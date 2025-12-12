México

Autoridades de Puebla recibieron capacitación para detectar vehículos robados

Durante la capacitación, los efectivos fueron instruidos sobre cómo encontrar alteraciones en números de serie, placas, facturas y contratos de compra-venta

La Universidad de las Ciencias Policiales y de la Seguridad del Estado de Puebla (UCIPS) impartió un curso intensivo para capacitar elementos de diversas corporaciones en materia de detección de vehículos robados.

En el evento se capacitó a personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y efectivos provenientes de 24 municipios.

La iniciativa, según autoridades, responde a la prioridad de fortalecer la capacidad operativa y técnica de los cuerpos de seguridad ante delitos patrimoniales.

Entre las nuevas herramientas que se les brindó a los elementos, se les instruyó sobre cómo encontrar alteraciones en números de serie, placas, facturas y contratos de compra-venta.

Especialistas reforzaron conocimientos en inspección y documentación

La formación contó con la participación de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA), que intervino mediante sesiones técnicas y talleres prácticos.

Según reportes oficiales, los asistentes actualizaron métodos para analizar alteraciones en números de serie, placas de circulación y sistemas de encendido, así como para verificar la autenticidad en facturas, contratos de compra-venta y otros documentos relacionados con la titularidad vehicular.

Participación interinstitucional y alcance regional

En las capacitaciones participaron integrantes de la FGE y de la SSP, además de policías de los siguientes municipios.

  • Puebla
  • Cuautlancingo
  • San Pedro Cholula
  • Tepeaca, Acatzingo
  • Tehuacán
  • Izúcar de Matamoros
  • San Martín Texmelucan
  • Huejotzingo, Zacapoaxtla
  • Huauchinango
  • Teziutlán
  • Chignahuapan
  • Zacatlán

Este enfoque, según autoridades, busca una respuesta más eficaz ante el robo y comercio ilícito de autos, fenómeno que preocupa a diversas comunidades del estado.

La UCIPS enfatizó la importancia de la preparación ética y científica en la labor policial.

“Con la capacitación en materia de identificación y detección de vehículos con reporte de robo, la UCIPS refuerza la labor de los cuerpos policiales de los tres órdenes de gobierno con preparación científica, técnica y ética, a fin de fortalecer el trabajo en campo y mejorar la atención ciudadana.”, señaló la SSP mediante un comunicado.

Informes de prensa sobre esta capacitación detallaron que “Por Amor a Puebla y con la visión de Pensar en Grande, el Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta, impulsa acciones para velar por el patrimonio de las familias, mediante la profesionalización permanente de quienes integran las instituciones de seguridad".

