México

Tulum también enfrenta ocupación ilegal de espacios públicos; piden intervención de Mara Lezama

Vecinos y empresarios señalan la toma ilegal de la calle Juanek y otras vialidades

Guardar
Vecinos y empresarios señalan la
Vecinos y empresarios señalan la toma ilegal de la calle Juanek y otras vialidades

Lo que alguna vez fue un símbolo de modernidad y desarrollo urbano en el Caribe mexicano, hoy enfrenta un grave problema que amenaza su imagen turística y su seguridad: la ocupación ilegal de espacios públicos en Tulum.

Vecinos, comerciantes y empresarios de Tulum han denunciado que la calle Juanek, una de las más transitadas del municipio, ha sido invadida por particulares que presuntamente venden o rentan secciones de terreno dentro de la vía pública, impidiendo el libre tránsito de personas y vehículos.

La calle Juanek conecta dos de las principales avenidas de Tulum —Cobá y Kukulkán—, por lo que su bloqueo afecta la movilidad en una zona estratégica tanto para residentes como para visitantes.

De acuerdo con testimonios, esta invasión comenzó en marzo de este año y, pese a múltiples denuncias formales, las autoridades municipales no han tomado acciones para liberar el espacio público.

La calle Juanek, una de
La calle Juanek, una de las más importantes de Tulum, ha sido invadida por particulares que presuntamente venden y rentan secciones de terreno dentro de la vía pública, afectando la movilidad y evidenciando el creciente problema de ocupación ilegal de espacios públicos en el municipio

Autoridades municipales omisas ante la toma de la calle Juanek

Los vecinos aseguran que el Ayuntamiento de Tulum ya fue notificado y que el caso se encuentra en proceso de demanda, pero hasta ahora no se ha ejecutado ninguna medida para restablecer el orden.

Esta inacción ha despertado sospechas de una posible colusión entre autoridades locales y los grupos invasores, que se estarían beneficiando económicamente de la ocupación irregular.

“La invasión de la calle Juanek representa inseguridad, freno al desarrollo urbano y una pésima señal para inversionistas. ¿Quién invertiría en un lugar donde las calles pueden ser tomadas sin consecuencia?”, denunciaron los afectados.

Ante la falta de respuesta, la ciudadanía ha solicitado la intervención directa de la gobernadora Mara Lezama y del presidente municipal Diego Castañón, a quienes solicitan garantizar la protección del espacio público y la seguridad urbana. También piden transparencia al secretario del Ayuntamiento, Johnny Monsreal, en torno a las denuncias interpuestas.

La calle Juanek, una de
La calle Juanek, una de las más importantes de Tulum, ha sido invadida por particulares que presuntamente venden y rentan secciones de terreno dentro de la vía pública, afectando la movilidad y evidenciando el creciente problema de ocupación ilegal de espacios públicos en el municipio

Crisis urbana y deterioro de la imagen turística de Tulum

Esta situación se suma a otros conflictos que han empañado la imagen de Tulum, entre ellos los abusos por cobros indebidos en playas, el alza de precios, agresiones de taxistas y maltrato a turistas, factores que han provocado un creciente descontento social y han afectado la confianza de los visitantes.

La invasión de calles y terrenos municipales no solo vulnera el derecho al libre tránsito, sino que también representa un riesgo para la inversión y el desarrollo sostenible del destino. Los residentes advierten que, si no se actúa con prontitud, Tulum podría perder su atractivo turístico y su estabilidad urbana.

La ciudadanía exige una acción inmediata y coordinada entre los tres niveles de gobierno para restablecer el orden y enviar un mensaje claro: en Tulum, las calles no se venden y el espacio público se respeta.

Temas Relacionados

Tulumocupación ilegalespacios públicosMara Lezamaturismomexico-noticias

Más Noticias

La reacción de la Mariela Sánchez, la novia de Cristian Castro, luego de que el cantante fuera visto con otra mujer: “Se fue de casa”

La presunta prometida del cantante aseguró que desconocía los rumores y se mostró devastada tras la difusión de las imágenes en donde está con otra mujer

La reacción de la Mariela

Reportan crisis de salud de la madre de Christian Nodal: su entorno cierra filas tras cancelación de fiesta de cumpleaños

Según reveló la periodista Adrià Toval, Cristy tenía previsto realizar una reunión en Guadalajara a la que asistirían su hijo y su nuera, Ángela Aguilar

Reportan crisis de salud de

Banco de niebla obliga a cancelar de vuelos en el AIFA

La aerolínea Viva Aerobus dio a conocer la suspensión temporal de los despegues y aterrizajes en al aeropuerto

Banco de niebla obliga a

Tercera etapa de Vivienda para el Bienestar CONAVI 2025: aquí es donde te puedes registrar para participar

La iniciativa ofrece financiamiento a tasa cero para familias en situación de vulnerabilidad

Tercera etapa de Vivienda para

Tercera etapa de Conavi 2025: ellos son quienes pueden participar en la convocatoria para tener una vivienda nueva

Beneficiarios podrán acceder a casas con valor de 600 mil pesos

Tercera etapa de Conavi 2025:
MÁS NOTICIAS

NARCO

General Trevilla Trejo justifica papel

General Trevilla Trejo justifica papel del Ejército en el asesinato de Carlos Manzo: “El protocolo de nosotros no falló”

Guardia Nacional desplegó 70 escoltas para proteger a funcionarios y mandatarios, afirma titular de la Defensa

Escoltas de Carlos Manzo no están detenidos, pero siguen declarando, revela Harfuch

Qué se sabe de la fortuna y los bienes de ‘Don Neto’, exlíder del Cártel de Guadalajara

Quién es Édgar, hermano de Emma Coronel y cuñado de El Chapo, que busca salir anticipadamente de prisión

ENTRETENIMIENTO

Natalia Lafourcade sorprende al compartir

Natalia Lafourcade sorprende al compartir los momentos finales de su embarazo con tiernas e íntimas fotos

La reacción de la Mariela Sánchez, la novia de Cristian Castro, luego de que el cantante fuera visto con otra mujer: “Se fue de casa”

Reportan crisis de salud de la madre de Christian Nodal: su entorno cierra filas tras cancelación de fiesta de cumpleaños

Vandalizan la cripta de Silvia Pinal: así luce tras los destrozos en el panteón

El rock mexicano se distancia de la 4T: Rubén Albarrán comparte el desencanto de Paco Ayala, Alex Lora y Saúl Hernández

DEPORTES

Martinoli sin fe en la

Martinoli sin fe en la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026: “Esta es la peor generación”

Guillermo Ochoa sorprende a Valentina Murrieta, portera femenil Sub-17 de México con un mensaje motivacional

John Cena se convierte en Campeón Grand Slam tras vencer a Dominik Mysterio en WWE RAW

Pachuca ya tendría a su nuevo técnico tras la salida de Jaime Lozano: estaría listo para el Play In

René Higuita arremete contra el arbitraje mexicano por no expulsar a Carrasquilla tras fracturar a Kevin Mier