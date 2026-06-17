Gobierno de la CDMX pide a capitalinos “adoptar un coreano” durante Mundial 2026: en esto consiste la campaña turística

Una vibrante ilustración conceptual muestra el cordial encuentro entre personas de México y Corea del Sur, celebrando la amistad y el intercambio cultural con un apretón de manos amistoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de la Ciudad de México publicó a través de sus redes sociales, una simpática campaña titulada “Adopta un coreano”, con la finalidad de darle la bienvenida a los ciudadanos de esta nacionalidad, así como brindarles el apoyo necesario para moverse y disfrutar dentro de territorio mexicano.

Los surcoreanos han llegado a la capital del país con motivo del partido México vs Corea del Sur. Este juego del Mundial 2026, que forma parte de la fase de grupos, se disputará el próximo jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara (conocido como Estadio Akron).

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“¡Mañana recibimos a Corea del Sur en casa! En el #C5CorazónDeLaCDMX la seguridad se vive en equipo, si los ves desorientados contamos con el chatbot #Xoli de @LaAgenciaCDMX o marca al #911CDMX para brindar ayuda.

En este #Mundial2026, recuerda que una cara amable siempre hace la diferencia", escribieron las autoridades capitalinas.

Gobierno de la Ciudad de México lanza campaña "Adopta un coreano". (Instagram - @c5_cdmx)

Convocan a un baile masivo de “Gangnam Style”

Ante el enfrentamiento deportivo entre ambas selecciones, usuarios de redes sociales convocaron a miles de aficionados mexicanos y surcoreanos a celebrar un baile masivo de “Gangnam Style” durante el medio tiempo del partido, este jueves 18 de junio.

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La convocatoria se gestó espontáneamente en las plataformas digitales, reflejando la convivencia y el entusiasmo que han caracterizado la relación entre las dos naciones en Guadalajara desde el inicio del torneo.

Esta hermandad tiene raíces en el Mundial de 2018, cuando Corea del Sur eliminó a Alemania y permitió que México avanzara a octavos de final, gesto que los fanáticos nacionales no han olvidado. Ahora, la capital jalisciense recibe a una de las mayores delegaciones de seguidores surcoreanos para la Copa del Mundo.

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El baile, inspirado en el éxito global de PSY, se realizará principalmente en el Fan Fest de Guadalajara, pero también se espera que se replique en el estadio, bares y otros puntos concurridos.

Autoridades sugieren llegar temprano ante la alta demanda de acceso y recomiendan el uso del transporte público. Esta actividad simboliza la unión entre culturas y convierte una popular coreografía en una amistad y celebración.

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Campaña Mundial 2026 en la Ciudad de México. (Instagram - @c5_cdmx)

Previa del partido México vs Corea del Sur

La selección mexicana llega a su siguiente juego tras ganar 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural en Ciudad de México, aunque el triunfo estuvo acompañado de cuestionamientos sobre la falta de ambición del equipo dirigido por Javier Aguirre, especialmente después de que el rival se quedara con diez jugadores.

Ante esto, el técnico reconoció en rueda de prensa que su equipo pudo haber ampliado la ventaja, pero varios futbolistas mexicanos, como Julián Quiñones (autor del primer gol del Mundial) y Raúl Jiménez, llegan fortalecidos de cara al próximo desafío.

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Por su parte, Corea del Sur también debutó con victoria, remontando 2-1 ante la República Checa en Guadalajara, liderada por el talentoso Lee Kangin, quien asistió a Hwang Inbeom en el primer gol.

El mediocampista con experiencia europea, ha sido elogiado por su técnica y fortaleza física, cualidades que aportan equilibrio al conjunto surcoreano. Ambos equipos buscarán consolidar su buen arranque, con alineaciones que prometen un duelo competitivo.

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