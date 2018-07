A unas pocas cuadras llegamos a conocer el misterio de Viuda Negra, otro bar temático como es la moda impuesta en la ciudad. Inspirado en la vida de Sir Elliot Carbet Gebene II, Barón de Gales, un coleccionista de obras que durante toda su vida buscó la obra de la Viuda Negra y cuando la encontrara prometió que regresaría a Buenos Aires para hacer la fiesta más grande de todos los tiempos en su honor, sin embargo nunca regresó. La obra maldita está en el salón y los que llegan a este bar se sumergen en esta historia misteriosa. Te invita a vivir una experiencia que combina opciones para picar y buenos tragos de autor, como recomendado Sir Elliot que tiene: Monkey shoulder, Peat Monster, miel de rocoto y jugo de lima como dicen en la casa y no se equivocan es "esa medicina adictiva que todos deben probar". Los curiosos no van a poder dejar de mirar los cuadros con efectos especiales y los detalles de cada obra de arte. Un consejo: si tienen ganas de conocer un poco más de la historia de Sir Elliot no duden en consultarle a los mozos o bartenders.