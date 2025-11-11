El principal indicador de la BMV registró alza de 1,99% al cierre de este 11 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada de subida para el índice mexicano, que terminó la jornada del martes 11 de noviembre con grandes subidas del 1,99%, hasta los 64.346,68 puntos. En su entorno bursátil marcó la cifra máxima de 64.406,21 puntos y un mínimo de 63.153,25 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano S&P/BMV IPC entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,95%.

En los últimos siete días, el índice mexicano acumula una subida 1,99%, por ello desde hace un año aún conserva un incremento del 21,57%.

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador utilizado para mostrar la evolución del precio de un determinado conjunto de activos, por lo que necesita contar con datos de distintas empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por compañías con características determinadas como por ejemplo contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, también, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores analizar comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en la humanidad existen diversos índices y pueden asociarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).