México

Lilly Téllez llama “mentirosa” a Clara Brugada tras anuncio sobre el predial

El impuesto predial es una fuente de ingresos públicos que los gobiernos municipales pueden aprovechar para financiar servicios y proyectos

Clara Brugada y Lilly Téllez
Clara Brugada y Lilly Téllez
Guardar

El día de ayer la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada anunció que en la capital del país no aumentará el impuesto de predial tras varios rumores sobre un incremento en su costo.

Asimismo, la funcionaria pidió a las y los capitalinos que no se dejen engañar con información falsa que circula en diversos medios y redes sociales.

PUBLICIDAD

Ante esta noticia, diversos personajes de la oposición respondieron a sus declaraciones. La senadora del PAN, Lilly Téllez señaló que aumentará el valor catastral con el objetivo de cobrar más predial, llamándola “mentirosa” a través de su cuenta oficial de X.

La diputada América Rangel, coincidió con su compañera de bancada, compartiendo que “lo que no te dicen es que pretenden subir el valor catastral de las propiedades para acercarlo al valor comercial”, al igual que una captura donde se puede leer las clausulas del Impulso a la recaudación de impuesto predial. “Que no te engañen”, escribió en redes sociales.

PUBLICIDAD

Decreto sobre la recaudación del impuesto predial

El documento económico publicado explica que el impuesto predial es una fuente de ingresos públicos que los gobiernos municipales pueden aprovechar para financiar servicios y proyectos. Para fortalecer su recaudación, la propuesta plantea que los municipios cobren esta contribución conforme a las leyes fiscales vigentes, con apoyo de los gobiernos estatales mediante acuerdos de colaboración que faciliten las distintas etapas del cobro, desde el cálculo del impuesto hasta la fiscalización y la recuperación de adeudos. De esta manera, se busca mejorar el cumplimiento del pago del predial sin necesidad de modificar inicialmente las leyes de las entidades federativas.

Actualmente se propone actualizar los registros catastrales para que el valor registrado de los inmuebles se acerque al precio del mercado, mediante métodos de valuación masiva y nuevas tecnologías, como el uso de drones para elaborar mapas de las propiedades.

Para la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), también se plantea revisar la base gravable, así como las cuotas y tarifas del predial, lo que sí requeriría cambios legales. Además, los gobiernos de la región podrían destinar una parte de lo recaudado por este impuesto a un fideicomiso metropolitano para financiar obras y proyectos que beneficien a varios municipios y demarcaciones.

Predial en la CDMX
Predial en la CDMX

Programa metropolitano aún no está aprobado

Clara Brugada afirmó que la Ciudad de México no aumentará el impuesto predial, ante la polémica surgida por el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México y la aprobación de una nueva Ley Catastral en la Cámara de Diputados.

El debate público se ha concentrado en posibles aumentos al predial, modificaciones a los usos de suelo y remates de terrenos baldíos. La Sedatu y el Gobierno de la Ciudad de México han precisado el alcance del programa metropolitano ante esas inquietudes.

El Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México busca coordinar a cuatro entidades en asuntos de agua, movilidad y vivienda. Legisladores capitalinos también han descartado que el instrumento implique un aumento al impuesto predial.

El diputado Alberto Vanegas Arenas, presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, sostuvo que “no habrá predialazo” y aseguró que el programa protege la economía familiar de los capitalinos.

La comisión encabezada ha celebrado reuniones con congresos estatales semejantes y avanzó en siete temas: seguridad, gestión del agua, movilidad, medio ambiente, vivienda, gestión integral de riesgos y manejo de residuos sólidos.

La diputada Xóchitl Bravo Espinosa, presidenta de la Junta de Coordinación Política, informó que propondrá una mesa de trabajo con el Enrique Irazoque Palazuelos, titular de METRÓPOLIS y un encuentro con los presidentes de las juntas de coordinación política de los congresos estatales para revisar el programa de manera conjunta.

“No va a haber decisiones derivadas inmediatas de este programa para cambiar usos de suelo y zonificaciones”, puntualizó Irazoque. Añadió que el instrumento vigente corresponde a 1998, hace 28 años, cuando la zona metropolitana tenía una configuración distinta.

Temas Relacionados

Lilly TéllezClara Brugadapredialviviendamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de octubre: Familias del Casino Royale exigen respuestas a la FGR

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país a través de Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de octubre: Familias del Casino Royale exigen respuestas a la FGR

Tras la muerte de 12 presos en Sinaloa, Harfuch confirma construcción de un nuevo penal

La medida llega tras dos riñas en el penal El Castillo de Mazatlán que dejaron 12 muertos y 17 heridos en dos días consecutivos

Tras la muerte de 12 presos en Sinaloa, Harfuch confirma construcción de un nuevo penal

Estrés, dieta o mala higiene: así identificas la causa real de tu olor corporal

Las sustancias hormonales como el cortisol activan glándulas en las axilas que segregan un fluido espeso, el cual reacciona con microorganismos durante momentos de alta tensión sin requerir actividad física

Estrés, dieta o mala higiene: así identificas la causa real de tu olor corporal

Chucky llega a la Casa del Terror de Lindavista en CDMX: la tradición que cambia de personaje cada Halloween y puedes visitar gratis

Tras rendir homenaje a Pennywise en 2025, la familia propietaria eligió al muñeco pelirrojo de Child's Play para 2026 con un montaje industrial que incluye cintas transportadoras y luces rojas

Chucky llega a la Casa del Terror de Lindavista en CDMX: la tradición que cambia de personaje cada Halloween y puedes visitar gratis

Hallan muerto a Joan Francisco Díaz, estudiante de la Universidad de Guanajuato, en el río Pastita tras 10 días desaparecido

La Fiscalía General del Estado confirmó su identidad mediante pruebas genéticas, por lo que continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho

Hallan muerto a Joan Francisco Díaz, estudiante de la Universidad de Guanajuato, en el río Pastita tras 10 días desaparecido
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen cinco presuntos integrantes de “La Birotiza”, brazo armado del Cártel de Los Reyes

Caen cinco presuntos integrantes de “La Birotiza”, brazo armado del Cártel de Los Reyes

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de octubre: Familias del Casino Royale exigen respuestas a la FGR

Tras la muerte de 12 presos en Sinaloa, Harfuch confirma construcción de un nuevo penal

Hallan muerto a Joan Francisco Díaz, estudiante de la Universidad de Guanajuato, en el río Pastita tras 10 días desaparecido

Ataque armado en Papantla deja a una mujer y un menor muertos: investigan posible cobro de piso

ENTRETENIMIENTO

“Éramos parte de esa normalización”: Mariana Garza sobre el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano

“Éramos parte de esa normalización”: Mariana Garza sobre el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano

Chucky llega a la Casa del Terror de Lindavista en CDMX: la tradición que cambia de personaje cada Halloween y puedes visitar gratis

Edith Márquez fija postura sobre serie de Timbiriche tras reclamo de Erik Rubín, Sasha Sokol y otros integrantes

Dani Flow canta con Aleks Syntek en pleno show tras años de polémica por el reguetón y redes aplauden: “Paz mundial”

Andrea Legarreta no aparece en entrevista de ‘Hoy’ con elenco de la serie de Timbiriche tras respaldar a exintegrantes

DEPORTES

Claudio Suárez cuenta cómo Jorge Campos y Cuauhtémoc Blanco terminaron a golpes antes de un partido clave para México en Francia 98

Claudio Suárez cuenta cómo Jorge Campos y Cuauhtémoc Blanco terminaron a golpes antes de un partido clave para México en Francia 98

Tenista mexicana Renata Zarazúa denuncia amenazas de muerte tras su triunfo en China

Desastre para Checo Pérez: el choque con Stroll lo deja fuera de la sprint y la qualy lo relega al puesto 20 en Singapur

Skadi sorprende y derrota a Tessa Blanchard: enfrentará a Olympia por el Campeonato Universal de Amazonas 2026 del CMLL

Barcelona vs Getafe, EN VIVO: dónde ver en México el partido de la Jornada 8 de LaLiga 2026-27