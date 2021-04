Violencia como género y violencia de género como especie

Para hablar de Violencia de genero tenemos que hablar de violencia en general. La violencia como genero, y violencia de genero como especie.

Vivimos en una sociedad violenta. Con falta de límites o falta de sanciones a los delitos de alarma, a los llamados menores o mal llamados menores.

Vivimos por momentos en algo que se asemeja a una anomia.

¿Por qué esperamos que no haya violencia de genero si vivimos una sociedad violenta?

Vivimos normalizando la violencia, naturalizándola en nuestra vida cotidiana. Nos quieren hacer creer que es normal lo anormal. Cuando vamos a un banco y usas el celular podés ser señalado como delincuente. O si vas al supermercado te hacen mostrar tu carrito a la cajera para ver si robaste: todo esto lo hemos incorporado como algo normal. Si bajás la ventanilla del auto o hablás por celular en la calle y te roban el culpable sos vos por no ser cuidadoso.

Cada día se nos ven afectados más derechos individuales y cotidianos. Y pareciera que no nos damos cuenta. Somos una sociedad anestesiada. Derechos como la libertad y la igualdad, fueron defendidos con gran fuerza y construidos como elementales desde la Revolución Francesa en 1789. En nuestra constitución nacional el Art. 16. nos garantiza la igualdad. Tenemos una Constitución que enumera un montón de derechos. Pero en la práctica, como los derechos esgrimidos en aquella Revolución, no pueden ejercerse. Se volvió una Constitución de “promesas”, tan sólo una expresión de buenas voluntades.

Por otro lado, nuestros dirigentes viven rompiendo el Contrato Social. El último caso más notorio fue el de las vacunas de privilegio.

Parecemos habitar la época romana donde había ciudadanos con diferentes derechos y categorías atribuidos por la propia ley: la consecuencia de esa ruptura es la anomia.

Vivimos inmersos en una grieta. La actitud de nuestros dirigentes imposibilita la salida de la grieta: la verdadera grieta es la del incumplimiento del derecho a la igualdad.

Es más, la alimentan a diario. Todo me hace pensar que vivimos en un país donde hace varias décadas la educación dejo de ser una prioridad. Donde ni siquiera funciona el sistema de premios y castigos.

Podemos pensar que en general existen las grietas en las diferentes sociedades y hasta las postulan sus dirigentes. El tema es la intensidad con la que se vive en Argentina, con el grado de violencia. Siempre existió. Desde Unitarios o Federales. Peronismo y anti Peronismo. En referencia a determinado personaje: ángel o demonio. En esta pandemia del coronavirus la economía o la salud. Todo es una guerra. A matar o morir.

Es histórico y podemos traer el conceptos como “divide y reinaras”. Conocido por Maquiavelo en su libro El Príncipe, aunque también tendríamos que retrotraernos a Julio Cesar como dicen algunos autores.

No me cabe duda que para intentar entender, analizar y proyectar lo qué pasa y pasará en nuestra sociedad hay que mirarla con el prisma de la anormalidad, de la irracionalidad, de la lógica de lo ilógico. Claramente no estoy siento valorativo sino descriptivo o al menos trato de serlo.

¿Hay algo más violento que tener el 57% de pobres en los menores de 14 años? Definitivamente NO.

Nos acostumbraron a vivir engrietados. Es tan natural que podemos mirar en un Noticiero y saber cuales serán sus cometarios. Se perdió su naturaleza de informar, nos quieres convencer. Nos quieres imponer un pensamiento único. Claramente estamos perdiendo nuestro derecho a la información. Nos llegan las noticias contaminadas y deformadas.

La sociedad tiene un descrédito por la justicia y es lógico. Una de las últimas estadísticas del año 2017 del Ministerio de Justicia de la Nación sobre 1.500.000 hechos delictivos denunciados el 1.4% llego al cumplimiento de una pena efectiva. Repito el 1.4%

Las estadísticas nos sirve para poder diagnosticar de manera correcta y elaborar planes, política criminal por parte del estado. El gran problema que cuando te toca es el 100%. Aveces parece que si no te tocan no pasa. Hay una gran falta de empatía. Tampoco muchas veces nos hacemos cargo de nuestras acciones: el demonio es el otro.

Otro punto de la violencia de hoy en día son los casos de los “escraches” en redes sociales. Vulnerando todos los principios que tiene un supuesto autor de un delito y en especial al principio de inocencia. En segundos te pueden arruinar toda tu vida. Esto tiene que hacernos pensar el valor de la verdad. Que valor le queremos dar. Las posverdad:¿Cómo se construye una verdad o una mentira?

La violencia de genero no es la excepción. En 2021 llevamosla triste cuenta de 74 femicidios. En hechos viales 7000 muertes por año en promedio. El derecho penal siempre llega tarde. Es parte de su esencia. Generalmente no hay sanción en los hechos previos a los considerados delitos graves. Para hablar de Violencia de genero tenemos que hablar de violencia en general. Violencia como genero y violencia de genero como especie.

Dr. Jorge Monastersky.

Abogado.

Dr. En Ciencias Jurídicas y Sociales. U.M.S.A

Posgrado en Derecho Procesal Penal profundizado, Criminalística y Medicina Legal. U.P.F.A

Tw @jorgemonasok

IG @jorgemonastersky