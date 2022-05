Estos son los K-dramas más vistos de la semana en Netflix

Los K-dramas se han convertido en un atractivo en el mundo del streaming (Foto: especial)

Como ha sucedido con el K-pop, las series de televisión producidas en Corea del Sur conocidos como K-dramas están siendo cada vez más exitosos a nivel global, una de las pruebas más recientes fue Squid Game, que desde su estreno se convirtió en la producción más vista de Netflix con más de 142 millones de espectadores en el mundo.

Y es que resulta increíble cómo a pesar de las diferencias culturales, distintos idiomas y la distancia geográfica, el hallyu (traducido como ola coreana) haya tenido un impacto tan robusto en el público occidental, en especial en Latinoamérica.

Caracterizados por ser muy breves, de 16 capítulos en general, y con temas que van desde la clásica historia de la pareja de diferentes clases sociales que se enamora, pasando por tramas de doctores, escolares, cómicas, acción y ficción, como seres mitológicos, entre otros, plataformas como Netflix se han convertido en un factor clave en su internacionalización.

Ante su buen recibimiento, no es de sorprender que la plataforma por streaming ya cuente con un ranking de los K-dramas más vistos en Corea del Sur; aquí el listado de los más populares de la semana del 25 de abril al 1 de mayo:

Los títulos más vistos en Corea del Sur también son populares en otros países como:

Nuestro horizonte azul En Asia: #1 Corea del Sur, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia, Taiwán, Vietnam

Mañana En Asia: Arabia Saudí, Bahrein, Catar, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Hong Kong, #1 Indonesia, Japón, Malasia, Maldivas, Singapur, Tailandia, Taiwán y Vietnam.

Propuesta Laboral En América: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.

En Europa: Portugal

En África: Marruecos y Nigeria

En Asia: Arabia Saudí, Bahrein, Bangladesh, Catar, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, #1 Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Kuwait, Malasia, Maldivas, Omán, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Taiwán y Vietnam.

Mi diario de liberación En Asia: Corea del Sur, Indonesia, Malasia, Taiwán y Vietnam

Veinticinco, veintiuno En América: Bolivia, El Salvador y Perú

En Asia: Arabia Saudí, Bangladesh, Catar, Corea del Sur, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, Maldivas, Singapur, Tailandia, Taiwán y Vietnam.

La clave del éxito

Un nuevo drama coreano ha arrasado en Netflix. Sigue la historia de 456 concursantes agobiados por las deudas que compiten en una serie de juegos infantiles por un premio en metálico. Para los perdedores significa la muerte. Foto: Youngkyu Park/Netflix/dpa

Para saber por qué títulos de series como Goblin, Boys Over Flowers, Moon Lovers, You Are Beautiful y otros títulos han sido tan exitosos no se puede dejar de hablar del origen del hallyu.

Este fenómeno fue llamado así por primera vez a finales de los años noventa cuando el periódico chino The Peoples Daily usó el término para referirse a la buena acogida de la cultura coreana en países como Hong Kong, Taiwán, Singapur, Vietnam e Indonesia.

El hallyu no es más que la consolidación de dramas televisivos, películas, kpop, celebridades o idols, gastronomía, maquillaje entre otros aspectos que han aumentado su consumo a nivel global. Una ola que ha brincado océanos y ha tocado los más alejados rincones del planeta, incluso en aquellas naciones en donde se han puesto barreras a lo ajeno, como en Corea del Norte.

Los K-dramas son diferentes a las producciones de Hollywood, los culebrones árabes o incluso a las telenovelas mexicanas, pues luego de la guerra con Japón y con Corea del Norte han brindado una oportunidad a la sociedad coreana de reconfigurarse ante la mirada del mundo.

Finalmente, pero no menos importante, también está la industria del pop coreano (K-pop) que está intrínsecamente relacionado con la industria televisiva pues los original soundtracks (OST) son de igual forma una de las bases para publicitar las producciones y ganar más espectadores.

TE RECOMENDAMOS: