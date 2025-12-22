México

Partido de béisbol termina en balacera en Oaxaca: un muerto y tres heridos en el Istmo

La FGEO informó que se desplegó un equipo multidisciplinario de la Vicefiscalía Regional del Istmo para realizar las diligencias ministeriales correspondientes

Guardar
Los hechos ocurrieron la tarde
Los hechos ocurrieron la tarde del 21 de diciembre, al concluir un encuentro deportivo en el campo municipal. (Margarito Pérez)

La tranquilidad de un partido de béisbol en el municipio de Santo Domingo Petapa, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, se vio interrumpida por una agresión armada que dejó una persona muerta y tres más lesionadas, confirmó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

Los hechos ocurrieron la tarde del 21 de diciembre, al concluir un encuentro deportivo en el campo municipal, cuando una discusión entre asistentes escaló hasta convertirse en un ataque a balazos que provocó pánico entre jugadores y espectadores.

Discusión derivó en detonaciones de arma de fuego

De acuerdo con información recabada en el lugar, una riña entre jóvenes se salió de control y uno de ellos presuntamente sacó un arma de fuego calibre 9 milímetros y disparó contra cuatro personas.

De manera preliminar, se señaló que el presunto agresor tendría entre 17 y 18 años de edad, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Una riña entre jóvenes se
Una riña entre jóvenes se salió de control y uno de ellos presuntamente sacó un arma de fuego calibre 9 milímetros y disparó contra cuatro personas. (@LeoPedrouza)

Tras los hechos, paramédicos que arribaron al sitio confirmaron que una de las víctimas ya no contaba con signos vitales, mientras que las otras tres personas fueron trasladadas a una clínica de salud, donde su estado se reporta como delicado.

De forma extraoficial, trascendió inicialmente que el saldo habría sido de dos personas fallecidas; sin embargo, la Fiscalía estatal aclaró que únicamente se tiene confirmado un deceso. La víctima mortal fue identificada de manera preliminar como Alejandro Raymundo, lo que generó consternación entre habitantes de esta comunidad del Istmo.

Fiscalía de Oaxaca inicia investigación

En un comunicado, la FGEO informó que, tras los hechos, desplegó un equipo multidisciplinario de la Vicefiscalía Regional del Istmo para realizar las diligencias ministeriales correspondientes y esclarecer lo ocurrido.

La FGEO informó que, tras
La FGEO informó que, tras los hechos, desplegó un equipo multidisciplinario de la Vicefiscalía Regional del Istmo para realizar las diligencias ministeriales correspondientes y esclarecer lo ocurrido. (Foto: SSPC Oaxaca)

“De acuerdo con las primeras indagatorias, una persona realizó detonaciones de arma de fuego, lo que provocó lesiones a cuatro personas; una de ellas falleció a consecuencia de las heridas, mientras que las otras tres reciben atención médica”, detalló la dependencia.

Corporaciones de seguridad acordonaron el área para preservar la escena, mientras continúan las investigaciones para ubicar y presentar ante la autoridad competente a quien o quienes resulten responsables. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas.

La Fiscalía de Oaxaca reiteró su compromiso de llevar a cabo investigaciones exhaustivas y eficaces, particularmente en casos de delitos de alto impacto, como el ocurrido en Santo Domingo Petapa.

Cae líder de una célula ligada al CJNG dedicada al huachicol en Oaxaca

Derivado de trabajos de inteligencia entre la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, fue detenido René Jesse “N”, presunto jefe de plaza de un grupo delictivo vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado.

René Jesse “N”, presunto jefe de
René Jesse “N”, presunto jefe de plaza de un grupo delictivo vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado. Foto: Marina

Esta célula criminal está dedicada al robo y traslado de combustible (huachicol), la cual cuenta con operaciones en el municipio de Matías Romero, en el Istmo de Tehuantepec.

René Jesse “N” fue detenido durante un operativo en un domicilio ubicado en Matías Romero, donde fue asegurado junto a dos hombres, identificados con las siglas R.J.G.L (su padre) y E.S.V. (su escolta).

Temas Relacionados

OaxacaHomicidioFGEBalaceraNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Un muerto más de 94 heridos en accidentes carreteros en Veracruz, Jalisco, Toluca, Guerrero y Sonora

Las autoridades de caminos exhortan a toda la población a manejar con cuidado y evitar zonas de alto riesgo por inseguridad o climas extremos para reducir los accidentes viales

Un muerto más de 94

La desigualdad en Yucatán aumenta pese a auge de parques industriales

Las inversiones turísticas benefician especialmente a Mérida con el 43.7% del total, expandiendo oportunidades económicas y laborales en la región

La desigualdad en Yucatán aumenta

Incendian recicladora en Uruapan por presunto cobro de piso y hallan dos cuerpos abandonados en autopista

La zona se mantiene como una de las más afectadas por el crimen organizado junto a Chiapas, Sinaloa, Chihuahua y Guerrero

Incendian recicladora en Uruapan por

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 22 de diciembre

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Información en tiempo real: estaciones

Lupita Jones critica a Fátima Bosch por bailar en caravana con el pueblo: “ Es Miss Universo no es La Flor Tabasco”

La polémica mexicana ha sido ‘tachada’ de envidiosa

Lupita Jones critica a Fátima
MÁS NOTICIAS

NARCO

Incendian recicladora en Uruapan por

Incendian recicladora en Uruapan por presunto cobro de piso y hallan dos cuerpos abandonados en autopista

Convoy navideño del Cártel de la Sierra reparte dulces en Guerrero tras guerra entre grupos criminales | Video

Lucero Sánchez reveló que El Chapo la secuestró y la violentó físicamente

“Ella sabía que yo existía”: Lucero Sánchez reacciona a documental de Emma Coronel sobre El Chapo

Detienen a “El Betito”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Lupita Jones critica a Fátima

Lupita Jones critica a Fátima Bosch por bailar en caravana con el pueblo: “ Es Miss Universo no es La Flor Tabasco”

Alejandro Speitzer: el actor mexicano que impresiona en la escena teatral

“Descanse en paz Burrita Burrona”: Momo Guzmán anuncia su retiro del personaje tras presunta pelea con Turbulence

La noble causa en la que Alfredo Adame gastará su millonario premio tras ganar La Granja VIP

Los mejores memes que dejó la reconciliación de Bad Bunny y J Balvin en México

DEPORTES

Gilberto Mora llegaría a la

Gilberto Mora llegaría a la Copa del Mundo como el jugador Sub-17 con más goles en 2025

Esto hizo Je’Von Evans, luchador de la WWE, con una camiseta de las Chivas que le regaló un fan en plena función

Shocker causa preocupación entre sus fans al reaparecer en pelea: “Ya ni debería luchar”

Cuándo juega Santiago Giménez y los demás mexicanos en Europa

Javier Aquino lanza una dura crítica contra Guido Pizarro y Mauricio Culebro tras quedar fuera de Tigres: “No fueron honestos”