Beca Rita Cetina 2026: ¿Habrá pago en este mes de enero para todos los beneficiarios?

Este programa social beneficia a estudiantes de secundaria pública en todo el país con mil 900 pesos bimestrales

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México, que beneficia a estudiantes de secundaria en todo el país. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina corresponde a un programa social del Gobierno de México, dirigido exclusivamente a estudiantes que cursan la secundaria en instituciones públicas del país.

Este apoyo económico busca ayudar con los gastos relacionados con insumos y herramientas que requieren los alumnos de este nivel educativo para continuar con sus estudios.

El monto de la beca puede utilizarse para comprar libros, comida, artículos escolares, útiles de papelería, uniformes y cubrir el traslado entre el lugar donde residan y la escuela, y viceversa.

Cada bimestre, quienes cursan la secundaria reciben mil 900 pesos, depositados de forma directa en sus cuentas del Banco del Bienestar.

La Beca Rita Cetina es otorgada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Foto: Gobierno de México.

La gestión de la Beca Rita Cetina corresponde a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

El objetivo principal es disminuir el abandono escolar en secundarias públicas y brindar apoyo a jóvenes para que finalicen la educación básica.

¿Habrá pago en el mes de enero para todos los beneficiarios?

Algunos beneficiarios de la Beca Rita Cetina se preguntan si habrá pagos de este programa social durante el mes de enero, ya que acaba de iniciar el 2026.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar reveló si habrá pago para el mes de enero para todos los beneficiarios en este inicio de año.

De acuerdo a los tiempos estimados por la dependencia federal, este mes de enero no habrá pagos de la Beca Rita Cetina para ningún beneficio.

Lo anterior debido a que los periodos de depósitos se llevan a cabo de manera bimestral y la última dispersión para algunos estudiantes de secundaria se llevó a cabo en el mes de diciembre.

El pago de este programa social corresponde al último bimestre de 2025, que abarca los meses de noviembre y diciembre. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Por lo tanto, ya que los pagos se llevan a cabo cada dos meses, será en el mes de febrero cuando se realicen los depósitos de este programa social a los beneficiarios de secundaria pública en todo el país inscritos.

Cabe destacar que los pagos se realizan de manera gradual conforme a la primera letra del apellido paterno del padre, madre o tutor que registró al estudiante de secundaria.

Asimismo, también se ha dado a conocer la cantidad que recibirán los beneficiarios en el siguiente pago de 2026.

Estos son los montos que recibirán los beneficiarios de la Beca Rita Cetina en 2026

Como se mencionó anteriormente, los pagos de la Beca Rita Cetina se llevarán a cabo de manera gradual en el mes de febrero.

Se tratará del primer depósito de este 2026, el cual corresponde a los bimestres de enero y febrero.

El siguiente periodo de pagos de la Beca Rita Cetina se llevará a cabo en el mes de febrero. Foto: Archivo/Infobae México.

De acuerdo con lo informado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, el monto que obtendrán los beneficiarios de la Beca Rita Cetina en el siguiente periodo de pagos, previsto para febrero, será de mil 900 pesos.

Es importante señalar que la suma mencionada corresponde a los alumnos de segundo y tercer año, ya que estos recibieron un pago en diciembre, el cual fue el primero del ciclo escolar 2025-2026.

Por otro lado, para quienes cursan el primer año de secundaria pública, es decir, los estudiantes que inician como beneficiarios, se prevé que en febrero reciban su pago, pero el monto será de 3 mil 800 pesos.

