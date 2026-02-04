México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 4 de febrero: choque en Viaducto al incorporarse hacia Calzada Ignacio Zaragoza

13:32 hsHoy

Movilización de servicios de emergencia acuden a laborar en Viaducto Río de la Piedad en su incorporación hacia Calz. Ignacio Zaragoza al Oriente por choque entre una camioneta y un automóvil. No hay heridos de gravedad, pero hay carga en la zona. Alternativa Vial: Eje 1 Norte.

13:21 hsHoy

Reducción de carriles por atención de accidente en la autopista México-Querétaro, km 105, dirección CDMX, ocasionada por la salida del camino a camellón central de unidad. Maneja con precaución.

12:50 hsHoy

Marcha de trabajadores del Metro CDMX hoy 4 de febrero: horario, ruta y calles afectadas

El Sindicato Nacional de Trabajadores del STC realizará una protesta por falta de recursos para mantenimiento, refacciones y seguridad

Paro de trabajadores sindicalizados del
Paro de trabajadores sindicalizados del Metro hoy 4 de febrero. (Infobae)

Este miércoles 4 de febrero, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC ) Metro realizará una manifestación en calles de la Ciudad de México para exigir presupuesto, refacciones y mejores condiciones laborales.

12:37 hsHoy

Manifestación en Legaria, alcaldía Miguel
Manifestación en Legaria, alcaldía Miguel Hidalgo, muy cerca de la Embajada de EU en México (@OVIALCDMX/X)

