¿Cuándo será el debut en Champios League del mexicano Obed Vargas?

El mediocampista del Atlético de Madrid se suma a la selecta lista de mexicanos que juegan el torneo más prestigioso de clubes en Europa

Vargas se prepara para enfrentar
Vargas se prepara para enfrentar su primer reto en la Champions League, tras adaptarse rápidamente al sistema de Diego Simeone. REUTERS/Violeta Santos Moura

La llegada de Obed Vargas al Atlético de Madrid ha sido uno de los movimientos más llamativos del mercado invernal. Con apenas 20 años, el mediocampista mexicano pasó del Seattle Sounders FC a uno de los clubes más importantes de Europa.

En este sentido, la noticia de que el mexicano ya está inscrito para disputar la fase de eliminación directa de la UEFA Champions League ha generado ilusión y especulación.

Con apenas 20 años y
Con apenas 20 años y a pocos días de su llegada, el talentoso mexicano fue inscrito para la fase de eliminación directa de la Champions League. (Captura de pantalla)

Su inclusión en la lista oficial de la UEFA generó gran expectativa tanto en España como en México. Vargas no sólo representa una apuesta de futuro para el Atlético, sino también una oportunidad inmediata de mostrarse en el torneo de clubes más prestigioso del mundo.

Fecha marcada para el debut en Champions

El debut de Vargas en Champions está programado en la serie de playoffs contra el Club Brujas de Bélgica. El Atlético parte como favorito, pero la atención estará puesta en si Simeone le da minutos al joven mexicano.

  • Partido de ida: 18 de febrero en el Estadio Jan Breydel (Brujas).
  • Partido de vuelta: 24 de febrero en el Estadio Metropolitano (Madrid).
Atlético de Madrid enfrentará al
Atlético de Madrid enfrentará al Club Brujas en los playoffs, donde se espera la primera aparición de Obed Vargas en la Champions League. REUTERS/Juan Medina

Estos encuentros serán la primera oportunidad para que Vargas se mida en un escenario europeo de máxima exigencia. Su participación en el once ideal, aunque aún no confirmada, marcaría un hito en su carrera y lo colocaría en la lista de mexicanos que han jugado la Champions.

Adaptación rápida al Atlético

Desde su llegada en enero, Vargas ha demostrado una sorprendente capacidad de adaptación al estilo de juego del Atlético. Simeone lo ha utilizado en LaLiga y en la Copa del Rey, donde dejó buenas sensaciones.

  • Debut temprano: sumó minutos en competiciones locales apenas semanas después de fichar.
  • Polivalencia: puede desempeñarse como mediocentro defensivo o en labores de transición.
  • Confianza: su ídolo, Antoine Griezmann, lo ha introducido al grupo y se ganó un lugar en la lista definitiva para Champions pese a la competencia interna.
Antoine Griezmann arropa a Obed
Antoine Griezmann arropa a Obed Vargas y su confianza contribuye a la integración del mexicano en el vestuario colchonero. (Instagram/ @atleticodemadrid)

Su madurez y disciplina táctica han sido claves para que el cuerpo técnico lo considere en partidos de alta exigencia. Así, Vargas no es sólo una apuesta de futuro: ya es una realidad inmediata para el Atlético.

Lo que significa para México

El debut de Vargas en Champions tiene un impacto directo en el futbol mexicano. Con apenas 20 años, se une a una lista selecta de compatriotas que han jugado el torneo, siguiendo los pasos de Rafael Márquez, Héctor Herrera, Javier Hernández e Hirving Lozano.

  • Representa un nuevo embajador mexicano en Europa.
  • Aporta experiencia internacional de cara al Mundial 2026.
  • Refuerza la presencia de talento joven en escenarios de élite.
El debut en Champions convertiría
El debut en Champions convertiría a Vargas en embajador del futbol mexicano y refuerza la presencia nacional en competiciones europeas. REUTERS/Henry Romero

De esta manera, el debut de Obed Vargas no sólo es un logro personal, sino también un motivo de orgullo para México. Su participación en Champions abre un nuevo capítulo en la historia de los futbolistas mexicanos en Europa y confirma que la nueva generación está lista para competir en la élite.

