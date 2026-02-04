Temblor hoy 4 de febrero en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Un sismo de magnitud 4.1 se registró a las 01:34 horas, con epicentro ubicado a 143 kilómetros al sur de Ciudad Hidalgo, Chiapas, en las coordenadas 13.39° de latitud y -92.188° de longitud. La profundidad del evento fue de 10 kilómetros.
México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.