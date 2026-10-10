Lilly Téllez llama “mentirosa” a Clara Brugada tras anuncio sobre el predial

Clara Brugada y Lilly Téllez

Guardar

El día de ayer la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada anunció que en la capital del país no aumentará el impuesto de predial tras varios rumores sobre un incremento en su costo.

Asimismo, la funcionaria pidió a las y los capitalinos que no se dejen engañar con información falsa que circula en diversos medios y redes sociales.

PUBLICIDAD

Ante esta noticia, diversos personajes de la oposición respondieron a sus declaraciones. La senadora del PAN, Lilly Téllez señaló que aumentará el valor catastral con el objetivo de cobrar más predial, llamándola “mentirosa” a través de su cuenta oficial de X.

La diputada América Rangel, coincidió con su compañera de bancada, compartiendo que “lo que no te dicen es que pretenden subir el valor catastral de las propiedades para acercarlo al valor comercial”, al igual que una captura donde se puede leer las clausulas del Impulso a la recaudación de impuesto predial. “Que no te engañen”, escribió en redes sociales.

PUBLICIDAD

Decreto sobre la recaudación del impuesto predial

El documento económico publicado explica que el impuesto predial es una fuente de ingresos públicos que los gobiernos municipales pueden aprovechar para financiar servicios y proyectos. Para fortalecer su recaudación, la propuesta plantea que los municipios cobren esta contribución conforme a las leyes fiscales vigentes, con apoyo de los gobiernos estatales mediante acuerdos de colaboración que faciliten las distintas etapas del cobro, desde el cálculo del impuesto hasta la fiscalización y la recuperación de adeudos. De esta manera, se busca mejorar el cumplimiento del pago del predial sin necesidad de modificar inicialmente las leyes de las entidades federativas.

Actualmente se propone actualizar los registros catastrales para que el valor registrado de los inmuebles se acerque al precio del mercado, mediante métodos de valuación masiva y nuevas tecnologías, como el uso de drones para elaborar mapas de las propiedades.

PUBLICIDAD

Para la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), también se plantea revisar la base gravable, así como las cuotas y tarifas del predial, lo que sí requeriría cambios legales. Además, los gobiernos de la región podrían destinar una parte de lo recaudado por este impuesto a un fideicomiso metropolitano para financiar obras y proyectos que beneficien a varios municipios y demarcaciones.

Predial en la CDMX

Programa metropolitano aún no está aprobado

Clara Brugada afirmó que la Ciudad de México no aumentará el impuesto predial, ante la polémica surgida por el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México y la aprobación de una nueva Ley Catastral en la Cámara de Diputados.

PUBLICIDAD

El debate público se ha concentrado en posibles aumentos al predial, modificaciones a los usos de suelo y remates de terrenos baldíos. La Sedatu y el Gobierno de la Ciudad de México han precisado el alcance del programa metropolitano ante esas inquietudes.

El Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México busca coordinar a cuatro entidades en asuntos de agua, movilidad y vivienda. Legisladores capitalinos también han descartado que el instrumento implique un aumento al impuesto predial.

El diputado Alberto Vanegas Arenas, presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, sostuvo que “no habrá predialazo” y aseguró que el programa protege la economía familiar de los capitalinos.

PUBLICIDAD

La comisión encabezada ha celebrado reuniones con congresos estatales semejantes y avanzó en siete temas: seguridad, gestión del agua, movilidad, medio ambiente, vivienda, gestión integral de riesgos y manejo de residuos sólidos.

La diputada Xóchitl Bravo Espinosa, presidenta de la Junta de Coordinación Política, informó que propondrá una mesa de trabajo con el Enrique Irazoque Palazuelos, titular de METRÓPOLIS y un encuentro con los presidentes de las juntas de coordinación política de los congresos estatales para revisar el programa de manera conjunta.

“No va a haber decisiones derivadas inmediatas de este programa para cambiar usos de suelo y zonificaciones”, puntualizó Irazoque. Añadió que el instrumento vigente corresponde a 1998, hace 28 años, cuando la zona metropolitana tenía una configuración distinta.

PUBLICIDAD