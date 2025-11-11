Tulum también enfrenta ocupación ilegal de espacios públicos; piden intervención de Mara Lezama

Vecinos y empresarios señalan la toma ilegal de la calle Juanek y otras vialidades

Lo que alguna vez fue un símbolo de modernidad y desarrollo urbano en el Caribe mexicano, hoy enfrenta un grave problema que amenaza su imagen turística y su seguridad: la ocupación ilegal de espacios públicos en Tulum.

Vecinos, comerciantes y empresarios de Tulum han denunciado que la calle Juanek, una de las más transitadas del municipio, ha sido invadida por particulares que presuntamente venden o rentan secciones de terreno dentro de la vía pública, impidiendo el libre tránsito de personas y vehículos.

La calle Juanek conecta dos de las principales avenidas de Tulum —Cobá y Kukulkán—, por lo que su bloqueo afecta la movilidad en una zona estratégica tanto para residentes como para visitantes.

De acuerdo con testimonios, esta invasión comenzó en marzo de este año y, pese a múltiples denuncias formales, las autoridades municipales no han tomado acciones para liberar el espacio público.

La calle Juanek, una de las más importantes de Tulum, ha sido invadida por particulares que presuntamente venden y rentan secciones de terreno dentro de la vía pública, afectando la movilidad y evidenciando el creciente problema de ocupación ilegal de espacios públicos en el municipio

Autoridades municipales omisas ante la toma de la calle Juanek

Los vecinos aseguran que el Ayuntamiento de Tulum ya fue notificado y que el caso se encuentra en proceso de demanda, pero hasta ahora no se ha ejecutado ninguna medida para restablecer el orden.

Esta inacción ha despertado sospechas de una posible colusión entre autoridades locales y los grupos invasores, que se estarían beneficiando económicamente de la ocupación irregular.

“La invasión de la calle Juanek representa inseguridad, freno al desarrollo urbano y una pésima señal para inversionistas. ¿Quién invertiría en un lugar donde las calles pueden ser tomadas sin consecuencia?”, denunciaron los afectados.

Ante la falta de respuesta, la ciudadanía ha solicitado la intervención directa de la gobernadora Mara Lezama y del presidente municipal Diego Castañón, a quienes solicitan garantizar la protección del espacio público y la seguridad urbana. También piden transparencia al secretario del Ayuntamiento, Johnny Monsreal, en torno a las denuncias interpuestas.

Crisis urbana y deterioro de la imagen turística de Tulum

Esta situación se suma a otros conflictos que han empañado la imagen de Tulum, entre ellos los abusos por cobros indebidos en playas, el alza de precios, agresiones de taxistas y maltrato a turistas, factores que han provocado un creciente descontento social y han afectado la confianza de los visitantes.

La invasión de calles y terrenos municipales no solo vulnera el derecho al libre tránsito, sino que también representa un riesgo para la inversión y el desarrollo sostenible del destino. Los residentes advierten que, si no se actúa con prontitud, Tulum podría perder su atractivo turístico y su estabilidad urbana.

La ciudadanía exige una acción inmediata y coordinada entre los tres niveles de gobierno para restablecer el orden y enviar un mensaje claro: en Tulum, las calles no se venden y el espacio público se respeta.