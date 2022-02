Helena Beach, la playa top de Mar del Plata que marca tendencia

Una tarde en Helena Beach y un rápido vistazo nos muestra todo lo que pone a disposición: tiene Piscina, Bistró de Mar , Camastros vip, Sunsets con los mejores djs en Fin de Tarde, Eventos corporativos y sociales, Auditorio Playa, Heladería Lucciano’s, Bajada para camionetas 4x4, Chiringo La Maquinita, Chiringo Helena Le Palm, Sector exclusivo de Guarum vip para camionetas 4x4 (único en Argentina: estacionás tu camioneta al lado de tu Guarum con sus respectivas reposeras y mesa, Parking vip exclusivo , Nómade Food & Drinks y Jaya Refugio. “En Helena contamos con muchas propuestas para que nuestros clientes disfruten de sus vacaciones con el mejor servicio”, cuenta Gustavo Greco, titular y PR de la plata top de Mardel.

-¿Qué propuestas gastronómicas tiene Helena Beach?

-En Helena podes disfrutar de la mejor gastronomía Gourmet con la mejor carta de pescados y mariscos en nuestro restaurant de playa Jaya Refugio, a cargo de Fran Rosat, chef top de Argentina, que brilló en los mejores restaurants de Europa y el Mundo. Y en nuestro Bistró de Mar de una variada carta de comidas como ensaladas, hamburguesas, sándwiches y mucho más...

-¿Qué segmento de clientes tiene Helena Beach?

-Es ABC1 y la edad es de 28 a 65 años.

Cande Ruggeri, otra de las celebrities que eligen Helena Beach

-Helena Beach es la playa con los sponsors más importantes. ¿Cómo lográs que te acompañen las mejores marcas?

-Es un trabajo de muchos años con mi agencia de comunicación Greco Group. Desde hace más de 15 años en Buenos Aires, Mar del Plata y Cariló llevo a cabo eventos corporativos & sociales, shows musicales, Prensa & PR, y en el resto del país llevamos adelante coloquios y seminarios de Economía y Política, y Comunicación a los desarrolladores de Real Estate más importantes. Todo este trabajo es lo que me hace estar constantemente cerca de las empresas más importantes del país y sumarlos a cada unidad de negocio de mi empresa, apuntando a un único fin que nuestros clientes lleguen a quieren llegar con un mensaje claro y memorable. Este año me acompañan las empresas mas importantes del país, como Stella Artois, Corona, Aperol, Audi, Bodegas Chandon, Cerro Catedral, Revista Caras, Alcatel, YPF, Sombreros Lagomarsino y Recoveco Home. Yo siempre agradezco mucho a mis sponsors por el acompañamiento incondicional que me brindan, más en un momento tan difícil como esta atravesando el país.

-¿A partir del verano 2023 habrá sectores de sombra exclusivos ?

-Si, para que el cliente que nos solicita un espacio para disfrutar con su familia y/o amigos lo pueda hacer los Guarum. Serán muy amplios, de 3x3 metros, y contarán con los siguientes servicios: mesa, sillas, reposeras, hamaca de descanso y sector de duchas exteriores. La preventa para el alquiler de espacios para adquirir tu lugar comienza a partir del 20 de Febrero y habrá una unidad modelo del Guarum con todos los servicios indicados.

Joe Miranda, el empresario Martín Cabrales y Gustavo Greco, dueño & PR de Helena Beach

-¿Por qué las celebrities eligen Helena Beach?

-En Helena me visitan mucho los y las celebrities por la amistad que tengo con muchos de ellos desde hace años y también los empresarios más importante del país. Eso es un punto que nos diferencia mucho con el resto, por el segmento de público que nos visita y los eventos que se llevan a cabo en el parador, como fue en el verano 2020 La Fiesta de Revista Caras y el evento musical del verano con el artista más importante de Latinoamérica, Sebastián Yatra. Por todo esto y mucho más, los medios de prensa de Argentina y Latinoamérica nos posicionan años tras año como la playa top de nuestro país.

-Este año se inauguró Nómade en Helena Beach. ¿Con qué se encuentra el cliente cuando visita el lugar?

-Nómade esta emplazado en un lugar exclusivo en Helena Beach, con un estilo único y una propuesta gastronomía diferente, además de la mejor música. En Buenos Aires, Nómade se encuentra ubicado en el campo de polo de Palermo y es uno de los lugares más top de la ciudad.

La piscina de Helena Beach, un distintivo de la playa

-¿Qué eventos se llevaron a cabo en el mes de enero?

-El Aperol sunset con banda Los Chinos y El Dj Javier Zuker, y el pasado 28 de enero se llevó a cabo el Medusa Festival con la producción entre BRUTO y Helena Beach, con los artistas LitKilla y djs exclusivos.

-¿Por qué elegir Helena Beach?

-Nuestros clientes nos eligen por que se sienten seguros y cuidados en un ambiente rodeado de médanos, donde hay muchísimo espacio y una vegetación agreste, única en la ciudad de Mar del Plata.

Para informes, reservas y/o acciones promocionales comunicarse a info@helenabeach.com.ar. WS: 1165391199 IG : @helenabeachmdq