México

Yolanda Andrade lanza esperanzador mensaje de Año Nuevo ante rumores de “eutanasia”

La conductora de televisión vivió un año que define como “peculiar”

En octubre, Yolanda Andrade se
En octubre, Yolanda Andrade se había reincorporado al programa Montse & Joe. (Montse & Joe / YouTube)

2O25 ha sido un año difícil para Yolanda Andrade y ahora han surgido rumores de una supuesta eutanasia a la que podría someterse por consejo de su familia.

En el programa de YouTube de Javier Ceriani, el periodista sostuvo que supuestamente la familia de Yolanda Andrade ha discutido la alternativa de “acelerar el proceso del adiós” a través de un procedimiento de eutanasia, con el objetivo de evitarle mayor sufrimiento.

Ceriani aseguró que quienes impulsaron esa conversación serían Marilé Andrade y Sergio Araiza, hermana y cuñado de la presentadora, y que ambos habrían viajado previamente a Colombia para informarse sobre dicha opción, dado que en ese país este procedimiento es legal bajo determinados requisitos.

El mensaje de Yolanda Andrade

Yolanda Andrade se comunica con
Yolanda Andrade se comunica con sus fans vía redes, para hablar de lo peculiar que fue su 2025 (IG: @canalunicable)

Aunque del tema no dijo mucho, Yolanda Andrade se expresó en redes sociales respecto al Año Nuevo y el cambio que vivió su vida durante 2025, dejando ver su entusiasmo por la vida.

En una transmisión en vivo, la conductora de televisión expresó:

“Hoy es primero de enero del 2026, es un día muy especial. Gracias y adiós 2025, me dio muchas enseñanzas, pero fuiste un año muy peculiar”.

Del mismo modo, agradeció las oraciones de las personas que estuvieron al tanto de su salud y aseguró que fue el cariño de la gente lo más bonito que le dejó el 2025.

“Me enseño el 2025 el amor de todos ustedes y de toda la gente que me quiere. Gente que yo no tenia el gusto de conocer y me he encontrado en la calle. Me abrazan y me dicen que están conmigo, eso es lo mas hermoso que viví en el 2025. Mucho muy bonito año, esa fue la parte mas hermosa”.

¿Qué es la eutanasia?

(Jesús Avilés/Infobae)
(Jesús Avilés/Infobae)

La eutanasia es la intervención deliberada para poner fin a la vida de una persona con el objetivo de aliviar el sufrimiento causado por una enfermedad incurable o dolorosa. Se trata de un tema que genera debates éticos, legales y médicos en todo el mundo. Existen diferentes tipos de eutanasia, según la participación del paciente y del personal médico. La eutanasia voluntaria ocurre cuando el paciente da su consentimiento expreso para el procedimiento, mientras que la eutanasia involuntaria se realiza sin el consentimiento de la persona, lo que la convierte en una práctica ilegal en la mayoría de los países.

Otra distinción importante es entre eutanasia activa y pasiva. La activa implica una acción directa para causar la muerte, como la administración de una sustancia letal. La pasiva consiste en retirar tratamientos médicos que mantienen con vida al paciente, permitiendo que la enfermedad siga su curso natural.

En muchos países, la eutanasia sigue siendo ilegal y se considera homicidio, aunque existen excepciones en lugares como Países Bajos, Bélgica y Colombia, donde está regulada bajo estrictos criterios. Los argumentos a favor suelen centrarse en el derecho a una muerte digna y la autonomía del paciente, mientras que quienes se oponen destacan la protección de la vida y los riesgos de abusos.

Temas Relacionados

Yolanda AndradeEutanasiamexico-entretenimientomexico-noticias

