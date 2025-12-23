México

Cae miembro de una familia dedicada el tráfico de personas y drogas para el CJNG: EEUU destaca apoyo para la captura

Se trata de un sujeto que estaría relacionado con delitos de alto impacto, según las autoridades mexicanas

El sujeto fue entregado a las autoridades estadounidenses (FGE Chihuahua)

Las autoridades de Estados Unidos informaron sobre el arresto de un hombre en Chihuahua que estaría relacionado con actividades del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Un informe de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI, por sus siglas en inglés) fechado el 22 de diciembre detalla que la detención de Alfredo Ezequiel Galaviz Jr. fue realizada gracias a la información de inteligencia que compartieron agentes de seguridad mexicanos y estadounidenses.

Dicha captura fue realizada el pasado 5 de diciembre. El sujeto ahora detenido era buscado por su presunta participación en el asesinato de un joven de 16 años, hechos ocurridos en Texas.

Además, el hombre referido "es miembro de una familia criminal que trafica drogas y personas para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)“, destacan las autoridades de EEUU en el reporte reciente.

El hombre capturado estaría relacionado con el tráfico de personas migrantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ODNI establece que el arresto del hombre en Chihuahua fue el resultado de trabajos de colaboración sostenidos durante meses entre el Centro Nacional Antiterrorista (NCTC, por sus siglas en inglés), el Servicio de Alguaciles, así como Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU.

Es entregado a las autoridades de EEUU

Por su parte, el pasado 6 de diciembre la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua informó sobre la entrega de un sujeto de 19 años a los agentes de seguridad de EEUU.

Cabe destacar que las autoridades de Chihuahua destacaron que el sujeto capturado en dicha ocasión es un “masculino de procedencia extranjera” y quien “contaba con mandatos judiciales por delitos de alto impacto, pendientes con la autoridad norteamericana”.

Sin embargo, el Director del Centro Nacional de Contraterrorismo de EEUU, Joe Kent, asegura en un mensaje que el sujeto asegurado en Chihuahua es de origen mexicano. Además, la imagen compartida por el funcionario lo relaciona con el CJNG.

Imagen compartida por Joe Kent (X/@NCTCKent)

El informe de las autoridades mexicanas indica que el joven es requerido en EEUU por su presunta relación con los delitos de homicidio y asalto agravado, los cuales fueron cometidos en Texas. La Fiscalía de Chihuahua no refiere que el sujeto asegura estuviera relacionado con algún grupo delictivo.

“Se realizó el apoyo y seguridad en el traslado de la persona antes mencionada, para ser entregada a las autoridades americanas por parte de INM en los límites con la ciudad de El Paso”, es parte del informe de las autoridades de Chihuahua.

El CJNG y La Línea en Chihuahua

Un informe del Departamento del Tesoro, compartido en octubre de 2024, señala que el grupo criminal La Línea (identificado como brazo armado del Cártel de Juárez) comenzó a operar con el también denominado cártel de las cuatro letras.

En dicha ocasión fueron sancionadas personas y empresas que estrían relacionadas con integrantes de estructuras criminales.

