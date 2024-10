Formación: la clave para liderar el futuro de la logística

Ramón García es Director General del Centro Español de Logística (CEL) (Foto: Movant Connection)

La cadena de suministro está experimentando una transformación sin precedentes. A estas alturas, ya no cabe duda de que el modelo logístico que había sido diseñado antes de la pandemia ha quedado desfasado, lo que nos obliga a replantear cómo gestionamos esta actividad crítica. Las nuevas demandas del mercado, la creciente conciencia ambiental y la presión por ser más eficientes nos han puesto frente a un reto que no podemos ignorar: el cambio es inevitable.

Ante esta nueva realidad, la tecnología ha emergido como un aliado imprescindible para hacer frente a los nuevos desafíos logísticos. Soluciones como la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas (IoT) y el Big Data están redefiniendo la cadena de suministro, proporcionando una mayor automatización, eficiencia y optimización en las operaciones. Estos avances permiten predecir la demanda con mayor precisión, mejorar la planificación de rutas y gestionar inventarios de forma más eficiente, todo ello con el objetivo de hacer la cadena más flexible y resiliente.

Sin embargo, a pesar de las enormes oportunidades que ofrecen estas tendencias, la logística y el transporte afrontan un reto aún mayor: la falta de talento. Las empresas no sólo necesitan profesionales que dominen las habilidades logísticas tradicionales, sino que también sean capaces de adaptarse a las nuevas herramientas digitales y liderar la transición hacia modelos más sostenibles. Estudios recientes revelan que el 78% de las empresas en España tiene dificultades para encontrar perfiles que reúnan estas capacidades.

Este déficit de talento pone en riesgo la capacidad de las compañías para innovar y, en última instancia, sobrevivir en un entorno cada vez más competitivo. Ante esta situación, resulta evidente que la formación continua es clave para adaptarse al nuevo contexto.

En ese sentido, los profesionales logísticos deben estar en constante actualización, aprendiendo no sólo sobre las últimas tendencias, sino también sobre cómo aplicar las nuevas tecnologías para optimizar sus operaciones y hacerlas más sostenibles. Las empresas, por su parte, tienen la responsabilidad de invertir en el desarrollo de sus equipos para que estén preparados para enfrentarse a los retos del futuro.

El Centro Español de Logística (CEL) juega un rol crucial en este contexto al centrarse en aportar valor a sus socios a través del conocimiento y la innovación en la gestión logística. Esto se debe a que, como asociación de referencia en la gestión de la cadena de suministro en España, mantiene su enfoque en la capacitación continua y refuerza la importancia de que los profesionales se adapten a los cambios tecnológicos y medioambientales, asegurando que el sector logístico esté preparado para los desafíos futuros.

Además, apunta a la colaboración entre empresas y entidades como objetivo fundamental para enfrentar la falta de talento, garantizando una formación integral que permita a las organizaciones innovar y mantenerse competitivas.

"Los profesionales logísticos deben estar en constante actualización, aprendiendo no sólo sobre las últimas tendencias, sino también sobre cómo aplicar las nuevas tecnologías para optimizar sus operaciones y hacerlas más sostenibles", sostiene Ramón García es Director General del CEL (Foto: Shutterstock)

Esto se da en un marco en el que el mercado laboral evoluciona y, como consecuencia, el perfil de los profesionales logísticos también debe hacerlo. Hoy en día, se necesitan líderes que comprendan las complejidades de la transformación digital y que sean capaces de integrar la sostenibilidad en cada aspecto de la cadena de suministro. Estos profesionales no sólo serán clave para mejorar la eficiencia operativa de las empresas, sino que también desempeñarán un papel fundamental en la construcción de un futuro logístico más responsable.

Por todo eso, formarse en logística ya no es sólo una opción, sino una necesidad para aquellos que buscan no sólo adaptarse al cambio, sino liderarlo. Porque el éxito en la logística del mañana se construye hoy, con formación e innovación. Las empresas que inviertan en el desarrollo de su equipo no sólo podrán abordar las necesidades actuales y futuras de la cadena de suministro, sino que también estarán mejor posicionadas para liderar en un entorno global en constante transformación.