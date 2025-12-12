México

Capturan y procesan a dos sujetos por ataque armado contra agentes de la Fiscalía de Guanajuato, les decomisaron un arsenal

La agresión ocurrió en el municipio de San José Iturbide

Imagen ilustrativa. (Foto: Cuartoscuro)
Imagen ilustrativa. (Foto: Cuartoscuro)

Dos sujetos fueron detenidos y vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra Agentes de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía de Guanajuato.

La agresión ocurrió el pasado 2 de diciembre en el municipio de San José Iturbide, cuando los agentes atendieron un reporte sobre la presencia de sujetos armados a bordo de una camioneta.

De acuerdo con medios locales, al interceptar el vehículo en la calle Morelos lograron ubicar a uno de los hombres, identificado como Aldo Fabián “N”. Al realizarse una inspección, los uniformados le aseguraron un arma de fuego exclusiva del Ejército, equipo táctico y varias dosis de droga, por lo que fue detenido.

Tras los hechos, los agentes lograron llevar a cabo un operativo en un domicilio de la calle Vicente Guerrero, donde localizaron a otro hombre, identificado como Édgar Ernesto “N”, quien agredió a tiros a los elementos.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que durante la intervención se localizó un arsenal de gran impacto vinculada con la agresión, la cual se integró por:

  • 26 armas de fuego (16 fusiles y 10 pistolas)
  • 18 chalecos tácticos
  • 129 cargadores
  • Cerca de 2 mil cartuchos útiles

En tanto, el inmueble quedó asegurado por las autoridades.

Foto: FGE Guanajuato
Foto: FGE Guanajuato

Este jueves 11 de diciembre, ambos sujetos fueron vinculados a proceso por delincuencia organizada; portación y posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo; tentativa de homicidio contra servidores públicos y delitos contra la salud, según los hechos por los que fueron detenidos cada uno.

“La Fiscalía de Guanajuato reafirma su compromiso con la investigación científica y el combate frontal a los grupos criminales. Las líneas de investigación continúan para esclarecer la participación de más personas en estos hechos”, detalló el Ministerio Público local.

Procesan a hombre implicado en el asesinato de un elemento de la Guardia Nacional en Celaya

Los agentes de la Guardia
Los agentes de la Guardia Nacional fueron atacados a tiros el pasado 11 de octubre. / Ilustrativa. (Cuartoscuro)

Este hecho se suma a la vinculación a proceso de Cristian “G” por su presunta participación en el ataque armado en contra de elementos de la Guardia Nacional (GN) que dejó como saldo un agente muerto y otro herido en Celaya, Guanajuato.

El mandato fue ordenado por un juez federal, quien determinó que existían pruebas suficientes para procesar al sujeto por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, por lo que impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

La agresión en contra de los agentes militares ocurrió alrededor de las 11:00 horas del 11 de octubre de 2025, cuando se encontraban sobre la avenida Constituyentes de la colonia El Cantar de Celaya.

En el sitio, dos individuos a bordo de una motocicleta atacaron a disparos a dos elementos de la Guardia Nacional que realizaban labores de vigilancia, dejando como saldo uno muerto y otro herido.

Tras el ataque, los agresores lograron huir del sitio; sin embargo fue con la colaboración entre organismos federales que se logró la detención de Cristian “G”, identificado como copiloto en el momento del crimen.

