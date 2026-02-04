Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 4 de febrero: choque en Viaducto al incorporarse hacia Calzada Ignacio Zaragoza

Movilización de servicios de emergencia acuden a laborar en Viaducto Río de la Piedad en su incorporación hacia Calz. Ignacio Zaragoza al Oriente por choque entre una camioneta y un automóvil. No hay heridos de gravedad, pero hay carga en la zona. Alternativa Vial: Eje 1 Norte.
Reducción de carriles por atención de accidente en la autopista México-Querétaro, km 105, dirección CDMX, ocasionada por la salida del camino a camellón central de unidad. Maneja con precaución.
Este miércoles 4 de febrero, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC ) Metro realizará una manifestación en calles de la Ciudad de México para exigir presupuesto, refacciones y mejores condiciones laborales.
Infórmate sobre los que acontece en las principales calles y avenidas del Estado de México y la Ciudad de México.