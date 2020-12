Technopolo, el nuevo club de Polo que llega para reunir a la familia y los amigos en un entorno exclusivo y distendido

Technopolo

Franck Dubarry es un empresario francés que jugó al Polo por casi tres décadas y se enamoró de Buenos Aires en sus viajes como parte del equipo de Francia, consagrándose campeón en el año 1992 y continuó participando en torneos internacionales hasta el año 2013.

Nos encontramos con Franck hace unos días en el abierto de Palermo, mientras tenía reuniones de negocios y disfrutaba de los partidos cruzamos unas palabras. Al dialogar con él se escucha su tonada francesa, pero habla con pasión y claridad y en sus ojos se ve el amor por la Argentina, le consulte cómo se le ocurrió traer este proyecto de Polo a Buenos Aires y su respuesta fue simple y espontánea: “Su gente, tradiciones, paisajes y porque es donde esta el mejor polo del mundo”.

Cada temporada de polo la ciudad se llena de extranjeros que vienen a contemplar este atractivo deporte que no solo se disfruta en las canchas sino en sus alrededores, en las sobremesas, en los eventos que giran en torno al Abierto argentino de Polo.

Es por eso por lo que Technopolo llega a General Rodriguez, no solo para brindarle a la gente un lugar donde pasar sus días fuera del ruido de la ciudad, este exclusivo proyecto ofrece un estilo de vida, con actividades no solo de practicas y partidos, sino que un ambiente de goce para compartir con la familia y amigos en 115 hectáreas que contaran con 5 Canchas de Polo profesionales (actualmente 2 en funcionamiento), caballerizas para 60 socios con 14 boxes cada uno (actualmente una caballeriza construida con 40 boxes) zona ecuestre con pista de salto, caballerizas para los caballos de salto, tribunas y estacionamiento, laguna para disfrutar con la familia, Club House para compartir actividades sociales con la comunidad TechnoPolo o realizar eventos corporativos y un gran Hotel 5 estrellas “Cheval de Feu”, perteneciente a Curio Collection by Hilton, con servicios del más alto nivel: piscina, spa, canchas de tenis, gimnasio, oferta gastronómica, skybar y helipuerto.

Valeria Buechele de Licere PR, Franck Dubarry yRocío Vivas

En resumen es un Club de Campo donde se puede vivir el Polo en toda su dimensión, ser parte de una comunidad exclusiva, sentir la pasión de practicar este deporte emblemático y disfrutar del estilo de vida social y cultural del Polo.

El diseño de sus instalaciones cumple con los más altos estándares internacionales de calidad deportiva y de servicios. Tendrá un loteo donde el paisaje arquitectónico combinará el toque refinado y clásico del Hotel Cheval de Feu con el diseño moderno y funcional de las casas y los departamentos. Todos los espacios construidos se conectarán con la naturaleza circundante a través de amplios jardines y sendas ecuestres, dando vida a esta alquimia de carácter y sofisticación que representa el estilo TechnoPolo.

Cheval de Feu es un hotel 5 estrellas perteneciente a Curio Collection by Hilton debido a su carácter único y distintivo sus confortables instalaciones y amplios jardines de estilo francés han sido diseñados como espacios privilegiados para la interacción social.

Sus huéspedes, amantes del polo, disfrutarán de una experiencia única que complacerá su curiosidad y expectativas. Franck, un hombre visionario y audaz, con alma emprendedora fundó y administró empresas y marcas líderes a nivel mundial, incluyendo la innovadora marca de relojes TechnoMarine.

En 2014, después de participar en el proyecto I-Watch de Apple, decidió regresar a la industria de relojes con la marca suiza que lleva su nombre incorporando nuevas tecnologías y materiales; empleando conceptos y diseños exclusivos y revolucionarios. Si estas interesado en conocer más sobre este proyecto y experimentar el profesionalismo y el glamour del Polo en un ambiente familiar y distendido podes contactarlos en su Instagram @Technopolo - Mail: ventas@technopolo.com.ar o en su sitio web: www.technopolo.com.ar