Bitcoin cotiza al alza: cuál es precio de la criptomoneda este 7 de julio

Bitcoin lucha contra la crisis de las criptomonedas, cotiza al alza durante las primeras horas de este jueves 7 de julio y consigue una pequeña racha positiva que ya suma dos días.

El bitcoin fue la primera criptomoneda que se lanzó al mercado. Ideada por Satoshi Nakamoto en 2008 y lanzada en enero del año siguiente, esta divisa digital promovía un ideal libertario y buscaba poner en jaque a las instituciones monetarias y financieras tradicionales luego de la crisis financiera mundial que se vivió ese año.

El bitcoin (BTC) usa la criptografía para garantizar que sus operaciones no estén reguladas por ninguna institución u organismo bancario, lo que a su vez ha puesto a la moneda en medio de un debate sobre su volatilidad, pues al no requerir terceras personas ha sido señalada de facilitar actividades ilegales como el fraude.

Aunque esta criptodivisa no valía casi nada en sus inicios, no tardó en alcanzar la barrera de los 1,000 dólares y empezó a captar la atención de las instituciones financieras; sin embargo, un hackeo a la plataforma MtGox, donde se intercambiaban hasta el 80% de las unidades en circulación, ocasionó un desplome en su valor del que se recuperó. El bitcoin ha llegado a valer hasta 68789.63 dólares.

Lo cierto es que esta criptomoneda ha sido apoyada por empresarios tales como Elon Musk, así como gobiernos como El Salvador, primer país en adoptar el bitcoin como moneda legal. Mientras que organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no la ven como alternativa.

Precio del bitcoin hoy

El precio del bitcoin es de 20.465,22 dólares por unidad a las 12:20 horas (hora UTC) de este jueves 7 de julio. En las últimas 24 horas, la criptomoneda ganó 478,79 dólares en su valor, lo que significa un alza del 2.34%.

En esta sesión, bitcoin alcanzó un valor máximo de 20.595,53 dólares y un precio mínimo de 19.983,81 dólares.

Bitcoin se encuentra dentro de una crisis que la ha llevado a caer hasta su peor valor en más año y medio.

Actualmente, la criptomoneda más popular del mercado digital se encuentra muy lejos de los casi 40 mil dólares por unidad en los que se vendía antes de la crisis.

¿Por qué las criptomonedas están en crisis?

Bitcon y varias otras criptomonedas se encuentran en una crisis que comenzó a inicios de mayo y que se ha extendido hasta la actualidad. Este suceso, apodado como “criptoinvierno o “cripto crash” ha provocado importantes pérdidas a las divisas digitales.

Varios expertos, como Andrés Gómez, Country Manager de CryptoMarket, han explicado que esta crisis es una consecuencia del mercado global, el cual está pasando por un momento de crisis, inflación y de recesión. Lo que hace sufrir al mercado tradicional, puede ser una tortura para las criptomonedas.

Cuando los principales bancos centrales del mundo suben los tipos de interés para controlar la inflación, los operadores se deshacen de sus inversiones más arriesgadas, entre ellas las criptomonedas, lo que también impulsa la caída de su cotización.

Las medidas de las plataformas en las que se pueden adquirir estas criptomonedas tampoco han ayudado, como el congelamiento de los retiros de dinero por parte de Celsius Network o el paro de Binance de las extracciones de bitcoin a través de su red.

Congelar las transferencias significa que la gente no puede pedir préstamos de criptodivisas, pero también significa que los deudores no pueden devolver sus préstamos cuando los precios de las criptodivisas se desploman.

Estas medidas ocasionaron el caos en todo el mercado, principalmente por va en contra de la naturaleza descentralizada de las criptomonedas y porque mina la confianza de los inversores.

No es la primera vez que las principales criptomonedas caen en crisis, a mediados del año pasado vivieron algo similar para luego recuperarse y, muchas de ellas, cotizarse en sus mejores precios.

¿Cómo funcionan las criptomonedas?

Las criptomonedas surgieron en 2008 como una alternativa ante la devaluación de varias divisas a consecuencia de la crisis económica de aquel año.

El primer activo digital creado fue el Bitcoin y con el tiempo surgieron otras como Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Dogecoin, algunas de las más populares.

Las criptomonedas funcionan a través de un cifrado criptográfico que garantiza la seguridad de las transacciones, así como el control de la generación de sus unidades.

Para hacer transacciones, las criptomonedas usan una base de datos descentralizada, blockchain o registro contable compartido.

Cabe mencionar que las criptomonedas son activos digitales que no existen físicamente y, a diferencia de monedas como el dólar, el euro o el peso, no están reguladas por ninguna institución y no requieren de intermediarios en las transacciones.

Esto último ha provocado que las criptomonedas no sean vistas con buenos ojos por el mercado formal acusándolos de ser inconfiables, volátiles, propiciar fraudes, no tener un marco legal que respalde a sus usuarios, permitir la operación de actividades ilegales, entre otros.

Sin embargo, poco a poco se ha abierto el paso a tal grado que empresas, millonarios y hasta Estados han incentivado o legalizado su uso.

Uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk, ha hecho comentarios a favor de criptomonedas como Bitcoin y Dogecoin, permitiendo temporalmente su uso en la empresa de automóviles eléctricos Tesla, lo cual ha desencadenado el aumento de su valor.

En El Salvador, el presidente Nayib Bukele legalizó el Bitcoin, siendo el primer país en hacerlo. En el caso de México, uno de los empresarios más acaudalados del país, Ricardo Salinas Pliego, ha hecho públicas sus intenciones de aceptar criptomonedas en sus empresas, una de sus principales -la tienda Elektra- ya lo hace. Por su parte, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha sugerido usar su uso para combatir la inflación. Incluso, en Perú, el Banco Central de Reserva advirtió que trabajaba en un proyecto de moneda digital propia.

