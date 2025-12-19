Metro CDMX y Metrobús hoy 19 de diciembre: estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 se encuentra abierta

Usuarios reportan retrasos en la Línea 3 del Metro CDMX. Se registra avance lento debido a revisión de un tren, lo que ha provocado demoras en el servicio. Pasajeros señalan esperas prolongadas en la estación Guerrero
El Sistema Metrobús de la Ciudad de México informó que hoy viernes 19 de diciembre continúan las afectaciones al servicio como parte del programa de mantenimiento escalonado que se desarrolla durante el mes, con el objetivo de mejorar la infraestructura, reforzar la seguridad y garantizar una operación más eficiente del transporte público.
El Sistema de Transporte Colectivo informa que la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 se encuentra abierta y ofreciendo servicio normal
Usuarios reportan detenciones frecuentes y largas esperas en trenes de la Línea 1 y 2, del Metro de la CDMX, lo que ha generado quejas por retrasos laborales y exigencias de respuestas claras por parte del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
Estas son las estaciones del Metrobús CDMX cerradas hoy, viernes 19 de diciembre, de acuerdo con el calendario de cierres por mantenimiento:
Línea 2 Rojo Gómez (del 6 al 19 de diciembre)
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este viernes 19 de diciembre de 2025.