Pensión del Bienestar 2025: ¿Qué beneficiarios reciben hoy 11 de noviembre 6 mil 200 pesos?

La Pensión del Bienestar 2025 avanza con la entrega del último pago del año correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, y hoy martes 11 de noviembre continúa la dispersión del apoyo económico a las personas adultas mayores de 65 años y más, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras inscritas en los programas sociales del Gobierno de México.

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, los pagos comenzaron el 3 de noviembre y se extenderán hasta el 27 del mismo mes, conforme al calendario oficial establecido para garantizar un proceso ordenado y sin aglomeraciones en las sucursales del Banco del Bienestar.

¿Quiénes cobran la Pensión del Bienestar hoy 11 de noviembre de 2025?

Hoy, martes 11 de noviembre corresponde el turno a las personas beneficiarias cuyo primer apellido inicia con la letra G, para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, de acuerdo con el calendario de pagos publicado por la Secretaría del Bienestar.

Cabe recordar que los depósitos se realizan de forma escalonada con el fin de evitar aglomeraciones en sucursales y cajeros automáticos, además de agilizar la entrega del apoyo económico a todos los sectores registrados en el padrón.

El calendario de la segunda semana de pagos queda de la siguiente forma:

  • Lunes 10 y martes 11 de noviembre: letra G
  • Miércoles 12: letras H, I, J y K
  • Jueves 13: letra L
  • Viernes 14: letra M

Los beneficiarios que no vean reflejado su pago este lunes no deben preocuparse, ya que las operaciones bancarias pueden tardar algunas horas en verse reflejadas en el saldo de la Tarjeta del Bienestar.

Monto y programas incluidos en el pago de noviembre

Durante esta jornada, los adultos mayores reciben 6 mil 200 pesos como parte de su pensión bimestral. En tanto, las Mujeres Bienestar, programa dirigido a mujeres de 60 a 64 años, obtienen 3 mil pesos.

Por su parte, las personas con discapacidad reciben 3 mil 200 pesos, mientras que las madres trabajadoras inscritas en el programa federal obtienen entre mil 650 y 3 mil 720 pesos, según el caso.

Este pago corresponde al último del año, y busca apoyar el gasto familiar durante la temporada de fin de año.

Cómo consultar tu depósito

La Secretaría del Bienestar recomienda a los beneficiarios consultar su saldo mediante la app del Banco del Bienestar, en el portal oficial www.gob.mx/bienestar o llamando al 800 639 4264.

Asimismo, se sugiere acudir únicamente a los cajeros del Banco del Bienestar para retirar el dinero sin comisiones y evitar filas en otras instituciones financieras.

En resumen, este 11 de noviembre de 2025 cobran los adultos mayores y mujeres con apellido paterno que inicia con la letra G, quienes recibirán 6 mil 200 pesos en su cuenta del Banco del Bienestar.

Con ello, la Secretaría del Bienestar continúa avanzando en el pago del último bimestre del año, que concluirá el 27 de noviembre con la dispersión total de los apoyos.

