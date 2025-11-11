Sarampión en México: Salud reporta 74 casos activos en todo el país

La Secretaría de Salud intensifica la campaña nacional de vacunación contra el sarampión tras confirmar 4 mil 554 casos. (Crédito: Danil Usmanov/OMS)

La tarde de este 11 de noviembre, la Secretaría de Salud informó sobre 74 casos activos de sarampión en México, haciendo corte hasta el día anterior, distribuidos en 9 entidades federativas.

Los estados que tienen alguno de los 74 casos de sarampión son Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos y Querétaro.

Además, la Secretaría de Salud mantiene activa una campaña nacional de vacunación contra el sarampión en México, tras la confirmación de 4 mil 554 casos mediante pruebas de biología molecular PCR, consideradas el estándar internacional más confiable.

Crédito: Archivo Infobae.

El comunicado destacó que se han reportado 158 casos confirmados por serología, mientras que 441 permanecen en espera de confirmación y se han registrado 23 defunciones asociadas al sarampión.

En el febrero del presente año fue detectado el primer caso de sarampión. Este se identificó en una persona procedente de una comunidad de Chihuahua con baja cobertura de vacunación, quien había viajado recientemente a Estados Unidos. Ante esta situación, la Secretaría de Salud implementó de inmediato cercos vacunales para frenar la propagación del virus, reforzó la vigilancia epidemiológica y amplió las jornadas de inmunización en todo el territorio nacional.

Hasta la fecha, se han aplicado 9 millones 526 mil 968 vacunas contra el sarampión en México. La campaña de vacunación permanece activa de manera permanente, con el objetivo de proteger a la población y cortar la cadena de transmisión del virus.

(Foto: OMS)

Por cada caso detectado, la Secretaría de Salud, en coordinación con autoridades estatales, establece un cerco vacunal que abarca un perímetro de 25 manzanas alrededor del caso identificado.

En estas áreas, se vacuna a la población residente y se realiza una búsqueda activa de contactos para interrumpir la transmisión. Además, los Consejos Estatales de Vacunación mantienen sesiones permanentes y se efectúan visitas domiciliarias para identificar posibles casos sospechosos y aplicar cercos inmediatos.

Estas medidas forman parte de una estrategia nacional e interinstitucional en la que participan las treinta y dos entidades federativas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), bajo la coordinación de la Secretaría de Salud, con el propósito de interrumpir la transmisión del sarampión.

Información en desarrollo