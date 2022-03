Palabra por palabra: qué se dijo en la mañanera del presidente de México este martes

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y atendieron cuestionamientos de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

Pues como todos los martes, vamos a informar sobre el Pulso de la Salud y terminando la exposición abrimos para preguntas y respuestas. Empezamos con el doctor Jorge Alcocer.

JORGE ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD: Con su permiso, señor presidente.

Muy buenos días. Les saludo y respeto a todas las mujeres en este y todos los días.

Continuamos el informe de los medicamentos adquiridos por el sector Salud para nuestro país. En la primera imagen les recuerdo que se han distribuido hasta hoy 672 millones de medicamentos y material de curación.

En la siguiente lámina les muestro que durante la primera quincena de marzo se distribuirán 81 millones 617 mil 99 piezas de medicamentos y de material de curación en las 32 entidades federativas. Derivados de la compra consolidada Insabi 2022, la compra de Insabi y de Unops garantizará un abasto mayor del 95 por ciento de las claves solicitadas para este primer semestre.

En la siguiente vemos que en los últimos siete días se entregaron 11 millones 79 mil 531 piezas de medicamentos y de material de curación y están en tránsito siete millones 587 mil 408 piezas.

Asimismo, durante la semana del 28 de febrero al 4 de marzo se distribuyeron seis mil 155 piezas de medicamentos al Estado de México, 139 piezas de medicamentos contra el cáncer el 2 de marzo.

El 7 de marzo, con ayuda de Birmex, Sedena y la Fuerza Aérea, se enviaron 896 piezas de medicamentos antirretrovirales a 11 entidades federativas, así como la redistribución de dos mil 671 piezas de medicamentos para el cáncer al estado de Quintana Roo.

En la siguiente, con la suma de 31 entidades federativas, el Insabi, de acuerdo al plan de distribución de la última milla y con ayuda de la Sedena y Birmex, ha podido distribuir, en lo que va del año en 14 estados, 14 millones 326 mil 993 piezas, para poder abastecer así a mil 165 unidades estatales de salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Y, por último, les informamos que del 27 de febrero al 4 de marzo se prepararon dos mil 912 mezclas de medicamentos, en particular oncológicos, para pacientes del Hospital General de México, del Instituto de Enfermedades Respiratorias, del Instituto Nacional de Cancerología, del Hospital Infantil de México y del Hospital Regional de Ixtapaluca; estos dos últimos, incorporados a esta unidad de mezcla.

Muchas gracias.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD: Con su permiso, presidente, secretaria, secretarios. Muy buenos días.

Muy buenos días tengan todas y todos ustedes.

8 de marzo, día para tener muy presente lo que nos falta para lograr la igualdad de los géneros, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Vamos a comentar sobre la situación de la pandemia y del avance de la vacunación. Ya tenemos seis semanas consecutivas de reducción epidémica, las 31 entidades federativas tienen curvas epidémicas prácticamente en el mínimo en los tres indicadores fundamentales, tanto los casos nuevos ocurridos como la hospitalización, como las defunciones, con un desfase que es conocido de aproximadamente una semana entre cada uno de estos eventos.

En nuestra curva epidémica vemos que abrimos la semana con una reducción de 41 por ciento y solamente 0.4 por ciento son casos activos.

Lo mismo en la hospitalización, vemos que tenemos una reducción comparativa con el punto máximo de la epidemia que ocurrió en la segunda ola de 92 por ciento; solamente 10 por ciento de las unidades COVID de camas con ventilador y 13 por ciento de las camas generales están ocupadas.

Y, finalmente, el indicador de mortalidad, también vemos una reducción absoluta de 89 por ciento.

Es una señal muy consistente. Como lo hemos venido comentando desde que empezó esta tendencia hace seis semanas, es lo que está ocurriendo en la gran mayoría del mundo.

Y siempre aclaramos: mientras la epidemia persista en cualquier parte del mundo, todos los países tenemos la posibilidad de que exista un repunte o una nueva ola; sin embargo, hoy por hoy tenemos una tendencia claramente a la reducción y hemos llegado a niveles mínimos de lo que caracterizamos como periodo interepidémico o periodo entre las distintas olas. Es posible que en esta ocasión sea más sostenido el periodo interepidémico en la medida en que tenemos una muy amplia cobertura de vacunación y también la inmunidad acumulada por haber presentado exposición al virus SARS-CoV-2, es muy amplia en toda la población de México.

Veamos en la vacunación, tenemos que hemos estado esperando las 18 millones de dosis de vacunas que llegaron en la semana inmediata anterior, que ayer fueron distribuidas, como lo explicará el general secretario y están ya en todos los puestos de vacunación en toda la República, esperando a tener un nuevo avance muy importante en la vacunación.

Se han aplicado ya 184, prácticamente, millones de dosis en 85.3 millones de personas, la enorme mayoría con esquema completo.

La cobertura general en personas adultas ya ha quedado en 90 por ciento. Es posible que esto ya no incremente más, el esquema primario ya todas las personas que en su momento desearon vacunarse y se acercaron a los puestos de vacunación fueron vacunadas.

Como lo hemos puesto, esto se compone de 90 por ciento en población adulta, 53 por ciento ya en adolescentes de 14 a 17 años de edad, lo que hace un promedio nacional de 87 por ciento para todo este grupo de edad desde los 14 años.

Finalmente, en los refuerzos es donde hemos seguido avanzando aún más rápido, 70 por ciento es la cobertura en personas de 60 años y más y 47 por ciento de los 30 años en adelante.

Recordamos que hemos recibido en México 220.5 millones de dosis. Con el embarque de la semana previa de 18 millones de dosis de Astra tenemos suficiente, no sólo para completar los refuerzos que están programados, sino para mantener suficiencia de vacunas. Conforme las personas van cambiando de edad y entran al grupo que es candidato a vacunarse, tenemos suficiente.

Y del mecanismo Covax todavía nos queda por recibir algunas dosis adicionales, que lo iremos anunciando conforme se concrete el ofrecimiento por parte de Covax, de acuerdo a la manera en que funciona y vayamos precisando cuáles y cuántas vacunas vamos a tener aquí en México.

Muchas gracias.

DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA: Buenos días, señor presidente; buenos días, integrantes de gabinete, medios de comunicación y quienes nos siguen en diversos medios de comunicación y quienes nos siguen en diversos medios.

Respecto al regreso a clases del presente ciclo escolar, tenemos 208 mil 807 instituciones educativas que ya se incorporaron, en alumnos tenemos 22 millones 922 mil 433 y en docentes contamos con un millón 905 mil 995.

Afortunadamente y gracias a la participación que todos los que integran la comunidad escolar, pues vamos viendo que va avanzando. Nos da mucho gusto que se están integrando todos los maestros, los alumnos y la participación de los padres de familia en los protocolos que se manejan en el ingreso a las instituciones.

Y, bueno, también aprovecho para enviar a través de estos medios mi reconocimiento a todas las mujeres. Que este día sea un día de reflexión y de convocatoria para mejorar todo lo que hacen las mujeres, no solamente como madres de familia, sino como profesionistas, como servidoras.

Y coincido con lo que decía Malala Yousafzai, que la educación es un poder para las mujeres y que debemos, por lo tanto, decirles a todas nuestras jóvenes que sus voces son importantes y deben ser escuchadas.

Muchas gracias. Sería cuanto, señor presidente.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ, SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL: Con su permiso señor presidente. Vamos a hacer el informe de la distribución de vacunas.

Arribaron el 28 de febrero más de 14 millones de dosis, el día 2 y el 4 de marzo, arribaron dos millones 32 mil y el 4 un millón 980 mil, esto son un total de 18 millones 51 mil 300 dosis que fueron concentradas a Incan y a Birmex, ahí se están lotificando.

El día de ayer se tuvieron listas para distribución a los estados seis millones 780 mil 580 dosis para su distribución. Se realizó la distribución por vía aérea a siete entidades federativas organizando dos rutas aéreas con dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana:

La ruta 1, cubrimos Chihuahua, Sonora, Baja California y Baja California Sur.

La ruta 2, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas.

En la distribución terrestre fueron cinco millones 391 mil 270 dosis distribuidas.

Asistieron a las instalaciones de Birmex e Incan a recoger sus vacunas cuatro entidades: la Ciudad de México, Puebla, Querétaro y Tlaxcala y se organizaron 15 rutas, perdón, seis rutas para atender a 15 estados:

La primera se cubrió para San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

La número 2, Aguascalientes y Zacatecas.

La 3, Michoacán, Jalisco y Colima.

La 4, Nayarit, Durango y Sinaloa.

La 5, Veracruz y Tabasco.

Y la 6 hacia Guerrero.

A todas estas se les proporcionó seguridad como normalmente se realiza, con personal de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de la Armada de México.

Aquí el resumen, el día de ayer, siete. Se hizo la distribución de los seis millones 780 mil 580 dosis, cinco millones 391 mil 270 vía terrestre, vía aérea un millón 389 mil 310. Se distribuyó a 26 entidades federativas, se organizaron 31 escoltas de seguridad en las rutas para su distribución, realizamos nueve operaciones aéreas con un total de 13 horas con 35 minutos de vuelo.

El resumen del personal empleado: 938 elementos, 93 vehículos y dos aeronaves para realizar toda esta operación.

Es todo, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, dos comentarios:

Uno, que tiene que ver con la situación de la pandemia, es muy favorable el reporte porque está disminuyendo el contagio y son menos los hospitalizados y, lo más importante, son menos los fallecimientos. Es algo que debemos de tomar en cuenta.

Se debe, fundamentalmente al buen comportamiento del pueblo de México, de todos, el apoyo que se recibió desde el principio de los médicos, las enfermeras, todos los trabajadores del sector Salud.

El apoyo de los gobiernos extranjeros, que nos ayudaron para tener equipos y, sobre todo, la vacuna, que fue decisiva para que nos protegiéramos. Esto, acompañado de la labor de miles de promotores de la salud, de las brigadas Correcaminos, que se han dedicado a vacunar hasta en las comunidades más apartadas. Tomemos en consideración que somos de los 10 países con más dosis aplicadas en el mundo.

No sé si tienes el informe. Ya se han recibido más de 220 millones de dosis y, de acuerdo a este informe que se tiene a nivel internacional, es una cantidad menor, pero no consideran otras fuentes que tenemos de abasto de vacunas; de todas formas, es el lugar 10.

No, el otro, de favor, el otro reporte. Si no, Laura se los puede enviar. Bueno, mientras llega ese, vemos los resultados. Ahora sí pongan la que tenían, nada más a ver si está actualizada. Estamos en el 25.

Miren esto. ¿Tienen la otra? A ver si la pones primero.

Aquí estamos, países con más vacunas en el mundo, en el lugar 10.

Y esto, decía yo, fue lo que nos protegió, sobre todo en la nueva variante, esta que ya está debilitándose.

Y vamos a los resultados en cuanto a lo que más duele, la pérdida de vidas humanas. De 30 países que hemos estado evaluando, estamos en el lugar 25 en fallecimientos por habitantes. Nuestros hermanos del Perú están afectados.

En el caso de América Latina, de América, estamos desde luego abajo de Perú, abajo de Brasil, abajo de Estados Unidos, abajo de Argentina, de Colombia, de Trinidad y Tobago, de Paraguay.

Esta es nuestra proporción, dos mil 538 fallecidos por millón de habitantes.

Y para comparar, Estados Unidos, dos mil 900 fallecidos por millón.

Entonces, vamos saliendo. Desde luego vamos a seguir vacunando, queremos seguir convenciendo a quienes no quieren vacunarse. Afortunadamente en México es poco el porcentaje, la mayoría de la gente sí está vacunada y ya con refuerzos; el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México casi es 100 por ciento y esto ayuda mucho. Ya se demostró que en esta nueva variante quienes estábamos vacunados nos protegimos más de quienes no tenían la vacuna.

Entonces, ese era una información para toda la gente, para el pueblo de México, de las cosas buenas que se han logrado con el esfuerzo conjunto del pueblo y de las autoridades.

También informarles que vamos hoy a tener un evento por el día de las mujeres a las 10:00 de la mañana, que estamos a favor de la igualdad de las mujeres en todos los planos y que estamos luchando para que se haga realidad esa igualdad también en todos los terrenos y sobre todo la igualdad económica, la igualdad social. No queremos ni hombres ni mujeres en la pobreza, es lo que más nos importa, el que se pueda combatir la desigualdad económica y social que padecemos y que afecta a hombres y a mujeres, ese es el centro de nuestra preocupación y de nuestro quehacer público y vamos a seguir trabajando.

En eso se ha avanzado mucho porque en los programas de Bienestar son más las mujeres que se benefician que los hombres, en las becas, en la pensión para adultos mayores, en el apoyo a personas con discapacidad, hasta en el trabajo del campo ya están participando más en los programas las mujeres. Ayer hablábamos de la entrega gratuita de fertilizantes y ya en un porcentaje de más del 30 por ciento son beneficiarias, son mujeres las que reciben este apoyo, este fertilizante para el cultivo de la tierra.

Entonces, vamos a estar a las 10:00 de la mañana en el acto en honor a las mujeres para seguir luchando por la igualdad.

Muy bien. Vamos a los que quedaron pendiente. Diego Elías Cedillo, luego es Judith Sánchez. Adelante.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente; buenos días, secretarios, secretaria; buenos días a todas y a todos.

Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo Hoy y Diario Basta, de Grupo Cantón.

Señor presidente, con base también en el día 8 de marzo, conocer su opinión, cómo ha sido la evolución de la mujer en la historia de México. Desde aquella época en la que Elvia Carrillo Puerto, si no me equivoco, en Yucatán, ocupó una diputación, se dio este primer inicio de la vida pública en el país, de las mujeres.

Conocer, presidente, por qué usted ha nombrado a mujeres en puestos relevantes del gabinete; en su momento, a la secretaria de Seguridad, a Rosa Icela Rodríguez; a la secretaria de Educación, Delfina Gómez; a la primera gobernadora del Banco de México, etcétera, las ministras de la Corte.

¿Cuál ha sido la razón por las cuales ustedes las ha nombrado? ¿Y cuál sería el legado que a usted le gustaría dejar en el país al terminar su mandato para todas las mujeres de México?

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, primero hay que recordar en este día que la lucha por la igualdad de las mujeres surge del movimiento revolucionario de México.

No se puede olvidar a Leona Vicario, que es compañera de Andrés Quintana Roo y se enfrenta al conservadurismo cuando el movimiento de Independencia: enfrenta al principal ideólogo del conservadurismo, a Lucas Alamán. Hay una carta bellísima de Leona Vicario en respuesta a un planteamiento machista de Lucas Alamán, conservador y machista.

Luego en la Reforma, lo mismo, es cosa sólo de pensar en Margarita Maza de Juárez, cómo se lleva a sus hijos al exilio mientras el presidente está luchando por la República; fallecen hijos de la familia Juárez en el extranjero, él no puede más que recibir la noticia y su mujer es la que la ayuda para seguir luchando por la transformación de México.

No recuerdo ahora, pero por eso están las redes. Hay una mujer, una heroína de Sinaloa, creo de Mocorito, que tenía nueve hijos y los ofrece todos a la causa de la República, a lo mejor encontramos la historia.

Luego en la Revolución, pues las ‘adelitas’, mujeres del pueblo, mujeres campesinas luchando por la igualdad económica y social; Carmen Serdán, imagínense y muchas otras mujeres.

Y, en efecto, en el sureste es donde se promueve más la lucha por la igualdad de las mujeres.

Yo sostengo que la revolución política nace en el norte…

INTERVENCIÓN: Agustina Ramírez.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Agustina Ramírez estuvo con Juárez y ofreció a sus hijos para luchar. Hay un texto de ella, a ver si lo pueden conseguir, o sus palabras.

Decía yo que la revolución política nace en el norte: es Chihuahua, es Sonora, es Coahuila; la revolución social es del sur, es Morelos, es Guerrero; y la revolución ideológica se manifiesta en el sureste en 1915 cuando gobiernan Veracruz, Tabasco, Yucatán, revolucionarios como Heriberto Jara; en Tabasco, Francisco J. Múgica al mismo tiempo; y en Yucatán, Salvador Alvarado. Entonces, de ahí surge el movimiento en favor de las mujeres.

Y luego con Carrillo Puerto en Yucatán, ahí se impulsa el que las mujeres participaran en actividades públicas, políticas.

Y ahora se ha avanzado mucho en ese terreno. En el caso de nuestro gobierno es el que tiene más participación de mujeres en la historia, nunca había habido un gabinete con tantas mujeres.

Y lo mismo sucede en el Poder Legislativo, son mujeres, creo que está a la mitad, no sé exactamente la proporción, pero sí deben de ser…

INTERVENCIÓN: Cincuenta por ciento.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, 50 por ciento.

Y se está avanzando también en el Poder Judicial, ahora ya hay cuatro ministras, nunca había habido tantas mujeres también en la Suprema Corte de Justicia.

Pero lo más importante es seguir avanzando en lo social, en combatir la desigualdad económica y social, combatir la pobreza, porque estamos hablando de millones de mujeres en la pobreza y también seguir creando una cultura que no mantenga actitudes autoritarias, machistas, que se respete a las mujeres; que se les proteja, que no haya crímenes de odio, que no haya feminicidios, todo eso lo tenemos que ir logrando, es un proceso iniciado que va a seguir dando frutos, eso es lo que puedo comentar.

INTERLOCUTOR: Gracias, presidente.

Ahora, el día de ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, se reunieron con el nuevo titular del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes.

Conocer, presidente, si usted ha tenido oportunidad de hablar con el nuevo presidente del consejo, saber cuál es su opinión ahorita de esta nueva transición en la cúpula económica del país.

Y también, presidente, aprovechando este tema económico, saber cuál va a ser el destino del excedente que implica, el costo del… el alza en los costos del petróleo, esta alza que la secretaria Rocío Nahle ha estado reiterando de manera constante, saber a dónde se va a dirigir este dinero, si ha platicado con el secretario de Hacienda al respecto.

Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, conozco a Francisco Cervantes, es un buen dirigente empresarial. Celebro que él sea ahora el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, él obtuvo los votos para representar a los empresarios y a las asociaciones del Consejo Coordinador Empresarial.

Llevo buena relación con él y pronto nos vamos a reunir. Todavía no sabemos, pero ya me pidió que nos viéramos y lo vamos a hacer con mucho gusto; ya se entrevistó con el secretario de Gobernación y posiblemente la semana próxima nos vamos a reunir.

Es una muy buena persona, nos ha estado ayudando. Porque él era ya presidente de una cámara, yo creo que la Concamin, ya era él presidente y son siete votos para elegir y tengo entendido de que él obtuvo en una primera ronda cinco y luego, muy acertadamente, los dos que no estaban pensando en votar por él, se adhirieron, de modo que obtuvo los siete votos necesarios; es legal y legítimamente el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Y vamos a mantener buenas relaciones, sin duda.

La otra pregunta que me hiciste…

INTERLOCUTOR: El excedente de petróleo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí. Es importante que se tenga en México, que sepan todos los mexicanos que no vamos a tener problemas de aumentos de precios en combustibles ni en energía eléctrica, a pesar de la invasión y de la guerra en Ucrania. Nosotros no vamos a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel ni el precio de la luz, para que estemos tranquilos por eso.

Desde luego, se están produciendo desequilibrios en el mercado de combustibles por algunas medidas que se están tomando, esto ha llevado a que aumente el precio del crudo. La mezcla de petróleo mexicana está en 115 dólares por barril, aunque todavía no llegamos a lo que costaba el crudo en la época de Felipe Calderón o de Fox, sobre todo Calderón, que fue el que recibió más dinero por altos precios del petróleo, pero ya es un precio alto y hay una tendencia que pueda seguir aumentando.

A nosotros no nos afecta. Esto no lo deseamos porque sí afecta a las economías del mundo, no olvidemos que no todos los países tienen petróleo, tienen petróleo 20 países en el mundo; entonces, nosotros tenemos la dicha, la fortuna de contar con petróleo.

Y logramos —que esto también es importante informarlo porque, si no, pues no se da a conocer en los medios de información— logramos detener la caída que se venía dando en la extracción de petróleo. En 14 años consecutivos, año con año se caía la producción de petróleo y nosotros estabilizamos y ya estamos arriba de como recibimos la producción de petróleo, es decir, tenemos petróleo y como se invirtió en su momento también en exploración tenemos suficientes reservas de petróleo.

Entonces, se está exportando petróleo y estamos obteniendo excedentes y van a ser más esos excedentes de venta de petróleo crudo, alrededor de 900 mil barriles diarios.

Tenemos también la ventaja de que ya hemos reducido las importaciones de gasolinas en un 45 por ciento de cómo encontramos las compras de gasolinas en el extranjero, una disminución del 45 por ciento porque invertimos en rehabilitar las refinerías y se compró la refinería de Shell y esto nos permite tener más combustibles.

Entonces, por eso no tenemos necesidad de aumentar los precios de las gasolinas, porque se compensan los subsidios que estamos dando a la gasolina con los excedentes en el precio del petróleo crudo. Entonces, estamos haciendo un balance y es positivo para la hacienda pública.

Vamos a continuar con esta misma política porque tenemos también que cuidar que no haya aumento de precios, que no haya descontrol en la inflación, porque eso perjudica mucho. No se trata nada más de aumentar el salario, que se tengan más ingresos, sino que no haya carestía. Si nosotros no controlamos el precio de los combustibles y de la energía eléctrica, se va todo a las nubes. Entonces, nos ayuda mucho para el control de inflación el no aumentar los precios de los combustibles. En Europa están padeciendo mucho por el aumento en los precios pues del gas y de la energía eléctrica, mucho, mucho.

Por eso tenemos que impulsar la reforma eléctrica, porque en el caso del petróleo hay más intervención del sector público y se cuida la economía popular. Cuando no hay intervención del sector público predomina el interés particular y muchas veces el afán de lucro.

Entonces, en el caso de la industria eléctrica se estaba perdiendo el control del sector público, eran las empresas particulares, sobre todo las empresas petroleras… de la industria eléctrica extranjeras las que ya se estaban convirtiendo en monopolios y entonces eso iba a llevar a que aumentara cada vez más el precio de la luz.

Yo hago un llamado para que los legisladores en su momento pongan por delante el interés general, el interés público, el interés de la nación, no el interés de las empresas particulares. Además, no es una medida arbitraria, se les está dejando el 46 por ciento del mercado, pero queremos que el 54 por ciento lo maneje la Comisión Federal de Electricidad; sobre todo, todo lo que tiene que ver con el abasto del servicio doméstico para que no aumente el precio de la luz a consumidores domésticos y eso tiene que estar controlado por la Comisión Federal de Electricidad.

Eso es lo que puedo comentarte.

A ver, Judith.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo, de Veracruz.

Siguiendo justamente con este tema del excedente del petróleo, ¿tiene un reporte de cuánto ha sido lo que se ha obtenido por este concepto en las últimas fechas?, si ya se tiene previsto para qué se van a utilizar estos recursos.

Y también hay algunos analistas que califican esta situación positiva; sin embargo, otros dicen que puede dar una percepción falsa de bonanza. ¿Cuál es el balance que le ha dado la Secretaría de Hacienda al respecto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues que no tenemos, lo que ya dije, problemas, porque a pesar del aumento en el precio del crudo no van a aumentar en México los combustibles y esto ayuda mucho, no es lo mismo que en otras partes. Entonces, estamos en ese sentido protegidos.

Y ojalá haya un arreglo mediante el diálogo y se detenga la guerra y sobre todo que no haya pérdida de vidas humanas eso sería lo mejor; sin embargo, los que están en conflicto están tomando medidas de sanciones en lo económico y tienen que ver con el petróleo y tienen que ver con el gas. Europa depende mucho del gas de Rusia y también Rusia es un importante productor de petróleo, entonces esto es lo que está produciendo los desajustes en el mercado de estas materias primas, que son fundamentales.

Pero en el caso nuestro no tenemos problema, no va a aumentar el precio de la luz y tenemos capacidad para producir energía eléctrica porque afortunadamente todavía no está impactado el precio del gas que se está importando, o sea, donde está aumentando el precio del gas en Europa.

Nosotros, que tenemos una dependencia del gas de Texas, no estamos siendo afectados porque no se están registrando aumentos en el precio del gas. Si se rebasara el precio de lo normal, como cuando la helada en Texas, que se fue el precio del gas a las nubes, entonces ya tenemos un plan para utilizar otras materias primas y generar energía eléctrica sin aumentar el precio al consumidor, ya lo tenemos bien definido, estamos preparados.

Pero afortunadamente, repito, no hay aumento fuera de control en el precio del gas.

Y ya expliqué el caso del petróleo crudo. Les diría que, como estamos rehabilitando las refinerías, nos está ayudando también esta situación para llevar a cabo más acciones de intervenciones de plantas en las refinerías y vender más crudo.

INTERLOCUTORA: ¿Se tiene una cantidad de lo que se ha obtenido en estos últimos días?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, eso se va a tener pronto, yo creo que en un mes podemos ya informar.

INTERLOCUTORA: ¿Y en qué rubros? ¿También se informará?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERLOCUTORA: ¿Y en qué rubros se aplicará? ¿También se informará?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vendría el secretario de Hacienda, el director de Pemex y la secretaria de Energía y el director de la Comisión Federal de Electricidad, vendrían a dar un informe.

Vamos a esperar, todavía no sabemos. Hay declaraciones de que, si siguen las sanciones, si continúa la guerra, puede llegar el crudo, amenaza, hasta 200 dólares el barril y más, pero hay que esperarnos, hay que esperar en eso.

Los excedentes que se obtienen por el incremento de precios, porque se tiene un precio estimado en el presupuesto, en la Ley de Ingresos, esos excedentes, o sea, si supera el precio que se estimó en el presupuesto, el precio del crudo, si hay excedentes, hay una fórmula de distribución donde no todo le queda a la federación, de lo que se obtiene de excedente va a los estados un porcentaje.

Lo que nos quede a nosotros como federación, la mayor parte va a compensar lo que puede significar o que podría significar los incrementos en los precios de los combustibles. Para decirlo con más claridad, lo utilizaríamos para subsidiar los combustibles, o sea, para que no aumente el precio de las gasolinas, ni del diésel y que no nos afecte.

INTERLOCUTORA: Presidente, ayer dio su postura acerca de las escuelas de tiempo completo; sin embargo, hay inquietud entre los profesores, sobre todo en aquellas entidades en donde no se va, digamos, a seguir con este esquema, ya que hay maestros que, al cubrir un horario de 8:00 a 4:00 de la tarde, compactaban estos horarios y por supuesto obviamente la cuestión del salario es algo que les preocupa. ¿Qué opciones va a haber justamente para esos docentes?

¿Y sobre todo qué opciones van a tener las madres de familia, los padres de familia, pero sobre todo las madres de familia, que obviamente tenían a sus hijos en este programa, en esta modalidad y que les ayudaba a permitir a cubrir su horario laboral?

Hay que recordar que muchas familias, muchas mujeres, bueno, no tienen apoyo justamente para el cuidado de los niños y ahora con esta medida pues hay inquietud en estos dos sectores.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, está atendiendo y va a depender de las madres y de los padres de familia porque a ellos les van a llegar los recursos, o sea, un reajuste en el manejo del presupuesto, ya no queremos que el presupuesto pase por muchas instancias y a veces no llega.

Lo que queremos es entregar el presupuesto abajo, a las escuelas, a las madres y padres de familia, que ellos decidan qué hacer con el presupuesto, la misma cantidad, pero que en efecto ellos puedan constatar que sí había clases en las tardes o se extendía el horario y que sí había alimentos para los niños en las escuelas, no sólo de manera declarativa, eso es todo.

Entonces, si un maestro, en efecto, está dando clases más allá de los horarios, pues las madres y los padres de familia van a informarlo y se les va a compensar sin ningún problema, pero esto es buscando que no haya —para decirlo suavemente— irregularidades y que sea la misma gente, las mismas madres, padres de familia los que nos ayuden, porque estaba plagado de corrupción la SEP, como todas las dependencias, ya hablábamos ayer de los pizarrones electrónicos, las computadoras, los bebederos y también ciertos manejos en favor de los más cercanos al sindicato, eso es lo que se está viendo.

INTERLOCUTORA: Hay algunas entidades, entre ellas Guerrero, Colima, Ciudad de México, que anunciaron que van a mantener este programa.

En ese sentido, presidente, si se llegaran a sumar más —hasta el momento hay tres entidades— si se llegaran a sumar más entidades que estuvieran, digamos, con esta postura, ¿no habría posibilidad de que se diera marcha atrás a esta decisión y siguiera este programa a nivel nacional?, sobre todo tomando en cuenta que a lo mejor estas entidades van a tener que canalizar recursos que necesitaban para otros rubros. ¿No se verían ahí afectadas las economías estatales de manera interna?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nosotros ayudamos, siempre ayudamos, o sea, lo que queremos es revisar la operación del proyecto.

Estamos haciéndolo igual con el programa de Bienestar destinado a la producción, el antiguo Procampo, estamos revisando los padrones y va a continuar el programa, pero queremos saber quiénes reciben los beneficios, que realmente les llegue a los productores y que no nos encontremos de que son líderes los que reciben, los servidores públicos.

Entonces, todo esto lo estamos corrigiendo, porque era mucho el dinero que se fugaba y que no llegaba a la gente y lo mejor es que se entregue a las comunidades, a los pueblos. Eso es la democracia, gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo.

Entonces, no va a faltar, no desparece la alimentación en las escuelas, no se puede, nada más que queremos que haya realmente haya alimentación, que no sea nada más en algunas zonas, en algunas partes y se esté enviando dinero que se utiliza para otras cosas.

Lo que pasaba también con salud, cómo se enviaba dinero a los estados para el llamado Seguro Popular, que ni era seguro ni era popular y lo que hacían era utilizar ese dinero para otras cosas o comprar medicinas carísimas que distribuían los políticos, que todavía están, Latinus y todos estos, que, imagínense, hacían su agosto, todavía tienen clientes en estados y hacían su agosto porque ahora están financiando a periodistas, imagínense qué negocio tenían, que eso les ha dolido mucho.

Pero es eso básicamente y aquí lo vamos a ir viendo y no hay ningún problema.

A mí me llamó la atención, decía yo, porque hasta Claudio X. González, Martín Moreno, escritor conservador, reaccionario, defendiendo la educación pública y dices ¿qué estás pasando?, ahora son defensores de la educación pública. ¿Ustedes creen que a Martín Moreno le preocupe la educación pública? ¿A Claudio X. González le preocupa la educación pública?

INTERLOCUTORA: Finalmente, presidente, la filtración de los audios en donde está involucrado el fiscal Alejandro Gertz Manero, más allá de que es un caso de índole personal y todo lo que conlleva, ¿esto no ha de alguna manera puesto como en alerta al gobierno federal en el sentido del espionaje a otras dependencias de procuración de justicia?, porque finalmente se revela la vulnerabilidad, por decirlo de alguna manera, que incluso también pudiera estar en ese contexto la propia Presidencia de la República?

¿Usted ha considerado tomar en cuenta esta situación?, sobre todo por lo que se está viviendo a nivel interno, pero también tomando en cuenta el contexto internacional, presidente.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues miren, sigue habiendo espionaje de grupos de intereses creados. Ayer hablaba yo de abogados, de políticos corruptos, de las grandes corporaciones, de los conservadores, mafia política, esos siguen haciendo esa labor.

Hace poco nos informaron de que todo este grupo que está en contra nuestra había comprado aparatos —y esto aprovecho para informarlo, porque puede ser que no sea cierto, pero son capaces de todo— para sacar información de los celulares. No sé, porque no tengo yo experiencia en estas cosas, en esas tecnologías, pero es sacar las memorias de los teléfonos, hackear.

Acabamos de recibir en la oficina un correo del teléfono del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, pidiendo un apoyo económico. Y ya se habló ayer. Pues esto está de moda y es que le hackearon su teléfono, es WhatsApp y este…

INTERVENCIÓN: ¿Por correo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es que yo no puedo explicar bien exactamente, pero sí son notas, sí, es WhatsApp. Entonces, que habían comprado un equipo de muchos millones de dólares para intervenir y sacar información, pero esto con propósitos políticos.

INTERVENCIÓN: ¿Quiénes? ¿Quiénes compraron?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es un grupo opositor a nosotros.

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no me informaron más, pero que se reunieron, o sea, porque están decididos a seguir en la senda del golpismo mediático, entonces es sacar información para hacer escándalos con los medios.

INTERVENCIÓN: ¿Están investigando?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, nosotros no podemos estar prohibiendo nada de eso, o sea, prohibido prohibir.

INTERVENCIÓN: Pero es ilegal.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí es ilegal, pero se van a sentir perseguidos, ya ven como son de hipócritas, les gusta tirar la piedra y esconder la mano. Entonces, no, el que nada debe, nada teme. Imagínense cuánto tiempo llevamos nosotros siendo espiados, nada más que ahora lo están extendiendo a más personas.

¿Se acuerdan cómo cuestionaron de que el gobierno del presidente Peña se espiaba, se grababa a dirigentes? Pues ahora los mismos que se quejaban de que los espiaban son los que están llevando a cabo toda esa labor.

Lo digo porque como nosotros tenemos mucha gente que nos informa, millones de ciudadanos inteligentes, que no espías, nos van a seguir haciendo llegar información, los choferes de los fifís, los chefs, compañeros meseros, todos están ayudando y nos mandan información.

Por eso, lo que dices sobre las llamadas, sólo asegurar que nosotros cancelamos el Cisen, que no se espía a nadie, que no se graban conversaciones telefónicas, como era antes y que la inteligencia que se tiene es para enfrentar al crimen organizado básicamente, no a opositores, como era antes.

Sin embargo, el bloque conservador sí tiene equipos de informantes y desde luego tiene a su servicio a periodistas, comunicadores, que les pagan, eso sí nos consta y tenemos pruebas. Hay quienes trabajan en un periódico, les pagan ahí, pero también trabajan en Latinus o en cualquier otra empresa vinculada a Claudio X. González o a este grupo, dos sueldos y a veces es más lo que reciben en Latinos o en cualquier empresa para golpearnos que lo que les pagan en el medio donde aparece como fachada, eso sí está comprobado y generalizado. Nada más que esto no les va a funcionar.

Es la máxima de que la calumnia, cuando mancha, tizna, que es lo mismo que se decía hasta hace poco, porque esto de la calumnia, cuando no mancha, tizna, viene desde el siglo XIX, pero en el siglo XX se decía en el argot del periodismo ‘calumnia, que algo queda’, es lo mismo.

Entonces, ¿cómo se enfrenta eso?

Con información, dando la cara y confiando mucho en la gente, en el pueblo, porque la clave está en apoyarse en el pueblo.

¿Qué puede uno esperar de políticos corruptos, de intelectuales convenencieros, de la prensa vendida o alquilada? Y no generalizo, porque hay periodistas como ustedes y muchos otros que actúan con profesionalismo, pero es una desgracia que en México, pero no sólo en México, en el mundo, exista una tendencia a utilizar los medios para proteger a grupos de intereses creados, a corruptos, a saqueadores de países, esto es lo predominante.

Aquí, por ejemplo, en nuestro país ven un periodo. A ver, digan si hay un columnista del Reforma que reconozca algo de nosotros, ahí se los dejo de tarea.

Ahora que va Epigmenio con Ciro, que está en contra de nosotros, va Epigmenio, pues un escándalo ¿no? Como si esto fuese a significar equilibrio. ¿Cuál equilibrio, si está como 100 a uno? De cada 100, uno, pero ahora ya vamos a tener de cada 100, dos. Ahí vamos, o sea, vamos ganando terreno.

Víctor Alfonso.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente.

Víctor Buendía, para Víttor Blogs y México Informa, presidente.

Presidente, visitamos Atitalaquia, Hidalgo, ya van dos años consecutivos y los habitantes de esta región, presidente, tienen todavía la esperanza en creer en su gobierno. Se lo digo de esta forma porque, como usted sabe, en esta región se iba a construir la Refinería Bicentenario. Como usted lo sabe, solamente se construyó una barda perimetral y que prácticamente nos costó a todos los mexicanos 620 millones en el sexenio de Felipe Calderón, presidente.

Al momento de escuchar lo que usted comentó aquí en la conferencia de prensa, de que tenía o tiene la intención de construir un hospital, los colonos tienen esa confianza en usted de regresarles un poquito lo que les robaron en esos años, porque, al fin y al cabo, presidente, la gente todavía pensaba que se iba a construir la refinería, incluso todavía el sentir.

Y, bueno, parte de otra desgracia que ocurrió ahí, presidente, de una explosión de una empresa de agroquímicos, que sinceramente sí llama la atención el sentir de la gente, presidente, de que al parecer han sido olvidados, no han sido escuchados por el gobierno, presidente.

Entonces, lo que piden los habitantes, presidente, es de que si les puede brindar la atención, sobre todo para revisar la cuestión de salud de esa explosión, porque hay habitantes que se encuentran afectados.

Y también le quiero comentar por parte de ellos que piden que el hospital sea de especialidades para que puedan atender las situaciones que se presentan ahí.

Además de que se están realizando acciones, sobre todo en el ámbito ecológico, presidente. No sé si podría pedirle la atención a la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, para que vaya a revisar lo que está sucediendo, porque se está construyendo un basurero también ahí y lo que no quieren ahí los habitantes es de que se afecte los mantos acuíferos de la región, sobre todo para el abasto del agua, presidente.

Además de que hay muchos problemas ecológicos, presidente, también se lo comento para que más bien lo puedan atender, presidente.

Esta sería mi primer planteamiento y ahorita le hago otro planteamiento.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, vamos a atender esta demanda y sí se va a utilizar una parte del terreno para la construcción del hospital y va a ser un hospital de especialidades. Es el hospital que se inundó en Tula; entonces, en ese terreno que estaba destinado para la refinería, que sí, en efecto, son como 600 hectáreas, se va a construir en una esquina el hospital, inclusive no va a ocupar mucha superficie.

Y vamos a buscar darle una ocupación en beneficio de la gente al terreno, porque esa obra ya se canceló, estaba incluso mal planeada porque se hizo con propósitos políticos. Los que se acuerdan de este asunto seguramente saben que hubo una especie de convocatoria a todos los estados y todos los estados o los gobiernos ofrecían terrenos. Hicieron negocio porque compraron terrenos; en Guanajuato, por ejemplo, compraron una gran extensión de terreno porque supuestamente ahí se iba a colocar la refinería y se demostró que compraron los terrenos a precios elevadísimos, o sea, aprovecharon para hacer negocio, hubo corrupción.

Entonces, al final deciden, va a ser Hidalgo, cerca de Tula, Atitalaquia y empiezan; pero, en efecto, nada más construyeron la barda y la cancelaron y quedó el terreno y ahora ese terreno es el que vamos a utilizar, pero no todo, para la construcción del hospital, que es un compromiso que tenemos y lo vamos a cumplir y va a ser un hospital de especialidades.

Por lo otro, decir que estamos atendiendo toda la zona, se está rehabilitando la refinería de Tula, se está construyendo una planta coquizadora. En toda la región hay trabajo porque estamos invirtiendo 50 mil millones de pesos en la construcción de la coquizadora, que es para extraer gasolinas, no producir combustóleo y no contaminar.

Entonces, estamos invirtiendo bastante en toda esa región y vamos a seguir ayudando a los pobladores de Hidalgo.

Continúan los programas de Bienestar para todos. Yo creo que ellos se dan cuenta, la gente se da cuenta de que es distinto, ya no es lo mismo de antes. Ahora mismo estamos adelantando los apoyos a los adultos mayores, se están dispersando todos los recursos por lo de las vedas y eso va a seguir en beneficio de Hidalgo y en beneficio de todos los habitantes del país.

INTERLOCUTOR: Presidente, la petición que me habían hecho los habitantes que vaya la secretaria de Ecología.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, puede ser.

INTERLOCUTOR: O de Medio Ambiente más bien, es de Medio Ambiente, no es de Ecología, es de Medio Ambiente, para que revisen lo que le acabo de comentar de la situación del basurero, por favor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, le pedimos a María Luisa Albores que vaya allá.

INTERLOCUTOR: Presidente, mire, ahorita que estaba usted hablado de temas de bienestar, también le hago otra petición por parte de los beneficiarios de las becas. Sobre todo, no sé si se le den informe de que están dando de baja beneficiarios, porque… Bueno, hablo en general, no quiero poner un tema de un estado, hablo en general, presidente. Usted sabe que siempre que le he venido a plantear estos temas. Hablo en general para que la gente sea beneficiada, porque no me gusta traer agenda de un municipio ni de un estado, a mí me gusta hablar en general y hablar por la gente. Le vuelvo a repetir, no sé si le informen que estén dando de baja a beneficiarios.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No.

INTERLOCUTOR: En todo, en becas básicas y alumnos también de educación superior, sobre todo en la beca de Jóvenes Escribiendo el Futuro.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No tengo esa información, pero vamos a pedir que nos informen, no hay instrucción para dar de baja; al contrario, hay que incrementar el número de becas.

INTERLOCUTOR: Le pide la gente que revise ese tema porque sí están dado de baja, a mí me han escrito.

Mire, yo no le puedo traer pruebas porque está completamente prohibido, incluso los mismos programas lo dicen, o los que nos manejan los programas, que compartan información.

La vez pasada le traje un caso de Texcoco. No nada más era un caso, eran una matrícula que se estaba dando de alta, presidente. Entonces, sinceramente yo le pido ahí. No sé si el coordinador no ve que a quien afecta es al programa y a la imagen de ustedes, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pero aquí está la secretaria de Educación para que hable contigo ahora y que tú le digas y para verlo con Abraham, que es el coordinador.

INTERLOCUTOR: Y le piden los beneficiarios también de la beca de educación media superior, presidente, que se está atrasando el pago, que es adelanto. Comenta la coordinación y usted lo puede ver en los post de la coordinación de becas en las redes sociales, que les piden que hagan cita, pero no sale la cita, tarda mucho, entonces eso retrasa, incluso todavía ni entregan el apoyo del año pasado, presidente.

Entonces, nada más para comentarle todo esto. Usted sabe que siempre las denuncias que yo le hago sobre estos temas no es información inventada, presidente, porque usted siempre nos ha dicho ¿no?, ‘tráeme pruebas’, pero yo no les pido pruebas a los beneficiarios porque, si no, luego van a decir que yo soy un intermediario.

Yo no soy un intermediario en esto, presidente, nunca he utilizado… Y si usted revisa la información que yo tengo en mi canal, porque usted sabe que soy de redes sociales, nunca les pido información, por lo mismo, porque, si no, malinterpretan o vayan a decir que yo estoy gestionando estos apoyos. Nunca lo he hecho, siempre lo he hecho con la intención de informarles nada más y sobre todo a la fuente oficial, que son ellos, nunca he ido a otro extremo, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo vamos a hacer, vamos a revisarlo. Y qué bueno que lo planteas, porque todo esto nos ayuda a empujar el elefante.

INTERLOCUTOR: Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Carlos Guzmán.

PREGUNTA: Qué tal, señor presidente.

Carlos Guzmán, de AvaNoticias, Veracruz.

Pues regresar al tema del hackeo. Es algo que comenzó en noviembre del año pasado, lo tomábamos como chiste el tema del WhatsApp, de que te lo hackeaban.

Es muy recurrente, ya incluso… Bueno, le voy a mencionar el nombre, con todo respeto y a ver si no me ahorca al rato el senador Monreal, le hackearon el WhatsApp dos veces; a una persona de Comunicación Social de Cámara de Diputados también.

Pero más que el hackeo, también sacaban los contactos y a todos los contactos les pedían dinero. Es algo que regularmente…. Yo decía: Uno que otro ¿no?, pero regularmente es a políticos, es a personas que tiene que ver con medios de comunicación y es también a empresarios. Yo, por la información que manejo, tengo teléfonos de senadores, personales y sí ha sido muy frecuente esto.

Ahorita que menciona el tema sí me salto y sí, la verdad, quisiera preguntarle, a petición mía, que yo tengo ya muchísimos candados en mi equipo celular, preguntarle qué se está haciendo, si hay una averiguación específica del tema.

Y aunque no menciona ahorita el nombre del grupo opositor que usted indica que está detrás de esto, con este software, que nos comente algo de lo que tenga de información que nos pueda compartir, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues tenemos nosotros protección para todo el sistema que tiene que ver con las comunicaciones de seguridad pública, en eso hay protección, lo que tiene que ver con el combate al crimen organizado.

Pero esto está más relacionado con lo político y también con los fraudes que se cometen. Yo lo veo más por el lado político, es sacar información, grabaciones, textos y utilizar ese material para difamar o para golpear políticamente. Ya vamos a tener más elementos y si encontramos algo aquí lo vamos a dar a conocer, algo más…

INTERLOCUTOR: Concreto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, seguro con las pruebas suficientes.

Pero es una advertencia para que se sepa, hay sistemas. Nuestros especialistas, que no se dedican al hackeo, pero que sí saben de estas cosas, Emiliano Calderón, pues recomienda qué hacer para proteger el teléfono. Yo no sé, pero sí hay sistemas, o sea, hay una seguridad en el mismo teléfono, que les cuesta mucho trabajo, son claves y que incluso se advierte cuando están queriendo meterse, pero no pueden por la clave que maneja sólo el dueño del teléfono.

Entonces, cuando tengamos más información. Pero sí es importante que se sepa esto ¿no?

Fíjense las vueltas que da la vida. Antes había que andarse del gobierno, a nosotros nos espiaban los de Gobernación y el Cisen, en la oposición todavía estaban los teléfonos públicos y eran los más seguros para hablar cuando estábamos en la oposición, pero en aquél tiempo y era la federal. ¿Cómo se llamaba la policía?

INTERLOCUTOR: Dirección Federal de Seguridad.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: La Dirección Federal de Seguridad, famosísima, que manejaba el finado Nazar Haro. Desde que yo estaba de director del INI, 1977, 78, 79, estaba informando de cómo era yo.

Hace poco Claudio X. González —a ver si pones su Twitter, que es interesante por la mentalidad— dice: ‘Estamos pagando —algo así, palabras más, palabras menos— por tener a un agitador en la Presidencia’. Un poco lo que decían de nosotros cuando estábamos en la oposición. A ver si lo… Un revoltoso, un agitador, rojillo, comunista, luego ya es lo del populismo, aunque esto viene de tiempo atrás.

A los revolucionarios, sobre todo a los magonistas, así les llamaban en el periódico El Imparcial, todos los articulistas, populistas y demás, eso viene de tiempo atrás, todo este tipo de señalamientos.

Pero no hay que hacerles caso, nada más cuidado, sobre todo por la cosa de que utilicen el nombre de alguna persona para sacar dinero.

Estuve el fin de semana en Yucatán y una pareja me comentó que los habían estafado porque les pidieron recursos porque iban a tener una empresa trabajando en Dos Bocas. Nada más vi el texto y les dije: Ya. Y dicen: ‘Sí, ¿verdad?’ Sí, pues esto no puede ser, entonces aprovecharon, aprovechan para estafar.

INTERLOCUTOR: Sí, es que pareciera chiste, pero ya con todo esto que se ha dado, digo, es muy recurrente, es muy recurrente. Le menciono, funcionarios públicos que yo tengo por fortuna, por el trabajo que estoy haciendo, teléfonos directos de funcionarios de primer nivel, que te empiecen a enviar ‘que necesito dinero por un accidente’. Es algo ya de locos, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Así fue lo de ayer de…

INTERLOCUTOR: Del gobernador, de Durazo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, de Durazo. Él no sé por qué no lo comentó, pero tiene a lo mejor sus razones. Pero sí, hackean y hay que tener cuidado.

INTERLOCUTOR: Oiga, bueno, aprovechando antes de que encuentren el tuit, preguntarle su opinión de otro tema. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Ayer hacía usted un señalamiento a grupos que supuestamente vienen con marros y todo ese asunto a hacer destrozos. Pero, curiosamente, después de la conferencia de medios, en el Monumento a la Revolución —fue tendencia en redes también— hubo un dirigible, un como… una especie como de globo donde mencionaban el número de feminicidios. Curiosamente este tipo de equipos cuestan alrededor de 100 mil pesos la renta de este tipo de dirigibles.

¿Qué lectura le da a esto?, siendo que, bueno, el delito finalmente de feminicidio es condenable, es un delito que afecta muchísimo a las mujeres de este país y es obviamente de tendencia creciente, pero sin duda llama la atención de que este tipo de equipos se utilicen así a diestra y siniestra. No sé si nos pueda dar una opinión al respecto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues es que hay infiltración en el movimiento feminista en general, de grupos conservadores.

Es también una paradoja, de que de repente los más retrógradas, los que nunca han defendido los derechos de las mujeres, nunca, se conviertan en feministas, con el propósito de dañarnos, de afectarnos, quieren mostrar que hay inestabilidad política, que es un país, lo dije ayer, en llamas. Entonces, andan buscando casos espectaculares, pues por eso el escándalo de la casa rentada.

INTERLOCUTOR: La casa gris.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Imagínense, convertir eso en trending topic.

Pero es un asunto nada más de sentido común, o sea, cómo es que el presidente de México utiliza sus influencias y le otorgan contratos a una empresa petrolera para que esa empresa petrolera o un funcionario de esa empresa petrolera le rente la casa a uno de los hijos del presidente. O sea, una barbaridad y lo convierten en una gran nota y dicen ‘periodismo de investigación’. Es un periodista que le paga Claudio X. González, un mercenario.

Dice Carmen Aristegui: ‘Es que se trata de un periodista muy serio, de prestigio’.

¿De dónde viene el periodista?

Pues de un periódico de Guanajuato, de derecha, ahí se formó.

¿Cuándo estos periódicos ayudaron a que triunfara nuestro movimiento?

Nunca.

Los periódicos conservadores, El Norte, yo podía ir a Nuevo León a una gira, no existía y si acaso iban a sacar algo en contra para publicarlo; y así el AM en Guanajuato y así los de Jalisco y así en todos lados. No es el caso, por ejemplo, de Por Esto!, o de Noticias de Oaxaca, para hablar de otros, o de El Istmo, muy pocos.

Programas de radio que yo me acuerde, muy pocos. Bueno, en Tijuana las estaciones del ingeniero Bonilla, ahí sí nos dio espacio; un señor Carrizales, que no se va a olvidar nunca, de Guaymas, ese hasta en los momentos más difíciles nos abría el micrófono; allá en mi tierra, los de Telereportaje; un radio, estoy recordando. Ya les comenté de un conductor de radio en Guanajuato que me hace una entrevista, es duro en las preguntas y lo corren de la radio y me habla para decirme: ‘Tiene usted razón.’

Entonces, los medios no ayudaron, no ayudaron al movimiento, ni el Proceso.

Y dicen: ‘Nosotros no tenemos que ver nada con la política, nosotros nos dedicamos al periodismo’. Pues sí, es un periodismo, pero no es el periodismo de Daniel Cabrera ni de los Flores Magón, no es el periodismo comprometido, es el que administra el escándalo, la descomposición política, la descomposición social.

Es como algunos sectores de la llama sociedad civil, que se la pasaban haciendo análisis de la realidad, pero ya cuando iba uno a decirles: Oye, hay que cambiar la realidad. ‘No, yo en eso no me meto, puro análisis de la realidad’ y se trata de transformar la realidad de opresión y de injusticias.

Entonces, son escándalos, para eso se utiliza el sacarte información, eso es lo que está de moda. Y sí es una política golpista ¿eh? porque es ir desacreditando a los gobiernos que ellos consideran contrarios a sus intereses. Entonces, ‘¿cómo los vamos debilitando? Con escándalos, mostrando de que no son honestos, que son iguales y entonces hay que hacer investigación, dónde viven sus hijos, dónde estudian sus hijos, a qué restaurante van sus hijos, qué hacen sus hijos, qué hacen sus familiares’. Se meten para que la gente diga: ’No, cuáles ideales, cuáles principios, es lo mismo, son iguales’. No, no somos iguales.

INTERLOCUTOR: Y ya, finalmente, si me permite, en el Senado de la República hay una propuesta que regularmente se aplica en los demás países con este tema de la crisis COVID, pues se dio en España, si mal no recuerdo también en Chile, que es el asegurar un salario básico vital.

Esta propuesta la han manejado varias senadoras de Morena, pero también el senador Damián Zepeda, es de Acción Nacional, yo lo sé, pero creo que es importante la propuesta de que se pueda considerar un salario básico vital para que las personas en crisis como el COVID puedan tener garantizado un salario cuando queden desempleados.

No sé si en su gobierno se está contemplando esta posibilidad o se ha contemplado esta posibilidad después de lo que pasó con COVID-19, que mucha gente se quedó sin trabajo, que tenía problemas económicos para mantener a su familia.

Esta sería la última pregunta que le haría y le agradezco, por supuesto, el uso de la voz, si se está contemplando esta posibilidad, independientemente de colores, porque le digo, el senador Damián Zepeda, también senadores de su partido, pero si se está contemplando en el gobierno federal esta posibilidad, dejarlo como legado para el próximo gobierno.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues nosotros lo que estamos procurando es de que haya trabajo, que haya empleos y que se complemente con políticas de bienestar, lo que podemos llamar el establecimiento del Estado de bienestar, que hacia allá queremos ir, que la gente no padezca por hambre, que tengan cubiertas sus necesidades básicas de salud, de educación.

Por ejemplo, es un desafío y vamos a cumplir, en un año, ya a finales de este año vamos a tener muy avanzado el sistema de salud pública con atención médica y medicamentos gratuitos. Ya está funcionando, ya ustedes van a los institutos de salud y no pagan, no pagan, es gratuito, eso nunca se había visto y va a ser universal para todos los que no tienen seguridad social, es decir, el derecho a la salud, eso lo vamos a garantizar, como el derecho a la educación y procurar que no falte el trabajo y que los ingresos, los salarios, sean justos, ese es el propósito.

Otra cosa no lo tenemos contemplado porque también tiene que ver con el presupuesto. El programa de adultos mayores nos va a significar para el 2024 alrededor de 350 mil millones de pesos de presupuesto, 350 mil millones de pesos, es muchísimo, o sea, es algo nunca visto, pero todos los adultos mayores de México tienen garantizado el derecho a la pensión, eso es un logro importantísimo y son 350 mil millones del presupuesto público, no es deuda.

Entonces, tenemos que cuidar también de no gastar más de lo que tenemos de ingresos, que afortunadamente empezamos muy bien el año, están aumentando los ingresos de la hacienda pública, por lo mismo, porque no hay corrupción, porque no hay condonación de impuestos.

Entonces, ahora estamos obteniendo ingresos mayores en aduanas, porque ya las aduanas marítimas y las aduanas fronterizas están a cargo de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa y se está notando cómo se está incrementando el ingreso, lo mismo como está combatiendo el contrabando, que nos afectaba mucho, sobre todo el contrabando de combustibles.

Ahora Pemex está vendiendo más, tiene más ingresos y esto nos ayuda para mantener los precios sin aumentos en los combustibles.

Entonces, esas propuestas pues no consideramos que podamos nosotros aplicarlas.

¿No tienen el…? ¿No lo encontraron? A ver. Aquí está, este es.

‘Estamos padeciendo las consecuencias trágicas de tener a un agitador en la Presidencia’, un revoltoso. ¿Se imaginan? Para su concepción conservadora —este es fifí-fifí— pues somos como gentes muy extrañas. Ese era, ese era.

Claro que soy agitador, de consciencia, si estamos por la revolución de las consciencias y eso es lo que ellos no quieren. Cómo se van a agitar las cosas, si son conservadores.

¿Qué es el conservadurismo?

Es conservar, mantener el statu quo, que no se mueva nada, que todo siga igual.

Agitar significa reformar, transformar, revolucionar. Eso no, ‘hay que mantener el estado de privilegios, que sigan ellos robando y que no paguen impuestos y que se elimine la educación pública’ porque ese es su pensamiento de él y de muchos.

El otro día me preguntaban: ‘Oiga, pero ¿cuánto son los que están en contra?’ Les digo: Pues son millones. ‘No, pero ¿cuántos?’ Digo: Pues yo calculo que como un 20, 25 hasta 30 por ciento de los ciudadanos tienen pensamiento conservador y si estamos hablando del 30 por ciento, estamos hablando de 25 millones, son muchísimos.

Les comentaba yo una vez que en la pirámide poblacional de abajo hacia arriba, de cada 10 de los abajo, nueve simpatizan; pero ya empieza a angostarse la pirámide: clase media baja, media media, media alta ya empieza a ser distinto; ya cuando llega a clase media alta ya llega como de cada 10, ocho en contra y dos a favor; y ya en la punta, ya es nueve a uno, nueve a uno y a veces hasta más en contra.

Porque me decían: ‘¿Y cómo le hace para aguantar tantos cuestionamientos, insultos? Bueno, pues soy muy consciente de que una sociedad como la nuestra hay quienes desean mantener sus privilegios, pero hay quienes tienen derecho a vivir con justicia y con dignidad y yo lucho por ellos.

Entonces, lamento mucho que se enojen conmigo los de arriba. Ojalá y cada vez logremos que de las clases medias haya más humanismo, más fraternidad y se voltee a ver hacia atrás y se le dé la mano al que se quedó atrás para que se empareje. Eso se puede lograr, cuesta, pero se tiene que ir logrando.

Pero hay que estar conscientes de que no se puede tener todo el apoyo de todo el pueblo, así son las democracias. Nosotros tenemos la ventaja que tenemos en general el apoyo del 70 por ciento y eso nunca se había visto y menos en un proceso de transformación, donde se sienten afectados grupos e intereses creados.

Entonces, vamos avanzando, vamos bien.

Felipe Fierro.

INTERLOCUTOR: Buenos días, señor presidente.

Retomando el tema de la marcha de hoy, ¿cuál es su pronóstico, después de lo que dijo ayer?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, que… Primero, garantizar el derecho de manifestación y defender a las mujeres, es algo hasta sagrado. Yo mismo soy lo que soy lo que soy por mi mamá; influyó también en mi formación mi padre, pero fundamentalmente mi madre, había más matriarcado que patriarcado en mi familia, mi madre votó por doña Rosario cuando fue candidata a la Presidencia.

Entonces, es sublime la mujer y se tiene que proteger y respetar y garantizar espacios de participación y lo que he estado diciendo, porque eso a veces se deja de lado, la igualdad económica. No puede haber feminismo sin la lucha por la igualdad económica y social, eso tiene que estar en el centro.

Entonces, todo el derecho de manifestación, de protesta, lo que no estamos de acuerdo es en la violencia, no coincidimos en eso.

INTERLOCUTOR: Como nunca, se establecieron vallas alrededor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, por lo mismo, porque…

INTERLOCUTOR: ¿Esperan que haya heridos o cosas de esas? Inclusive el gobierno de la ciudad advirtió que era muy peligrosa la marcha.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, porque hay mucha infiltración del conservadurismo, de derecha, mucha infiltración y entonces lo que quisieran es hacer un espectáculo de violencia, que pudieran quemar las puertas de Palacio, meterse incluso al Palacio, a la Catedral para que sea noticia mundial, porque a ellos no les importa el daño que le puedan causar al país.

Es que a esta lucha que estamos librando no es por el gobierno, es por la nación, son dos proyectos distintos y contrapuestos de nación y en sentido estricto es una lucha de poder en dos concepciones de lo que es el poder.

La concepción nuestra de poder es que sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás y para ellos el poder es el privilegio de robar y de mandar.

Entonces, eso es lo que está en el fondo; si no, no pasaría.

¿Cuándo se había visto esto?

Nunca, es ahora y es por la transformación que se está llevando a cabo en el país.

Entonces, se mueven los grupos de intereses creados, los que se sentían dueños de México.

Esto que decía de que tienen dinero para contratar un globo, pues tienen para eso y para más. Pero eso no es problema, que pongan globos y que contraten granjas de bots para que aparezca en las redes y sea muy visto, eso no es problema y los contenidos, las protestas por los feminicidios, todo eso es un derecho, es la libertad, lo que está mal es utilizar la violencia con propósitos politiqueros, valiéndose de una causa justa, repito, noble. ¿De cuándo acá salen estos feministas?

Es que no puedo hablar mucho, no puedo hablar mucho, me tengo que autolimitar, pero también se los dejo de tarea y a todos, reflexionemos, ¿cuándo el conservadurismo ha defendido los derechos de la mujer?, ¿cuándo?, a ver, que me respondan eso, ¿en dónde?

Entonces, es el colmo que no sólo no defienden los derechos de la mujer, se oponen a las libertades que tienen las mujeres y encima de eso utilizan esta lucha justa para enfrentarnos, tratar de desprestigiarnos, afectarnos políticamente como gobierno y como país, como nación, pero sobre todo al gobierno, porque México es muy fuerte y tiene mucha fama y prestigio.

INTERLOCUTOR: En otro tema, señor presidente, en relación al asunto del agua en Chihuahua, bueno, ahí ya han mejorado mucho las relaciones entre los agricultores y la Conagua, inclusive ha tenido pláticas e inclusive dieron aumento —desde luego espero que le hayan informado— del cauce de agua que les van a dar, de la cuota de agua en 75 millones, eso fue bueno considerando la situación actual. Sin embargo, hay dos puntos que quisiera comentarle y su opinión:

Uno, es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación, la 52UBG/2022, dirigida a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez Vázquez, donde le pide por favor que atienda el sentido de la resolución porque declara que hubo un uso ilegitimo de la fuerza por parte de la Guardia Nacional en el homicidio de Jessica Estrella Solís después de la manifestación de la toma de La Boquilla el 8 de septiembre del 20 y le pide una remuneración o compensación a los familiares, inclusive el esposo todavía está con lesiones que quedaron. Desde un punto, ¿cuál va a ser la posición que va a tomar el gobierno federal a este caso?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hoy se trató el asunto en la reunión de gabinete y se acordó cumplir con la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, con los cinco puntos que recomienda la Comisión de Derechos Humanos.

INTERLOCUTOR: Muy bien.

En ese mismo asunto del agua, sigue el problema y creo que va a seguir porque es un asunto que depende mucho de la lluvia; sin embargo, se advierte que la escasez del agua va a continuar. Esto tiene repercusiones a nivel México, porque Chihuahua suerte de agua los estados fronterizos de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, que están demandando cada vez más agua para consumo humano y para riego y además el problema de estar pagando el agua a los Estados Unidos.

Y aquí hay algunos puntos importantes. Conagua tiene cerca de 150 mil trámites bloqueados, atorados por burocratismos, es uno, que no hay un proceso auditado efectivamente para saber cuánto se entrega de agua a Estados Unidos. Se hacen cálculos, pero no se puede establecer o verificar científicamente.

También está el problema de que el trasbase del agua a río abierto pues implica una pérdida muy fuerte, prácticamente 30 por ciento. Hace tiempo que no se renuevan los canales, hay una gran filtración de agua, cientos de permisos ilegales derivados de la corrupción, también se utilizan cultivos que requieren o demandan mucha agua como el nogal, los campesinos necesitan créditos.

Y también un elemento interesante, que Conagua compró derechos de agua a los agricultores de una zona de cerca de… suman ocho mil hectáreas; sin embargo, se están regando el 70 por ciento, cuando esto no debería de suceder porque Conagua ya pagó a los agricultores esos derechos.

El planteamiento es, ¿no se ha pensado en hacer una reingeniería, renovar totalmente el distrito, considerando que pues ya está proviendo esto tanto en Sonora como en Nayarit, para llegar a una solución de fondo que los presidentes, los últimos presidentes y los gobernadores no han atendido?, porque cada vez es más grave y así como hay varios aquí, puede desatarse la violencia en otros lados. Inclusive Tamaulipas ha planteado el proceso legal para exigir que le entreguen el agua y los conflictos que pueden derivarse.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, estamos atendiendo esto. Y sí, en efecto, hay que ocuparse del problema de la escasez de agua, sobre todo en el norte y estamos ya tomando medidas:

Primero, no otorgando permisos para la instalación de plantas como las cerveceras que demandan de mucha agua, como fue el caso de la consulta que se llevó a cabo en Mexicali. Ya ese problema se resolvió porque la planta se va a ubicar en Veracruz, en donde hay agua.

No es lo mismo Mexicali que Veracruz en cuanto a disponibilidad de agua. No olvidemos que en el sureste se tiene el 70 por ciento del agua del país, el agua disponible, el agua limpia, saludable, aun cuando ya hay también problemas de contaminación, pero hay disposición o hay reservas suficientes de agua.

Entonces, poner control a eso, que se origina fundamentalmente por la corrupción, los permisos entre por corrupción.

Lo otro tiene que ver con el manejo de los distritos de riego, que también están controlados por caciques, esto viene de tiempo atrás, los que utilizan el agua para sus cultivos y tienen el control de los distritos o del agua de una región.

Todo esto se está también atendiendo, que no haya estos acaparamientos del agua y también que no se utilice el agua en cultivos que requieren de mucha agua y que esto limita la utilización del agua para usos domésticos.

Entonces estamos también trabajando en eso.

Y lo tercero, que es muy importante, es tecnificar, el que se tengan recubiertos los canales, que no haya fugas, esto tanto en los sistemas de riego como en los sistemas de distribución de agua en las ciudades, porque hay una fuga promedio en las ciudades de cuando menos el 30 por ciento del agua, porque se trata de tubería ya de mucho tiempo y no se invierte en estar cambiando esas instalaciones, cuando eso significaría ahorrar mucha agua; y otras medidas, pero sí estamos en ese camino.

No es fácil, va a llevar más tiempo, lo importante es que no se retroceda, que no se vuelva a lo que sucedía antes de que entregaban estos permisos. Por ejemplo, lo de Mexicali, que no se regrese a lo que pasó en La Laguna, que ya esos modelos productivos no se sigan promoviendo.

En el caso de La Laguna la siembra de la alfalfa. Sí, es muy importante la producción de leche en la región, muy importante y es una fuente también de ingresos y de empleos, pero es mucho el consumo de agua, entonces se agotan los mantos acuíferos y ya el agua que se extrae es agua de mala calidad, incluso con arsénico, ya un agua que afecta la salud; entonces, ya eso no puede seguir pasando, sucediendo.

Entonces, nosotros vamos a ir resolviendo todo esto, pero va a quedar pendiente mucho.

INTERLOCUTOR: ¿Habrá algún punto para realizar algún plan o una…? Concretamente en la zona del río Conchos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a seguir trabajando en Chihuahua, en todo lo que tiene que ver con el agua y en el norte en general. Yo creo que a partir de tu intervención le vamos a solicitar a Germán Martínez, de Conagua, que nos presente un plan y sobre todo un pronóstico que cómo vamos a estar en cuanto a la temporada de seca, qué podemos hacer para prevenir por la posible escasez de agua en el norte.

INTERLOCUTOR: Muchas gracias.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE MÉXICO: Bueno, ya. Mañana ¿sí? Hoy vamos ahorita al acto. Y, sí, tengo trabajo aquí de oficina.

Mañana, tú, que vienes de lejos te quedas para mañana, tú también, dos, tres, cuatro y cinco, pura mujer.

+++++

Seguir leyendo