (n. 1904).

