Alejandra Maglietti se confiesa

La modelo, panelista, y abogada hace un repaso por su intenso año laboral y personal. También habla de su futuro 2021. Alejandra Maglietti es una persona muy querida tanto por el público, como sus compañeros del medio en el que trabaja. En la actualidad se encuentra sola, ya que no volvió a formar una pareja estable después de haber terminado una relación de cinco años con Jonás Gutierrez, a principios del 2019.

1- ¿Cómo viviste este año?

Como para todo el mundo fue un año muy difícil, un año distinto y lleno de incertidumbre, ansiedad, el no saber qué iba pasar y cómo. Ahora hay un poco de alivio y todo al menos por ahora parece esperanzador.

2-¿Cómo sobrellevas la distancia familiar?

La relación a distancia con mi familia es difícil, extraño sobre todo a mi abuela que tiene 93 años y no la veo hace 8 meses. Claro que a mis papás también, pero por una cuestión de edad siento que este tiempo con ella lo hubiera disfrutado mucho y bueno, es lo que nos toca vivir hoy. Ojalá pueda verla dentro de poco, para las fiestas se pueda viajar por el país y así verla.

3- ¿Dónde te podemos ver?

estoy trabajando en Bendita de 20:30 a 22 en canal 9 con la conducción de Beto Casella, a la mañana de 6 a 9 en radio continental haciendo buen día continental con la conducción de Diegui Schurman y de 18 a 20 en la nación más haciendo “la otra vuelta” con la conducción de Tato Young.

4- ¿Tenés 1.5 millones seguidores en redes. A qué le atribuís el éxito?

En las redes sociales, creo que la clave es la constancia. a veces arrancas con todo un perfil de Instagram y después con el tiempo te aburrris y dejas de subir contenido. La clave está en hacerlo de manera continúa y siempre estar subiendo material. Quizás no todo el tiempo tenés algo re interesante para mostrar pero a veces es contarlo de una manera divertida. Las redes son entretenimiento y poco de ilusión, es un escape de la realidad por eso tienen tanto éxitos redes como tiktok donde reina el humor últimamente.





5- ¿Ya tenés planes laborales para el 2021?

Mis proyectos para el año que viene son que mi trabajo siga como hasta ahora, estoy feliz haciendo lo que hago, lo disfruto muchísimo. Todavía no tengo nada hablado pero ojalá se de.





6- Hay una tendencia de argentinos a emigrar. ¿Te irías?

hoy no me iría a vivir al exterior salvo que me vaya por amor. Por una cuestión laboral o económica no.

7- ¿Cómo analizas la situación actual del país?

a la Argentina la veo atravesando momentos difíciles, lo que más me preocupa para el año el viene es una segunda ola como la que está viviendo Europa, ojalá la vacuna esté cómo se espera en este verano y podamos sacarla más barata que Europa en el próximo invierno que nos va tocar atravesar.

8- ¿Te gustaría tener hijos?

Por ahora no proyecto ser madre, ni soltera ni acompañada, al menos por estos meses hasta el año que viene no está en mis planes, yo siempre me siento joven y con mucho tiempo por delante, igual congele Ovulos justamente para poder hacerlo con el tiempo que quiera sin que me corra nadie ni ningún reloj biológico, me quedan años para hacerlo de manera natural y diez más para hacerlo con los Ovulos que congelé!

9- ¿Sos abogada, pensás en ejercer?

Siempre estoy coqueteando con la abogacía, siempre tengo ganas de ejercer, pero nunca tengo tiempo! Vivo a mil y mientras esté así se me va hacer difícil. Me gustaría hacer algo de derecho de familia, civil y sobre todo meterme un poco en la cuestión informática, donde creo que la legislación debería actualizarse, todavía se aplica un código de hace 100 años a conflictos que nadie se podía imaginar en ese momento.