Entre risas Ricardo Monreal asegura que exhortará a diputados a “no ser groseros” tras señalamientos de violencia de género

Ricardo Monreal aseguró que hablará de forma amable con el diputado Pedro Zenteno por señalamientos de violencia simbólica en contra de diputadas de oposición. Crédito: X, RicardoMonrealA

En un tono poco serio, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena, abordó este jueves, 11 de diciembre de 2025,en conferencia de prensa los señalamientos contra diputados de su partido y sus aliados por expresiones y actitudes consideradas como violencia de género en la Cámara de Diputados.

Frente a las preguntas sobre posibles sanciones y acciones concretas, Monreal afirmó que solo recomendará a sus colegas “no ser groseros”, descartando la obligatoriedad de cursos o medidas disciplinarias, debido a que no tiene la facultad para hacerlo.

Entre risas respuesta de Monreal sobre violencia de género

“Voy a hablar, voy a tomarme un café de manera amable y le diré a Pedro Zenteno: ‘Pedro, no andes expresando esas palabras’”, declaró Monreal Ávila con una sonrisa cuando se le preguntó si instruiría a sus compañeros para tomar cursos sobre cómo prevenir la violencia de género.

El coordinador de bancada respondió entre tono distendido a los cuestionamientos sobre expresiones y ademanes en tribuna que han sido calificados como violencia de género por diputadas de Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido del Trabajo (PT).

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de sanciones, Monreal recalcó: “Uno de los derechos que tienen los diputados y las diputadas es su libre expresión. Ningún diputado, ninguna diputada puede ser reconvenido por sus expresiones, salvo que ellos mismos soliciten ser eliminados del diario de los debates o ellos mismos expresar disculpas. Salvo eso, no pueden ser sancionados. Yo soy un simple diputado”.

Cuando se enfatizó su figura como coordinador, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) insistió: “Tengo los mismos derechos que ellos. No puedo obligar a ningún diputado a que haga algo, porque todos somos pares. Soy coordinador, pero todos somos pares”. No obstante, manifestó: “No, no deben de ser groseros”.

Ricardo Monreal aseguró que no tiene la facultad para sancionar a ningún diputado de Morena ante faltas por violencia de género. (Cámara de Diputados)

Pedro Zenteno es señalado por comentario catalogado como violencia simbólica

Las acusaciones contra Pedro Zenteno tomaron un giro luego de que la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Anayeli Muñoz, anunció que presentará una denuncia formal ante el Comité de Ética. Este paso responde a los comentarios emitidos por el legislador de Morena, durante el debate del miércoles sobre la reforma de salud y la regulación de los vapeadores.

La emecista consideró que los dichos de Zenteno constituyen un caso claro de machismo y violencia simbólica, además de denotar una falta de respeto tanto hacia sus compañeras legisladoras como hacia las madres que fueron aludidas en el discurso.

La intervención de Zenteno, que citó al escritor portugués José Saramago en un intento de justificar sus palabras, no logró evitar la condena en el recinto legislativo. En palabras de Muñoz: “El machismo no se puede esconder tras una frase, mucho menos tras una cita, no venga con eso diputado, le adelanto que vamos a interponer una queja ante el Comité de Ética de esta Cámara”.

La diputada consideró inaceptable cualquier manifestación irrespetuosa entre legisladores, especialmente cuando se camuflan tras referencias literarias aparentemente inocuas pero que replican discursos despectivos.

Al ahondar en la gravedad de los hechos, Muñoz subrayó que frases como la pronunciada por el exdirector del ISSSTE, donde envió a quienes criticaron la reforma a “envenenar a la puta madre que los parió”, representan un ejemplo de violencia verbal y simbólica.

“Y el problema es que no se da cuenta de lo que acaba de decir, que lo piensa, que lo expresa en este lugar donde una y otra vez se ha violentado a las mujeres”, sentenció la legisladora.

Lo más relevante sobre Ricardo Monreal-Violencia de Género-Pedro Zenteno

