Gran Premio de México: estos son los accesorios que no te dejarán ingresar al Autódromo

El Gran Premio de México contará con diversas medidas de seguridad para garantizar que el espectáculo sea lo más ameno posible. (X/ @GPMexico)

Estamos a escasos días de que se lleve a cabo una edición más del Gran Premio de México en donde la presencia del mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez nuevamente ha causado furor dejando de lado las especificaciones de la carrera. Si eres de los que está tan emocionado que no ha visto que no puede ingresar al Autódromo con algunos accesorios, no te preocupes pues así te decimos qué no debes llevar.

Si bien la pista y los boxes se encuentran lejos de las gradas, es importante recordar que esta celebración cuenta con medidas de seguridad que deben ser seguidas por los asistentes y que, de no cumplirlas, podría generar problemas al ingreso en el recinto motivo por el cual se recomienda evitarlas a toda costa.

Las gradas en el Estadio GNP para el Gran Premio de la Ciudad de México. Foto: X/Mexico Grand Prix

¿Qué artículos no son permitidos en el Gran Premio de México?

De acuerdo con la cuenta oficial de la Fórmula 1, existen varias cosas que son bien recibidas y algunas otras que podrían representar un riesgo para todos los fanáticos de la velocidad que quedaron totalmente prohibidos por la organización. Tratando de evitar malos entendidos y anticipando que se desea tener un evento totalmente libre de situaciones externas, aquí te dejamos la lista de aquellas cosas que sí puedes llevar y las que no:

Permitidas

Cámaras

Binoculares

Bandera sin asta

Sombrero

Baterías externas

Impermeable

Paraguas de punta chata

Mochilas pequeñas

La afición deberá estar atenta a las recomendaciones de la F1 si desean ingresar sin problemas al Autódromo. (Marlem Suárez/ Infobae México)

Prohibidos

Bengalas

Bombas de humo

Selfie sticks

Bicicletas

Mascotas

Instrumentos musicales

Medicamentos de venta libre

Comida o bebida ajena a los establecimientos del evento

Es importante que los asistentes no lleven ninguno de estos aditamentos y que respeten las reglas que la Fórmula 1 ha implementado para la edición de este 2024 pues así, aseguran, se puede asegurar que se minimicen los riesgos de algún incidente.

Algunas de estas restricciones se hacen para evitar accidentes dentro y fuera de la pista. (EFE/ Isaac Esquivel)

¿Cuándo es el Gran Premio de México?

Con el apogeo que ha tenido ‘Checo’ Pérez en el equipo de Red Bull Racing, la fanaticada en nuestro país ha crecido de manera exponencial, por lo que el interés por la carrea más importante del tapatío ha ganado notoriedad, incluso entre aquellos que no son fieles seguidores de la Fórmula 1 pues, además, ha evolucionado a ser un evento social que va más allá de las carreras.

El GP de México se llevará a cabo del 25 al 27 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la carrera final será el domingo 27 en punto de las 14:00 horas y podrás verla en vivo en las gradas, en el Fan Fest ubicado en el Parque Bicentenario o desde las pantallas de Fox Sports y por la aplicación de la F1TV.