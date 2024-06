Ricardo La Volpe se burla de David Faitelson por su llegada a Televisa

[Archivo]

El ex-técnico mexicano Ricardo La Volpe hizo estallar las redes sociales luego de burlarse de David Faitelson por su llegada a Televisa, mencionándole la principal razón por la cual abandonó su antiguo trabajo, situación que se presentó al terminó del partido entre Brasil y Paraguay en la Copa América.

Para el argentino es normal tener discusiones con el analista durante las transmisiones, recordando que ellos dos, junto a Miguel Layún y Andrés Vaca son los estelares de la televisora para las transmisiones del certamen de Conmebol. Pero en esta ocasión no se guardó nada y se burló de los comentarios realizados.

La cuarteta estuvo presente para el duelo entre Brasil y Paraguay, mismo que se definió por goleada para la Verdeamarella, por lo cual, David Faitelson prefirió preguntar sobre el lugar al que cenaría, dirigiéndose a Layún, intentando dejar en claro que tiene gustos caros debido a su salario como jugador.

“Bueno esto está cocinado. ¿Layún, dónde cenamos esta noche?, ¿Qué reservaste?”, fue la pregunta de Faitelson, a lo que el exfutbolista respondió: “Tu dijiste que nos ibas a llevar a uno muy bueno, yo te iba a llevar a otro restaurante, pero tu dijiste que tenías uno espectacular”.

Foto: Cuartoscuro

El ex-integrante de ESPN quiso dejar en claro que tenía un salario menor que Layún, añadiendo: " Pero uno acorde a nuestros viáticos, no a los de un futbolista del América”. Momento que aprovechó Ricardo La Volpe para recordarle el motivo por el cual llegó a la televisora de Chapultepec.

“¿Sabes por qué me da risa lo que dice él (Faitelson)?, Porque se cree que la gente no sabe después de tantas veces que criticó a Televisa, los mataba y se cree que la gente no sabe que se vino a Televisa. No vino por unos chupetines, por unos caramelos. ¡Vino por la plata!”, fueron las palabras La Volpe, ocasionando risas entre sus compañeros.

Al final, David Faitelson no tuvo otra respuesta ante el comentario del argentino, quien le recordó la razón por la que decidió dejar a ESPN, para llegar a un lugar en el que dijo muchas veces nunca trabajaría.