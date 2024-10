Fanático de la F1 presume peculiar souvenir del GP de México en el Metro de CDMX

Cualquier accesorio de este deporte es bienvenido para los fanáticos del máximo circuito del automovilismo profesional. (Captura de pantalla)

El Gran Premio de México, celebrado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, dejó momentos intensos y emotivos para los fanáticos de la Fórmula 1. A lo largo de tres días, los asistentes vivieron una experiencia inolvidable, marcada por altas velocidades, choques y reñidas batallas en la pista. Sin embargo, el equipo que generaba mayor expectativa entre el público local, Red Bull Racing, con el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, no logró el desempeño esperado, lo que añadió un toque de amargura para los seguidores del tapatío.

Más de 400 mil fanáticos llenaron el autódromo en la capital mexicana, llevándose consigo no solo fotos, autógrafos y videos de los pilotos en acción, sino recuerdos y momentos de una celebración de la máxima categoría del automovilismo mundial. Para un aficionado en particular, el evento fue aún más memorable al llevarse un souvenir muy especial: un neumático. A través de un video viral en redes sociales, el fanático fue captado cargando el neumático mientras descendía en la estación Ciudad Deportiva del Metro de la Ciudad de México, después de salir del autódromo.

Crédito: TW @esdeprofugos

¿En realidad era un neumático de la F1?

Aunque el video generó sorpresa y bromas en redes, no se trataba de una llanta utilizada en la competencia de Fórmula 1. Este tipo de neumáticos se utiliza en carreras de categorías locales, también presentes durante el evento, por lo que el fanático no se llevó una llanta de la F1 propiamente, pero sí un recuerdo muy particular del fin de semana.

El fin de semana de Ferrari

A pesar de las expectativas puestas en el equipo Red Bull Racing, quien ganó el Gran Premio de México fue el piloto español Carlos Sainz, en un cierre emocionante. Sainz, quien actualmente corre para Ferrari, consiguió su primer triunfo en México y se despidió con broche de oro en su última temporada con el equipo rojo, ya que el próximo año será sustituido por el británico Lewis Hamilton.

La victoria de Sainz fue celebrada con gran entusiasmo, especialmente en el podio ubicado en el Foro Sol, ahora llamado “Estadio”. Los aplausos y vítores fueron para el piloto madrileño, quien con esta victoria selló una de sus mejores temporadas y consolidó su posición como uno de los pilotos más queridos por los fanáticos de la Fórmula 1. La hazaña de ganar en México se convierte en un punto destacado en su carrera antes de cambiar de equipo en 2025.

Carlos Sainz sube al podio tras ganar el Gran Premio de la Ciudad de México. Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México. 27 de octubre de 2024. REUTERS/Raquel Cunha

El Gran Premio de México demostró ser nuevamente uno de los eventos más vibrantes del circuito de la Fórmula 1, con un público apasionado que, a pesar de los imprevistos y resultados en pista, disfrutó de cada momento. Entre choques, emocionantes maniobras y la presencia de ídolos, el evento logró su objetivo de ofrecer a los fanáticos una experiencia que quedará grabada como una gran fiesta del automovilismo en la Ciudad de México