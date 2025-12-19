México

Metro CDMX y Metrobús hoy 19 de diciembre: estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 se encuentra abierta

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Guardar

En pocas líneas:

13:34 hsHoy

Usuarios reportan retrasos en la Línea 3 del Metro CDMX. Se registra avance lento debido a revisión de un tren, lo que ha provocado demoras en el servicio. Pasajeros señalan esperas prolongadas en la estación Guerrero

13:32 hsHoy

El Metrobús de la CDMX informó que continúan las afectaciones al servicio como parte del programa de mantenimiento escalonado de diciembre, cuyo objetivo es fortalecer la infraestructura, reforzar la seguridad operativa y garantizar una operación más eficiente del transporte público para los usuarios.

Metrobús CDMX: estas son las estaciones sin servicio por mantenimiento hoy 19 diciembre

Mantiene afectaciones en su operación debido a trabajos de mantenimiento programado y mayor en distintas líneas del sistema

Mantiene afectaciones en su operación
Mantiene afectaciones en su operación debido a trabajos de mantenimiento programado y mayor en distintas líneas del sistema

El Sistema Metrobús de la Ciudad de México informó que hoy viernes 19 de diciembre continúan las afectaciones al servicio como parte del programa de mantenimiento escalonado que se desarrolla durante el mes, con el objetivo de mejorar la infraestructura, reforzar la seguridad y garantizar una operación más eficiente del transporte público.

Leer la nota completa
13:29 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo informa que la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 se encuentra abierta y ofreciendo servicio normal

12:37 hsHoy

Usuarios reportan detenciones frecuentes y largas esperas en trenes de la Línea 1 y 2, del Metro de la CDMX, lo que ha generado quejas por retrasos laborales y exigencias de respuestas claras por parte del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

11:15 hsHoy

Estaciones cerradas del Metrobús por mantenimiento

Estas son las estaciones del Metrobús CDMX cerradas hoy, viernes 19 de diciembre, de acuerdo con el calendario de cierres por mantenimiento:

Línea 2 Rojo Gómez (del 6 al 19 de diciembre)

  • Río Mayo (ascenso)
  • Del Moral (descenso)
11:14 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este viernes 19 de diciembre de 2025.

Temas Relacionados

Metro CDMXMetrobúsSTCmexico-noticias

Últimas noticias

¿Cuánto tiempo estará fuera Santiago Gimenez tras la cirugía que lo alejó del Milán?

La cirugía de tobillo alejará al “Bebote” varias semanas del AC Milán, mientras el club ajusta su ataque durante su ausencia

¿Cuánto tiempo estará fuera Santiago

Bloqueos viales y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 19 de diciembre: cierre vial en las inmediaciones de la alcaldía Cuauhtémoc por romería

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos viales y manifestaciones en

México: cotización de apertura del euro hoy 19 de diciembre de EUR a MXN

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

México: cotización de apertura del

Metrobús CDMX: estas son las estaciones sin servicio por mantenimiento hoy 19 diciembre

Mantiene afectaciones en su operación debido a trabajos de mantenimiento programado y mayor en distintas líneas del sistema

Metrobús CDMX: estas son las

‘La Mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy viernes 19 de diciembre | En vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia de este jueves desde Palacio Nacional

‘La Mañanera’ de Claudia Sheinbaum

ÚLTIMAS NOTICIAS

Santilli anticipó que el Gobierno

Santilli anticipó que el Gobierno buscará reponer el capítulo 11 del Presupuesto en el Senado y habló sobre el enojo del PRO

Impuestos provinciales: el insólito pedido de un Gobernador a grandes empresas para poder pagar $20.000 millones del aguinaldo

Una terapia experimental con ARN mensajero de Harvard y el MIT logró rejuvenecer al sistema inmune

Christian Petersen y Sofía Zelaschi: un flechazo en la tele, una boda que desafió prejuicios y la prueba de amor más difícil

La era del hectocornio: qué es y cómo startups como OpenAI y SpaceX superan USD 100.000 millones en valoración

INFOBAE AMÉRICA

Una terapia experimental con ARN

Una terapia experimental con ARN mensajero de Harvard y el MIT logró rejuvenecer al sistema inmune

Russell Brand se burla de la relación de su exesposa Katy Perry con Justin Trudeau: “Ese títere globalista”

El descubrimiento de un túmulo revela un entierro colectivo inusual de la Edad de Bronce

La revista Science eligió al crecimiento de las energías renovables como el avance científico del 2025

El Museo del Louvre reabre sus puertas tras una huelga de tres días

DEPORTES

Juan Román Riquelme definió el

Juan Román Riquelme definió el formato del nuevo Consejo de Fútbol de Boca Juniors para 2026

La espectacular doble caída en una pelea que dejó a los boxeadores al borde del nocaut

Tras cerrar a Fausto Vera, cómo sigue el mercado de pases de River Plate: los nuevos apuntados

Jake Paul se enfrenta al ex campeón mundial Anthony Joshua: hora, todo lo que hay que saber y cómo ver el combate en vivo

Todo lo que hay que saber sobre Párense de Manos III: el cronograma de peleas, hora y cómo verlo en vivo