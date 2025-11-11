La Granja VIP en vivo hoy 11 de noviembre: sigue El Duelo de la tarde

20:57 hs

Filtran lista de eliminados, finalistas y concursante ganador. (La Granja VIP)

“El Duelo” es una de las instancias clave dentro de la competencia. Consiste en un enfrentamiento entre dos participantes, seleccionados previamente durante la semana, quienes deben competir en una prueba física o de destreza. El propósito de este duelo es definir cuál de los dos abandona la competencia y cuál permanece en el programa.

En cada ciclo semanal, los participantes del reality eligen a uno de los miembros para que enfrente “El Duelo”. El segundo duelista puede ser seleccionado por el primero o por medio de una dinámica establecida por la producción. El perdedor de la prueba es eliminado del programa y debe salir de la granja, mientras que el ganador vuelve a integrarse con el resto del grupo.