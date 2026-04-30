Precio del dólar hoy en Brasil: cotización de cierre del 30 de abril

En la última sesión el dólar estadounidense se pagó al cierre a 4,97 reales brasileños en promedio, lo que supuso un cambio del 0,63% con respecto a los 5 brasileños de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una disminución 1,11%, de modo que desde hace un año acumula aún un descenso del 10,44%.

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En cuanto a los cambios de este día respecto de jornadas pasadas, dio la vuelta al resultado de la jornada previa donde experimentó un ascenso del 0,16%, mostrando que no es capaz de consolidar una clara tendencia. La cifra de la volatilidad fue de 10,55%, que es una cifra sutilmente inferior al dato de volatilidad anual (11,41%), de manera que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este momento.

El panorama del dólar en Brasil para 2026

El real brasileño mantendrá una tendencia estable con ligera depreciación frente al dólar en 2026, según la proyección de UBS. El informe prevé un tipo de cambio de 5,40 reales por dólar en el primer trimestre y una cotización de 5,50 en el resto del año. Esta previsión se basa en la combinación de presiones internas y externas sobre la moneda brasileña.

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En el plano internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos iniciará un ciclo de reducción de tasas, lo que aliviaría parte de la presión sobre monedas emergentes. Además, el entorno global muestra señales de crecimiento y precios favorables de materias primas, un aspecto positivo para Brasil como exportador.

Sin embargo, el atractivo del “carry trade” —diferencial de tasas entre Brasil y Estados Unidos— podría verse afectado por el inicio de recortes de tasas del Banco Central do Brasil, que llevaría la tasa SELIC a alrededor de 12,5% a finales de 2026.

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A nivel interno, el informe destaca el aumento del déficit fiscal a 8,5% del PIB y una deuda pública cercana al 80%, factores que elevan la percepción de riesgo y limitan la entrada de capital extranjero. El déficit en cuenta corriente sube a 3,6% del PIB, presionando aún más la balanza de pagos.