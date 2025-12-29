México

Libros de Amazon México más populares para regalar este 29 de diciembre

Estos títulos disponibles en Amazon están causando revuelo en la comunidad lectora de México

Amazon se ha convertido en
Amazon se ha convertido en un gran aliado de los lectores mexicanos a la hora de elegir libros. (Infobae/Jovani Pérez)

Los libros son un fuerte oponente para las plataformas de streaming, pues al igual que Netflix, HBO y Disney, estas historias son capaces de cautivar a quienes las consumen. De ello ha sido consciente Amazon, plataforma que ha apostado por la venta de éstos.

Y es que pese a haber surgido hace siglos, el libro ha pasado por una serie de innovaciones tecnológicas que han permitido mejorar no sólo la conservación y reproducción de los textos, sino también el acceso a la información y al entretenimiento.

Así, lejos se está ya de la impresión de El sutra del diamante, el libro impreso más antiguo en conservación que, según cálculos, fue distribuido en el año 868 por el chino Wang Jie; o bien de 1440, cuando Johannes Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles y dio vida al primer libro en la era moderna llamado La biblia de Gutenberg o Biblia de Mazarino, que constaba de 1282 páginas con 42 líneas cada una de ellas.

Hoy día los lectores pueden optar por leer títulos en formato de bolsillo o incluso acceder a las tabletas electrónicas y Kindle, que es el lector de libros exclusivo de Amazon.

Sin embargo, uno de los problemas que pueden surgir en el mundo tan vertiginoso como el que se vive hoy día puede ser la osadía de elegir qué leer ante una ola de títulos y autores de diversos géneros y países, aunque la lista de los 10 títulos más populares que actualiza Amazon México podría ser una buena guía para saber cuál será el próximo texto a leer.

Los títulos más leídos

1. La Biblioteca De La Medianoche

Autor: Matt Haig

2. Descubre a los mejores amigos

Autor: Tomás García Cerezo

3. Querida yo: tenemos que hablar: Conócete y sé feliz contigo

Autor: Elizabeth Clapés

4. Hábitos Atómicos

Autor: James Clear

5. Antes de que se enfríe el café

Autor: Toshikazu Kawaguchi

6. Baby Einstein - Mi Primera Biblioteca - 12 Libros de Carton - PI Kids

Autor: Pi Kids

7. Si lo crees, lo creas: Elimina tus dudas, cambia tus creencias y suelta el pasado para alcanzar todo tu

Autor: Brian Tracy

8. Arte Antiestrés: Descubre el secreto de las princesas

Autor: Graciela Iniestra Ramírez

9. Mamá, ¿me cuentas tu historia? (edición oficial): Edición Especial

Autor: Elma Van Vliet

10. La teoría Let Them. La clave está en soltar

Autor: Mel Robbins

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor debido a que la plataforma no lo proporciona.

Para comprar libros en Amazon basta con tener una cuenta en dicha plataforma y posteriormente escribir el título de la obra en el buscador y luego hacer clic en “comprar”. Se puede agregar más de un artículo en el carrito y se puede finalizar la compra después.

Radiografía de México y la lectura

Asistentes a la edición número
Asistentes a la edición número 33 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. (EFE/Francisco Guasco/Archivo)

El porcentaje de la población lectora en México se ubicó en 68.5%, es decir, 3.4 ejemplares al año, siendo el nivel más bajo desde que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) comenzó a realizar el Módulo sobre Lectura (MOLEC) en el 2016.

De acuerdo con las estadísticas, dadas a conocer en la edición 2023, se observa que la población lectora de 18 años y más disminuyó 3.3 puntos porcentuales con respecto al 2022. Comparado con la primera medición del 2016, que también ha registrado la cifra más alta con 80.8%, el año pasado el número de lectores bajó 12.3 por ciento.

Por sexo, este año los hombres tomaron la delantera y leyeron más (71.7%) en comparación con las mujeres (65.7%). El tiempo promedio de una sesión continua de lectura fue de 42 minutos.

En cuanto a rango de edad, se identificó que la población lectora mexicana disminuye conforme la edad aumenta. En los grupos más jóvenes (de 18 a 24 años y de 25 a 34 años) el comportamiento de los lectores fue similar: ocho de cada 10 personas leen, no obstante, conforme aumentó la edad se pudo ver un descenso gradual, por ejemplo, las mujeres de 65 años y más bajaron a cinco lectoras por cada 10, mientras que en el caso de los hombres pasó a seis de cada 10.

Por el tipo de material de lectura, los libros fueron de los más leídos con un 40.8%; seguido de las páginas de Internet, foros o blogs, con 37.7%; en un tercer peldaño se ubican las revistas, con 23.6%; los periódicos, con un 18.5% y las historietas, con 6.1 puntos porcentuales.

Al hacer un contraste entre el tipo de material y las edades se tiene que las páginas de Internet son las favoritas entre el público de 18 a 34 años; mientras que los libros tienen mayor apoyo por parte de la población mayor de 35 años, pero especialmente entre los adultos mayores de 65 años o más.

Sobre el motivo que orilló a la población lectora a hacer este ejercicio, el 44.6% contestó que fue por entretenimiento; el 26.5% señaló que fue debido al trabajo o a los estudios; el 19.2% indicó que lo hizo por cultura general; el 9.4% por religión y el 0.3% por otro motivo.

