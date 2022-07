Palabra por palabra, la mañanera del presidente de México del miércoles 27 de julio

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y recibieron preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días-tardes. Es que nos llevó mucho tiempo la reunión de seguridad el día de hoy. Pero la buena noticia es que hoy corresponde lo de Quién es quién en las mentiras y terminando la exposición dejamos todo el tiempo para preguntas y respuestas y va a ser atrás, va a ser atrás.

ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS: Buenos días, señor presidente. Con su permiso.

Este es Quién es quién en las mentiras de la semana del 27 de julio de 2022. Esta sección va a ser muy breve, porque traemos una mentira y una buena noticia.

¿Podemos pasar la primera?, que es el bache en la pista, de lo que tuvo mayor cobertura, con falsedades, por supuesto, en varios medios de comunicación. Este fin de semana se dio amplia cobertura en medios de comunicación al tema de un bache en una de las pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se desató una verdadera campaña de desinformación con el fin de tocar al Gobierno de México.

El diario Reforma, Aristegui Noticias, Imagen Televisión, Milenio, El Financiero, Sopitas y hasta personajes de la oposición como Lourdes Mendoza, Paola Migoya, Gabriel Quadri y algunos más se montaron en el pequeño bache. Durante 10 horas que duró cerrada la pista, armaron un escándalo diciendo que todo era culpa de haber cancelado el aeropuerto de Texcoco. Lo que casi no se habla es que la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México presenta problemas estructurales desde su construcción en tiempos de Vicente Fox Quesada y se está presentando un proyecto para repararlo. Aquí vemos la vemos la cobertura de los medios.

Y bueno, para finalizar —les dijimos que iba a ser breve— traemos una mentira y una buena noticia, de esas que casi no se divulgan mucho. La agencia Bloomberg, dedicada a asuntos financieros, publicó un reportaje titulado ‘El súperpeso de México sorprende a los inversionistas que habían apostado por la eliminación. México seguirá en ascenso a costa de China. Es el comienzo de un cambio’.

Dice Bloomberg:

‘En medio de la carnicería de las monedas de los mercados emergentes, este año ha habido un valor atípico sorprendentemente resistente: el peso mexicano. Se ha mantenido, ya que casi todos los pares sucumbieron al incesante impulso alcista del dólar con un rendimiento superior tan marcado, que algunos analistas han decidido llamarlo el súperpeso.

‘Parte de la fortaleza proviene de factores bastante atípicos: una política fiscal estricta y aumentos a las tasas de interés. Pero otro factor clave son las expectativas de un cambio radical en el comercio mundial en los próximos años, que podría generar un aumento en la inversión extranjera directa.

‘México está atrayendo fábricas de China a medida que los salarios más altos y un aumento en los costos de transporte socavan lo que habían sido sus ventajas competitivas, eso está empujando a las empresas a trasladar sus operaciones cerca de los Estados Unidos, el mercado más grande del mundo.’

Y con eso terminamos.

Es cuanto, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien, muchas, gracias Elizabeth.

A ver, una —pero ya nos vamos— dos, allá usted tres, cuatro, cinco y seis, ya. Vamos a ver si se puede. Sí se dieron cuenta ¿no? Es que después también, yo menciono y se para quien no le toca la palabra, que están muy juntos, se confunde. Pero yo creo que ustedes, entre ustedes mismos ayúdense ahí.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Nancy Flores, de la revista Contralínea.

Presidente, preguntarle si su gobierno tiene algún plan para que ya la austeridad republicana sea una realidad en todas las áreas de gobierno, en todas las instituciones y en los tres poderes. Esto se lo consulto porque, bueno, el lunes ya nos presentaron este Quién es quién en los sueldos; sin embargo, es una revisión muy somera la que se hizo por parte del titular de la Profeco.

Nosotros en Contralínea hemos estado revisando este asunto y resulta, por ejemplo, que si vemos sueldos brutos más prestaciones que tienen… En las prestaciones estamos hablando de que se autoasignan, algunos de estos altos funcionarios de organismos autónomos y también del Poder Judicial, se autoasignan ciertos bonos, bonos trimestrales, le llaman, un bono especial anual, un bono en el caso de las autoridades electorales por jornadas electorales, son bonos también, digamos, muy pachoncitos en términos económicos y esto acaba resultando en sueldos muy altos.

Por ejemplo, los ministros de la Corte y otros 30 funcionarios de la Suprema Corte de la Nación, estos ministros, 11, ganan más de 400 mil pesos mensuales, esto es el sueldo bruto y hay que verlo como sueldo bruto para que el pueblo mexicano se entere de que eso desembolsa el erario nacional. No le… el pago de impuestos no es una… no nos están haciendo un favor a los mexicanos por pagar sus impuestos los altos funcionarios.

Y, por ejemplo, en el Tribunal Electoral de Poder Judicial ganan 120 mil pesos más que usted cada mes.

En el caso también del Banco de México son salarios, tanto de la gobernadora, como de los subgobernadores, por arriba de los 350 mil pesos mensuales.

Y así nos podemos ir con cada uno de estos organismos, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de la Transparencia, el INAI, en fin, todos estos organismos autónomos. Y también el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde ahí los sueldos ya brutos superan los 500 mil pesos, algo que no veíamos en esta lista.

Y son más, no son sólo la cúpula de estos organismos, sino también otros funcionarios de abajo. En el caso del Banco de México, por ejemplo, tienen seguro de gastos médicos muy… digamos, no de gastos médicos mayores, es decir, si se enferman de una gripe van a servicio médico privado y les dan las medicinas para esa gripe, lo mismo que si tienen una cirugía mayor. Es decir, es un seguro de amplia cobertura, tienen choferes, tienen automóviles asignados, se les paga hasta la gasolina, los viáticos, en fin, absolutamente todo.

Y ahí hay que recordar, en el Banco de México, que tanto la gobernadora como los subgobernadores cuando acaben este encargo van a tener derecho a esta pensión vitalicia, algo que ya se había quitado a los expresidentes y que el expresidente Ernesto Zedillo lo sigue cobrando del Banco de México, su pensión vitalicia que tiene del Banco de México supera los 130 mil pesos mensuales.

Pero otros que fueron gobernadores de esta entidad, como, por ejemplo, Agustín Carstens o Guillermo Ortiz, gana más de 300 mil pesos mensuales por esta pensión vitalicia, que no tiene que ver nada con la jubilación. Todos los mexicanos, mexicanas tienen derecho a la jubilación, pero en el caso de la pensión vitalicia es otra cosa, es una prebenda que, por cuatro, cinco o seis años que estuvieron en este encargo se les da en el monto que ganaron al final; lo mismo pasa con los ministros de la Corte y con otros funcionarios.

Entonces, preguntarle eso, sí existe algún plan para que la austeridad republicana sea una realidad en los tres Poderes de la Unión y también en todas las instituciones, en todos los organismos autónomos. ¿Qué se podría hacer al respeto?, porque por conciencia ellos no lo van hacer, están amparados.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, estamos conscientes de eso. Esto surgió porque ustedes preguntaron un lunes y estaba aquí Ricardo Sheffield y él tiene que ver con el Quién en quién en los precios. No le corresponde, la verdad, pero le pedí para que no se tardara y se diera la información rápido y eso fue lo que hizo.

Pero, en efecto, hace falta más investigación y tomar decisiones sobre esto. Porque fue bloqueada mi iniciativa original, incluso hay una Ley de Austeridad Republicana que no se cumple, por esto los amparos y franco incumplimiento a la Constitución y a esta ley de austeridad.

Entonces, vamos a buscar la forma de presentar una iniciativa de reforma a la ley de austeridad y, si procede, una nueva reforma a la Constitución, para dejarlo más claro y que no se preste a las interpretaciones que hicieron en el Poder Judicial de manera leguleya los altos servidores públicos, que fueron los que promovieron lo de los amparos, creo que un ministro o dos fueron lo que iniciaron con esto.

Entonces, en su momento lo vamos a plantear, para que no quedemos nosotros como encubridores. Si en el Poder Legislativo no se aprueba, ya es otra cosa, pero lo voy a hacer, nada más que en su momento, antes de que se termine el gobierno, porque ahora tenemos tres iniciativas pendientes:

Una que tiene que ver con lo electoral, que nos importa muchísimo.

Otra que tiene que ver con el que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa para que pueda mantenerse en el tiempo sin echarse a perder, que no vuelva a pasar lo que sucedió con la Policía Federal Preventiva, que la dejaron suelta, dependiendo de políticos y se echó a perder, se corrompió.

Entonces, queremos que la Guardia Nacional quede inscrita a la Secretaría de la Defensa, como las fuerzas aéreas, como otras ramas que tienen que ver con la Defensa, el mismo Ejército y así la Guardia Nacional, porque está funcionando bien. Se ha hecho todo un esfuerzo, ya tenemos cerca de 120 mil elementos, ya hemos construido como 260 cuarteles, se han formado a todo el personal.

Está bien calificada la Guardia en las encuestas, trae como un 75 por ciento de aceptación, por encima de la calificación de las policías estatales y de las policías municipales, sólo le gana el Ejército y la Marina.

Y se requiere disciplina y se requiere profesionalismo y sobre todo, honestidad, porque todos los actos de complicidad de los últimos tiempos tuvieron que ver con abogados, ingenieros, políticos que se ocupaban de la seguridad pública. Por ejemplo, del Cisen salieron muchísimos, bueno, de ahí salió García Luna, ingeniero, pero no con una formación profesional… Digo, con una… sí, una formación adecuada y actuaban como políticos, o sea, uno ve la foto de García Luna y los trajes eran, pero hechos con sastres especiales. Políticos.

Por eso también manejaba muy bien los medios de información y los apantallaba, hablando de las pantallas. Un día sería bueno que se organizara una excursión a lo que era el búnker de García Luna, a donde llevaba a todos a enseñarles cómo con la tecnología se iba a enfrentar a la delincuencia y salían todos aturdidos ahí y ‘¡Oh!, ahora sí’ y premio en Estados Unidos, ‘superpolicía’, hasta el New York Times quemándole incienso.

Entonces, no queremos eso porque estamos trabajando para formar gente recta que viene de la Defensa, que viene de Marina, jóvenes con lealtad al pueblo, con lealtad a México, incorruptibles.

En los tiempos del predominio neoliberal no había moralización, los equipos encargados de enfrentar al narcotráfico tenían como premio quedarse con el botín, llevaban a cabo un operativo y se quedaban con todo lo que confiscaban como recompensa. No, así no es la cosa, no debe ser así.

Entonces, si no dejamos a la Guardia Nacional bien sembrada en una institución como la Defensa, pues va a aguantar un sexenio y vamos a volver a lo mismo, que hay que cuidarse de la policía, no sólo de la delincuencia, o que son lo mismo. Entonces, vamos a atender esto.

Les comentaba de estas iniciativas, que por eso voy a dejar que pase un tiempo.

Y la tercera es, aunque es un asunto más del Ejecutivo, pero, de todas maneras, quiero que se envíe al legislativo, es lo del cambio del horario de verano, que ya regresemos a lo de antes y vamos a que se apruebe una reforma. Entonces, pasando lo hacemos.

Sí les adelanto que, de todas maneras, ya vamos a pasar de la fase de la austeridad republicana a una fase superior, que es la de la pobreza franciscana, porque tengo reunión mañana con el gabinete y vamos a llevar a cabo medidas de austeridad adicionales.

INTERVENCIÓN: ¿Cómo cuáles?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a reducir bastante, casi no va a haber viajes al extranjero, o sea, vamos a procurar que toda la comunicación se haga por teléfono o por teleconferencias y vamos a reducir viáticos aún más y otras medidas.

Quiero informarle al pueblo que desde que estamos en el gobierno no hemos comprado un vehículo nuevo para funcionarios públicos, uno solo. La camioneta más nueva que tengo es del 2018, que la compraron antes de que yo llegara y ya tiene 280 mil kilómetros. Pero tenemos ya camionetas de las que usamos de 400 mil kilómetros y de 10 años de uso. Les estamos dando mantenimiento y funcionan bien, no me han dejado tirado en las giras.

Y vamos a avanzar más en el plan de austeridad, independientemente de lo que tiene que ver con poderes autónomos y que esto tiene que tratarse como una cuestión de Estado, es austeridad republicana de Estado.

INTERVENCIÓN: (Inaudible).

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Para seguir manteniendo ahorros, para seguir sin deuda, sin solicitar deudas adicionales, sin aumentar impuestos, sin aumentar el precio de las gasolinas.

La fórmula es sencilla, es cero corrupción y austeridad para liberar fondos al desarrollo, entregar recursos a la gente más necesitada.

INTERLOCUTORA: ¿Cuánto se busca ahorrar, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues nos hemos ahorrado ya… Podemos hacer la cuenta, pero ya podemos estar, en el tiempo que llevamos, con ahorros del orden de dos billones de pesos, en general.

Les voy a poner un ejemplo porque, si no, no nos entendemos. ¿Por qué no pones el informe de hoy sobre huachicol? ¿Cuánto nos hemos ahorrado combatiendo el huachicol?

Y luego les voy a dar otro dato, cuánto nos hemos ahorrado exigiendo a los grandes contribuyentes que paguen impuestos y prohibiendo la condonación de los impuestos.

Debe de haber algo, alguna. Este es el comportamiento, que incluso estamos ahora haciendo algo especial. Este era el promedio de lo que se robaban cuando entramos, en el promedio del 2018, 56 mil barriles diarios. Cuando llegamos, en noviembre, el promedio era 81 mil barriles diarios.

Cuando entré, el 20, a ver, sí, diciembre, sí, el 1º.

INTERLOCUTORA: Es del uno al 20 de diciembre.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande? Del uno al 20, exactamente, 74, aquí tomé la decisión, el 23 de diciembre, aquí tomamos la decisión y echamos a andar el operativo y cerramos ductos y entró el Ejército.

Del 1º de diciembre al 20 de junio, 215 mil 950 millones de pesos, nada más. Les hablaba yo como de dos billones, pues aquí es más del 10, sólo en esta medida, 215 mil es lo que nos hemos ahorrado hasta el 30 de junio.

Ahora, porque es importante recordarlo, ¿cuánto condonaron de impuestos a los grandes contribuyentes Calderón y el presidente Peña? Nada más de condonación, porque había muchos mecanismos por los cuales no pagaban o se les devolvían los impuestos, las listas.

Aquí está, 121 mil a grandes contribuyentes se les devolvieron con Felipe Calderón y 244 mil millones con Peña y aquí están.

Y tampoco es para culparlos sólo a ellos, la ley lo permitía, era legal. Por eso, cuando se dieron cuenta de que iba en serio, ya era tarde, me refiero al bloque conservador del Congreso, porque esto lo sacamos y todavía no estaban como ahora, que hay hasta huelga. No pasa, no dejan pasar nada, pero esto sí lo logramos, la reforma al artículo 28 constitucional, que prohíbe los monopolios y la condonación de impuestos. Y muchos otros ahorros.

Esto del aeropuerto, ¿por qué les causa tanto coraje? Porque ojalá y revisen la información, porque luego se aturden, se obnubilan y ya es ‘no’ en todo. Se bloquean, no vuelven en sí, sino vuelven en ‘no’.

Ayer que pusimos la foto de José Martí, alguien, sin darse cuenta, —a ver, ¿por qué no la pones, el Face?— dice que estaba yo más pequeño, que estoy más pequeño que Francisco I. Madero y era Martí. Pero es el coraje, pues.

Eso es lo que pasa con lo del aeropuerto. Ojalá e indaguen de que el estimado que tenían para construir el aeropuerto en el lago de Texcoco eran 300 mil millones de pesos, estimado.

Que no dejen también de recabar la información de cuánto estimaron que iba a costar el Tren Toluca-Ciudad de México, 30 mil millones de pesos y lo vamos a terminar el año próximo y en total va a significar una inversión de 90 mil.

Entonces, el aeropuerto estaba estimado en 300 mil, pero iba a significar también cerrar el actual aeropuerto, porque ese era el negocio que tenían planeado. Porque esto no lo sabe o no quiere internalizarlo el piloto de Aeroméxico, que me consta que dijo que no iba a aterrizar a la primera porque había un cráter, un cráter en la pista. Sí hay algo de diferencia entre un bache, un socavón y un cráter, ¿verdad?

Pero eso es lo que sucede cuando se opta por el fanatismo, nos cegamos; entonces, ya no funciona nada.

Miren, este es un opositor de las redes. ¿Es periodista? Miren: ‘Se ve tan chiquito a lado de Madero’. Además, decía Napoleón que la grandeza se mide de la cabeza al cielo. Juárez no era grande físicamente, era grande política, intelectualmente, era grande como patriota. Madero también, su grandeza era su vocación democrática, sus principios, su amor a la libertad. Pero esto es lo que suele pasar.

Bueno, otro dato del aeropuerto que deberían de tomar en cuenta, estaba planeado que lo iban a terminar en el 2025, o sea, todo nuestro sexenio iba a transcurrir construyendo el aeropuerto.

Otro dato, que era lo peor, porque iban a cerrar dos aeropuertos, pero lo peor es que es la zona de más hundimientos en el Valle de México. Iba a suceder algo parecido a lo que está sucediendo en la Terminal 2, que ahí, además de la mala calidad del suelo, no hicieron el trabajo de cimentación adecuado, ahí hubieron fallas y es hasta para ordenar una auditoría técnica administrativa.

INTERVENCIÓN: ¿Se van a hacer?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a ver. Lo que tenemos que resolver es cómo evitamos que se derrumbe y que haya desgracias. Una posibilidad es pues hacerla de nuevo, porque sí es una falla estructural grave, hay hundimientos diferenciales. Cuando vayan al aeropuerto observen cómo está.

Y lo otro es apuntalarlo. Yo voy a pedir a los técnicos, ya hay un grupo que está trabajando en esto, de que veamos la posibilidad de que se apuntale y que ya hacia adelante otra autoridad, otro gobierno, ya tome una decisión de fondo. Por lo que significa para nosotros ya de inversión y no quiero dejar nada inconcluso. Pero estamos analizando las posibilidades que hay.

Entonces, de 300 mil a 70, 75 mil que costó el nuevo aeropuerto, que ya está terminado, aun pagando o, mejor dicho, incluyendo lo que se les pagó a las empresas, que mucho se recuperó o se está recuperando, porque de ahí vamos a sacar, hemos sacado acero, hemos sacado balasto, que a lo mejor vamos a utilizar en el Tren Maya.

Pero, bueno, son 100 mil millones, más 75, 175 mil y tenían estimado 300 mil.

¿Cuánto nos ahorramos?

Ciento 25 mil millones. Y así en todo. Entonces, la fórmula funciona.

Si alguien me pide una recomendación de cómo hacer un buen gobierno, entre otras cosas, algo muy sencillo, pero trascendente es: no permitas la corrupción ni los lujos en el gobierno y ahorra y esos fondos destínalos al pueblo y si puedes entrégalos de manera directa, no con intermediarios, ni de la llamada sociedad civil, ni del mismo gobierno, sino a cada ciudadano lo que le corresponde por derecho. Porque en el sistema de intermediación imagínense cuánto se llevaban las organizaciones campesinas supuestamente independientes, o las organizaciones campesinas en general; pues también, se les entregaban como 100 mil millones al año.

Luego, ¿cuánto nos hemos ahorrado en medios de información?, pues yo creo que como 100 mil millones también. Pero ahí no sólo es lo que se ahorra por no pagar publicidad, sino lo que se ahorra porque no se tienen que entregar contratos.

Hay muchos medios de información o dueños de medios de información que lo que menos les interesa es el periódico o es la radio o es la televisión, eso lo tienen para presionar y poder hacer negocios de otro tipo con el gobierno; periodistas o dueños de medios de comunicación hablando del aeropuerto.

Ya le habían entregado una pista a un dueño de un medio de comunicación. Y me van a decir ustedes: ‘A ver, nombres, nombres, nombres’. No, no voy a estar yo haciéndoles el trabajo, o sea, ustedes son mironas y mirones profesionales.

Y dueños de comunicación dando servicio de vigilancia y dueños de medios de comunicación dando servicio de telefonía y medios de medios de comunicación… digo, dueños de medios de comunicación administrando reclusorios y dueños de medios de comunicación haciendo todo tipo de obras de proveeduría al gobierno porque, si no, se enojaban y había campañas en contra.

Y otros, los más conservadores, unos vinculados al gobierno de manera directa y otros triangulando como protectores de Iberdrola, de Odebrecht, de empresas monopólicas.

¿Y de dónde reciben su financiamiento?

De esas empresas, que las defienden más que a nada. Por eso, ¿quién defiende al pueblo en los medios? Es muy bueno ese debate.

Ah, ‘soy crítico del poder’. Sí, está bien. ‘No estoy con nadie, soy independiente, soy crítico del poder’. Sí, ¿y? ¿Administras eso, la corrupción que hay en el poder, los errores que se cometen desde el poder y qué relación tiene eso con el pueblo? ¿Cómo es que defiendes al pueblo? ¿Nada más la crítica —es lo que hablaba yo del análisis de la realidad— y no transformar la realidad?

Porque se puede estar administrando el sufrimiento de la gente, incluso en derechos humanos: ‘Yo defiendo los derechos humanos y recibo hasta apoyo de organizaciones internacionales de derechos humanos, pero me quedo callado cuando hay fraudes electorales, cuando no le permiten al pueblo elegir libremente a sus autoridades y por eso llegan autoridades que violan los derechos humanos’. Pero es así.

Entonces, sí es necesario el que haya cambios de fondo.

Y lo mismo esto es de los aumentos de los altos sueldos, increíble. Los expresidentes de México, hay por ahí un cuadro en unos mis libros en donde comparo lo que recibían los —o reciben, porque ahí hay muchos países en donde todavía sostienen eso— los expresidentes, de pensión. Yo creo que es en La salida. Increíble. Y ahí viene también lo de los ministros, de…

INTERLOCUTORA: La pensión vitalicia.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, son los sueldos.

INTERLOCUTORA: Ah, bueno, los ministros en retiro también tienen pensión vitalicia, igual que los gobernadores y subgobernadores.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, pero esto es sobre los sueldos, cuánto gana, así era hace cinco años, cuánto ganaba un expresidente, un ministro, un diputado, un senador, en los países y México estaba en el primer lugar. Todo eso ha ido cambiando, pero hace falta hacer una revisión a fondo.

INTERLOCUTORA: Presidente, también sobre este asunto, ojalá esta recomendación que hace usted la escuchen estos organismos autónomos, estas instituciones del Poder Judicial, porque el pueblo de México no puede seguir, ni debe seguir pagando estos altos sueldos y todas estas prestaciones.

En un segundo tema, presidente, preguntarle, porque aquí también ayer se estaba dando cuenta de esta reducción de homicidios dolosos y tal vez usted recuerde que, en marzo de 2011, 50 directivos y dueños de medios de comunicación, en total fueron 700, firmaron un acuerdo, un pacto, le llamaron un decálogo, para no hablar de la violencia en México.

Estos medios de comunicación en aquel momento decían que no querían hacer apología de la delincuencia organizada, ni apología de la violencia.

En ese momento, periodistas, opinadores y reporteros se ciñeron a estas políticas, algunos medios nos mantuvimos fuera de ese pacto. Y en ese pacto lo que se hacía en realidad era no retratar lo que estaba ocurriendo en México, era un pacto de silencio, era un pacto de censura en el cual no se hablaba de la peor crisis humanitaria en la que nos había metido Felipe Calderón Hinojosa.

En aquel momento, también quien estaba al frente de la Secretaría de Seguridad pues era Genaro García Luna. Estábamos viendo ya una crisis de dimensiones terribles, con matanzas de muchas personas, también con estos descabezados, con incluso estos colgados en puentes, cosas que nunca habíamos vivido, el cártel de Los Zetas estaba siendo el más sanguinario en la historia de México, cosas terribles, lo de los propios migrantes, cómo eran asesinados por estos criminales.

Y lo que se hacía en aquel momento era ocultar esa verdad, ocultar esa realidad que existía, diciendo que no querían hacer apología de estos crímenes y de la violencia.

Ahora hacen lo contrario, presidente, no sé si usted se ha dado cuenta, maximizan estas noticias, estas notas rojas, pareciera que sólo se dedican a la nota roja, de manera permanente están repitiendo y repitiendo estas noticias de homicidios dolosos, estas noticias de algunas de algunas matanzas, como si estuviéramos en aquel momento y no estamos en aquel momento, usted decía ayer que estábamos viendo una buena noticia con esta reducción ya de homicidios dolosos.

Y en este discurso, en esta narrativa de querer decirnos que estamos peor que antes, que estamos peor que en el sexenio de Felipe Calderón, pues también indican que estamos en un momento de mucha violencia y que no hay un control de parte del gobierno federal, que no hay un control del Estado, sin ver, por ejemplo, las responsabilidades de los otros gobiernos, porque hay crímenes del orden federal y también crímenes del orden común, del fuero común y en ese sentido todo, todo le achacan al gobierno federal.

Preguntarle su opinión, presidente, sobre aquel silencio que se guardó en la prensa mexicana, que se guardó a partir de este decálogo donde no querían hacer apología de la violencia y ahora, por el contrario, hacen eso, esa apología de la violencia sin ver las responsabilidades de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, que están, que tienen responsabilidad sobre esta circunstancia y que deben garantizar la seguridad de los mexicanos y de las mexicanas. Y esta narrativa de que estamos peor que antes, cuando en realidad en aquel momento lo que hacían era allanar el camino para las elecciones de 2012, que no se viera la crisis en la que estábamos metidos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, era una prensa, medios de información, completamente entregada al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios.

Ayer decía yo, citando a Tolstoi, que un gobierno que no representa al pueblo, que no atiende al pueblo, no es más que una banda de malhechores y eso era lo que había, una banda de malhechores en el gobierno, eso sí, de cuello blanco y bien conformada con los jefes de arriba, sus representantes. Por ejemplo, ellos dominaban el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, los tres poderes, imagínense.

Y —puede ser que lo encuentres lo más pronto posible también— hago una relatoría en uno de mis libros sobre las reformas constitucionales que hicieron, todas a favor de una minoría rapaz, todas votadas por diputados y senadores al servicio de esa minoría. Todas.

A ver, les pregunto a ustedes: ¿qué reforma recuerdan que se haya hecho en el periodo neoliberal en beneficio del pueblo? Se los dejo de tarea.

¿Y cuántas reformas hicieron en contra del pueblo?

Todas. Quitaron prestaciones laborales, quitaron prestaciones en general, permitieron la corrupción, aumentaron los impuestos, entregaron concesiones para la explotación del petróleo, privatizaron en buena medida la educación, la salud; convirtieron las deudas privadas en deuda pública, aumentaron el IVA. Pero esto que sostengo de memoria está escrito, es parte del análisis. Entonces, era un gobierno faccioso, en el sentido estricto no era una democracia, era una oligarquía, eso era lo que predominaba.

Y hablaba yo de bien estructurado, un poco lo que sucedía en el porfiriato. Estaban los llamados hombres de negocios; en ese tiempo sólo se hablaba de concesiones en las fiestas de la aristocracia, de las subvenciones, bonos, esas eran las palabras más usadas en las reuniones. Lo mismo, control de diputados y de senadores y como había reelección, un diputado podía estar ahí 20 años o lo pasaban de la Cámara de Diputados. Como le pasó a mi paisano Manuel Sánchez Mármol, que su alumno Alfonso Reyes dice que lo pasaron de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores a un sillón, dice Alfonso Reyes, más muelle, más cómodo y cuando despertó ya estaba muerto, porque ahí estuvieron todos aprobando.

¿Quién elegía?

Porfirio, mandaba las listas con las llamadas palomas mensajeras a los hombres fuertes. Ese mecanismo de que el presidente pone a los gobernadores, pone a los diputados, pone a los senadores y al sucesor, eso se creó ahí; y el gobernador hace lo mismo con presidentes municipales, con diputados locales y con el Congreso y con los tribunales superiores de justicia. Eso, hasta la fecha. O sea, el Poder Judicial, en vez de ser autónomo, depende del Ejecutivo. Entonces, eso se creó.

Bueno, los ministros de la Corte, les cuento algo de un ministro de la Corte, del que llegó a ser presidente de la Corte en la época de Porfirio Díaz, de apellido Sodi, en la época de Porfirio Díaz.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sé si sean familias.

Pero era un juez y de repente viene el levantamiento de los obreros en Cananea y los gobernadores y los hombres fuertes llegan a Cananea, se lleva a cabo la represión para defender al dueño de Cananea, de la mina, que era un estadounidense, Greene, así como Graham Greene y como Carlos Greene, pero estos son otros, era un militar el dueño de la mina de Cananea y tenía empleados extranjeros, desde luego que ganaban mucho más que los trabajadores mexicanos, así era; lo mismo pasaba en los ferrocarriles, todos los trabajadores eran extranjeros y ganaban mucho más que los mexicanos.

Entonces, hubo esta rebelión y había dirigentes magonistas. ¿Cómo se llama el dirigente? Ah, pues Baca Calderón, que era de Nayarit y Diéguez.

Y los gobernadores de Sonora van ahí, Torres y otro que era también un hombre fuerte y le escriben, mandan un telegrama al secretario de Gobernación, el secretario del Interior, que era Ramón Corral, también de Sonora y hombre cercano a Porfirio, que también toda una historia, hombre fuerte. Pero este Ramón Corral era muy reaccionario, pero más inteligente que los que estaban en su estado gobernando como jefes políticos. Y le dicen en el telegrama que para escarmiento tienen que fusilar a Diéguez y tienen que fusilar a Baca Calderón y a todos los cabecillas. Y Corral les manda a decir, les reza: ‘No vayan a hacer eso, porque va a ser un escándalo, si de por sí ya los opositores están protestando’, ya había una oposición.

Y la prensa de ese entonces, oficialista, El Imparcial sobre todo, llamando a los dirigentes ‘revoltosos’ y no sé si entonces se usaba ‘anarquistas’, pero yo creo que también ‘comunistas’; ‘nihilistas’ era el… populistas, ya, los editorialistas.

Y entonces les dice: ‘No, no, no, va a ser un escándalo, les voy a mandar un juez que se va a hacer cargo de todo’ y les mandó a Sodi. Y Sodi, pues los condenó. Y de Sonora a San Juan de Ulúa y estuvieron presos hasta que triunfó el movimiento maderista, cinco años en San Juan de Ulúa, seis. Y ahí pasa el tiempo y a Sodi lo van ascendiendo y llega ser presidente de la Corte, ese que juzgó a los dirigentes.

Bueno, eso era.

Pero también Porfirio tenía a intelectuales alcahuetes —Gramsci hablaba de intelectuales orgánicos— que se dedicaban a hablar bien de él. Llegaron al extremo hasta de falsificar una carta de Tolstoi que supuestamente le envió a Porfirio Díaz haciéndole un gran reconocimiento por su labor. Así como el Time de ahora, creo que a Peña, a Aspe o a Calderón lo sacan en portada, ‘El mejor…’ ¿Cómo era?

INTERLOCUTORA: Sí era el Time.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, el Time, las portadas, así, o lo del New York Times dedicándole una gacetilla a García Luna.

Escritores, poetas, que luego se lanzaron contra Madero y luego se volvieron huertistas. Por eso me encanta, admiro a Elena Garro, de los pocos que escribieron sobre eso, sobre ese servilismo de los intelectuales en la época de Porfirio y sobre todo en la época de Huerta, después de que habían asesinado a Madero.

Y luego viene la prensa, sí. Entonces, son capas. Y también los científicos, que juegan otro rol.

Entonces, de una u otra forma se parece mucho lo que se vivió últimamente en México con aquello, tiene muchos parecidos. Esa actitud que estás mencionando ahora de los medios, que todos nota roja, antes solamente en el Alarma, pero ahora ya se generalizó, ya no hay.

Y no es nuevo, ¿eh?, lo que pasa es que ahora sí se hace más evidente, pero durante mucho tiempo los medios sometidos. Yo tengo, por ejemplo, mucha extrañeza o me llama la atención que Calles era el hombre fuerte, el Maximato. Impone a tres presidentes, de una u otra forma está de acuerdo en que llegue de candidato el presidente Cárdenas, nada más que el presidente Cárdenas pinta su raya y viene la ruptura y ya lo que ya sabemos, pero Calles fue muy fuerte.

Un poco era el papel que quería jugar Salinas, un maximato, por eso creó el llamado ‘grupo compacto’ y le entregó los bienes de la nación a sus allegados y se conformó una nueva oligarquía en México, porque pensó que iba a seguir él mandando.

Pero miren lo que sucedió con Zedillo. Yo creo que si Salinas desprecia a alguien, yo no estoy ahí, pero en los primeros lugares, pero no tengo duda de que le tiene muchísimo coraje a Zedillo, porque no contaba con lo que iba a suceder, de que Zedillo se le iba a voltear y Salinas lo considera un traidor.

Pero el proyecto era hacia adelante. Y sí continuó, ¿eh?, el salinismo como política, porque siguieron entregando los bienes, o sea, Zedillo fue el del Fobaproa, pero lo pudo haber hecho Salinas; y Zedillo fue el de los ferrocarriles y no lo hizo Salinas porque no le dio tiempo, a Salinas le dio tiempo de los bancos, le dio tiempo de las empresas de telecomunicación.

Pero ahí empezó el salinismo como política y continuó con Fox y continuó con Calderón, hasta Peña. Nada más que él imaginaba que iba a ser más cómodo, más sencillo y no contaba con lo de Zedillo, que mete a la cárcel a su hermano y se lanza en contra.

¿Qué pasa con la prensa en ese entonces?

Todos alineados. Yo recuerdo que había estado con Salinas, Héctor Aguilar Camín, cercano; pero cae en desgracia por el pleito con Zedillo, Salinas. Y Héctor Aguilar Camín se vuelve zedillista y niega a Salinas.

INTERLOCUTORA: Y ahí se dan a conocer los cheques.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y ahí se dan a conocer cosas, sí.

Pero lo mismo sucede cuando quiere regresar del exilio Salinas a presentar un libro y una semana antes, unos días antes de la presentación salen unas llamadas telefónicas de su hermano de Salinas con su hermana, en Televisa, en la noche, creo que Joaquín López-Dóriga y ya no se… ahora sí que se suspendió la presentación del libro, pero así es.

Bueno, hablaba yo lo del callismo. ¿Qué pasa cuando el presidente Cárdenas toma la decisión de invitar al presidente Calles a que salga del país? ¿Qué pasa en los medios después de tanto poder Calles? Nada. Nada es nada.

Por eso, esto que estamos viviendo no es nuevo sobre el papel de los medios y su subordinación al poder, su vinculación al poder. Ahora es distinto porque lo que queremos es que haya libertad. Y no están acostumbrados a la libertad, están acostumbrados a negociar con la libertad; no es la defensa de la libertad de expresión, es utilizar la libertad para defender intereses creados.

Afortunadamente, pues como siempre lo decimos, ahora están las redes sociales que las pueden inundar de bots y todo, pero ya podemos, cada persona que tiene un teléfono puede poner lo que considere. Eso no existía antes, eso realmente fue una contribución, ya podemos hablar con plena libertad y no reprimir a nadie, no limitar a nadie en redes sociales, en periódicos.

Que si el presidente del PRI… Yo ayer me equivoqué, dije que había estado en Estados Unidos y había estado en Europa, pero ayer mismo o antier fue a Estados Unidos. Y está en libertad de hacerlo y nunca va a ser molestado en nada.

Los asuntos judiciales, pues esos los ven las autoridades competentes, no es un asunto mío. Yo cuido de que nadie sea perseguido, maltratado. Siempre he dicho: no es mi fuerte la venganza, no odio. Yo estoy contribuyendo, como muchos, a que limpiemos de corrupción nuestro país, que se purifique la vida pública de México. Eso es lo que estoy haciendo.

Ahora que, la primera vez que regresó de Europa, pues hay una orden en migración de una denuncia presentada por la fiscalía de Campeche y, de acuerdo a la ley, tienen que hacerle algunas preguntas, incluso firman lo que contestan y el firmó la primera vez y le llevaron —primera llamada— le llevaron el documento, lo vio, lo firmó, dijo que estaba bien.

Ahora, ayer me entregaron el informe de lo que sucedió. Lo mismo, creo que tardó 20 minutos. Y había tres abogados, incluso el agente que lo atendió o quienes los atendieron se quejaron de la prepotencia de los abogados, de insultos y todo; y se portaron pues de manera responsable, no cayeron en ninguna provocación.

Pero no hay que reprimir, perseguir, censurar a nadie y no pasa absolutamente nada, nada. Lo que cuenta es que actuemos con rectitud, que tengamos autoridad moral y que le tengamos confianza al pueblo, a la gente.

Es que no quieren aceptar, se niegan a aceptar de que el pueblo es sabio, que el pueblo es inteligente; tienen en la cabeza la idea de que el pueblo es tonto y que es manipulable. No, el pueblo de México es de los pueblos más conscientes del mundo.

Si me dicen: ‘¿En qué se ha avanzado?’ No, pues no sólo ya no se condonan los impuestos a los potentados, no sólo ahora ya todos los adultos mayores tienen su pensión, no, en lo que hemos avanzado más es en el despertar de las conciencias, en la revolución de las conciencias, este es el avance mayor, eso es lo más importante y que lo estemos logrando de manera pacífica es una hazaña de todos, porque esto va a ayudar.

Imagínense que Bloomberg diga que el peso nuestro, nuestra moneda, está fortalecida. Esto es mucho, mucho muy importante, que México es de los países más atractivos en el mundo para la inversión extranjera.

Entonces, ese es el camino, el de la honestidad, el de garantizar las libertades y seguirnos ocupando de las cosas.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

PREGUNTA: ¿Puede hablar más del aeropuerto, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cómo?

INTERLOCUTORA: ¿Puede hablar más del aeropuerto? Lo que habían… (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues nos van a entregar en una semana ya un diagnóstico sobre la Terminal 2.

Ya intervino el Instituto de Ingeniería de la UNAM y ya se hizo un estudio preliminar sobre las fallas, pero quedamos en revisar todo. Se formaron equipos de trabajo y en una semana ya tenemos un primer resultado y lo vamos a dar a conocer aquí.

INTERLOCUTORA: (Inaudible).

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que no quiero adelantar nada, porque quiero… Se está invitando a expertos estructuristas y es un grupo de ingenieros para que nos digan qué procede, que tengamos opiniones sobre esto.

De que estuvo mal hecho, no hay duda y lo que tenemos que procurar… Bueno, ya hay partes en donde se levantaron por completo los pilotes, la cimentación, entonces sí tenemos que verlo.

INTERVENCIÓN: ¿Cerrarían las pistas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sabemos. Es que a lo mejor no se cierra y lo que se hace es que se apuntala para proteger a la gente.

INTERLOCUTORA: ¿Pero cerraría toda la terminal o solamente las pistas?, ¿toda la terminal es lo que se volvería a…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, estamos hablando del edificio, del edificio, del edificio.

¿Quién quedó? ¿Quién tiene el micrófono?

PREGUNTA: Gracias, presidente.

Esteban Durán, Vanguardia, Veracruz.

Presidente, se mencionaba en algunos medios y en las redes sociales sobre los privilegios que tenían los médicos cubanos que llegaron a México, así como en qué condiciones, que iban a cobrar mucho más que los residentes o los médicos mexicanos.

¿Y en qué condiciones, presidente…? También preguntarle:

¿Van a llegar estos médicos a las zonas donde los médicos mexicanos no quieren llegar? ¿Va a haber algún cuidado especial respecto con lo que la Guardia Nacional, que los esté vigilando, que los esté cuidando?, puesto que estas zonas son de alto riesgo por el crimen organizado y en las cuales, pues los médicos se han estado quejando igualmente por esta situación, incluso todavía ha habido algunas manifestaciones al respecto.

Pero aclarar esta situación, presidente, si efectivamente estos médicos cubanos gozan de estos privilegios que los mexicanos no.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Van a ganar lo mismo que ganan los médicos mexicanos y van a tener la protección que tienen los mexicanos, que tenemos los mexicanos. A todos tenemos que protegerlos, sean mexicanos o sean extranjeros.

Y sí es mucha ayuda porque necesitamos los médicos, los generales y los especialistas.

Ya casi estamos al cien en Nayarit, que es el primer estado. ¿No tienes la lámina de Nayarit, nada más? Pero aún ahí, en Nayarit, en caso de especialistas estamos en el 79 por ciento, 78; médicos generales, sí ya, 100; en medicamentos, 94 por ciento. En toda la estructura. Y vamos a seguir con Tlaxcala y Colima.

Hospitales, 12. Esto quiere decir que están equipados, tienen quirófanos. Porque había casos, fui a Rosamorada y funcionaba un quirófano; ya hay dos funcionando. Hay problemas hasta de aires acondicionados en los hospitales, en quirófanos; realmente mucho abandono.

Estas son las tres unidades de tercer nivel, hospitales de especialidades, básicamente en Tepic.

Y estos centros de salud en todo el estado. Si no me equivoco, Nayarit tiene 20 municipios, pero, a ver. Son los centros de salud en los pueblos, en las comunidades.

Médicos especialistas tenemos 75, 467 de 620 y el propósito es tenerlos todos, porque esto implica tener médicos todo el tiempo, todos los turnos, fines de semana.

Por eso estamos hablando de un modelo de salud ejemplar, es mi compromiso, es el compromiso del gobierno que represento.

Y nos están ayudando también los médicos y las enfermeras y desde luego la gente. Ahí en el hospital de Rosamorada hay un consejo ciudadano y me dio mucho gusto que me encontré a un señor en un escritorio afuera, no del hospital, sino en la sala, ahí su escritorio y tiene una figura que se llama como supervisor ciudadano y es voluntario y está ahí para vigilar de que atiendan bien a los pacientes, para eso está, es un supervisor de los ciudadanos y así queremos en todos los hospitales, por eso hablo de la participación de la gente.

En basificación, esto es muy importante, 99 por ciento sus bases. Heredamos el gobierno con cerca de 90 mil trabajadores de la salud contratados de manera eventual y algunos llevaban años y ya tienen su base.

Capacitados, 100 por ciento en segundo nivel de atención y 75 por ciento en el primer nivel. El primer nivel son los centros de salud.

Esto es lo que se invirtió en reparaciones, en pintura; porque muchos, abandonados.

Abasto de medicamentos, recetas, estuve en la farmacia del hospital.

INTERLOCUTOR: ¿Se cuenta con la suficiente infraestructura y medicamentos y aditamentos para que estos médicos puedan trabajar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Aquí en Nayarit este es el resultado, no puedo decir lo mismo de otros estados, porque estamos empezando, este es el primer estado que queremos tener, como se dice coloquialmente, al 100.

INTERLOCUTOR: ¿Y en cuánto tiempo y en qué otras regiones se tendrá al 100, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Este fin de semana voy a la supervisión del Tren Maya, la siguiente semana voy a hacer lo mismo que hice en Nayarit, en Tlaxcala y en Colima, van a estar al 100, vamos a tener tres estados ya.

Esto se hace con acuerdos con los gobernadores, gobernadoras y con todo el personal, porque hay mucha desconfianza, porque este es un sistema federalizado, es IMSS-Bienestar, Salud Bienestar.

Y los que llevan cinco, 10 años, 15 años trabajando en el sistema de salud en un estado tienen preocupación de si se va a respetar su antigüedad, su sueldo. Todo eso se ha ido resolviendo y ya la basificación les da mucha confianza, mucha tranquilidad y no se va a despedir a nadie.

Tuvimos problemas en Nayarit ahora con 70 trabajadores, pero no de este programa, sino de otro programa y piden ellos que sean también contratados y se les va a contratar, lo único que les planteamos es de que se va a revisar qué es lo que ellos hacen. En su mayoría no son médicos ni son enfermeras, son trabajadores administrativos; merecen ser atendidos, pero había también la mala práctica de que se tenía personal que cobraba sin trabajar.

INTERLOCUTOR: Aviadores.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Aviadores. Entonces, estamos limpiando eso.

Y luego los comisionados que tenían los sindicatos, que también cobraban y cobraban muchísimo y no trabajaban.

Y, sí, de acuerdo al contrato, hay un número determinado de trabajadores que sí lleva a cabo una labor sindical, tiene que tener una comisión. Pero había más comisionados de los que establece la ley.

Ese es el abasto, ya se tiene el mecanismo de control de insumos, mil 942 equipos habilitados, 100 piezas de mobiliario, 300 equipos médicos, 98 centros de salud, 15 hospitales y así estado por estado.

Es también voluntario. A mí me dio mucho gusto que empezáramos en Nayarit porque el gobernador es médico y siempre hay la tentación, hasta por deformación profesional, de que ‘si soy médico cómo voy yo a permitir la federalización de la salud, yo tengo que manejar la salud si soy médico’, pero además el doctor Navarro fue director de Salud, delegado de Salud, es un especialista en la materia. Pues fue el primero que aceptó la propuesta de decir ‘yo entrego’.

Porque lo que hicieron antes fue descentralizar y esa descentralización no funcionó, o no funcionó bien. La federación lo que hacía era mandar los fondos para el llamado Seguro Popular, que ni era seguro ni era popular y esos fondos no se manejaban bien. No generalizo, pero había mucha corrupción y se usaban para otros fines y por eso surgieron toda una camada de políticos que se dedicaban a vender medicina y equipos.

Y nos costó muchísimo, todavía, enfrentar ese grupo muy poderoso, porque incluso habían logrado que no se permitiera la importación de medicamentos, se tenían que comprar los medicamentos en México; y ni siquiera se compraba a los laboratorios, sino a estas empresas distribuidoras manejadas por políticos.

Peor aún, estaba y sigue estando y ahí vamos, el Issste, porque ahí subrogaron todos los servicios y detrás de las contrataciones de esos servicios están exfuncionarios públicos que estuvieron en el Issste.

Pero, bueno, a tu pregunta, con algunos médicos cubanos, que les agradecemos mucho, vamos a terminar de cubrir en todos los estados.

De todas formas, no nos va a alcanzar, estamos viendo en otros países, porque es muy grave lo que sucedió, rechazaron tanto a los jóvenes que querían estudiar medicina, hubo tanta exclusión irresponsable, que tenemos déficit de médicos en México, no tenemos los médicos que necesitamos.

Y no se trata aquí de que me contesten así, de que estoy más pequeño que Francisco I. Madero, los invito al análisis, a la reflexión, que vean si lo que estoy diciendo es cierto o no, que me desmientan con pruebas, que me digan si tenemos pediatras, para que tengamos pediatras en todos los hospitales públicos. Pero no es así, desgraciadamente.

Entonces, estamos abriendo escuelas de medicina, de enfermería…

INTERVENCIÓN: ¿En dónde?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En todo el país, debemos de tener abiertas como 40 en las zonas más apartadas.

Y ampliamos porque, aunque parezca increíble, no sólo no les importaba que se especializaran los médicos, sino los médicos, algunos ya especializados, no querían que se aumentara el número de especialistas.

Entonces, había posibilidad y también que se informen para que me contesten, tenían oportunidad 10 mil, ahora hay 20 mil espacios, el doble.

Y tenemos un programa de becas para especializarse en el extranjero porque, aún con todo lo que estamos haciendo, como es mucho el déficit, cuando termine nuestro gobierno no vamos a tener el 100, se va a necesitar más tiempo.

Todo ese fue el daño que causó la política neoliberal, entre otras cosas y eso es lo que tenemos que debatir, a ver cómo lo justifican, cómo lo explican.

INTERLOCUTOR: Gracias, presidente.

En otro tema, ¿cómo va lo de la información con la supuesta corrupción y supuesto desfalco en Segalmex, un desfalco de nueve mil millones de pesos, presidente? ¿Ya se está investigando eso? ¿Sabremos quiénes son los responsables de este desfalco? ¿Y cómo se va a corregir todo esto en Segalmex?, que pues afecta a millones de mexicanos igualmente, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hay una investigación del gobierno, hay denuncias desde hace más de un año, están ya procesos abiertos en la Fiscalía General de la República y le voy a pedir al secretario de la Función Pública que venga y explique sobre este fraude y la forma en que se está actuando.

INTERLOCUTOR: Bien, presidente. Gracias.

Finalmente, presidente, el huachicoleo continúa funcionando, pero ahora el huachicoleo de gas en el norte de la República, esto acusan empresarios en unidades de gas del centro norte de Coahuila, en donde denuncian a Sergio Garza Vara y Gerardo García Castillo, este expresidente municipal de Monclova, también quienes son acusados de lavado de dinero, así como el huachicoleo en sus empresas.

Se presume que este huachicoleo de gas lo obtienen en una planta de Pemex, allá en Cadereyta, Nuevo León, en lo que se sospecha entran y salen con grandes cantidades de gas.

Pero, además, presidente, estos personajes, como siempre sucede, se dicen protegidos por funcionarios, se dicen protegidos por la secretaria de Energía, se dicen protegidos por el titular de Profeco. Y entonces estos empresarios gaseros ya presentaron las respectivas denuncias y demandan y piden que haya una revisión en ese sentido, pues para evitar esa competencia desleal y, igualmente, que no se vean afectados los consumidores finales, presidente.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se está haciendo un trabajo de investigación. Qué bueno que das a conocer esta denuncia. Vamos a pedir a Rocío Nahle que profundice.

Parte de las diferencias que tenemos con las empresas estadounidenses, no con todas, es porque también hay acusaciones de contrabando de combustible y se les cerraron, de contrabando diésel, de gasolina y no tengo información sobre gas, pero lo estamos viendo.

Y no hay protección, ¿eh?, para nadie, para nadie, cero impunidad, porque, si no, no avanzamos. Si se protege a corruptos, no avanzamos y eso se sabe bien. Y no tenemos ahora elementos.

Esto que mencionas de Segalmex se está investigando a fondo, se va a castigar a responsables. Empezó porque se descubrió que un administrador puso dinero, no sé si de Diconsa o de Segalmex.

INTERVENCIÓN: Diconsa.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, de Diconsa, en una financiera. Esa financiera ofrecía supuestamente más intereses. El que dinero del presupuesto vaya a una financiera ya es un delito, eso no se puede hacer, ni con el pretexto de que van a obtener más rendimientos, no. Entonces, se descubrió.

Luego, se investigó a la financiera y resulta que es una financiera que viene de tiempo atrás haciendo lo mismo, protegida, sin sustento económico, o sea, como lo de las cajas de ahorro, la misma cosa. Entonces, ahí sí se pudo recuperar esa parte del dinero, pero eso fue lo que llevó a hacer la investigación y se encontraron otras cosas y es lo que se está castigando ahora.

Esta caja de ahorro o esta financiera hizo lo mismo en otros casos. Y se está investigando porque no pueden estas financieras actuar sin el respaldo de un banco y, si se encuentra que hay responsabilidad del banco, quien tiene que responder es el banco, porque por lo general estas financieras no tienen nada, son puros negocios de papel.

INTERLOCUTOR: Presidente, ¿me permite entregarle las…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, me las entregas.

Y nos vemos mañana.

PREGUNTA: ¿Con quién desayuna, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tengo una reunión con todo el equipo de trabajo para mejorar las vialidades en el Aeropuerto ‘Felipe Ángeles’. Nos reunimos casi una vez por mes para que se avance en la construcción del tren de ‘Felipe Ángeles’ a Lechería, que ya se tiene el proyecto, que se vayan resolviendo problemas de derechos de vía.

Porque cuando ese tren esté concluido de Lechería al aeropuerto, como ya está de Lechería a Buenavista, se va a llegar al aeropuerto desde el centro de la ciudad en 45 minutos.

Y ya, como ustedes saben, a lo mejor algunos no lo saben, se amplió a ocho carriles la autopista a Pachuca.

Y estamos haciendo otras vías, de modo de que se pueda llegar muy rápido al aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, estamos haciendo glorietas, libramientos, estamos invirtiendo para que se ahorre tiempo.

De todas formas, si se llega a ese aeropuerto, como tiene equipo moderno y está bien administrado, vamos a suponer que se hace una hora, se puede llegar media hora antes de tomar el vuelo, porque en 15 minutos se despacha, es lo más eficiente que hay, lo que puedan perder de tiempo en llegar lo ahorran en el trámite que se hace.

Hace falta explicar todo esto y además como es tanta la avalancha en contra, pues a veces no da tiempo.

Y como que también ayuda a que se den estas campañas, estas lanzadas, para ver cómo actúa la gente. Y resulta que la gente actúa muy bien, muy bien, no se traga todas esas mentiras, todos esos platos de mentira. Y es bueno porque es una manera de estar sondeando, iba yo a decir de andar con la sonda en la mano y no estar contestando todo. Tener confianza en la gente, su capacidad para el análisis, para la reflexión, para tener un criterio sobre las cosas.

Y la verdad siempre se abre paso y llega hasta el último rincón. Ya es muy difícil, mucho muy difícil que se pueda engañar a mucha gente. Este piloto que, estando yo ahí, porque sí lo sabía, habla y dice —y me está escuchando o se lo van a decir y otros pasajeros que venían— que me dijo del cráter, el cráter, estoy casi seguro —pero además lo respeto— estoy seguro de que es simpatizante del conservadurismo.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, pero no tienen por qué hacerlo, no tienen por qué hacerlo, pero así son los conservadores, o sea, te conozco, bacalao, aunque vengas disfraza’o, o sea, de lejos.

Pero es… Aquí se me presenta la oportunidad y ahora ahí voy, porque una cosa es un bache, otra es un socavón, ya lo dije y otra un cráter, o sea… ¿Cómo dirían los jóvenes? Bueno, pero…

PREGUNTA: De lo de Segalmex, ¿puede venir el auditor superior de la Federación? Para que informe.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Primero, el de la Función Pública, porque ese es otro poder. Lo que nos corresponde a nosotros.

PREGUNTA: ¿Cuándo haría su primer viaje en el AIFA?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues cuando yo pueda. Es que ahí se están mudando poco a poco los de las empresas.

Y no queremos forzar a nadie, o sea, no los queremos tocar ni con el pétalo de una rosa, porque vamos muy bien. Imagínense, qué hacemos con meter a una oficina al presidente del PRI y tenerlo ahí una hora, dos horas. Se va a… Ya fue a la OEA, ahora va a la ONU. Entonces, no.

En Estados Unidos, les voy a contar algo, hacen listas negras, yo creo que ya no. Y los que participaban en los movimientos de liberación nacional y todo hacían un viaje y al cuartito y ahí buscaban. Ya eso ya no lo hacen, pero a mí me lo hicieron, no porque estuviese en una lista negra, sino porque cuando entró el presidente Trump… Que adelanto a decir que cuando me tocó hablar con él, tratar con él, llevamos una buena relación porque fue respetuoso con México en el tiempo que estuve y con el gobierno; antes no, sobre todo en su campaña. Política es tiempo y son circunstancias.

Entonces, cuando él inicia campaña… Que hay que estar ahora muy pendientes porque siempre sacan el racismo y la discriminación y se lanzan contra migrantes y se lanzan contra México, porque ellos apuestan a que eso les da votos.

Yo sostengo de que están equivocados y cada vez quien haga eso va a recibir menos votos, porque además nosotros desde aquí, ya lo dijimos, vamos a estar en contra del maltrato a nuestros paisanos y vamos a aplicar, ya lo he dicho, lo de la frase de la canción de Rubén Blades, se la vamos a mandar a decir o les vamos a mandar a decir a nuestros paisanos, que el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, para que el que hable mal de México sepa que no nos gusta y que tienen que aprender a respetarnos, el que hable mal de los mexicanos.

Bueno, al principio los asesores del presidente Trump le recomendaron ese discurso, incluso lo del muro y todo lo demás.

Durante el tiempo que estuvo de presidente y yo también de presidente en dos ocasiones usó la palabra ‘muro’ frente a mí, dos: una por teléfono y otra ya en una cena que no estaban los medios. Porque fui a Washington, tuvimos actos y el compromiso fue: muro no, porque si se toca el muro, el tema del muro voy a responder y si nos vamos a enfrentar ¿para qué voy? Ni a ustedes ni a nosotros nos conviene el pleito.

Entonces, hubo el acuerdo de que no se hablara del muro. Ya cuando terminamos y ya viene la cena, como es él, ‘ya —dice— ya terminamos, ahora sí puedo hablar del muro’. Ya se ríen todos. Pero nada más en dos ocasiones.

Bueno, cuando ya era presidente y yo ni siquiera era candidato, pero él empieza con esa campaña, yo decidí ir a Estados Unidos a apoyar a los paisanos y estuve en varias ciudades, estuve en el Paso, estuve desde luego en los Ángeles, estuve en Nueva York, Chicago, en Laredo, en varias ciudades y ya nada más me quedaba una.

Ah y entraba yo sin ningún problema y hablaba en las plazas en defensa de nuestros paisanos y cuestionaba fuerte esa política antimexicana, antiinmigrante.

Y ya me toca el último acto en San Francisco y San Francisco es de las ciudades santuario, de las ciudades de mayor libertad, con más respeto a los derechos humanos, con más respeto a todo, una ciudad muy igualitaria. Bueno, pues ahí llego y ya me estaban esperando ahí, ‘a la oficina’. Y como no hablo inglés, trajeron a un traductor, pero ya esto en la oficina. Ya sabían todo, a qué iba yo, pero ya era el último acto. Y estaba el traductor y me dicen: ‘¿Y a qué viene?’ Le digo: A un mitin, fui invitado a la plaza. ‘¿Y de qué va a hablar?’ Pues voy a hablar en contra de la política del presidente y del maltrato a los migrantes. ‘¿Y va a criticar al presidente?’ Sí, le digo, poquito. Y ya se ríen y ya pasé sin problema. Esto, hablando de las aduanas. Que, por cierto, los que han viajado lo saben, son especiales los que trabajan en las aduanas en todo el mundo, casi son muy parecidos.

Entonces, nosotros no vamos a reprimir a nadie, eso quiero dejarlo con mucha claridad, que todo mundo se exprese, se manifieste, este es un santuario de libertades, este país, nadie va a ser censurado, nadie reprimido, nadie absolutamente y vamos a proteger a todos.

Y a nuestros adversarios, a nuestros adversarios darles todas las garantías. A Pedro Ferriz, que ya rompió con Frenaaa, a todos. Con Pedro Ferriz tenemos diferencias desde hace 20 años o más, que tenemos diferencias. A ver, desde que fui candidato a presidente de un partido, en 1996, que él apoyaba a otro candidato y entonces a mí me maltrataba porque él tenía otro candidato. Y no era que… Él estaba a favor del ingeniero Heberto, del finado Heberto, extraordinario el ingeniero Heberto Castillo, consecuente, tan bueno, tan bueno, tan bueno, que hizo provocar la ira de Díaz Ordaz.

En las memorias de Díaz Ordaz, que la familia le entregó a Krauze, los borradores, se habla de que Díaz Ordaz le decía al ingeniero Heberto ‘el presidentito’, porque en el autoritarismo del presidente Díaz Ordaz le molestaba de que el ingeniero Heberto dio el Grito de Independencia en Ciudad Universitaria y le decía ‘el presidentito’.

Bueno, de primera el ingeniero, bueno, una personalidad, un hombre íntegro y todo. Como a mí no me quería Ferriz, supuestamente él era seguidor del ingeniero Heberto, pero era en contra mía. Pero eso que les hablo es 96, ¿cuántos años lleva?, 26 años, o sea, ya llovió. Pero, aun así, pues merece respeto, como todos, todos. Y tenemos diferencias y qué bueno que tenemos diferencias, es que no todos podemos pensar de la misma manera.

Y en un proceso de transformación, imagínense, no hay término medio. Es como decía Juan Álvarez: esta ancheta está muy angosta, no hay ni para dónde hacerse. Aquí es de definición, son tiempos de definición. Entonces, se la pasaban fingiendo que eran independientes, que eran la sociedad civil, que no tenían partido y ahora las circunstancias llevan a la definición.

Lo mismo lo del periodismo, vamos a decirle revolucionario o militante, aunque pueda sonar ofensivo. Pues siempre ha existido, en los movimientos hay periodistas que se asumen. Hablaba yo de Zarco, pues estuvo en favor del movimiento de Reforma, fue diputado de los que aprobaron la Constitución de 1857 y un gran periodista, no se quedó al margen y como no era conservador pues se adhirió y apoyó el movimiento de Reforma y ayudó también en el movimiento contra la intervención francesa.

Y Guillermo Prieto igual y Riva Palacio y muchos. Siempre ha existido ese periodismo y ha existido también el periodismo de derecha.

Cuando no son tiempos de transformación, que son tiempos estelares, como el que estamos viviendo, cuando todo es plano, cuando no se mueve nada, pues entonces no hay problema, no hay necesidad de definirse, se puede engañar, se puede simular, se puede decir ‘soy liberal’, pero en realidad se es conservador.

Decía Melchor Ocampo, también en la transformación, dice: ‘Los moderados…’, que vienen siendo los de la sociedad civil, los independientes, los que no toman partido, decía Melchor Ocampo: ‘Los moderados no son más que conservadores más despiertos’.

Entonces, eso es lo que está sucediendo en nuestro país, pero es importantísimo. Y no agredirnos, no pelearnos.

Los debates en las redes, cuando los veo… Hay un compañero, que voy a tratar… Es que se me olvidan sus nombres.

PREGUNTA: ¿Poncho Gutiérrez?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ese ya lo mencioné aquí, es bueno; pero hay otros.

Antier y ayer, casi todo el día, un debate muy bueno. Mañana me comprometo a traer su nombre. No sé si sea su nombre u su seudónimo.

Hay una señora que tiene, que está enferma. No Beatriz, la de Sonora, sino otra señora que sale con un sombrero, que es también…, eh…

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, esa es más… Sí también la veo. Smol, ¿hay alguien?

INTERVENCIÓN: Edy Smol, pero es un hombre.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, no, aparte la señora, pero él, él es muy bueno. Ya lo voy a perjudicar, pero ni modo. Sí, muy inteligente, o sea, sabe argumentar, argumenta y eso es pues, que no se insulte, sino que haya debate con argumentos.

Y así hay otros, hay dos que me parece que son señores grandes…

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Él, él, ese es muy bueno, muy bueno. A ver si mañana ponen…

Y hay otro, el que acaba de escribir un libro, un libro sobre…

INTERVENCIÓN: Ramiro Padilla.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ramiro, Ramiro Padilla, Ramiro Padilla, sí, muy bueno.

Bueno ya, mañana.

+++++

