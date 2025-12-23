México

Programas para el Bienestar 2025: qué beneficiarios reciben su pago de más de 8 mil pesos este 28 de diciembre

Este depósito corresponderá al último del año y se podrá cobrar de forma directa con la tarjeta del Bienestar

Los Programas para el Bienestar son distintas iniciativas impulsadas por el gobierno de México que buscan ayudar a la población más vulnerable del país con apoyos económicos que se entregan de forma mensual

Los Programas para el Bienestar son distintas iniciativas impulsadas por el gobierno de México que buscan ayudar a la población más vulnerable del país con apoyos económicos que se entregan de forma mensual o bimestral a través de la tarjeta del Bienestar.

Su propósito es reducir las brechas estructurales de desigualdad y potenciar la integración social. El diseño de estos mecanismos asegura que los beneficios lleguen puntualmente y sin intermediarios a quienes los necesitan, siguiendo los lineamientos definidos por la administración federal.

Los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán su pago de 8 mil 480 pesos el próximo 28 de diciembre.

Aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán su pago de más de 8 mil pesos este 28 de diciembre

Los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán su pago de 8 mil 480 pesos el próximo 28 de diciembre. Cabe indicar que este depósito corresponderá al último del año y se podrá cobrar de forma directa con la tarjeta del Bienestar en cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

La iniciativa va dirigida a personas de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen y consiste en una capacitación laboral gratuita. Además de recibir el apoyo monetario, cada aprendiz tiene acceso a seguro médico del IMSS que cubre enfermedades, riesgos de trabajo y maternidad.

Los aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán su próximo pago el 28 de diciembre (X@avisosbienestar)

La finalidad del programa es que los aprendices generen experiencia en cualquier centro de trabajo o empresa para que después de 12 meses pueda incursionar en el ámbito laboral.

¿Cómo participar en Jóvenes Construyendo el Futuro?

Durante el periodo más reciente de inscripciones, las personas interesadas en participar deberán cumplir con los requisitos y presentar la documentación solicitada al momento de su registro en la plataforma https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/.

Asimismo, las autoridades responsables todavía no han informado cuándo permitirán nuevas postulaciones para sumar más beneficiarios al programa. A pesar de ello, la experiencia con el calendario de inscripciones apunta a que la siguiente convocatoria podría realizarse en febrero de 2026.

Requisitos para inscribirse a Jóvenes Construyendo el Futuro

  • Tener entre 18 y 29 años
  • No estar trabajando ni estudiando al momento de la incorporación
  • Contar con identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio vigente
  • Subir fotografía y completar la ficha de registro en la plataforma

El objetivo para 2026 establece que 500 mil jóvenes formarán parte del programa, quienes recibirán ingresos bimestrales. Desde que comenzó en 2019, la iniciativa ha sumado a 3 millones 423 mil 461 personas, de las cuales el 58% son mujeres y la inversión social total asciende a 158 mil milloneJóvenes

Los aprendices del programa federal tienen derecho a recibir atención médica gratuita | Crédito: X/@JovconFuturo

Detalles de las capacitaciones de Jóvenes Construyendo el Futuro

El modelo del programa busca responder tanto a las demandas del entorno productivo como al crecimiento profesional y personal de los participantes. Es por eso que las empresas y tutores involucrados reciben reconocimiento por su colaboración social, lo que refuerza el lazo entre la formación laboral y el compromiso comunitario.

Las capacitaciones se distribuyen en nueve áreas: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología y Salud. Quienes forman parte del programa asisten entre cinco y ocho horas al día, cinco días a la semana, conforme al plan establecido por cada Centro de Trabajo. Al concluir los 12 meses de preparación, los egresados reciben sin costo un certificado que acredita sus competencias y tienen acceso a servicios médicos durante su participación.

