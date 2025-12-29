Hombres o mujeres ¿quiénes son los que hablan más, según la UNAM?

Un estudio de la UNAM derriba el mito de que las mujeres hablan significativamente más que los hombres en la vida diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El supuesto de que las mujeres hablan considerablemente más que los hombres ha sido una creencia extendida, pero investigaciones recientes ponen en duda esta afirmación.

Según Diana Paz Trejo, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM entrevistada por UNAM global, ambos géneros pronuncian un promedio de 16 mil palabras diarias, aunque la cantidad concreta varía en función del contexto en el que se encuentren. Esta cifra desmiente el mito, mostrando que la diferencia no reside en el volumen total de palabras, sino en las circunstancias sociales y emocionales en que se utiliza el lenguaje.

Hombres hablan más en entornos sociales, las mujeres en grupos pequeños

Diana Paz Trejo, de la Facultad de Psicología de la UNAM, afirma que los roles de género influyen en la comunicación verbal de hombres y mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la evaluación de estos patrones lingüísticos, la académica de la UNAM explica que las mujeres tienden a expresarse más en grupos pequeños y dentro de círculos de amistad cercana, en los que existe una conexión afectiva. No sucede lo mismo en entornos laborales o en reuniones de toma de decisiones, donde suelen limitar su participación verbal.

Para los hombres, la tendencia es inversa: su elocuencia se incrementa en reuniones de trabajo o eventos sociales amplios, mientras que disminuye en los espacios íntimos o afectivos.

Diana Paz Trejo señaló que estas diferencias no obedecen a una naturaleza intrínseca del género, sino a factores socioculturales. Según sus palabras, “no hablamos más por ser mujeres, sino por el hecho de que nos han entrenado a lo largo de nuestra vida para leer más este tipo de señales”.

Así, las mujeres desarrollan una mayor empatía comunicativa porque han sido educadas para ejercer este rol, una práctica que, según la académica, se podría comparar con el entrenamiento de un músculo en el cerebro.

Sin embargo, cuando las mujeres acceden a “espacios laborales o sociales donde hay más gente”, reciben el mensaje de que deben reprimir esa expresividad, pues podría interpretarse como un rasgo de “mujer dominante”.

Por el contrario, a los varones se les fomenta “ser más seguros en estos espacios y a desarrollarse”, una diferencia que cristaliza en la percepción social opuesta de idénticas conductas: “Aquello que puede ser asertivo para un hombre, en una mujer se considera agresivo y dominante”.

Explicación de este fenómeno desde la neurociencia

El concepto de plasticidad cerebral explica la capacidad del sistema nervioso para adaptarse al entorno y modificar patrones comunicativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la perspectiva de las neurociencias, esta realidad se sustenta en el concepto de plasticidad cerebral. Diana Paz Trejo explicó que el sistema nervioso modula sus conexiones y funciones en función de la interacción con el entorno:

“Lo que yo haga con el medio ambiente va a modificar la forma en la que se conecta mi cerebro. Por lo tanto, si existen diferencias en el medio ambiente entre mujeres y hombres, habrá un cableado por default que los haga hablar de cierta manera”. La organización cerebral responde entonces a los roles y expectativas asociadas a cada género, reforzando así patrones comunicativos específicos.

En términos anatómicos, el área de Broca y el Área de Wernicke destacan como las principales regiones vinculadas al lenguaje. La primera está asociada a la generación motora del habla; la segunda, a la comprensión del lenguaje. Sin embargo, la académica subraya que otras zonas cerebrales también participan, integrando dimensiones afectivas, la capacidad de establecer conexiones y la traducción de la comprensión en acciones.