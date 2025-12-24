Cinco lugares cercanos a CDMX para disfrutar de la Navidad 2026, según la IA

Valle de Bravo lidera el ranking de destinos cercanos a Ciudad de México recomendados por inteligencia artificial para vivir la Navidad. Crédito: Wikimedia Commons

Con la llegada de diciembre, muchas familias y viajeros buscan alternativas cercanas a Ciudad de México para vivir la Navidad en un ambiente especial.

De acuerdo con ScribNews, la inteligencia artificial de Infobae, el análisis de rankings turísticos, opiniones de visitantes y datos de portales especializados coincide en señalar un destino sobresaliente dentro del Estado de México: Valle de Bravo. Este lugar encabeza el listado por su combinación de entorno natural, oferta de actividades, tradición navideña y proximidad a la capital.

El proceso de selección realizado por la IA de Infobae consideró varios parámetros: belleza escénica, autenticidad de las celebraciones, variedad de actividades para toda la familia, accesibilidad desde la CDMX y la calidad de la infraestructura turística.

En este sentido, Valle de Bravo destaca por su paisaje boscoso, su clima fresco característico de la temporada y la posibilidad de alojarse en cabañas equipadas con chimenea, lo que crea un ambiente íntimo y acogedor para disfrutar en pareja o con seres queridos. Además, durante diciembre, el pueblo organiza mercados navideños y eventos para toda la familia.

Otro factor relevante que posiciona a Valle de Bravo como el destino predilecto es su cercanía con la Ciudad de México, ya que se ubica a poco más de dos horas por carretera, lo que facilita el traslado y permite planear estancias cortas o escapadas de fin de semana. La infraestructura turística del lugar incluye hoteles, restaurantes y opciones de entretenimiento, así como actividades al aire libre, como paseos en lancha por el lago y recorridos en bicicleta por la montaña.

Otras opciones atractivas cercanas a la Ciudad de México

Tlalpujahua, en Michoacán, destaca como el 'Pueblo de la Eterna Navidad' por sus esferas de vidrio soplado y celebraciones temáticas. Crédito: Gobierno de Michoacán

A pesar de que Valle de Bravo lidera la lista de destinos recomendados por la IA de Infobae, la Ciudad de México cuenta con otros lugares que destacan por su ambiente festivo y atractivo turístico durante la Navidad. El brillo de Tlalpujahua durante la temporada decembrina lo ha consolidado como uno de los destinos turísticos más emblemáticos para quienes buscan una experiencia navideña cerca de Ciudad de México.

Conocido como el “Pueblo de la Eterna Navidad”, este Pueblo Mágico en Michoacán se ha ganado el reconocimiento nacional gracias a su producción de esferas de vidrio soplado y a sus celebraciones temáticas, que transforman sus calles con ferias, mercados y villas navideñas.

Tlalpujahua atrae tanto a visitantes locales como a turistas de todo el país, destacando por su decoración especial, clima fresco y actividades familiares, factores que lo convierten en un referente para el turismo de temporada.

En el estado de Puebla, Chignahuapan se distingue por la elaboración de esferas artesanales y por la presencia de un monumental árbol de Navidad en su plaza principal. El pueblo se ilumina de manera especial y promueve actividades festivas dirigidas tanto a los habitantes como a los visitantes.

Chignahuapan, en Puebla, sobresale por su producción de esferas artesanales y el monumental árbol de Navidad en su plaza principal. Crédito: Sectur

También en Puebla, Atlixco transforma su centro histórico a través de la “Villa Iluminada”, un espectáculo de luces y colores que incluye figuras luminosas, festivales y desfiles diseñados para celebrar la época decembrina.

Zacatlán de las Manzanas suma a la propuesta su reconocida producción de sidra artesanal y un ambiente festivo que se refleja en la decoración del pueblo, los desfiles y los mercados navideños tradicionales. Los datos de la IA subrayan que la localidad mantiene vivas costumbres que han sido transmitidas de generación en generación, convirtiéndose en un punto de reunión para quienes buscan experiencias auténticas durante la Navidad.