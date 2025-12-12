México

Fiscalía de Chiapas confirma que presunto miembro del Cártel de Sinaloa detenido sí fue agente de la FGE

Cuatro hombres fueron asegurados en un falso retén, llevaban documentos y credenciales falsas

Los cuatro hombres arrestados (FGE Chiapas)

Tras la detención de cuatro presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa en Chiapas, las autoridades estatales conformaron que al menos uno de ellos sí formó parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), según informó el propio titular de la institución.

A través de un video, el fiscal de Chiapas, José Luis Llaven Abarca, confirmó que uno de los sujetos capturados recientemente sí fue funcionario de la institución.

“Uno de los falsos agentes detenidos en Chiapas sí era funcionario de la FGE, confirmó Llaven Abarca el 11 de diciembre.

Usaba información para sus actividades

Llaven Abarca destacó que los cuatro sujetos capturados son investigados por delitos como contra la salud, uso indebido de condecoraciones y uniformes e insignias, uso de documentos falsos, usurpación de funciones y también por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Lo augurado a los sujetos (SSP Chiapas)

Además, el funcionario aseguró que Carlos Ramón “N” era efectivo de investigación e inteligencia. “Carlos Ramón, es exelemento de la Fiscalía General del Estado, trabajaba como agente de investigación e inteligencia ministerial y fue dado de baja el 15 de agosto de este año.

De igual manera, el fiscal de Chiapas destacó que el sujeto recientemente detenido aprovechaba sus conocimientos en el manejo de oficios de comisión para las actividades delictivas

Hizo uso indebido de toda la información que él tenía y hoy va a enfrentar la justicia

Llaven Abarca señaló que el operativo en en el tramo carretero entre Tapachula hacia Tuxtla Chico, del 10 de diciembre, como una acción importante. A los sujetos les fue asegurada una camioneta blanca que es muy parecida a la que usa la institución.

El fiscal señaló que los ahora detenidos llevaban documentos falsos y credenciales apócrifas con las que argumentaban poder llevar armas de fuego.

También aseguró que las autoridades recibieron denuncias desde hace al menos dos semanas, además de que conocen sobre videos que muestran a sujetos armados bajar de camionetas con equipo táctico. Por lo anterior, se les dio seguimiento y ahora hay trabajo de campo y gabinete.

También fue asegurada la camioneta Nissan (SSP Chiapas)

Junto con el exagente de investigación fueron arrestados Fueron detenidos Christian Fidel “N”, Jonathan “N” y Jesús “N”. El fiscal aseguró que ya están integrando las carpetas de investigación que implican a los sujetos asegurados.

Cabe recordar que un informe de la Secretaría de Seguridad del Pueblo señala que los hombres capturados “manifestaron formar parte de un grupo delictivo que opera en la región y que es identificado como Cártel de Sinaloa“.

Cientos de policías detenidos: investigaciones continúan

De igual manera, Llaven Abarca destacó el arresto de 450 elementos de seguridad (entre estatales, municipales y de investigación) activos y más de 50 han sido dados de baja.

“Sabemos que esta detención tiene relación con otras células que están delinquiendo en aquella región de Soconusco”, agregó el funcionario.

