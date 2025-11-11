México

Más de 200 viviendas afectadas en Chiapas tras el paso del frente frío número 13

Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales ni personas desaparecidas

Guardar
Más de 200 viviendas afectadas
Más de 200 viviendas afectadas en Chiapas tras el paso del frente frío número 13. Foto: Protección Civil Chiapas

El avance del frente frío número 13 provocó el desbordamiento de varios ríos y arroyos en cinco municipios de Chiapas, donde más de 230 viviendas resultaron afectadas por inundaciones y cortes de energía eléctrica, según informó la Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas en comunicados oficiales difundidas el 11 de noviembre de 2025. Las autoridades mantienen el semáforo preventivo en color naranja para la región norte ante el pronóstico de lluvias torrenciales.

Los reportes más graves provienen del municipio de Tila, donde el desbordamiento de los ríos Petalcingo y el arroyo Tila dañó al menos 112 viviendas en zonas bajas de la cabecera municipal. Las afectaciones incluyeron interrupciones en el suministro eléctrico. Personal de la Protección Civil y la policía municipal evacuó a habitantes en riesgo y habilitó albergues temporales para resguardar a las familias. Además, un deslizamiento de ladera entre el tramo carretero Tila-Limar dejó incomunicada temporalmente la zona en la localidad Cruz Verde.

En Tumbalá, el desbordamiento del río Hidalgo Jhosil permitió el ingreso de agua a viviendas ubicadas en la parte baja de la cabecera, de acuerdo con datos confirmados por la Secretaría de Protección Civil. En esta localidad, 76 familias presentaron pérdidas materiales tras las inundaciones. Autoridades y cuerpos de auxilio se encuentran en la zona para continuar con la atención a los afectados y el monitoreo de los niveles de agua.

Debido a las fuertes lluvias del Frente Frío No. 13, se registraron caídas de árboles que afectaron el suministro eléctrico y bloquearon las carreteras Ostuacán - Plan de Ayalay Ostuacán - Catedral de Chiapas. Protección Civil de Chiapas informa sobre el desbordamiento del rìo Hidalgo Joshil del municipio de Tumbalá en la Región Tulija Tseltal Chol. Crédito: x.com/@pcivilchiapas

El municipio de Salto de Agua notificó la afectación de 37 familias tras el desbordamiento del río Tulijá, principalmente en la localidad La Preciosa, donde el agua superó las defensas de la zona habitada. La Secretaría estatal también reportó evacuaciones preventivas en Chilón, donde cinco familias perdieron pertenencias debido al desbordamiento del río Chilón, y en Sabanilla, donde dos familias fueron trasladadas a un albergue instalado en la cabecera municipal.

Personal de Protección Civil atiende
Personal de Protección Civil atiende a las más de 200 familias afectadas en Chiapas tras el paso del frente frío número 13. Foto: Protección Civil Chiapas

La región de Tulija Tseltal Chol mantiene medidas de vigilancia ante la saturación de los cauces y los pronósticos de lluvias fuertes, según registros del Sistema de Alerta Temprana por Lluvias (SIAT). Las autoridades piden a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y estar atentos a cualquier indicación de evacuación.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales ni personas desaparecidas. El monitoreo permanece activo en los cauces de mayor riesgo, como el río Yajalón, cuyo nivel se mantiene en máximo aforo aunque no se ha desbordado. Los reportes indican que los albergues continúan abiertos para quienes requieran resguardo, mientras persiste el pronóstico de precipitaciones en la zona.

Temas Relacionados

ChiapasFrente frío 13ConaguaProtección Civilmexico-noticias

Más Noticias

Cuánto cuesta el boleto más barato para el último concierto de AC/DC en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Esto es lo mínimo que vas a gastar si quieres asistir al tercer show de la emblemática banda

Cuánto cuesta el boleto más

Sismo hoy 11 de noviembre en México: se registra temblor en Acapulco, Guerrero magnitud 3.7

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Sismo hoy 11 de noviembre

Hay dos escenarios para la reforma sobre revocación de mandato, explica Monreal

La Comisión de Puntos Constitucionales analizará cómo establecer un mecanismo que permita una discusión más profunda

Hay dos escenarios para la

Los 10 podcasts de Spotify en México para engancharse este día

Caracterizados por ser uno de los formatos digitales más íntimos, este tipo de producciones auditivas han ganado fama y popularidad gracias a las diversas plataformas de streaming

Los 10 podcasts de Spotify

Angélica Vale revela lo duro que tuvo que trabajar para ayudar a Otto Padrón en momentos difíciles: ¿ella lo mantenía?

Elisa Beristain reveló en su programa la supuesta confesión que la actriz hizo sobre los ingresos económicos de su ex pareja

Angélica Vale revela lo duro
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dan 15 recomendaciones a la

Dan 15 recomendaciones a la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad para Michoacán

Fiscalía de Guanajuato sufre ciberataque: vulneran expedientes y datos confidenciales en 250 GB robados por hackers

Aseguran camiones con más de 9 mdp de mercancía robada en predio de Edomex; hay cinco detenidos

Marina detiene a 22 presuntos delincuentes y asegura armas y droga en operativos del “Plan Colima”

Amenazan de muerte al periodista Paco Cedeño con nota y restos humanos en Cuautla, Morelos | Video

ENTRETENIMIENTO

Cuánto cuesta el boleto más

Cuánto cuesta el boleto más barato para el último concierto de AC/DC en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Sismo hoy 11 de noviembre en México: se registra temblor en Acapulco, Guerrero magnitud 3.7

Los 10 podcasts de Spotify en México para engancharse este día

Angélica Vale revela lo duro que tuvo que trabajar para ayudar a Otto Padrón en momentos difíciles: ¿ella lo mantenía?

La Más Draga 7: él será el invitado especial para el séptimo capítulo de este martes 11 de noviembre

DEPORTES

Juan Manuel Márquez revela las

Juan Manuel Márquez revela las virtudes y debilidades de Canelo Álvarez: “Tiene mucho aguante”

Fuerza Regia, el más ganador: así fue su sexto campeonato en la LNBP

Selección de Uruguay presenta su lista de convocados para su partido contra México

¿Sergio Ramos se pierde la Liguilla? Anuncian al jugador de Monterrey como host de los Latin Grammys

Esta es la posible fecha para ver a Checo Pérez correr con Ferrari