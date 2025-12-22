Partido de béisbol termina en balacera en Oaxaca: un muerto y tres heridos en el Istmo

Los hechos ocurrieron la tarde del 21 de diciembre, al concluir un encuentro deportivo en el campo municipal. (Margarito Pérez)

La tranquilidad de un partido de béisbol en el municipio de Santo Domingo Petapa, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, se vio interrumpida por una agresión armada que dejó una persona muerta y tres más lesionadas, confirmó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

Los hechos ocurrieron la tarde del 21 de diciembre, al concluir un encuentro deportivo en el campo municipal, cuando una discusión entre asistentes escaló hasta convertirse en un ataque a balazos que provocó pánico entre jugadores y espectadores.

Discusión derivó en detonaciones de arma de fuego

De acuerdo con información recabada en el lugar, una riña entre jóvenes se salió de control y uno de ellos presuntamente sacó un arma de fuego calibre 9 milímetros y disparó contra cuatro personas.

De manera preliminar, se señaló que el presunto agresor tendría entre 17 y 18 años de edad, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Una riña entre jóvenes se salió de control y uno de ellos presuntamente sacó un arma de fuego calibre 9 milímetros y disparó contra cuatro personas. (@LeoPedrouza)

Tras los hechos, paramédicos que arribaron al sitio confirmaron que una de las víctimas ya no contaba con signos vitales, mientras que las otras tres personas fueron trasladadas a una clínica de salud, donde su estado se reporta como delicado.

De forma extraoficial, trascendió inicialmente que el saldo habría sido de dos personas fallecidas; sin embargo, la Fiscalía estatal aclaró que únicamente se tiene confirmado un deceso. La víctima mortal fue identificada de manera preliminar como Alejandro Raymundo, lo que generó consternación entre habitantes de esta comunidad del Istmo.

Fiscalía de Oaxaca inicia investigación

En un comunicado, la FGEO informó que, tras los hechos, desplegó un equipo multidisciplinario de la Vicefiscalía Regional del Istmo para realizar las diligencias ministeriales correspondientes y esclarecer lo ocurrido.

La FGEO informó que, tras los hechos, desplegó un equipo multidisciplinario de la Vicefiscalía Regional del Istmo para realizar las diligencias ministeriales correspondientes y esclarecer lo ocurrido. (Foto: SSPC Oaxaca)

“De acuerdo con las primeras indagatorias, una persona realizó detonaciones de arma de fuego, lo que provocó lesiones a cuatro personas; una de ellas falleció a consecuencia de las heridas, mientras que las otras tres reciben atención médica”, detalló la dependencia.

Corporaciones de seguridad acordonaron el área para preservar la escena, mientras continúan las investigaciones para ubicar y presentar ante la autoridad competente a quien o quienes resulten responsables. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas.

La Fiscalía de Oaxaca reiteró su compromiso de llevar a cabo investigaciones exhaustivas y eficaces, particularmente en casos de delitos de alto impacto, como el ocurrido en Santo Domingo Petapa.

Cae líder de una célula ligada al CJNG dedicada al huachicol en Oaxaca

Derivado de trabajos de inteligencia entre la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, fue detenido René Jesse “N”, presunto jefe de plaza de un grupo delictivo vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado.

René Jesse “N”, presunto jefe de plaza de un grupo delictivo vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado. Foto: Marina

Esta célula criminal está dedicada al robo y traslado de combustible (huachicol), la cual cuenta con operaciones en el municipio de Matías Romero, en el Istmo de Tehuantepec.

René Jesse “N” fue detenido durante un operativo en un domicilio ubicado en Matías Romero, donde fue asegurado junto a dos hombres, identificados con las siglas R.J.G.L (su padre) y E.S.V. (su escolta).