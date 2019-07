Otro aspecto que destacó fue que el grupo tomó con total naturalidad que él les dicte una clase de esquí convencional estando en silla de ruedas. "En ningún momento nadie trató de ayudarme, ni me preguntaron qué tipo de discapacidad tenía, sino que percibí que el concepto de inclusión lo tienen totalmente incorporado y eso me llenó de emoción", agregó. Para la Fundación Challenge, Catedral Alta Patagonia y Fire On Ice es un orgullo ser pioneros en prácticas de inclusión. La pasión por la montaña y los deportes de nieve no tiene ni deben tener ningún límite.