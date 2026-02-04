Temblor hoy 4 de febrero en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de 4.1 de magnitud en el municipio de Cd Hidalgo ubicado en Chiapas .

Un sismo de magnitud 4.1 se registró a las 01:34 horas, con epicentro ubicado a 143 kilómetros al sur de Ciudad Hidalgo, Chiapas, en las coordenadas 13.39° de latitud y -92.188° de longitud. La profundidad del evento fue de 10 kilómetros.

Últimas noticias

