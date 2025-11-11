Más de 200 viviendas afectadas en Chiapas tras el paso del frente frío número 13. Foto: Protección Civil Chiapas

El avance del frente frío número 13 provocó el desbordamiento de varios ríos y arroyos en cinco municipios de Chiapas, donde más de 230 viviendas resultaron afectadas por inundaciones y cortes de energía eléctrica, según informó la Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas en comunicados oficiales difundidas el 11 de noviembre de 2025. Las autoridades mantienen el semáforo preventivo en color naranja para la región norte ante el pronóstico de lluvias torrenciales.

Los reportes más graves provienen del municipio de Tila, donde el desbordamiento de los ríos Petalcingo y el arroyo Tila dañó al menos 112 viviendas en zonas bajas de la cabecera municipal. Las afectaciones incluyeron interrupciones en el suministro eléctrico. Personal de la Protección Civil y la policía municipal evacuó a habitantes en riesgo y habilitó albergues temporales para resguardar a las familias. Además, un deslizamiento de ladera entre el tramo carretero Tila-Limar dejó incomunicada temporalmente la zona en la localidad Cruz Verde.

En Tumbalá, el desbordamiento del río Hidalgo Jhosil permitió el ingreso de agua a viviendas ubicadas en la parte baja de la cabecera, de acuerdo con datos confirmados por la Secretaría de Protección Civil. En esta localidad, 76 familias presentaron pérdidas materiales tras las inundaciones. Autoridades y cuerpos de auxilio se encuentran en la zona para continuar con la atención a los afectados y el monitoreo de los niveles de agua.

Debido a las fuertes lluvias del Frente Frío No. 13, se registraron caídas de árboles que afectaron el suministro eléctrico y bloquearon las carreteras Ostuacán - Plan de Ayalay Ostuacán - Catedral de Chiapas. Protección Civil de Chiapas informa sobre el desbordamiento del rìo Hidalgo Joshil del municipio de Tumbalá en la Región Tulija Tseltal Chol.

El municipio de Salto de Agua notificó la afectación de 37 familias tras el desbordamiento del río Tulijá, principalmente en la localidad La Preciosa, donde el agua superó las defensas de la zona habitada. La Secretaría estatal también reportó evacuaciones preventivas en Chilón, donde cinco familias perdieron pertenencias debido al desbordamiento del río Chilón, y en Sabanilla, donde dos familias fueron trasladadas a un albergue instalado en la cabecera municipal.

La región de Tulija Tseltal Chol mantiene medidas de vigilancia ante la saturación de los cauces y los pronósticos de lluvias fuertes, según registros del Sistema de Alerta Temprana por Lluvias (SIAT). Las autoridades piden a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y estar atentos a cualquier indicación de evacuación.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales ni personas desaparecidas. El monitoreo permanece activo en los cauces de mayor riesgo, como el río Yajalón, cuyo nivel se mantiene en máximo aforo aunque no se ha desbordado. Los reportes indican que los albergues continúan abiertos para quienes requieran resguardo, mientras persiste el pronóstico de precipitaciones en la zona.