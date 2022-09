Selena Gomez causó revuelo en Instagram luego de los Emmy 2022

Estas son las últimas cinco publicaciones de Selena Gómez en Instagram. (Infobae)

Selena Gomez dio mucho de qué hablar durante la entrega de la 74 edición de los premios Emmy, pues causó un infarto a sus fans cuando la cantante era una de las estrellas más esperadas de la noche y no aparecía por la alfombra roja.

La también actriz y productora, que cuenta con 341 millones de seguidores en Instagram, contaba con diversas nominaciones por su serie Only murders in the Building, en las categorías mejor actor principal en una serie de comedia, mejor dirección para una serie de comedia y mejor guion para una serie de comedia.

Luego de que Selena Gomez se hiciera tendencia en Twitter por no aparecer por ningún lado, la joven apareció de sorpresa en la gala, sin pasar por la alfombra, pues a la ocupada estrella se le hizo bastante tarde.

La intérprete de Lose You To Love Me se ha convertido en una de las estrellas más importantes a nivel mundial, no sólo en la industria de la música, sino también en las redes sociales, en donde siempre da de qué hablar con cada publicación.

Aquí las últimas fotografías que ha compartido en su cuenta:

La vida de Selena Gomez

Selena Marie Gomez, mejor conocida simplemente como Selena Gomez, es una cantante, compositora, actriz, diseñadora y empresaria nacida en Grand Prairie, Texas, el 22 de julio de 1992.

La joven inició su carrera desde muy pequeña, pues a los 10 años de edad obtuvo un papel secundario en la serie infantil Barney & Friends, en la que estuvo hasta el año 2004 cuando se retiró del elenco.

Posteriormente tuvo breves apariciones en películas como Spy Kids 3-D: Game Over (2003), Walker, Texas Ranger: Trial by Fire (2005) y Brain Zapped (2006), hasta que finalmente llegó a Disney Channel, en donde tuvo apariciones en las series The Suite Life of Zack and Cody y Hannah Montana, en donde la protagonista era Miley Cyrus.

Gracias a su carisma y talento por la actuación fue que la artista llegó a convertirse en la protagonista de la serie Los Hechiceros de Waverly Place (Wizards of Waverly Place), que logró ganar tres veces el premio Emmy por mejor programa infantil. Al mismo tiempo que hacía el papel de Alex Russo, Selena Gomez apareció en películas como La Nueva Cenicienta, Programa de Protección de Princesas o Los Hechiceros de Waverly Place: La Película.

En el 2009 la joven hizo su debut como actriz de doblaje para la película animada Dr. Seuss’ Horton Hears a Who, mientras que también se alistaba para el lanzamiento de varios temas bajo la discográfica de Hollywood Record.

Tras la formación de la banda Selena Gomez & The Scene la cantante entró de lleno al mundo de la canción, debutando con el álbum Kiss & Tell, que consiguió la certificación de oro, que además elogió los sencillos Falling Down y Naturally. Su segundo álbum se publicó en el 2010 y tenía éxitos como A Year Without Rain.

Luego de este lanzamiento Selena regresó al mundo de la pantalla grande para protagonizar Ramona and Beezus y Monte Carlo. En el 2012 también prestó su voz para la animación de Hotel Transylvania.

En el año 2013 Gomez volvió a la industria musical, pero esta vez como solista a través de su álbum titulado Star Dance, que además llegó a ocupar los primeros puestos en varias listas de Canadá, Estados Unidos y Noruega. La canción principal, Come & Get It, ocupó el puesto 6 en la lista Billboard Hot 100.

Luego de varios años, la artista rompió la relación con el sello discográfico de Disney y se unió a Interscope Records, con quien sacó la producción Revival que fue número uno en los Estados Unidos y que tenía singles como Good For You. En años posteriores apareció en el soundtrack de la serie de Netflix 13 Reasons Why.

Tras de su participación en la película A Rainy Day in New York de Woody Allen, Gomez donó su salario a la iniciativa Time’s Up; también tuvo colaboraciones con otros artistas que fueron todo un éxito como Taki Taki de DJ Snake o la canción de Benny Blaco I Can’t Get Enough junto a Tainy y J Balvin.

En el 2019 también se estrenó como productora de la serie-documental Living Undocumented que fue lanzada a través de Netflix.

Finalmente y después de tanto tiempo de espera, el 23 de octubre de 2019 la artista reveló su tercer material de estudio en solitario que llevó por nombre Rare, siendo Lose You To Love Me el sencillo principal que incluso la llevó a ocupar la posición número uno de la lista Billboard Hot 100. El videoclip de su canción promocional también hizo eco al ser grabado por completo con un iPhone 11.

Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez, de "Only Murders in the Building", presentan el premio a la Serie Sobresaliente de Charlas de Variedades en la 74ª edición de los Premios Primetime Emmy celebrados en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, el 12 de septiembre de 2022. (REUTERS/ Mario Azuoni)

La interpretación de esta canción también marcó el regreso de la artista a los escenarios tras de una serie de escándalos y problemas de salud, aunque no le fue fácil, pues según varios reportes, antes de subir al escenario de los American Music Awards la joven sufrió un ataque de pánico aunado a que fue criticada por problemas de audio que se presentaron.

La cantante hizo una colaboración en el 2020 con el grupo femenino de K-pop BLACKPINK con la canción Ice Cream que también fue un éxito. Ese mismo año estrenó un programa de cocina que fue transmitido a través de la plataforma HBO.

Su último proyecto fue el álbum en español Revelación, que fue lanzado el 12 de marzo de 2021 y en el que figuran sencillos como De una vez; Baila Conmigo de Rauw Alejandro; Selfish Love de DJ Snake; y 999 con Camilo.

De acuerdo con información de la revista Billboard, Selena Gomez ha vendido más de 6.7 millones de álbumes alrededor del mundo y más de 22 millones de sencillos desde el año 2005.

Otro de los aspectos en los que se reconoce a Gomez es por su filantropía, que la han llevado a ocupar puestos como el de la embajadora más joven que ha tenido la UNICEF.

Por otro lado, la joven también ha incursionado en la moda al crear su propia línea llamada Dream Out Loud, así como un perfume y una línea de esmaltes bajo su mismo nombre, aunque también ha sido embajadora de marcas como Adidas NEO Label, Pantene, Coca-Cola, Coach y Puma.

En cuanto a su vida privada, se sabe que la joven tuvo una tormentosa relación con el cantante Justin Bieber, aunque también se le ha vinculado con el actor Taylor Lautner, el DJ Zedd y el canadiense The Weeknd.

Finalmente, en la salud tampoco le ha ido muy bien, pues el 14 de septiembre de 2017 se sometió a un trasplante de riñón en su lucha contra el lupus, enfermedad con la que fue diagnosticada en el 2015. El órgano lo donó su amiga, la actriz Francia Raisa. También ha sido diagnosticada con trastorno de bipolaridad.

