Detienen a hombre con fentanilo de colores, metanfetamina y cocaína en polvo en Chihuahua

El hombre detenido (FGE Chihuahua)

Un hombre fue detenido con diversas dosis de fentanilo, metanfetamina y cocaína en Chihuahua. El sujeto aseguró llamarse Zeferino L. O. y fue asegurado junto con una “fuerte cantidad de droga”, entre lo que destaca casi tres kilogramos de fentanilo.

La captura fue informada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua el 18 de diciembre y estuvo a cargo efectivos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

Dicho arresto fue realizado el 17 de diciembre en Ciudad Juárez, específicamente en el cruce de las calles Yurécuero y Jiquilpan, de la colonia Eréndira.

Los agentes de seguridad se dieron cuenta que el sujeto ahora detenido llevaba recipientes de plástico, en los que había piedras de diferentes colores, aparentemente fentanilo, así como una sustancia en polvo. También llevaba envases con una sustancia cristalina.

Agentes de seguridad detuvieron al hombre (Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua/Ilustrativa)

El resultado de una inspección al hombre fue el aseguramiento de:

Dos kilos 900 gramos de presunto fentanilo (las piedras de colores)

460 gramos de metanfetamina (la sustancia que estaba en envases)

130 gramos de un polvo blanco, supuesta cocaína

“El detenido de 68 años y la droga, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes por delitos contra la salud”, es parte de lo informado por la Fiscalía de Chihuahua.

Las autoridades compartieron una imagen que muestra al sujeto arrestado, así como los distintos recipientes con las sustancias.

En la detención participaron elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, quienes estuvieron en coordinación con los policías locales.

Ataque armado deriva en el aseguramiento de armamento y drogas en Chihuahua

En otra acción, el pasado 14 de diciembre la Vocería de la Guardia Nacional informó sobre un ataque por parte de civiles armados en contra de elementos de seguridad en el municipio de Aquiles Serdán.

Los indicios asegurados tras los diasparos (Guardia Nacional)

No hubo personas detenidas debido a que los agresores "accionaron sus armas de fuego y huyeron inmediatamente", según detalla el reporte oficial. Cuando los efectivos de seguridad realizaron un operativo en la zona hallaron diversos indicios, entre ellos más de 30 armas de fuego.

Dos subaemtraladoras

Nueve armas largas.

28 armas cortas.

98 cargadores.

cartuchos (pendientes por contabilizar)

87 envoltorios con cocaína y marihuana

Ocho paquetes con aproximadamente 11 kilogramos de cocaína y marihuana .

14 chalecos tácticos

24 placas balísticas

Los objetos y sustancias referidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público. Reportes de medios locales indican que hubo un despliegue significativo de guardias nacionales, elementos del Ejército y policías estatales en inmediaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chihuahua.