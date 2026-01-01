El jugo detox que debes tomar para depurar tu organismo tras los excesos de las fiestas decembrinas

El jugo detox de piña, pepino y jengibre es una alternativa saludable tras los excesos alimentarios de fin de año.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de las celebraciones de diciembre y fin de año, es común sentir la necesidad de equilibrar el organismo y recuperar hábitos saludables. Los excesos en la alimentación pueden generar sensación de pesadez y malestar general.

Una opción popular para favorecer la hidratación y el bienestar es incorporar jugos naturales elaborados con frutas y verduras frescas.

A continuación, se presenta una receta práctica de jugo detox pensada para acompañar el regreso a una rutina más saludable.

La piña y el pepino aportan vitamina C, potasio y antioxidantes fundamentales para reforzar el sistema inmunológico.

Beneficios de un jugo detox de piña, jengibre y pepino

El jugo detox elaborado con piña, jengibre y pepino reúne ingredientes con propiedades que pueden contribuir al bienestar general. Estos son algunos de sus beneficios más destacados:

Hidratación: El pepino contiene un alto porcentaje de agua, lo que ayuda a mantener el cuerpo hidratado y favorece la eliminación de toxinas.

Aporte de vitaminas y minerales: La piña y el pepino son fuentes de vitamina C, potasio y antioxidantes, nutrientes que colaboran con el funcionamiento del sistema inmunológico y la protección celular.

Efecto digestivo: El jengibre estimula la digestión y puede ayudar a reducir molestias como la hinchazón abdominal. La piña contiene bromelina, una enzima que también facilita la digestión de las proteínas.

Propiedades antiinflamatorias: El jengibre y la piña poseen compuestos que pueden contribuir a reducir la inflamación en el organismo.

Sensación de saciedad: El contenido de fibra de la piña y el pepino puede ayudar a prolongar la sensación de saciedad, lo que resulta útil en el regreso a una alimentación más equilibrada.

Consumir este tipo de jugos forma parte de una dieta variada y equilibrada, y puede ser un complemento para quienes buscan mejorar sus hábitos tras los excesos de las fiestas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de un jugo detox de piña, pepino y jengibre para depurar tu organismo

Aquí tienes una receta sencilla de jugo detox, pensada para ayudar a hidratar el cuerpo y aportar nutrientes tras los excesos de las fiestas decembrinas:

Jugo detox de piña, pepino y jengibre

Ingredientes:

2 rodajas gruesas de piña

1 pepino mediano

1 manzana verde

1 trozo pequeño de jengibre fresco (aproximadamente 2 cm)

Jugo de 1 limón

1 vaso de agua (200 ml)

Preparación:

Lava y pela la piña, el pepino y el jengibre. Corta todos los ingredientes en trozos medianos. Coloca la piña, el pepino, la manzana y el jengibre en la licuadora. Añade el jugo de limón y el vaso de agua. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea. Si deseas, puedes colar el jugo antes de servir.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Este jugo combina ingredientes que aportan fibra, vitaminas y antioxidantes.

Se recomienda tomarlo por la mañana, acompañado de una alimentación equilibrada y una hidratación adecuada.