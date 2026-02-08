Desayuno saludable: los alimentos que nunca debes consumir como primer alimento

Los hábitos al comenzar la jornada influyen en la digestión, el bienestar y el estado de ánimo a lo largo de las horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de los alimentos con los que se inicia el día pueden tener un gran impacto en tu salud, ya que influyen en la energía, la digestión y en tu bienestar general.

Sin embargo, diversos especialistas señalan que algunos de los alimentos más habituales en la mesa del desayuno no son la mejor opción para comenzar la jornada, ya que suelen provocar picos de azúcar, malestar estomacal o sensación de fatiga.

En este sentido, identificar qué alimentos conviene evitar en el primer alimento de la mañana resulta fundamental para adoptar hábitos más saludables y sostenibles.

Una buena selección al iniciar la mañana puede ayudarte a sentirte más ligero, enfocado y satisfecho (Crédito: Freepik)

Los alimentos que nunca debes consumir como primer alimento en la mañana

Al comenzar el día, ciertos alimentos pueden afectar negativamente la digestión, el metabolismo o los niveles de energía si se consumen como primer alimento en la mañana.

Especialistas en nutrición de MedlinePlus y Cleveland Clinic, coinciden los siguientes son algunos productos que conviene evitar en el desayuno:

Bollería industrial y pasteles: Contienen harinas refinadas, azúcares añadidos y grasas trans, lo que puede provocar picos de glucosa y sensación de hambre poco después.

Bebidas azucaradas: Jugos industriales, refrescos y bebidas energéticas elevan el azúcar en sangre de forma abrupta y carecen de fibra o nutrientes esenciales.

Cereales ultraprocesados: Muchos cereales comerciales poseen altos niveles de azúcar y escaso contenido de fibra, lo que afecta la saciedad y la salud metabólica.

Embutidos y carnes procesadas: El alto contenido de sodio, grasas saturadas y conservantes puede dificultar la digestión y aumentar el riesgo cardiovascular.

Yogures endulzados o con sabores artificiales: Suelen tener grandes cantidades de azúcar añadido y aditivos.

Café solo en ayunas: Aunque es una costumbre extendida, tomar café sin ningún alimento puede irritar la mucosa gástrica y favorecer molestias digestivas.

Alimentos fritos: Papas fritas, churros o productos similares aportan grasas poco saludables y pueden generar pesadez estomacal.

Cereales ultraprocesados suelen tener mucho azúcar y poca fibra, afectando la saciedad y la salud metabólica desde el inicio del día.(Imagen ilustrativa Infobae)

Cuáles son los efectos negativos a la salud de desayunar alimentos poco saludables

Desayunar alimentos poco saludables puede tener varios efectos negativos en la salud, tanto a corto como a largo plazo. Entre las principales consecuencias se encuentran las siguientes:

Aumento de peso: Los productos ricos en azúcares, grasas saturadas y harinas refinadas suelen tener muchas calorías y bajo valor nutritivo, lo que favorece el incremento de peso corporal.

Picos de glucosa: Consumir alimentos con alto contenido de azúcar o carbohidratos simples genera subidas bruscas en los niveles de glucosa en sangre, seguidas de caídas que producen fatiga, irritabilidad y mayor deseo de comer.

Problemas digestivos: Bollería, frituras o embutidos pueden causar pesadez estomacal, acidez y dificultar el tránsito intestinal.

Aumento del riesgo cardiovascular: El consumo frecuente de grasas trans, sodio y azúcares incrementa el riesgo de desarrollar hipertensión, colesterol alto y enfermedades del corazón.

Baja concentración y rendimiento: Un desayuno pobre en nutrientes esenciales puede afectar la memoria, la atención y el rendimiento físico e intelectual durante la jornada.

Déficit de nutrientes: Saltar fuentes de fibra, vitaminas y minerales en el desayuno limita la ingesta diaria recomendada de estos componentes, lo que repercute en el sistema inmunológico y el metabolismo.

Consumir bollería industrial y pasteles en el desayuno puede provocar picos de glucosa y una sensación de hambre poco después.(Imagen ilustrativa infobae)

Elegir opciones equilibradas y naturales en el desayuno ayuda a prevenir estos efectos y contribuye a una mejor calidad de vida.