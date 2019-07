2) Asimismo actualmente, los premios FIVB a selecciones femeninas y masculinas no se encuentran siendo solventados en tiempo y forma. Es de destacar, que a la selección femenina se le adeuda una importante cantidad de dinero que ya resulta insostenible (U$S 65.000 provenientes de premios VNL 2018) y entendemos que todos los jugadores citados a selecciones deberían contar con becas, cobertura médica y seguro médico; que todas las delegaciones de selecciones deberían viajar con un médico, un kinesiólogo y un preparador físico (cosa que en efecto, no siempre sucede). En síntesis, en las condiciones actuales debemos decir que las jugadoras y los jugadores de selección estamos desembolsando dinero propio para representar al país.