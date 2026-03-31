Caos vial en la autopista México-Querétaro: una persona falleció en carriles centrales

Accidente vial Autopista México-Querétaro Lechería Edomex (especial)

La mañana de este martes se convirtió en un verdadero caos vial para cientos de automovilistas que transitaban por la autopista México-Querétaro con dirección a la Ciudad de México (CDMX), luego de registrarse un accidente en carriles centrales que dejó como saldo una persona fallecida, además de múltiples incidentes que agravaron la congestión vehicular en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió a la altura de Lechería, donde un motociclista perdió la vida tras derrapar sobre la carpeta asfáltica. Testigos en el lugar señalaron que el conductor cayó de su unidad y quedó tendido sobre la vialidad, lo que obligó a la intervención inmediata de los servicios de emergencia.

Elementos de Protección Civil y paramédicos del municipio de Cuautitlán Izcalli acudieron al sitio para brindar auxilio; sin embargo, al momento de su llegada confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo permaneció en el lugar durante varias horas en espera del arribo de peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quienes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.

Este trágico accidente provocó un severo asentamiento vehicular en la autopista, especialmente desde la caseta de Tepotzotlán hasta la zona de Lechería, debido a que autoridades cerraron dos de los tres carriles centrales para permitir las labores periciales y el retiro del cuerpo.

Descompostura en San Martín Obispo

caos vial Perinorte Autopista México-Querétaro Edomex (especial)

La situación se complicó aún más cuando, de manera paralela, usuarios en redes sociales reportaron que un tráiler se descompuso en la entrada del Parque Industrial San Martín Obispo.

Esta avería generó un importante cuello de botella, afectando principalmente a trabajadores que se dirigían a sus centros laborales, muchos de los cuales tuvieron que ser obligados a bajar del transporte público y caminar ante la imposibilidad de avanzar.

El impacto vial no se limitó a la autopista, ya que el tráfico se extendió hacia puntos clave como Perinorte y La Quebrada, donde se registraron largos retrasos y filas de vehículos que avanzaban a vuelta de rueda.

Cierre vial por repavimentación

Corte a la circulación en lateral de la autopista México-Querétaro, zona de la Quebrada en Cuautitlán Izcalli, Edomex rumbo a la CDMX repavimentación (especial)

Aunado a estos incidentes, las obras de repavimentación en la lateral de Periférico Norte y los cortes a la circulación en la salida hacia avenida Jesús Reyes Heroles incrementaron la carga vehicular.

Estas condiciones afectaron de manera significativa a los automovilistas provenientes de la avenida José López Portillo, principalmente de municipios como Ecatepec, Coacalco y Tultitlán, quienes enfrentaron complicaciones para incorporarse a las principales vialidades.

Autoridades de tránsito recomendaron a los conductores tomar vías alternas y extremar precauciones, además de considerar tiempos adicionales de traslado ante la persistencia de los trabajos viales y posibles afectaciones derivadas de incidentes similares.

El accidente del motociclista pone nuevamente en evidencia la importancia de reforzar las medidas de seguridad vial, especialmente para quienes circulan en vehículos de dos ruedas, considerados como uno de los sectores más vulnerables en las carreteras del país.