Palabra por palabra: qué dijo AMLO durante la mañanera de este jueves

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

Bueno, el día de hoy vamos a exponer los avances del proyecto del Bosque de Chapultepec. Es realmente un proyecto trascendente, muy importante, no sólo para quienes vivimos en la capital, sino para todos los mexicanos; es un símbolo el Bosque de Chapultepec, como la Villa, como otros sitios históricos importantes, el Zócalo.

De modo que se está llevando a cabo este proyecto, que es ampliarlo y restructurar sus museos, sus espacios públicos, crear nuevos espacios para la cultura y tiene una peculiaridad este proyecto: el rescate del medio ambiente, sobre todo del agua de los manantiales del Bosque de Chapultepec.

Pero bueno, vamos a que quienes están llevando a cabo esta obra nos expliquen. Va a intervenir la jefa de Gobierno, que ha estado coordinando este esfuerzo; va a exponer el maestro Gabriel Orozco, que es artista y el creativo, para decirlo de alguna manera, es el que está conduciendo todo el proyecto en el campo artístico, cultural, ambiental; va a intervenir también Alejandra Frausto, la secretaria de Cultura, para explicar.

Se va a proyectar un video, porque esto no se conoce, no se sabe de esta importante obra.

Y nos acompaña el secretario Luis Cresencio Sandoval, porque la Cuarta Sección, lo que se está incorporando al bosque, era propiedad de la Secretaría de la Defensa, eran las fábricas de pólvora, las fábricas de armas de la Secretaría de la Defensa y ellos están entregando ese espacio, alrededor de 80 hectáreas y por eso está aquí el general Luis Cresencio Sandoval.

Y Jesús Ramírez, de Comunicación Social, ahora ya no está aquí, sino… Porque forma del proyecto también.

Entonces, empezamos con la doctora Claudia Sheinbaum.

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO: Muchas gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos, secretaria, secretario, Gabriel, Jesús.

Muchas gracias por permitirnos exponer este bellísimo proyecto que está en la Ciudad de México, pero, como bien mencionó el presidente, para nosotros pues la ciudad es capital de todos los mexicanos y Chapultepec es patrimonio del pueblo de México.

El Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura, así llamamos a este proyecto. El Bosque de Chapultepec, hasta 2018, tenía tres secciones:

La primera sección, con una extensión de 245 hectáreas. Ahí se encontraban también Los Pinos, que hoy es centro cultural también de los mexicanos.

La segunda sección, con una extensión de 168 hectáreas.

La tercera sección, con 243 hectáreas.

Esa sería el área de valor ambiental del Bosque de Chapultepec. A partir del 2019 se integra la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, que tiene una extensión de 88 hectáreas, más otra parte, que sigue siendo parte de la Defensa Nacional; pero se integraron 88 hectáreas, es decir, la Ciudad de México hoy tiene un nuevo parque, un nuevo bosque de 88 hectáreas, que es la cuarta sección del bosque, que se integra con las tres primeras secciones.

Y como ustedes saben, pues Chapultepec es historia y patrimonio desde hace muchos años, previo inclusive a la Conquista. Los antecedentes históricos de la Cuarta Sección son que era una ensambladora de armas desde 1779 y, repito, hasta 2019, que fue entregado al gobierno de la Ciudad de México para integrar la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, entonces como parte de una instalación militar.

Quiero recordarles que, previo a que entrara el Gobierno de México, que encabeza el presidente López Obrador, esta Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec quería privatizarse en el gobierno de Peña Nieto. La idea era vender este predio, iba a ser un ingreso a la Sedena o al gobierno de México de alrededor de 19 mil millones de pesos y querían convertirlo en el segundo Santa Fe. Está muy cerca Santa Fe y querían un siguiente desarrollo inmobiliario que hubiera tenido impactos muy graves para la Ciudad de México. A partir del 2019 el Gobierno de México integra la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec.

Esto es importante, muy brevemente. Las cuatro secciones van a tener una conectividad, desde la primera hasta la cuarta, va a haber un cablebús que va a conectar las cuatro secciones y además distintas conectividades, como puentes peatonales, que realmente serán obras artísticas.

La inversión total del proyecto son 10 mil millones de pesos y a la fecha se tiene una inversión de tres mil millones 876 pesos y se sigue trabajando. La inauguración de este proyecto será en diciembre del 2023 con todas sus partes.

Muy rápido. El cablebús, cinco kilómetros, desde la primera hasta la cuarta.

Y la otra parte fundamental, la parte del proyecto cultural, que expondrá el maestro Orozco y la secretaria de Cultura, es que este proyecto incluye una rehabilitación ambiental de todo el bosque, un saneamiento, una reforestación y sobre todo el rescate hídrico de muchísimas cañadas que tiene el bosque, particularmente la tercera y lo que es ahora la cuarta sección de Chapultepec.

Así que esta es una presentación general del proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura, que es patrimonio del pueblo de México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Adelante.

GABRIEL OROZCO, COORDINADOR ARTÍSTICO DEL PROYECTO CHAPULTEPEC, NATURALEZA Y CULTURA: Buenos días, señor presidente. Muchas gracias por la invitación. Alejandra Frausto, secretaria; Claudia, general.

El plan maestro propuesto para este proyecto, tenemos una síntesis. Aquí quisiera leer el primer párrafo para comenzar la exposición de la parte cultural. Esto en realidad… La que sigue, es esta. Lo que hoy conocemos como el Bosque de Chapultepec ha sido siempre en realidad un campo de cultivo de naturaleza y cultura, creado y recreado a través de su historia y cosechado, protegido por los habitantes de un valle que lo atesoran como su manantial fundamental.

El proceso de transformación que estamos viviendo en México nos presenta la oportunidad de impulsar e integrar la diversidad biológica y cultural del Bosque de Chapultepec. La iniciativa original de abrir la Residencia Oficial de Los Pinos y la de detener el proceso de privatización del Campo Militar 1F lo convirtieron en un proyecto prioritario para la democratización del espacio público.

Este mapa, este es nuestro mapa principal, el mapa, el plan maestro general. Aquí podemos ver, esta sobrepuesta la gráfica sobre una fotografía aérea. En colores están las áreas que estamos reforestando, en color verde, al mismo tiempo que vemos en líneas azules todos los ríos, cuencas, escorrentías que alimentan nuestro manantial en la zona de Santa Fe y en nuestro manantial legendario en el Castillo de Chapultepec.

Es muy importante entender el cuerpo de Chapultepec como un organismo, un organismo vivo que se ha defendido, ha ido creciendo y ahora tenemos con esta ampliación, con esta oportunidad de conservar esta, ahora cuarta sección, un bosque que se integra a través de nodos puntualmente seleccionados, establecidos para que en cada una de las cuatro secciones tengamos un balance entre lo natural, lo cultural y lo social y toda la población aledaña, pero también todos los visitantes y todas las personas que quieran conocer nuestra historia y nuestra naturaleza tengan en cada una de sus cuatro secciones la oportunidad de tener esa experiencia.

Este es el mismo, obviamente el mismo plan, más esquemático. Tenemos aquí simplemente indicado los manantiales, la Ermita Vasco de Quiroga, el espacio de la exfábrica de pólvora, la bodega nacional de museos en la fábrica de cartuchos, la Cineteca Nacional en la ensambladora de armas, el parque que llamamos de Los Polvorines, porque es una zona de bodegas que ahora está y va a ser un parque ecológico para actividades al aire libre.

Tenemos nuestra ruta con un cablebús que va a transitar desde la cuarta sección hasta la primera.

Aquí está el parkour en la tercera sección, que es la principal ocupación de esa tercera sección, es la biocultural, pero es la zona donde tenemos nuestras mayores escorrentías y es el área verde que teníamos que reforestar y rehidratar.

Entonces, el nodo cultural aquí ya está abierto al público. Ha sido muy exitoso porque ya los jóvenes del área, la zona lo tenían ya bajo actividad cultural, en ese momento clandestina, porque eran espacios que habían sido privatizados, no habían tenido mucho éxito en su actividad acuática y ahora, después de estar cerrados y abandonados por varios años los jóvenes empezaron a tomarlo y nosotros lo único que hicimos fue algo que intentamos en todo el proyecto, que es una rehabilitación de las, podríamos llamarlo, las ruinas arquitectónicas, pero desde la cultura modernista, no quiero decir neoliberal, pero sí modernista, que de repente termina por decaer y de alguna manera tenemos que restablecerla, restablecer y sanear el suelo, ganar territorio tanto ecológica como culturalmente.

Muy importante, un saneamiento ambiental no es nada más engrandecer a lo largo o ancho un espacio verde, sino también ganar suelo, fertilizarlo, generar mayor sedimento, hidratarlo y de alguna manera ese poco metro que baja uno y le está ganando fertilidad del suelo, multiplicado por todas las hectáreas que estamos trabajando a nivel cultural y ambiental, genera una extensión, que es difícil de medir, pero que nos puede dar una idea de lo que representa para el subsuelo, para el aire recuperar todo el Bosque de Chapultepec.

El Panteón de Dolores, Paseo Memorial, la entrada del panteón estamos también renovando, mejorándola y el centro de cultural ambiental. De hecho, estoy quedando en un solo mapa y tenemos varios. El que sigue, por favor.

Estamos en la Cuarta Sección, un acercamiento de las zonas que indicamos, la Cineteca Nacional que estamos ya en construcción, la exfábrica de pólvora que está ya en actividades, la Bodega Nacional de Arte visitable, donde va a estar resguardado nuestro patrimonio histórico.

Vasco de Quiroga, que también ya fue restaurada, quedó muy linda y vamos pronto a poder empezar a programar sus actividades.

Aquí una vista de lo que era la ensambladora militar y lo que va a ser después y lo que estamos haciendo es reciclar, remodelar, mejorar las instalaciones ya existentes en una zona ya impactada y convertirla en un espacio cultural, rehabilitado también ecológicamente.

La que sigue. Bodega Nacional de Arte, que no nos gusta mucho la palabra ‘bodega’, pero son nombres de trabajo, después ya pondremos un buen nombre, pero aquí se va a almacenar, resguardar, restaurar nuestro patrimonio histórico de las colecciones del Estado desde textiles hasta pinturas al óleo, esculturas y en estos talleres de artes y oficios, restauración y aparte con espacios de archivo y visitables se convierte virtualmente virtualmente, literalmente, en un museo visitable del patrimonio histórico de la nación.

La siguiente, por favor. La exfábrica de pólvora, un edificio histórico, con espacios realmente monumentales, muy disfrutable pasear por ellas. Y si ustedes o si nos ponemos a pensar que, precisamente, por el hecho de tener acceso al agua, agua corriente, un río vivo, que todavía está vivo, junto a un manantial que sigue dando agua, es por eso que se hizo ahí está fábrica de pólvora y ahora reconvertida en un centro cultural.

Aquí tenemos la Ermita Vasco de Quiroga en el estado en el que la encontramos, en su estado actual, restaurada por el INAH con mucho cuidado para simplemente sanear, tenerla a tono, lista para ser reintegrada a la vida para la cual fue propuesta por Tata Vasco. Esta ermita era su centro de reunión, era su centro de contemplación, era una manera en que protegió ese manantial y ahora, después de haber estado abandonada tanto tiempo, se recupera la vocación original para la cual fue erigida como ermita por Tata Vasco.

Tercera sección, lo que les comentaba, el Panteón Dolores, el parque de cultura urbana, parkour, que ya está en funciones, aunque no se ha terminado por completo la obra, pero ya los jóvenes lo tomaron y yo también voy de vez en cuando, así que ya estamos en actividades.

La que sigue, por favor. Todo esto, que son lo que en inglés les llaman bowls, de patinetas, vamos a llamarlos ‘hoyas’, en realidad eran las albercas, albercas de un parque acuático Ahí había delfines, había peces, hacían sus espectáculos y lo único que hicimos fue recuperar ese paisaje abandonado y convertirlos en pistas de patinaje. Ya está terminada toda esta área, falta la otra área.

Aquí hay una pequeña imagen donde se ve la galería de grafiteros, de muralistas, de artistas urbanos que ya están en actividades, ya están y siguen pintando sobre el grafiti y el otro grafiti. Hay un diálogo en donde el arte es un proceso, el deporte es un proceso de apropiación y de convivencia con la ciudad y con la naturaleza.

En el Panteón de Dolores, Paseo Memorial, toda la zona de la recepción y oficinas, estamos ya empezando a remodelarla. Estuvo cerrada durante la pandemia, parte de nuestro proyecto se vio afectado en sus tiempos y ejecutivos pues por la pandemia que vivimos, pero estamos todavía a tiempo y estamos ahora comenzando a reintegrarnos al saneamiento y mejoramiento del Panteón Dolores.

Segunda Sección. Centro de Cultura Ambiental. Se hizo un concurso nacional para proponer un Centro de Cultura Ambiental que a nivel nacional donde podamos tener un foro, un pabellón y jardín etnobotánico que represente todo lo que estamos haciendo, lo que podemos hacer, lo que queremos hacer con la cultura ambiental y con la crisis ambiental, el cambio climático que estamos viviendo en todo el planeta.

En lo que era un estacionamiento deforestado se estableció y el concurso ganador, el proyecto ganador es este pabellón, que es un techo de piedra muy lindo y genera un foro abierto y aprovechando la topología del terreno estas palmeras ya existentes se genera un foro y un espacio de exposiciones para tener expresiones, invitaciones a otros jardines botánicos, a investigadores, a biólogos, a socioecologistas para exponer lo que estamos ahí proponiendo.

Llegamos a la Primera Sección, pabellón escénico. Aquí es el Lago Mayor, tenemos aquí Los Pinos, tenemos aquí el Auditorio Nacional, Castillo de Chapultepec. Aquí simplemente estamos proponiendo, aparte de Los Pinos como complejo cultural que ya en actividades, tenemos dos puntos que están y son muy importantes para la operatividad: el ecosistema tanto del Auditorio Nacional y el Centro Cultural del Bosque en la zona del Auditorio Nacional como en la zona de nuestro circuito histórico de museos, donde tenemos Antropología, Castillo de Chapultepec, Museo de Arte Moderno de Tamayo y tenemos en el centro un jardín botánico que pensamos, después de nuestros análisis y conversaciones con todo el equipo de trabajo y nuestros investigadores, que podemos mejorar muchísimo, fortalecer ese circuito histórico de museos con un pabellón escénico.

En este caso este es el proyecto ganador de lo que va a ser nuestro pabellón acústico, escénico, para música y las artes escénicas, este es el concurso.

Es interesante porque, de los dos concursos que hicimos, arquitectónicos, fue muy motivante ver la sensibilización de los arquitectos que empezaron a promover y a proponer obras arquitectónicas que no son mausoleos, que no son elefantes blancos, que no son pesadas, que se integran a la naturaleza y a un paisaje legendario, como el de Chapultepec, pero que está en proceso evolutivo también.

Al generar este tipo de pabellones y el concepto de pabellón que hemos planteado desde un principio, estamos intentando que nuestro proyecto arquitectónico, nuestro proyecto urbano, así como nuestro proyecto artístico esté integrado siempre al paisaje con escala humana, con una sensación de interior y exterior en constante flujo, pensando que el bosque ideal, lo que en realidad propone un bosque ideal o una idea de bioculturalidad o de cultura y naturaleza es muy simple, son tres cosas: sombra, humedad y silencio.

Silencio ¿qué quiere decir? uno lo puede ver como paz, como tranquilidad, como una experiencia de contemplación y de aprendizaje de lo natural.

Sombra, como resguardo, refugio, protección.

Y humedad, que es lo que finalmente genera la vida, el agua, el suelo fértil, pero también podríamos ver así a la cultura, la cultura es muy importante para nuestra fertilidad política, social, humana y eso es lo que tratamos de proponer con una visión arquitectónica, cultural, ambiental, artística que se integra a la vida y que pretende fortalecer el proceso evolutivo de un bosque en expansión, ahora en expansión, para lo cual uno de los pabellones y lo estamos anunciando en este día, es una convocatoria para un concurso nacional, para lo que llamamos el Pabellón Naturaleza y Cultura sobre y para fortalecer el circuito histórico de museos en relación.

Aquí tienes antropología, Tamayo, Museo de Arte Moderno, Castillo de Chapultepec, Zoológico de Chapultepec, Lago Mayor. En esta zona ya impactada se transportó este invernadero de otra zona de la primera sección. Nosotros pensamos, analizamos y con la participación de la Secretaría del Medio Ambiente Ciudad de México y de la Secretaría de Cultura, así como del Consejo Rector de Chapultepec, decidimos que podíamos mejorar la situación de este invernadero proponiendo un pabellón de arte y naturaleza, de actividades que contemporaneisen las actividades del mismo jardín botánico reforzándolo y terminando su restauración hídrica que todavía le hace falta para, a través de un concurso para diseñadores, profesionales, arquitectos biólogos, ecólogos y artistas, generar un pabellón biocultural en el centro de la plancha ya impactada sin afectar ni un solo árbol, ni una sola planta del jardín botánico ya establecido en esta zona.

La convocatoria con las bases se empezará a difundir a partir del 12 de marzo y esperamos comenzar después de que haya un ganador seleccionado por un jurado integrado por miembros del consejo rector, Chapultepec, por artistas profesionales, Secretaría de Cultura Ciudad de México y esperemos tener el éxito que tuvimos en los otros dos concursos anteriores. Se abre la invitación y la convocatoria para analizar este espacio y proponerlo. Esperamos que siga avanzando el proyecto con las aportaciones de todo el equipo de trabajo, que ha sido grande.

Aprovecho para agradecer al general secretario Sandoval, jefa de gobierno, secretaria de Cultura, por supuesto al señor presidente, que vamos avanzando y vamos muy bien.

Muchas gracias.

ALEJANDRA FRAUSTO GUERRERO, SECRETARIA DE CULTURA: Gracias, presidente, por permitirnos un espacio en esta conferencia tan importante. Gracias a los compañeros de los medios de comunicación que hoy nos acompañan y atienden este tema de cultura. Jefa de gobierno, general secretario, Gabriel.

Pues con el gobierno de la Cuarta Transformación, la cultura es un derecho, es un eje de transformación y de desarrollo de las comunidades, no es un privilegio ni un accesorio. El proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura es el mejor ejemplo de ello. Hablamos de derechos culturales que se están reforzando en esta Ciudad de México y la cultura vista en un ámbito mucho más amplio que tiene que ver con el entendimiento de la naturaleza, con el entendimiento de las artes, con su poder transformador.

Durante la pandemia prácticamente en todo el mundo se paró la actividad cultural, se pararon los proyectos culturales. Fuimos de los sectores primeros en salir, de los últimos en volver.

México fue y ha sido un ejemplo a través del proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura, de no parar la vida cultural. Claro que nos resguardamos y cuidamos la sana distancia, pero que se siguiera construyendo un proyecto por los derechos culturales es un emblema y es un timbre de orgullo.

El proyecto Chapultepec, si bien está situado en esta extraordinaria ciudad capital, tiene impacto nacional, tiene un impacto en todos los estados de la República, porque a partir de él se generan circuitos culturales que reciben y detonan actividad cultural en los 32 estados, a través de convocatorias, circuitos, giras y hay un número muy importante de artistas que han sido ya parte de estos circuitos culturales.

La esencia de este proyecto es convertir lo privado en lo público, los espacios de exclusión, los espacios prohibidos, los espacios donde no teníamos posibilidad de acceder por distintas razones como Los Pinos o el Campo Militar número 1 a lo público, al bienestar social, a que la gente goce y disfrute del derecho humano a la cultural, del derecho al medio ambiente, del derecho a tener un bien, vivir una vida sana y la salud se compone de todo esto.

En el caso de Los Pinos, pues era un lugar en donde no imaginábamos poner un pie. Cuando lo visitamos, todavía en transición —espacio, que dicho sea de paso, nos dejaron vacío— no había nada, bueno, ni un vaso para tomar agua o un comal para calentar una tortilla.

Preguntábamos, una vajilla para poder montar una mesa de Estado, como se recibía en esta residencia oficial, que el pueblo de México conozca. La respuesta que recibimos en ese momento fue: ‘Pues si quieren una vajilla todavía alcanzan el Buen Fin’. Así de duro fue recibir un espacio de esta importancia totalmente vacío que sólo las culturas de México y el mundo le podían recuperar la dignidad y ahora es un espacio con enorme vitalidad, libre e incluyente.

Lo mismo pasa con la solidaridad que mostró este proyecto en la época de pandemia. En Los Pinos, ustedes recordarán, vivieron durante varios meses un muy buen número de enfermeros, enfermeras, doctoras, doctores, para protegerse de contagiar a sus familias y tener un espacio de descanso, las pocas horas que tenían quienes estaban al frente como servidores públicos de la pandemia, que tuvieran un espacio de descanso, dónde comer, dónde dormir y esta es parte, la solidaridad, de este gran proyecto.

De lo privado a lo público, insisto, este es una tendencia en el mundo. Los espacios culturales se van privatizando, los nuevos museos son de carácter privado en el mundo y México apuesta por lo contrario: apuesta por el espacio público, por hacer estos espacios el derecho de la ciudadanía. Es el caso del Parcur, 56 hectáreas destinadas a los jóvenes, a la vida cultural y de recreación y de vitalidad cultural que tienen los jóvenes.

Y no se diga la Cuarta Sección de Chapultepec, a través de la cual se integra a este enorme pueblo de Santa Fe, que fundó Vasco de Quiroga, pero que tenía amurallado prácticamente el bosque, no tenía manera de gozar.

Ustedes van a ver ahora, en el video que vamos a presentar, imágenes donde se nota la zona urbana en donde no hay un espacio público, un parque, un espacio de recreación.

Esta apuesta cultural por la diversidad, por la inclusión, por la construcción de paz, ha hecho que se reconozca este espacio a nivel mundial también y esta visión integral de la cultura, no solamente lo que sucede dentro de los recintos culturales, que es muy importante, sino como un beneficio a la ciudadanía, el bienestar del alma, dijera el presidente.

Y es por eso que recibiremos en el Bosque de Chapultepec a la conferencia que hace 40 años no se hace, con ministros de cultura de todo el mundo, 190 ministros de cultura, nos daremos cita en Mondiacult 2022.

Chapultepec es el pulmón, es el manantial, es el bosque que reúne desde lo prehispánico hasta lo contemporáneo, es el bosque de la historia, de las luchas de México, de las artes y las culturas, es el bosque de las familias. Los invitamos a que lo visiten, los invitamos siempre a disfrutar de este gran espacio que para nosotros es el espacio cultural y natural del pueblo de México y será el bosque cultural más grande del mundo.

Gracias, presidente, por apostar siempre a la grandeza cultural de México.

Y les compartiremos un video para enfatizar lo que aquí hemos presentado.

VOZ MUJER: Chapultepec es naturaleza y geografía humana, un bosque ancestral que emerge en medio de una gran urbe: la Ciudad de México.

El 1º de diciembre de 2018 en Chapultepec se abrieron las puertas de la exresidencia presidencial Los Pinos al pueblo de México, significó el arranque del proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura.

Este proyecto, además de que asegura y protege al antiguo bosque de la ciudad, integra otra vasta extensión territorial de bosque que estuvo a punto de ser entregado a la especulación inmobiliaria, 12 kilómetros de extremo a extremo y de manantial a manantial, de un territorio de cerca de 800 hectáreas conforma el bosque cultural más grande del mundo.

El Complejo Cultural Los Pinos en la primera sección del bosque ofrece actualmente más de mil 500 actividades culturales al año de manera gratuita para toda la familia.

Ubicada en el antiguo Molino del Rey, Cencalli, casa del maíz y la cultura alimentaria, es un espacio que ofrece el conocimiento sobre los frutos de nuestra tierra y la historia de las cocinas y dietas de México que tanta falta ha hecho retomar para mejorar la salud de los mexicanos. Cocineras y cocineros tradicionales, agroproductores y familias han tomado Cencalli como su espacio.

La Casa Presidencial ‘Lázaro Cárdenas’ abrió sus puertas como museo de sitio dedicado a mostrar la vida y obra de uno de los mejores presidentes que ha tenido México.

Espacios culturales y museos emblemáticos están experimentando una rehabilitación de infraestructura, instalaciones y áreas verdes sin precedentes en décadas.

A un costado del Centro Cultural del Bosque se desarrollará el Pabellón Escénico, proyecto ganador de un concurso nacional, que reunió a destacados especialistas escénicos y de arquitectura del paisaje, un espacio polivalente de alto nivel que armonizará con el entorno natural.

Como parte de este mejoramiento del circuito se rehabilitará el actual invernadero del Jardín Botánico y se fortalecerá su uso como espacio de exposición de orquídeas y de las artes mediante la implementación del Pabellón Contemporáneo Naturaleza y Cultura.

En el Zoológico de Chapultepec se desarrollan acciones de rehabilitación y mantenimiento con el objetivo de que se convierta en un espacio de investigación y conservación de la fauna.

En este mismo sitio se construyó el Museo del Ajolote, humedal artificial en el que los visitantes podrán conocer este ecosistema y visualizar la vida de esta especie, en donde se genera un espacio adecuado para su reproducción.

Una calzada peatonal con ciclovía, que se construye para comunicar la primera con la segunda sección del bosque. Sin alterar la circulación existente, conecta desde Los Pinos hasta Avenida de los Compositores.

En la Segunda Sección se construye el Centro de Cultura Ambiental en el entorno de un nuevo jardín etnobotánico nacional, 30 hectáreas serán dedicadas a difundir la cultura del medio ambiente.

La Tercera Sección del Bosque de Chapultepec es ya emblema de recuperación ambiental, 240 hectáreas del suelo de esta sección se están regenerando y restaurando para poder recorrerlas sin afectarlas a través de nuevos senderos. La Tercera Sección es también símbolo del rescate de espacios para la comunidad.

Lo que era un parque acuático abandonado hoy es el parque de cultura urbana Parcur, donde jóvenes de toda la ciudad disfrutan del mejor skatepark del país y cuentan con un espacio para las manifestaciones culturales, como el mural y el grafiti.

En el panteón civil más antiguo del país, el Panteón de Dolores, se redignificará la Rotonda de las Personas Ilustres.

Cerca de 75 hectáreas de cañadas y de bosque que conforman la Cuarta Sección del bosque han sido donados a este proyecto, impidiendo que se convirtieran en un exclusivo desarrollo inmobiliario para unos cuantos y hoy son la puerta de acceso al bosque para los habitantes del poniente de la ciudad.

La célebre fábrica de pólvora está en proceso de recuperación, ofreciendo actualmente actividades culturales, contará con un programa de talleres y oficios para la comunidad aledaña que desde el siglo XIX ha acompañado la actividad militar en esta zona.

La antigua fábrica de cartuchos se está transformando en la Bodega Nacional de Arte, cuya finalidad será la de resguardar gran parte del acervo artístico nacional; también será sede principal del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, se crearán los talleres de artes y oficios, así como de reuso y reciclaje de materiales de exhibición museística o de representación escénica.

La infraestructura de la ensambladora de vehículos militares se está condicionando para instalar una sede de la Cineteca Nacional.

Adentrándose en la Cuarta Sección del bosque se haya la ermita, fundada por Vasco de Quiroga, junto con el pueblo de Santa Fe y luego habitada por Gregorio López, quien consiguió uno de los primeros manuales médicos de la Nueva España, legado del conocimiento de medicina tradicional de los pobladores de la antigüedad mexicana. En la ermita se fomentará el rescate de la herbolaria tradicional nacional.

Se revalora el manantial de Santa Fe, generando un recorrido por tres manantiales vivos como un milagro secreto en el centro de la urbe. De manantial a manantial nos mostrará esta fuerza generadora de vida, nos llevará a detenernos un minuto y tomar agua de esta fuente, reconectándonos con la tierra.

Toda esta oferta cultura conectará las cuatro secciones para disfrute de sus visitantes a través de fuentes entre barrancas y pasos peatonales de forma segura y sin alterar el ecosistema.

La avenida Constituyentes se rehabilita, generando un espacio de calidad que permita una mejor movilidad peatonal a lo largo de la avenida y entre las colonias aledañas, integrando áreas verdes, luminarias e infraestructura urbana.

El Cablebús Chapultepec recorrerá en cinco kilómetros las cuatro secciones del bosque en beneficio de 20 mil pasajeros diarios, principalmente habitantes del poniente de la ciudad y se contempla también como un atractivo turístico en la ciudad.

El saneamiento ambiental y mejora hídrica del Bosque de Chapultepec representa importantes beneficios ambientales para la Ciudad de México. Más agua de calidad que se infiltra a los acuíferos, más vegetación que se retiene contaminantes, disminuye el ruido, aporta aire fresco y con oxígeno, brinda refugio a la vida silvestre y un hermoso paisaje para el deleite de las personas que lo visitamos.

Hasta ahora se han sustituido 11 mil árboles muertos en pie o en franco deterioro, se han plantado casi 70 mil de especies mexicanas, se han instalado más de 50 sistemas alternativos para el manejo de descargas de aguas residuales y para el control de escorrentías se han retirado alrededor de 500 toneladas de residuos.

Después de descompactarlos, se han enriquecido los suelos con 70 toneladas de composta y se han sembrado 15 hectáreas de plantas de distinto tipo, poniendo énfasis en plantas nativas con flor que posibilitarán la recuperación de los polinizadores gracias a los cuales existen los recursos naturales que nos alimentan y nos ofrecen materiales de salud y de vestido, entre otros usos.

A esto se suma la rehabilitación de 28 puentes, así como de las instalaciones eléctricas y de infraestructura en abandono o con fuerte deterioro.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura y el gobierno de la Ciudad de México, trabajan conjuntamente para hacer realidad un sueño de justicia urbana, de disfrute cultural y de regeneración ambiental, un proyecto que a la vanguardia en el mundo está en un lugar que ha sido testigo de millones de años de historia.

Chapultepec Naturaleza y Cultura es una oportunidad para crear y vivir, una ciudad y un país más democrático y justo.

Chapultepec es más bosque para todos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. Ya estamos. Llevó tiempo, pero es muy importante este espacio cultural.

Vamos a abrir para preguntas. Uno, dos, tres, cuatro, quedaste pendiente, cinco y seis. Acuérdense nada más.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente. Felicidades por el proyecto. Nosotros, que venimos de fuera, obviamente nos interesa mucho también participar de esto.

Señor presidente, ha estado esta semana usted planteando el tema del no impacto en los costos del combustible a partir de una serie de medidas que su gobierno ha implementado, en particular la apuesta por la autosuficiencia en abasto de combustibles, pues está comprobado que está funcionando. De manera inusitada en México los consumidores tenemos costos de gasolina más bajos que en Estados Unidos, más bajos que en Centroamérica y creo que es algo que es notorio y además celebrable.

Señor presidente, en este sentido existe una inquietud reiterada que, así como usted en su momento accedió a dictaminar una política de precios tope para el gas LP, ante el riesgo de un encarecimiento súbito de lo que es la gasolina, que incluso se ha visto en algunos distribuidores en estos días que aquí en la Ciudad de México, hubo alguno que vendía el litro de gasolina súper Premium, de no sé qué categoría, a 30 pesos el litro, preguntarle si existe la posibilidad de que se implemente una política parecida a la que se diseñó para el gas LP a fin de contener una eventual escalada en los precios de las gasolinas y el diésel. Creo que sería importante precisamente para proteger sobre todo al consumidor.

El precio de la gasolina, como usted sabe, tiene un impacto fuerte en las distintas cadenas de valor, porque este país se mueve sobre ruedas y, bueno, la inflación de la cual se dio nota ayer, bueno, pues sigue, lamentablemente en alza. Usted ha dicho que es uno de los desafíos en materia económica que tiene su gobierno.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues la buena noticia es que no van a aumentar los precios de los combustibles, ni las gasolinas ni el diésel; también se va a mantener el mismo precio de la energía eléctrica.

Es importante que se sepa por qué, a diferencia de otros países, nosotros podemos mantener precios bajos en los combustibles, son dos razones:

Una, que producimos petróleo, no todos los países en el mundo producen petróleo. De todos los países del mundo, deben producir petróleo alrededor de 20, de más de 200. Nosotros tenemos la fortuna de tener esta materia prima.

Y ahora por el conflicto, por la guerra de Rusia en Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania y todas las medidas que se están tomando como castigo a Rusia, el decidir no comprar petróleo ruso, no comprar gas, pues ha tenido un impacto en los precios y esto ha llevado a que el crudo aumente, ya rebasa los 100 dólares por barril y nosotros estamos exportando crudo y esto nos está generando un excedente, ese excedente nos permite transferir o aplicar un subsidio para que no aumenten los precios de las gasolinas y del diésel. Eso es lo primero.

Lo segundo, es que ya somos más autosuficientes, porque desde que llegamos nos dedicamos a rescatar a Pemex. No hay que olvidar que en 14 años de manera consecutiva venía cayendo la producción petrolera, de tres millones 400 mil barriles en 2004, tres millones 400 barriles en 2004, a un millón 700 en 2018.

Cada año caía, entonces nosotros nos propusimos destinar recursos para explorar y se invirtió en el sureste, donde está el petróleo, porque durante el periodo neoliberal se invertía en el norte y se quería sacar petróleo de las aguas profundas, en donde no hay petróleo o cuesta mucho extraerlo, porque, la verdad, no les importaba extraer petróleo, lo que les importaba era el negocio de la contratación con las empresas petroleras. Es increíble, pero durante el periodo neoliberal la mitad del presupuesto de Pemex se destinó al norte del país, cuando el petróleo, todos sabemos que está en el sureste, está en tierra, en aguas someras.

Entonces, cambiamos la política. Tuvimos la suerte de encontrar nuevos yacimientos, tenemos reservas suficientes y estamos perforando. Entonces, ya no se está cayendo la producción; al contrario, nos estamos recuperando, ya tenemos más petróleo crudo.

Y al mismo tiempo se inició la rehabilitación de las refinerías que quedaron en ruina, en el abandono, con una capacidad de procesamiento de petróleo crudo del 40 por ciento. Entonces, hemos invertido más de 30 mil millones de pesos en rehabilitar las refinerías, esto nos ha permitido aumentar la capacidad de refinación y como se compró la refinería de Deer Park, en Texas, a Shell, ya tenemos producción suficiente.

Si sumamos la producción, por ejemplo, en el caso de diésel de Shell, ya somos autosuficientes en diésel, con lo que se produce en nuestras refinerías más lo que produce la refinería de Pemex en Texas. Hemos reducido las importaciones de gasolinas en un 45 por ciento.

A ver si Laura nos envía un informe del director de Pemex, son unas gráficas sobre esto que estoy hablando, porque es muy importante conocer cómo hemos venido reduciendo las importaciones de gasolinas porque se está produciendo en México, que es el propósito, que se pueda producir lo que consumimos.

Porque fue absurdo cuando menos lo que hicieron durante el periodo neoliberal, de que se vendía petróleo crudo y comprábamos las gasolinas, es como vender naranja y comprar jugo de naranja, porque, la verdad, todo era negocio para beneficio de particulares y mucha corrupción en Pemex. Estaban destruyendo por completo, acabando con la industria petrolera, nada más que no les dio el tiempo, entregando las zonas petroleras a particulares.

No olvidemos que la llamada reforma energética consistió en entregar 110 contratos a empresas particulares para explotar petróleo. Pero, fíjense, aun cuando hablaron de que se iba a incrementar la producción, de esos 110 contratos sólo hay tres en proceso de producción, todos los demás están en la especulación. Hay muchos que recibieron esos contratos y ya vendieron las acciones a otras empresas, no invirtieron nada, engañaron y eso fue la llamada reforma energética.

Afortunadamente lo que entregaron significó apenas el 20 por ciento del potencial petrolero de México, no les dio tiempo, sonó la alarma y llegamos y paramos las privatizaciones y estamos, como dije, rescatando a Pemex.

Entonces es… La primera lámina, sí aquí está, es muy claro. Importaciones de gasolinas y diésel del 18 al 22, miren lo que importábamos cuando llegamos, lo que se compraba, 833 mil barriles diarios. Miren cómo estamos, importando 431 en enero, barriles diarios, 342 de gasolinas y 89 de diésel, 89 mil barriles de diésel.

Pero si aquí ya agregamos lo de Deer Park, 131 mil barriles diarios de gasolinas, ya esto se reduce como a 210 mil barriles diarios, de 594. Ya una vez que tengamos Dos Bocas y la coquizadora de Tula ya vamos a alcanzar la autosuficiencia.

Aquí ya, les decía yo, si sumamos lo que está produciendo Deer Park en diésel ya somos autosuficientes.

Esto es lo que hemos logrado con la nueva política. Entonces, por eso podemos decirles a los mexicanos que no hay motivo de preocupación, que vamos a sostener el precio de los combustibles porque se ha actuado bien con esta nueva política.

Y aprovecho para agradecerle mucho a los trabajadores petroleros, a los trabajadores electricistas, a los técnicos, porque esto lo hemos logrado de manera conjunta.

Yo, desde que soy presidente, he visitado cuando menos en tres ocasiones cada una de las seis refinerías.

Este 18 de marzo vamos a conmemorar un aniversario más de la expropiación petrolera precisamente en la refinería de Minatitlán, porque sabíamos de la importancia de ser autosuficientes.

Había quienes hablaban de que estábamos mal invirtiendo en petróleo porque ya se terminaba la era del petróleo. Pues la verdad, que todos quisiéramos que se avanzara más en innovación tecnológica y que se utilizaran energías renovables, energías limpias, pero falta. Entonces, no es un asunto nada más de buenos deseos.

Había quienes nos recomendaban que ya no nos ocupáramos del petróleo. Bueno, uno de estos multimillonarios del mundo hace unos días creo que manifestó que con mucho coraje tenía que aceptar de que se iba a seguir necesitando el petróleo y él está en el negocio de los carros eléctricos, pero… ¿Cómo se llama?

INTERVENCIÓN: Elon Musk.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ese señor, sí.

INTERVENCIÓN: ¿Estados Unidos va a solicitar más importación de petróleo, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no.

Nosotros agradecemos a Estados Unidos porque nos autorizó la compra de la refinería. Tuvimos esa visión de comprar en su momento esa refinería. Tenía que autorizarlo el gobierno de Estados Unidos, hubo presiones desde luego, como siempre, ¿y saben que los que presionaban más para que no se adquiriera la parte de Shell, de la refinería, eran nuestros adversarios mexicanos?, que siempre apuestan ¿no? a ponernos el pie, a que nos caigamos, a que tengamos dificultades. Pero salió adelante.

Querían condicionar, ese era el deseo, lo de la autorización a que se modificara el proyecto de reforma eléctrica. No llegaron a expresarlo así, pero sí había muchas presiones, incluso hasta denuncias, así como lo de la Guerra de los Pasteles.

¿Se acuerdan de que Francia utilizó como excusa de que se había estafado a un pastelero francés en Tacubaya, que se le habían robado unos panes y esa fue la excusa para invadirnos, para cobrarnos esa enorme deuda, por eso se llamó la Guerra de los Pasteles? Ahora que estábamos haciendo este trámite, de repente quien presenta una denuncia es una empresa, una tintorería de Nueva York y la autorización la tenían que dar tres instituciones del gobierno de Estados Unidos, el Tesoro, el Departamento de Estado y la Secretaría de Energía y el Tesoro y el Departamento de Estado autorizaron y donde se tuvo más dificultad fue con la Secretaría de Energía, por lo mismo, por esta situación y porque de aquí hablaban y hablaban para que no nos autorizaran.

Por eso agradezco mucho al presidente Biden de que ha sido muy respetuoso y esto nos ha permitido salir adelante ahora en esta circunstancia difícil.

INTERLOCUTOR: Obvio, la historia le ha dado la razón a su visión, señor presidente, de buscar la autosuficiencia.

Persiste y este era el origen de la pregunta, desde el 2017 esta idea de que en el mercado de los combustibles ahí rige la mano invisible del mercado, esto de que hay libre flotación de los precios, aunque Pemex provee al final de cuentas el 90 por ciento del combustible que se vende en este país. La pregunta en específico es si se podría tener una política de precios tope muy similar a la que se tiene en el asunto del gas LP. No sé si lo tienen estudiado o analizado.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí y es lo que se ha sostenido por más de tres años, porque manejamos de acuerdo a los costos el impuesto a las gasolinas, el IEPS; entonces, a través de este impuesto, si se disminuye o se aumenta, tenemos el control de precio.

Y afortunadamente Pemex, como tú lo mencionas, tiene más del 90 por ciento de la capacidad de producción, de distribución de gasolinas, lo que no se tiene en la industria eléctrica. Por eso tenemos que recuperar terreno para la Comisión Federal de Electricidad, para la empresa pública, porque si se deja al mercado pues es como la libertad del zorro en el gallinero, para que se entienda bien.

Miren lo que está pasando en Europa, en España en particular, porque están padeciendo por los aumentos de precio en energía eléctrica, en gas.

INTERLOCUTOR: La gasolina cuesta 46 pesos en litro en España.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

Y están haciendo un llamado en la Unión Europea de que ya no se consuma tanto gas, pero esa no es la opción. ¿Qué, no dijeron ellos de que la opción eran las energías renovables? Y resultó que no se avanzó en eso y terminaron dependiendo en buena medida del gas de Rusia.

Y sí, Estados Unidos puede enviarles gas, nada más que enviar gas se necesita un proceso que lleva tiempo, son plantas de licuefacción, el gas se tiene que congelar para embarcarse y allá se vuelve a gasificar, pero no hay las plantas suficientes en Estados Unidos. En el caso de México no tenemos ninguna, se va a tener una en Ensenada, para enviar gas.

Nosotros no tenemos problema porque con la producción de petróleo crudo viene gas asociado y además tenemos un contrato de compra de gas con Texas, con productores de Texas y eso nos ayuda mucho y el precio del gas en Texas afortunadamente no ha aumentado como en Europa.

Entonces, tenemos resuelto lo de la generación de la energía eléctrica. En el caso de que se aumentara el precio del gas por encima de lo normal tenemos ya un plan para producir más energía en las hidroeléctricas y en otras plantas; incluso, si se necesitara, pues con combustóleo, pero hasta ahora no es necesario ni va a hacer falta, ese es nuestro cálculo.

INTERVENCIÓN: (Inaudible) porque los gasolineros se están comiendo el IEPS.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estamos procurando que esto no suceda, que el subsidio le llegue al consumidor y hasta ahora se ha mantenido el precio, el lunes lo vimos aquí.

Algunas empresas se están, como dice el…

INTERLOCUTOR: Se pasan de rosca.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pasando de rosca, dice Sheffield, pero hay vigilancia y se está supervisando, no sólo que no incrementen el precio, porque hay quienes abusan con ganancias hasta de cuatro, cinco pesos por litro, que es un abuso, o sea, de lo que les cuesta, de lo que Pemex les entrega.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, estamos haciendo vigilancias, supervisiones, con la Procuraduría del Consumidor y también viendo que den litros completos; entonces, hasta ahora no hemos tenido ese problema, son algunas empresas, algunas, no la mayoría de las gasolineras o gasolinerías, que se están portando muy bien y que ojalá y sigan así, porque no sería justo que se esté dando este apoyo al consumidor y que se le queden ellos, los intermediarios, con estos recursos.

Y no queremos tener gasolineras como en el caso del gas, que es un poco lo que estás planteando, o sea, que sí está el Gas Bienestar, no, confiamos en que vamos a tener el control.

Por eso desde el principio todos los lunes el Quién es quién en los precios de los combustibles, o sea, porque ya sabíamos.

¿Saben qué decían los tecnócratas, muy irresponsables y además incapaces?

Decían que no importaba que aumentara el precio de las gasolinas; un secretario de Hacienda llegó a decir que eso no perjudicaba a la gente porque la mayoría de la gente no tenía automóvil, no tenía carros. No estoy inventándolo ¿eh? Y cómo les aplaudían a estos tecnócratas que se creían científicos. Pues cómo no va a impactar, la gasolina es básica, el diésel.

Entonces, nosotros además de que se garantiza que se tenga un precio justo en los combustibles, nos ayuda también en el control de inflación porque, si no, se nos va arriba la inflación más allá de lo normal.

INTERLOCUTOR: Omití presentarme. Demian Duarte, del Sonora Power, Telemax y Radio Sonora.

Señor presidente, yo vengo de Sonora y antes de venirme me interpelaron algunos ciudadanos para que le diera un mensaje, este mensaje es muy directo, dicen que lo apoyan, que ahí la lleva, que no ceje en el camino, eso es lo que me pidieron que le comunicara y que lo van a apoyar el 10 de abril, así en esos términos me lo plantearon.

Señor presidente, en Sonora estamos muy agradecidos con usted. La última vez que estuvo en nuestra tierra, además de dar forma al Plan de Justicia para la nación comca’ac, allá en Punta Chueca, donde lo vimos, también anunció el Plan de Justicia nuevo para la nación mayo.

Yo en lo particular, señor presidente, le quiero llamar la atención sobre un particular. Usted ha anunciado planes de justicia para los comca’ac, que son los seris, los yaquis, también para los mayos.

En Sonora tenemos siete nacionales originarias: están los que casi nunca se acuerda nadie de ellos, los kikapú, los cucapá también, que son dos naciones distintas, se pueden confundir por el parecido del nombre; están los tohono o’odham, también están los pimas. Y, bueno, naturalmente que todos ellos lamentablemente padecen de situaciones, de injusticias, incluso son naciones originarias que han sido estigmatizadas. Hay quien considera que no les gusta trabajar, no lo dicen así, lo dicen en términos más peyorativos, que son borrachos, que son drogadictos, una serie de cuestiones, cuando al final de cuentas ellos son los dueños originarios de la tierra en donde vivimos y nos desarrollamos los sonorenses.

Señor presidente, preguntarle si en esta visión de justicia para las naciones originarias existe la posibilidad de que haya una integralidad precisamente para que todos los grupos originarios de nuestro estado, que son siete, tengan acceso precisamente a mejores condiciones de desarrollo, dado que ellos son los pobres entre los pobres, lamentablemente. Simplemente plantearle eso.

Y, bueno, sabemos que va al sur de Sonora, a la región precisamente del mayo y los alcaldes de Navojoa y de Álamos en particular me han pedido que le haga una invitación a sus ciudades, ya que va a estar en la región, precisamente para poderle exponer de primera mano las distintas situaciones y necesidades que tienen ambas ciudades. En este caso Víctor, si no mal no recuerdo, Valderrama y Mario Martínez son los alcaldes de Álamo y Navojoa, respectivamente.

Muchas gracias, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí vamos a ir por allá, vamos a ir a Navojoa y vamos a ir a Álamos porque es un encuentro con mayos que están precisamente en Navojoa, en toda esa esa región y guarijios, que están en Álamos, en la región de Álamos.

Y sí se está dando atención, fuimos a Yécora y también hay otras culturas, otras etnias y estamos apoyando y vamos a seguir con este plan de apoyo a Sonora.

Ya puedo informar que se resolvió lo del amparo que había para la construcción del distrito de riego yaqui, de los pueblos yaqui. Interpusieron un amparo, ya se ganó y se va a continuar con las obras. Y vamos avanzando.

Y decirle también al pueblo de Sonora que estamos trabajando en garantizar la paz, la tranquilidad, apoyando a ese extraordinario gobernador que tienen, Alfonso Durazo, eso significa como el 90 por ciento del camino que hay que recorrer para que haya justicia, paz, bienestar, progreso en Sonora; un buen gobierno que encabeza Alfonso Durazo.

Y estamos atendiendo el tema que preocupa, de la inseguridad tanto en Cajeme como en Caborca. Ayer nos preguntaban sobre el decomiso de armas del Ejército en Caborca y quedamos en informar.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ, SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL: En Navojoa, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Tienen el informe?

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ: El dato, sí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Aprovechando para…

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ: De las armas que se aseguraron, de las 150 armas largas y 38 armas cortas, 129 de ellas son de origen estadounidense, tenemos el resto de otras partes del mundo.

En lo que corresponde a cartuchos, los más de tres millones de cartuchos, ahí el 75 por ciento de estos cartuchos son de procedencia rusa y el 25 por ciento de procedencia estadounidense.

También mencionar que, de las armas largas, lo que son los fusiles calibre 50, las ametralladoras calibre 50, los fusiles 223, pues en su mayoría son de origen estadounidense.

Eso se obtuvo de información ya una vez analizado todo el armamento asegurado allá en Sonora.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Aprovechamos para contestar lo de ayer. ¿No tienen en dato ahí? Sí, ahí lo deben de tener. Ahí está.

Esto es un arsenal, entonces ya cumplimos con dar el informe, aprovechando que está aquí el general.

Muy bien. Adelante.

PREGUNTA: Gracias, presidente. Buen día y buen día a sus invitados.

Nancy Flores, de la revista Contralínea.

Presidente, sobre los lamentables hechos del estadio Corregidora, allá en Querétaro, preguntarle si sería posible tener la opinión del secretario de Gobernación, del secretario de Hacienda, de la secretaria del Trabajo y de todas las áreas de su gobierno, el gobierno federal, respecto de cuál es la responsabilidad de la Femexfut en todo este tema porque, bueno, es la Femexfut la que está sancionando, pero todos sabemos que esta organización sólo es una sucursal de la FIFA y en ese sentido las medidas que aplica vienen dictadas desde fuera, son extraterritoriales y se está omitiendo en toda esta investigación cuáles son las responsabilidades directas de la Femexfut, así como de la FIFA.

Y esto no podrían atenderlo los gobiernos estatales, tendría que ser un tema de la federación.

Y ya que se pudiera tener esta opinión, pues que se investigue lo que está pasando en el fútbol mexicano, sobre todo porque se ha tratado más como un negocio que como un deporte y en ese sentido hay muchos temas que revisar, presidente.

Está, por ejemplo, el tema de la seguridad, que sí es muy importante y que ya vimos lo que sucedió en este estadio Corregidora y en ese sentido, si no hubiera pasado esta desgracia, estas omisiones seguirán ocurriendo.

Entonces, por acción, omisión y negligencia tendríamos que saber cuál es la responsabilidad de la Femexfut, no sólo en el tema de seguridad, sino también en otros asuntos que rayan en la delincuencia. Por ejemplo, se sabe que los clubes deportivos de futbol son utilizados por la delincuencia organizada y por los delincuentes de cuello blanco para lavar dinero, así como para otras situaciones anómalas.

En el tema laboral, por ejemplo, los futbolistas pues no tienen reconocidos sus derechos, hay una doble nómina, eso también se conoce, donde se les paga por debajo de la mesa y otra parte del sueldo sí se les paga normal y se entera al SAT, pero para evadir impuestos pues lo hacen de esta manera.

Hay una venta de jugadores sin que se les pida su opinión y en algunos casos quienes se revelan o quienes estaban tratando de hacer este sindicato pues son vetados de estos equipos y al final pues se les acaba su carrera futbolística.

Además, están otros temas ligados con esta delincuencia. Por ejemplo, las barras, las barras que son muy violentas, pues están sumamente en contubernio con los equipos de futbol. Todos sabemos que a ellos se les entrega un porcentaje de los boletos que ellos lo utilizan para estar con estas situaciones de violencia.

Y también está el tema, por ejemplo, de la reventa de boletos. A mí, por ejemplo, me gusta el equipo Pumas y voy al estadio de CU y hay una reventa de boletos ahí a la cara de todos, o sea, es algo que sucede sin que nadie le ponga orden.

Entonces, hay muchos temas que se mueven en todo este asunto.

Y pues no es la primera vez que ocurre una desgracia de esta naturaleza, hay muchos ejemplos de cómo la gente no tiene seguridad.

Y sobre todo la venta de alcohol en los estadios. En Europa, por ejemplo, esto está prohibido, no se puede vender alcohol en los partidos de futbol porque esto genera pues mucha efervescencia. De por si es un deporte muy pasional y si a eso se le agrega que hay venta de alcohol indiscriminada en estos estadios y aunque hay normas de que al medio tiempo ya no se puede vender en el segundo tiempo alcohol, pues esto no se cumple prácticamente en ningún estadio, entonces la gente está muy propensa a que estas pasiones pues se conviertan después en violencia.

Sería bueno que, a partir de lo que pasó ya en el estadio este, el Corregidora, pues se revise cómo está actuando la Femexfut en México y si sus normas que aplica de forma extraterritorial son suficientes para garantizar la vida de quienes asisten, porque estos son eventos públicos, eventos masivos, van familias, van niños, en fin, van personas de la tercera edad que son vulnerables y que pues quedan a la merced de todo este negocio que se ha hecho en el fútbol mexicano.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pues te tenemos que responder, está muy bien argumentado tu planteamiento.

Ya tenemos un informe que hoy se iba a presentar porque, así como preguntaron por lo de las armas decomisadas por la Secretaría de la Defensa, nos preguntaron sobre lo del estadio y Ricardo Mejía presentó ya un informe en la mañana, pero como teníamos esto importantísimo del bosque quedamos en presentar la propuesta integral, que, debo decir, vamos a enriquecerla con lo que estás planteando para el día jueves, dentro de ocho días, quedamos en eso, para el día 17. Entonces, vamos a hacer un planteamiento.

INTERLOCUTORA: Y quizá de sanciones, presidente, porque aquí hubo negligencia de la Femexfut, hubo negligencia de la FIFA, por no estar atenta a lo que sucede en el caso mexicano y ellos no están siendo señalados en este momento, ellos son los que están sancionando al Club Gallos Blancos. En ese sentido, ¿quién sanciona a esta sucursal de la FIFA?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El jueves presentamos una propuesta ya con todos los elementos.

INTERLOCUTORA: Sobre el mismo tema de los deportes, presidente, la oficina…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Afortunadamente —aquí quiero decir algo— hasta ahora no ha fallecido ninguna persona, eso es lo que más nos consuela, porque sí se pensó de que habían perdido la vida varios jóvenes, sobre todo, de los que se internaron heridos, la mayoría jóvenes.

Entonces, afortunadamente ya se les ha dado de alta a los hospitalizados; queda uno grave, pero respondiendo bien y hay optimismo de que se le va a salvar la vida. Es decir, eso sí hoy se dio a conocer y es importante que se sepa.

Y lo otro, pues que ya empezaron las órdenes de aprehensión, ya todo el proceso de tipo legal, pero se necesita un planteamiento integral.

INTERVENCIÓN: ¿Van a desaparecer las barras, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que eso es lo que… De eso trataríamos el jueves, si les parece.

INTERLOCUTORA: Sobre este tema de los deportes, también la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en diciembre pasado hizo un señalamiento mundial de las apuestas ilegales y también de las apuestas legales que imperan un mundo de corrupción del deporte a nivel internacional y por supuesto también está la parte que le toca a México.

En ese sentido, preguntarle, presidente, porque la FIFA ya un año antes había firmado un convenio con esta oficina de ONU para supuestamente que ya no ocurriera este amaño de partidos y que no hubiera como toda esta corrupción en este deporte, pero pues eso no ha funcionado.

Entonces, preguntarle en el caso mexicano, si se va a revisar desde la Secretaría de Gobernación cómo está todo el tema de las apuestas, porque estos partidos cuando se transmiten por televisión parte de los mensajes que se están reiterando al pública es ‘apuesta en tal sucursal, apuesta en esta otra’ y eso ha llevado ya a un problema social, que es de la ludopatía, estas personas que ya tienen una enfermedad por estar apostando y que les puede costar incluso en su vida familiar, en su entorno, la pérdida de un patrimonio que con mucho esfuerzo pues han obtenido.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, lo incluimos también y te damos respuesta el jueves. Es un buen emplazamiento el tuyo.

INTERLOCUTORA: Y, por último, presidente, se había quedado aquí el compromiso de que se iba a dar a conocer esta denuncia que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social en 2020 sobre la Guardería ABC en los términos en lo que el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea había planteado este proyecto de investigación sobre esta guardería en 2010.

Sin embargo, el IMSS nada más dio a conocer un comunicado conjunto con Gobernación y no dio a conocer esta denuncia. Preguntarle si pasó algo por lo cual no se dio a conocer o si lo van a venir a presentar después aquí o qué va a pasar con eso.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues, si hace falta más información, se va a dar a conocer. El martes va a estar el director del Seguro Social porque vamos a presentar el plan de salud para los que no tienen seguridad social, para la población abierta y quedamos que el martes, que se dedica a informar sobre la pandemia, vamos a utilizar tiempo con ese propósito y vamos a dar a conocer lo que tú estás planteando, que se conozca la denuncia que se presentó a partir de la propuesta que hizo el ministro Arturo Zaldívar. Es una denuncia que presentó el Seguro Social a la fiscalía, en el caso ABC. Entonces, se va a dar a conocer y él va a informarles el martes.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien.

PREGUNTA: Presidente, vengo de Nueva York

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿De dónde eres?

INTERLOCUTOR: De Nueva York.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Esperamos entonces, nada más vamos a… Ya estamos por terminar y antes de irnos vas a tener oportunidad.

INTERLOCUTOR: Muchas gracias, muy amable.

PREGUNTA: Muy rápido, presidente. Mara Rivera, de Enfoque Noticias.

Yo quisiera preguntarle sobre la inflación. Con datos, en sólo dos semanas, tanto de febrero como de la guerra de Rusia, los precios se ven impactos. Hay presiones, hay algunos que no han bajado, como el limón.

Los resultados en la inflación anualizada son de 7.28 por ciento. Se habla en la revisión, que ya empezaron a hacer los especialistas, de alcanzar una inflación al final del año del ocho por ciento, incluso hablan hasta del 10 por ciento en los escenarios más críticos, de un alza inminente ahora en el Banco de México de las tasas de interés, en fin.

¿Cuál sería la posibilidad, los escenarios que usted ve?, también acciones para alentar el mercado interno, que se ve también en el comportamiento del consumidor, que hay preocupación, hay incertidumbre.

Y a propósito de las gasolinas, no sé si convendría hacer este llamado de que en donde se están viendo que hay precios hasta de 30 pesos el litro, por ejemplo, de la Premium, pues que el consumidor sencillamente no la adquiera, que busque donde hay todavía de 26, de 23 pesos todavía la Premium, en fin, que hay un escenario preocupante en materia de precios que podría alterar incluso hasta sus propias expectativas de crecimiento que lamentablemente se está viendo impactado por fenómenos o consecuencias del exterior.

¿Algún comentario sobre este escenario? ¿Qué piensa el gobierno?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, dos cosas:

Primero, no dejarnos manipular por informaciones falsas sobre precios de las gasolinas. Esto una vez lo hizo el Reforma, de que agarran y toman una foto a una gasolinería de un precio alto y eso lo convierten en un precio nacional, que no es así. Puede ser que una gasolinería, dos, tres, de las miles que hay, hagan eso, pero nosotros tenemos una supervisión constante y lo que informamos los lunes es lo que realmente sucede, o sea, no hay alteraciones.

Quisieran a lo mejor nuestros adversarios porque están molestos. Imagínense, cómo no van a estar molestos, si apostaban de que se iba a ir la gasolina a las nubes, de que íbamos a estar como en la hermana República de Venezuela, o sea, utilizando eso y resulta… O que ya no se iba a necesitar el petróleo, que para qué invertíamos, que para qué comprábamos la refinería, que para qué rehabilitáramos la refinería, que para qué construíamos una refinería nueva. Hay constancia de todo eso.

Entonces, de repente la realidad los desmiente y entonces están molestos, porque así son los conservadores. Y son muchos, siempre lo he dicho, no es una minoría, son como 25 millones que tienen esa mentalidad conservadora, son bastantes.

Y todos los medios. Ahora que se incorporó Epigmenio aquí dije: Ya vamos de gane, ya es 100 a uno, tenemos uno de cada 100, vamos avanzando. Por el control casi absoluto de los medios. Entonces, están muy molestos.

No dejarnos influenciar por ese estado de ánimo de nuestros adversarios.

Además, cómo no les va a dar coraje si vienen a comprar gasolina de Estados Unidos a México, si la gasolina en Estados Unidos se está vendiendo a mayor precio que en México.

Entonces están… Yo los entiendo, pero que no nos dejemos llevar por eso, o sea, no hay gasolina de 30 pesos.

INTERLOCUTORA: Sí, bueno, yo he hecho recorridos y…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí puede haber, una dos, pero no. ¿Por qué no ponemos los precios?

INTERLOCUTORA: Pero la canasta básica y los productos agropecuarios también están…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y ahora te voy a contestar sobre eso, porque…

Esto es lo que pasa y esto lo hacemos semana con semana, aquí están los precios, esto es del lunes, 23, 22, 21 la regular, 21.10 promedio. Entonces, no hay… Promedio, esto es diésel, 22.42; y este es el Premium, 21.10 promedio.

En el caso de la inflación. ¿Por qué no pones la gráfica del jueves, del primer jueves de febrero? Aun cuando… Aquí estamos.

Pero hay una comparativa, porque esto es un fenómeno mundial agravado, o sea, primero la pandemia y luego la guerra.

Entonces, las proyecciones de los expertos, es lo mismo, estamos en una proporción de 100 a 1. Los expertos, casi todos, están en contra de notros, se frotan las manos para que nos vaya mal.

Esto es, miren.

Ahora en el último reporte estábamos, en diciembre, en 7.36. Creo que el último reporte que tenemos es 7.28, esto se incrementó, el reporte de hace unos días, pero la proyección que tiene el Banco de México es 4.5, o una cifra parecida. A ver si consiguen la proyección de inflación del Banco de México.

Ahora, todos los que tienen que ver con las finanzas pues saben que se viven periodos difíciles. En la última semana, por ejemplo, se nos depreció el peso. A ver si Carlos nos manda la depreciación del peso. Pero ayer ya cayó el dólar, es decir, se volvió a apreciar el peso con relación al dólar, llegó a estar a 21.35 y ayer ya bajó de 21 pesos por dólar.

Entonces, vamos bien, o sea, hemos hecho las cosas bien.

¿Y saben qué nos ayudó mucho?

Bueno, lo mero principal es no permitir la corrupción, eso es lo que hace que salgamos adelante, ahí está la clave.

Y derivado de eso, pues con la pandemia y con la crisis económica, cuando querían que nos endeudáramos para rescatar, como siempre, a los arriba dijimos: No, no; y no nos endeudamos.

No es el caso de otros países, que recurrieron a la contratación de deuda y tienen problemas. Nosotros afortunadamente no tenemos problemas financieros.

Y miren esto, esta es la guerra. Había resistido y pues esto sí me preocupa más que un comentario de Aguilar Camín o de López-Dóriga o de la señora, la que mencionamos ayer, que se sintió.

INTERLOCUTORA: Azucena.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Azucena. Eso sí me preocupa, pero ya no.

Ayer, hablando de lo de la señora Azucena, tengo información de que los están contratando de Latinus. Lo que les planteé es cierto, trabajan en un medio y Latinus los contrata para que sigan en ese medio… Y ahí puede ser que actúen con más moderación, entonces tienen su presencia en ese medio, se hacen famosos y en Latinus es golpear, la estrategia mediática de golpearnos.

Entonces, no se dejen ustedes porque están tentando. Pagan muy bien en Latinus, se van a rayar, pero van a perder prestigio y ustedes son gente honesta.

Ahí en Milenio está la señora Azucena. Le ofrecieron a tres para irse a Latinus: uno aceptó o lo dejaron con la doble actividad de trabajar ahí en Milenio y también en Latinus, Aguilar Camín; la señora Azucena, también le ofrecieron, pero no aceptó o no la dejaron y siguió ahí, pero sí le ofrecieron también; y los otros medios, bueno, allá en Latinus están los del Reforma, columnistas del Reforma.

Y yo tenía interés por saber dónde se había fundado Latinus y quién estaba como dueño de Latinus y resulta que se fundó en Estados Unidos y que los dueños de Latinus son familiares de Roberto Madrazo o tienen ligas con el que fue gobernador de Michoacán.

INTERVENCIÓN: Aureoles.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y desde el punto de vista periodístico, editorial, es Loret de Mola ¿no? el principal y están vinculados con el grupo de Mexicanos en Favor de la Corrupción, de Claudio X. González; están interrelacionados.

Y traen un plan para seguir con el golpeteo mediático, con la estrategia golpista. y mucho dinero, muchísimo dinero de personajes de México y también dinero del extranjero.

Entonces, aquí vamos a estar informando.

Ojalá y ellos nos ayudaran a transparentar de dónde se obtienen los recursos, para que la gente sepa que un conductor de radio, de televisión, un periodista está recibiendo dinero con un propósito político-electoral. No hay ningún problema, no se puede censurar, nada más que haya transparencia ¿no?, que se sepa ahora sí que de parte de quién.

Pero bueno, ya nos desviamos un poco.

INTERLOCUTORA: Sí, presidente, una segunda pregunta, a pesar de que usted dijo en su decreto de la legalización de los autos chocolates que sería para las unidades que ingresaron al país antes del 19 de octubre, lo cierto es que siguen ingresando, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores acusa que siguen ingresando estas unidades aprovechando las facilidades de su decreto, el mismo Repuve dice que no tiene capacidad tecnológica para evitar que sean regularizados los vehículos prácticamente inservibles o robados incluso y que buena parte de estos datos de los vehículos están siendo alterados. O sea, hay corrupción pues.

Entonces, la crisis de este sector viene atravesando seis años. Dicen también o alertan sobre la posibilidad de que se pueda propiciar la venta de estos en cualquier estado del país. O sea, un descontrol.

Entonces, hay preocupación por esta situación, no la ven clara y que al final pues no está alentando tampoco el mercado interno ni tampoco la compra de unidades. ¿Algún comentario sobre esta situación?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, que es lógico que los distribuidores de los carros no estén de acuerdo con la regularización de los carros extranjeros, es normal que ellos estén en contra de esta medida, pero nosotros consideramos que ayuda a mucha gente que no tiene para comprar un carro nuevo, de agencia, que ya tienen los carros que los utilizan para sus actividades productivas, para llevar a sus hijos a la escuela y que además si están los carros, si no están regularizados, hay un descontrol y se utilizan esas unidades para cometer delitos y hace falta tener un registro, ese es el propósito.

Vamos a pedirle a la secretaria de Seguridad Pública el jueves próximo que nos informe de cómo va lo de la regularización y contestar la preocupación que tienen los distribuidores, que es legítima. Vamos a responder aquí el jueves, si te parece.

Bueno, ahora sí le damos oportunidad a él. Todavía no te tocaba, pero ya estás muy desesperado. Vamos, ándele.

PREGUNTA: Se lo agradezco, es la única oportunidad, estamos acá del extranjero.

Relacionada con la última pregunta, quiero decir brevemente, antes de empezar, que yo no soy de aquellos periodistas que actúan como si la prensa fuera inmune a la crítica, siento que la prensa merece ser criticada a veces fuertemente; sin embargo, también creo que un periodista tiene el derecho a hacer su trabajo sin morir.

México, bueno, hasta la fecha este año ha sido el año más fatal para los periodistas en México. Yo entiendo que ese es un problema, como usted ha señalado, con raíces muy profundas, que existe desde mucho antes de su mandato; sin embargo, hoy está alcanzando niveles críticos, inéditos.

Entonces, mi pregunta es simple. No es cómo se resuelve el problema, yo sé que esa pregunta es muy complicada, es: ¿usted está dispuesto a reconocer que su gobierno bajo su mandato ha fallado y está fallando en establecer las condiciones necesarias para el libre ejercicio de la prensa en el territorio?, es decir, ¿está dispuesto, sí o no, a asumir la responsabilidad de este problema tan grave?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estoy asumiendo la responsabilidad. No sólo eso, estoy trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad a los mexicanos y desde luego para proteger a los periodistas, nada más que se tiene que conocer los antecedentes y se tiene que tener un contexto de lo que está sucediendo.

La diferencia de estos lamentables casos con los de antes es de que los periodistas asesinados ahora, casi todos, han sido víctimas de las organizaciones criminales que se heredaron de una política fallida que inició desde los años 80 y que se mantuvo por 36 años del periodo neoliberal. Entonces, esas bandas surgieron durante el periodo neoliberal, fueron incluso toleradas por los gobiernos neoliberales.

No hablan ustedes, o muy poco, de que se llegó al extremo de que el secretario de Seguridad Pública de México, de Felipe Calderón, tenía relaciones con el crimen organizado y por eso está preso en Estados Unidos.

¿Cuál es la diferencia ahora?

Bueno, se mantienen estas bandas porque lleva tiempo pacificar a un país después de 36 años de promoción desde el Estado de la violencia.

INTERLOCUTOR: El problema está peor hoy que nunca, está peor ahora que nunca.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no.

INTERLOCUTOR: Como así lo indican las cifras.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no es así, no es así, hay una diferencia fundamental: estos no son crímenes de Estado…

INTERLOCUTOR: ¿Cómo se sabe si los casos no son…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, porque tenemos todos los elementos. Te podemos dar información de caso por caso y te agrego algo…

INTERLOCUTOR: Me gustaría mucho.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, no, claro. Es más, aquí lo hemos planteado.

El jueves, te invito, el jueves próximo, caso por caso. Pero no sólo eso ¿eh? A diferencia de antes, en todos estos homicidios ya hay detenidos, no hay impunidad…

INTERLOCUTOR: Pero ¿los actores materiales o intelectuales de los asesinatos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERLOCUTOR: ¿De los actores materiales o intelectuales?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Materiales e intelectuales.

INTERLOCUTOR: Okey. ¿Y hablamos de los siete casos que llevan en este año hasta la fecha?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, casi de todos, te voy a informar.

INTERLOCUTOR: ¿Que se puede decir con seguridad que son actores criminales sin complicidad de actores políticos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y tenemos todos los casos. Cero impunidad. Entonces no somos iguales.

Entonces, si tú actúas de buena fe y eres un periodista profesional, tienes que tomar en cuenta esto y tienes que considerar de que estamos enfrentando no sólo al crimen organizado, estamos enfrentando a una mafia de poder.

Así como hay delincuencia organizada, hay delincuencia de cuello blanco, los que se dedicaban a saquear a México que están muy molestos y esos que se sentían dueños de México, esa oligarquía domina a la mayoría de los medios de información convencionales…

INTERLOCUTOR: No los que están siendo asesinados.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Cómo no.

INTERLOCUTOR: No los que están siendo asesinados en el territorio. Ellos, la mayoría son independientes que trabajan para redes sociales en situaciones precarias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, pero no, no, no estoy hablando de ellos, estoy hablando de los que de manera hipócrita se rasgan las vestiduras cuestionando de que hay esta inseguridad, que nosotros aceptamos de que existe y la estamos combatiendo, pero su propósito no es el que les preocupa que pierdan la vida los periodistas, lo que les preocupa es que se están combatiendo los privilegios.

Pero esto no sólo es el Reforma o El Universal, no, no sólo es México, es el New York Times y es el Washington Post y es el Financial Times, es El País, de España, porque es una prensa en general que protege a grupos de intereses creados, no es una prensa que proteja al pueblo, a las sociedades.

INTERLOCUTOR: Yo no estoy en desacuerdo, yo estoy de acuerdo con esa crítica macro de la institución de la prensa, 100 por ciento y creo que merece ser…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tomada en cuenta.

INTERLOCUTOR: Tomada en cuenta. Los periodistas con los que yo he hablado acá en México son periodistas humildes, que están en la periferia, que trabajan, que ni siquiera trabajan para una plataforma, trabajan para redes sociales, publican en Facebook. Ellos se sienten inseguros y ellos sienten que el gobierno, su gobierno les está fallando.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no.

INTERLOCUTOR: Pues me lo dicen.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tenemos una protección especial a periodistas, un plan, sí y ya te comento, te vamos a informar caso por caso.

Y sí, en efecto, a los que asesinan son periodistas humildes que están haciendo su trabajo en las distintas regiones del país. No, los periodistas que están al servicio de los potentados, esos no tienen riesgos. Y, además, no deseamos que les pase nada a nadie, o sea, en eso tienes razón, pero existe, no tengo la menor duda, una campaña aprovechando esta circunstancia lamentable en contra del gobierno que represento.

Y el fondo es lo que ya te expliqué: los que se dedicaban a robar, a saquear a México, ya no lo pueden hacer y están buscando la forma de debilitarnos.

Esto no sólo es México, esto pasa en todo el mundo. En Argentina, le acabo de mandar una carta a Alberto Fernández porque los medios de información, igual, al servicio de las minorías, han echado a andar toda una campaña en su contra. Y fíjense lo injusto, él recibe un país que endeudó su antecesor, pero sin límites, el anterior presidente endeudó a Argentina con el apoyo de gobiernos extranjeros y del Fondo Monetario Internacional, para ser claros, que le dieron más dinero del que podía recibir Argentina.

¿Por qué le dieron tanto?

Porque querían mantener al mismo presidente.

Entonces, los endeudaron, no pueden pagar y ahora los medios al servicio de esos intereses empiezan una campaña en contra del actual presidente, a culparlo a él. Y como decía, Goebbels, propagandista de Hitler, que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad, pues llegan a tener efecto esas campañas, esa guerra sucia. Es una especie de golpismo, ya no es el golpe de Estado tradicional militar, es un golpe blando con el poder de los medios que por lo general tienen el control de la opinión pública.

INTERLOCUTOR: No los periodistas con los que yo he estado hablando.

Una última pregunta, última pregunta. ¿Qué le dice usted a aquellos periodistas…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, no todos los periodistas son iguales, o sea, que quede claro.

INTERLOCUTOR: Entonces ¿qué le dice usted a aquellos periodistas independientes, humildes, en el territorio que no trabajan para las grandes corporaciones y que se sienten…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Que estamos con ellos.

INTERLOCUTOR: Pero ellos no sienten eso, están muriendo dos al mes.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, pero que sientan que no están solos. Y es una cuestión de convicciones, porque nosotros venimos de la lucha, enfrentando a poderosos y a mafias y sabemos los riesgos que se corren. Y estamos con ellos, no están solos, eso es lo que puedo contestarte.

INTERLOCUTOR: Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y te invito el jueves, porque vamos a informar caso por caso, porque esto que tú estás planteando, que lo destacó el Washington Post, también lo planteó el jefe del Departamento de Estado, Blinken, de Estados Unidos, su preocupación por los periodistas asesinados en México.

Entonces, hay que ver las cosas con objetividad y tener todos los elementos y no dejarnos manipular, tener criterio propio. Y te invito el jueves.

Bueno ya. Estuvo muy bueno el…

PREGUNTA: ¿Nos puede pasar la carta?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cuál?

INTERVENCIÓN: ¿Nos puede compartir la carta al presidente de Argentina?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. A ver ponla.

Se las voy a compartir porque él habló ya de la carta y me envió una respuesta y creo que es oportuno porque están ahora en Argentina decidiendo sobre el qué hacer con la deuda, con el Fondo Monetario Internacional y son dos posibilidades: aceptan una propuesta que les están haciendo de prórroga o declaran la moratoria y yo respetuosamente, porque este es un asunto de los argentinos, pero sí me preguntaran mi opinión diría que acepten la prórroga de pago y que no haya moratoria, que eso no va a ayudar, o sea, que sí consigan mejores condiciones con el fondo, que el fondo asuma su responsabilidad, que les dé facilidades, pero que no se llegue tampoco al extremo de declarar el no pago o la incapacidad de pago o la moratoria, porque eso no ayuda ni a Argentina ni al resto de las economías del mundo. A ver si está.

‘Alberto Fernández, presidente de la República de Argentina.

‘Presente:

Es que mi esposa fue allá y es del 5 de marzo.

‘Estimado Alberto, Beatriz te refrendará nuestro aprecio y solidaridad. Tú eres nuestro compañero. Sabemos que estás enfrentando una embestida de la élite conservadora de tu país, que en mayor o en menor medida, como el cualquier lugar del mundo, se caracteriza por la deshonestidad y la hipocresía’ Están como hechos en serie.

‘La gente honrada sabe que recibiste un país en bancarrota por la decisión irresponsable de tu antecesor de endeudar sin límites al pueblo de Argentina, en complicidad con gobiernos y organismos financieros internacionales. Sin embargo, ahora esos mismos políticos corruptos, oligarcas y voceros buscan culparte de la tragedia que ellos causaron y apuestan a desprestigiarte para regresar por sus fueros y privilegios.

‘Por eso, celebro que estés resistiendo con dignidad la gran ofensiva de la derecha, apoyándote en el pueblo para salir adelante frente a la crisis que les agobia.

‘Me alienta saber que estés aplicando una política humanista, en favor de los más necesitados. Es con las mayorías como se puede transformar a nuestros países; mira el ejemplo de lealtad del pueblo pobre de Bolivia.

‘Nada bueno se puede esperar de políticos corruptos, de la prensa que se vende o se alquila, de intelectuales convenencieros y de potentados dominados por la codicia. La clave está en la frase del presidente Juárez: Con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada.

‘Estoy seguro que saldrás inmune de la estrategia mediática golpista, porque te asiste la razón, trabajas para el pueblo y eres un buen gobernante.’

Y esta posdata es porque va a tener una niña, un niño:

‘Además, tienes la dicha de volver a vivir algo entrañable y tierno que consuela y compensa todo.

‘Felicidades a tu esposa y compañera.’

Es que va a tener un niño su esposa.

Entonces, esa es la carta.

Pero ya. El lunes los tres, cuatro, cuatro para el lunes. Adiós.

