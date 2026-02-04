México

Temblor hoy 4 de febrero en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Guardar

En pocas líneas:

    08:06 hsHoy

    Un sismo de magnitud 4.1 se registró a las 01:34 horas, con epicentro ubicado a 143 kilómetros al sur de Ciudad Hidalgo, Chiapas, en las coordenadas 13.39° de latitud y -92.188° de longitud. La profundidad del evento fue de 10 kilómetros.

    Temblor reportado en Chiapas. (SSN)
    Temblor reportado en Chiapas. (SSN)

    Chiapas registra sismo de 4.1 de magnitud

    El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

    El sismo ocurrió a las
    El sismo ocurrió a las 1:34 hora del centro, según la información preliminar. (Infobae)

    El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de 4.1 de magnitud en el municipio de Cd Hidalgo ubicado en Chiapas.

    Leer la nota completa
    06:02 hsHoy

    México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

    Temas Relacionados

    Temblor hoySismo en MéxicoServicio Sismológico Nacionalepicentromexico-noticias

    Últimas noticias

    Asesinan a “El Curro”, líder huachicolero ligado al cártel de Los H, en Hidalgo

    La disputa por el control del huachicol y el narcomenudeo en Tula mantiene en alerta a las autoridades

    Asesinan a “El Curro”, líder

    Batido verde antiviral de espinaca con ajo: cómo aumentar las defensas rápido

    Incorporar estos ingredientes en la dieta diaria puede reducir el riesgo de infecciones

    Batido verde antiviral de espinaca

    Chiapas registra sismo de 4.1 de magnitud

    El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

    Chiapas registra sismo de 4.1

    Caen cinco sujetos que presuntamente intentaban robar moto en Nezahualcóyotl

    Los detenidos fueron identificados gracias a un protocolo de búsqueda activado tras la denuncia de la víctima

    Caen cinco sujetos que presuntamente

    Ángela Aguilar deja de seguir a Cazzu en Threads tras ser exhibida en redes

    En redes sociales los internautas aseguraron que usaba esta red social para “espiar” a la ex de Christian Nodal

    Ángela Aguilar deja de seguir

    ÚLTIMAS NOTICIAS

    Transformando el horizonte de la

    Transformando el horizonte de la oncología

    La importancia de escribir a mano en tiempos digitales

    Reforma laboral: anatomía de un nuevo paradigma

    Argentina frente a la amenaza transnacional

    Sigue la alerta por calor extremo en el AMBA y otras ocho provincias: cuándo volverá la lluvia

    INFOBAE AMÉRICA

    Rusia lanzó un nuevo ataque

    Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles contra varias regiones de Ucrania: al menos dos muertos y tres heridos

    Human Rights Watch denunció ejecuciones récord, arrestos arbitrarios y persecución contra mujeres en Irán en 2025

    La Corte europea condenó a Rusia por violar los derechos del líder opositor Alexei Navalny: “Trato inhumano y prisión ilegal”

    Donald Trump reveló la primera imagen del futuro salón de baile de la Casa Blanca

    Tras la tensión arancelaria, Estados Unidos y Corea del Sur acordaron gestionar con estabilidad la aplicación del acuerdo comercial bilateral

    DEPORTES

    Con la participación de Serena

    Con la participación de Serena Williams y varias estrellas de Hollywood: los 28 comerciales que se estrenarán en el Super Bowl 2026

    La historia detrás del accidente fatal de Ayrton Senna contada por el creador del coche: su teoría sobre la falla que le costó la vida al ídolo

    Así fue el primer gol del hijo de Marcelo Gallardo en Primera: su dedicatoria especial

    Los detalles del ambicioso plan de Newell’s para tentar a Lionel Messi para que juegue en el club

    Sin sorpresas en el Rosario Challenger: Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña y Juan Manuel Cerúndolo avanzaron a octavos