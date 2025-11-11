La Granja VIP: Jawy Méndez reveló al primer nominado de la quinta semana del reality

(IG: @lagranjavipmx)

Durante la reciente transmisión en vivo de La Granja VIP, se confirmó que Eleazar Gómez se convierte en el primer nominado de la quinta semana. La decisión provino de Jawy Méndez, último eliminado del reality, quien asignó el polémico “Legado” en presencia de todos los concursantes.

El procedimiento de nominación directa se activó tras la salida de Jawy, quien había dejado su elección previa por escrito antes de la última gala de eliminación. El formato del programa señala que el eliminado escoge a quien será el próximo nominado, asegurando así una dinámica de tensión permanente en la convivencia.

En esta ocasión en especial, se abrieron dos sobres. Inicialmente, Jawy había determinado que la nominación directa recaería sobre Lola Cortés. Ella también permanecía en riesgo de eliminación junto a él, pero optó por abandonar voluntariamente el programa durante la gala, lo que provocó que el programa desvelara un segundo sobre. En ese contenido figuraba el nombre de Eleazar Gómez, quien quedó señalado como el primer integrante en riesgo de abandonar el reality esta semana.

“Es la primera vez que el eliminado sale con dos sobres. El primer sobre él hbaía puesto a Lola Cortés. Por eso son dos sobres por si ocurre cosas como el domingo”, explicó Adal Ramones.

Jawy Méndez reveló el polémico legado tras su eliminación. (Captura de pantalla YouTube)

La decisión se fundamentó en que fue Eleazar quien nominó directamente a Jawy Méndez días antes, durante la dinámica llamada “La Traición”. Este antecedente influyó en el sentido final de la elección.

“Eres tú Elezar, el eterno nominado”, dijo el conductor. Por su parte Eleazar Gómez reaccionó de la siguiente manera. “(La esperaba) mentiría si dijera que no, se me hace justa. Al final yo puse a Jawy el viernes. No lo tomo personal, la veía venir”, declaró.

El futuro de Eleazar Gómez dentro de La Granja VIP aún es incierto. Según la mecánica establecida, Eleazar podría salir de la lista de nominados si logra imponerse el jueves en el reto conocido como “La Salvación”, o si el ganador de ese desafío decide utilizar su poder para retirarlo de la nominación el viernes.

Eleazar se convirtió en el primer nominado de la semana. (TV Azteca)

“Se que adentro esperaban otra cosa, pero elegía este legado porque cualquiera de los amigos. El mejor de todos los tiempos puede enfrentarse sin temor contra mi legado. Para convertir un viernes cualquiera en un domingo de gloria”, comentó Jawy.

<b>Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025</b>

Alfredo Adame

Kim Shantal

Alberto del Río “El Patrón”

César Doroteo “Teo”

Manola Díez

Kike Mayagoitia

Lis Vega

Eleazar Gómez

La Bea

Sergio Mayer Mori

Fabiola Campomanes